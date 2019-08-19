DHA YURT BÜLTENİ-6



Bakan Pakdemirli, İzmir'deki orman yangını bölgesini havadan inceledi - EK

1)45 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

İzmir'in Urla ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi yakınlarındaki dün saat 13.00 sıralarında çıkan orman yangınında, şiddetli rüzgar nedniyle hızla büyüdü. Söndürme çalışmaları için bölgeye sevk edilen helikopterler, saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreye çıkan rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Yağcılar Mahallesi'ndeki alevler, komşu Demircili Mahallesi'ne yöneldi. Alevlerin mahalleyi tehdit etmesi üzerine, anons yapıldı. Değerli eşyalarını yanlarına alan çoğu vatandaş, tedbir olarak evlerini terk etti. Tatil yapanlar da bu bölgelerden ayrıldı. Orman ekipleri, alevlerin mahalledeki evlere sıçramaması için önlem aldı. Alevler, son anda durduruldu, ancak köylülerin zeytinliklerine ve bostanlarına zarar verdi. Birçok zeytin ağacı, yanarak kül oldu. Yangında, köyde yaşayan emekli öğretmen Dizdar Karaduman'a ait bir metruk ev zarar gördü. 20 arazöz, 4 dozer ve çok sayıda yangın söndürme personeli, gece saat 03.00 sıralarında yangını kontrol altına alabildi. Yangında, yaklaşık 45 hektarlık alan zarar gördü.

DEMİRCİLİ MAHALLESİ'NE 24 SAAT ELEKTRİK VERİLDİ

Demircili Mahallesi'nde dün saat 13.30 sıralarında kesilen elektrikler, yaklaşık 24 saat sonra yeniden verildi. Evlerini tedbir olarak terk eden vatandaşlar ise kısa süre sonra geri geldi. Demircili Mahallesi Muhtarı İbrahim Direk, alevlerden ötürü zeytinlik alanların büyük zarar gördüğünü belirterek, "Zeytinlikler haricinde başka bir zararımız yok sayılır. Ufak tefek bostanlarımız yandı. Alevler, evlere sıçramadan söndürüldü. Ormancılar ve jandarma ekipleri de sağolsunlar evlerin etraflarını çevirdi. Büyük bir tehlike atlattık" dedi.

BAŞKAN OĞUZ YANAN BÖLGEYİ GEZDİ

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz da sabah saatlerinde yangından zarar gören bölgeyi gezdi. Başkan Oğuz, "Bu bölgelerin tekrar yeşillendirilmesi, ağaçlandırılması için çalışmalarımız olacak" dedi. Vatandaşlardan bir can kaybı yaşanmadığını vurgulayan Başkan Burak Oğuz, "Hiçbir vatandaşımızın canına bir şey olmadı ama ormanlarımızda yaşayan ve yangından kaçamayan onlarca belki de yüzlerce hayvan telef oldu. Bizlere oksijen veren ağaçlarımız ise büyük zarar gördü. Bu kayıplar bizleri derinden üzdü. Ne yazık ki hayvanların doğal yaşam alanları bir kez daha insanlar tarafından tahrip edildi" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yanan yerlerden görüntü

Zeytinliklerin yanmasından görüntü (Vatandaşların çektiği alevli görüntü)

Demircili Mahallesi Muhtarı İbrahim Direk ile röp.

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

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2)BAYRAM ZİYARETİNDEN DÖNEN SURİYELİLERİN TÜRKİYE'YE GİRİŞİ BAŞLADI

KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönmeye başladı.

Türkiye'nin dört bir yanından Kilis'e gelen 40 bin 150 Suriyeli, 22 Temmuz- 9 Ağustos tarihleri arasında Kurban Bayramı için valilik izniyle ülkesine gitti. Bugünden itibaren Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşü başladı. Sabah saatlerinden itibaren Suriyelilerin geçişlerine izin verilirken, Suriye'nin Babul Selam Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşandığı bildirildi. Babul Selam geçen Suriyeliler, pasaport polisi tarafından işlemlerinin tamamlanmasının ardından, yoğun güvenlik önlemleri altında tahsis edilen otobüslerle Türkiye'ye geliyor. Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden ülkeye giriş yapıyor.

