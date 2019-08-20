DHA YURT BÜLTENİ - 6

Rejim güçlerinin Han Şeyhun'u ele geçirdiği iddia edildi

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırıları devam ederken, sabah saatlerinde Han Şeyhun'un ele geçirildiği, muhaliflerin ise İdlib'e doğru çekildiği öne sürüldü. Han Şeyhun'u sabah kadar bombalayan rejim güçleri, İdlib kırsalındaki köyleri de ele geçirmek için operasyonlarına devam ediyor.

Rejim güçlerinin, İdlib kıraslında devam eden operasyonunda, bir süredir çatışmaların devam ettiği ve M-5 otoyolunun geçtiği stratejik Han Şeyhun bölgesini ele geçirdiği iddia edildi. Rejim güçleri ile muhalifler arasında çatışmalar sabaha kadar sürdü. Rejim güçleri hava destekli operasyonlarla bölgeyi ele geçirmek için yoğun şekilde bombaladı. Sabah saatlerinde ise Han Şeyhun'un rejim tarafından ele geçirildiği, muhaliflerin ise İdlib'e doğru çekildiği öne sürüldü ancak resmi kaynaklar tarafından bu bilgi henüz teyit edilmedi.

DHA MUHABİRİ ÇATIŞMA BÖLGESİNDE

İdlib'te muhalifler ile rejim güçleri arasında çatışmalar devam ederken, DHA muhabiri Murat Kibritoğlu ile Mustafa Kanlı, çatışmaların devam ettiği sıcak bölgede gelişmeleri takip ediyor. İdlib ile Han Şeyhun arasındaki bölgede çatışmaları takip eden DHA muhabiri Murat Kibritoğlu, rejim güçlerinin 3 helikopter ve uçaklarla İdlib kırsalındaki köylere operasyon düzenlemeye devam ettiğini bildirdi.

Görüntü Dökümü

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-Bombalanan bölgelerden görüntü

-Murat Kibritoğlu'nun anonsu

-Yükselen dumanlar

Haber-Kamera: Murat KİBRİTOĞLU-Mustafa KANLI/İDLİB,

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Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Alanya ilçesinin 54.86 kilometre açığında saat 12.34'te kaydedilen deprem, 36.39 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem Antalya'nın Kumluca, Finike ve Kemer gibi bazı ilçelerinde de hafif şekilde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da hasar oluşmadı.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

ANTALYA, -

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Kurban Bayramı'nda ülkelerine giden Suriyeliler dönüyor

Kurban Bayramı'nı yakınlarıyla ülkelerinde geçirmek üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yapan Suriyeliler, Türkiye'ye dönüş yapmaya başladı.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinde oturan Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı yakınlarıyla geçirmek üzere 22 Temmuz gününden itibaren Reyhanlı Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yaparak Suriye'ye geçti. 9 Ağustos günü sona eren çıkışlardan sonra bayram ziyaretine gidenler, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkeye dönmeye başladı. Gümrük muhafaza memurları tarafından gerekli belgeleri incelenen Suriyelilerin Cilvegözü'nden girişleri 31 Aralık gününe kadar sürecek. Suriyelilerin gelirken de beraberlerinde çeşitli hediyelik eşyaları da getirdi.

Görüntü Dökümü

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-Cilvegözü Gümrük Kapısı

-Gelen Suriyeliler

-Ellerinde eşyaları ile gelirken

-Araçlara binerken

-Detaylar

SÜRE: 1'36" BOYUT: 108 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

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Denizli'de 1 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirilen 2 İranlı tutuklandı

Denizli'de, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon yapan polis ekipleri 1 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan İran uyruklu 2 kişi, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli'de bir aylık teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu sattıkları belirlenen kişilere yönelik geçen pazar günü operasyon yaptı. Operasyon kapsamında polis ekipleri, uyuşturucu taşındığı tespit edilen otomobili durdurmak istedi. Ancak durmayan sürücü kaçtı. Peşine düşen ekipler, araçtan bir paket atıldığını gördü. Otomobil bir süre sonra durduruldu, araçtaki İran uyruklu Hosro Saedi ve Ali Gahafari gözaltına alındı. Otomobilden atılan paket kontrol edildiğinde, içinde 1 kilo metamfetamin olduğu belirlendi. İki zanlının yaşadığı evi de arayan ekipler, apartmanın enerji odası içerisinde, kablolar arasında gizlenmiş olarak 250 gram metamfetamin daha ele geçirdi. İki zanlı, emniyetteki