Suriyelilerin dönüşünün 31 Aralık 2019 tarihine kadar süreceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Otobüslerin gelişi

Kuyruklardan görüntü

Kontrol noktanısdan geçişler

Yapılan röportaj

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 184MB

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3)UYUŞTURUCU TACİRLERİNE OPERASYON: 2 KİŞİ YAKALANDI

ADANA'da 2 ayrı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını aldı. Eve baskın düzenleyen polis, Murat K.'yi gözaltına aldı. Operasyonda 731,69 gram esrar ile 1 pompalı tüfek ve 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheli sorgusunda, "Esrar satmıyorum, bunu bir ay içmek için tanımadığım birinden aldım" dedi. Murat K. sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Düzenlenen 2'nci operasyonda da Şahban A. yakalandı. Üzerinde 47 gram esrar bulunan Şahban A. ise nöbetci mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

Adli tıp biriminden çıkarılması

Polis aracına bindirilmesi

Ele geçirilen malzemelerin fotoğrafı

SÜRE: 01'08" BOYUT: 126 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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4)ASTSUBAYIN VURDUĞU KAYINVALİDESİ DE ÖLDÜ

ADANA' da, astsubay Ertuğrul Güçlü'nün (22), tartıştığı eşi Büşra Güçlü (21) ile kayınpederi Cemal Ünlükıraner'i (58) öldürdüğü saldırıda ağır yaraladığı kayınvalidesi Sultan Ünlükıraner (52) de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 9 Temmuz akşamı, Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi 76010 Sokak'ta meydana geldi. Jandarma Astsubay Çavuş Ertuğrul Güçlü, kayınpederi Cemal Ünlükıraner'in evindeki eşi Büşra Güçlü'nün yanına gitti. Ertuğrul Güçlü, iddiaya göre, 4 aylık eşine yorgun olduğunu ve eve gitmek istediğini söyledi. Büşra Güçlü ise eşine, babasına hediye olarak aldığı ayakkabının beğenilmediğini ve değiştirmeye gitmek istediklerini belirtti. Astsubay Güçlü, bu isteğe karşı çıkınca çift arasında tartışma çıktı. Bu sırada odaya giren Cemal Ünlükıraner, Güçlü'yü kızına bağırmaması konusunda uyardı. Astsubay Güçlü, daha önce de kayınvalidesi Sultan Ünlükıraner'e aldığı hediyelerin beğenilmeyip, değiştirildiğini belirterek, evin balkonuna çıktı.

Ertuğrul Güçlü, kısa süre sonra odaya dönüp, tabancasını eşine, kayınpederine ve kayınvalidesine ateşledi. Kurşunların hedefi olan Büşra Güçlü, babası Cemal Ünlükıraner ve annesi Sultan Ünlükıraner, ağır yaralandı. Silah seslerini duyan komşuların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırılan Cemal Ünlükıraner ve Büşra Güçlü, hayatını kaybetti.

Olayda ağır yaralanan kayınvalide Sultan Ünlükıraner de 41 gündür tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi.

Öte yandan polis ekiplerince gözaltına alınan astsubay Ertuğrul Güçlü ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

Görüntü Dökümü

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*ARŞİV*

Yaralı kayınvalidenin sedye ile ambulansa taşınması

Olay yerinden genel ve detaylar

Zanlı astsubayın adli tıp birimine getirilmesi

Adli tıp biriminden çıkarılması

Ölen eş Büşra Güçlü ile babası Cemal Ünlükıraner'in cenazelerinin morga getirilmesi

Cenazelerin morgdan çıkarılması

Cenaze aracının gidişi

Adli tıp kurumu ve morg tabelaları

Çiftin düğün videosu

SÜRE: 03'57" BOYUT: 437 MB

Haber-Kamera: ADANA,



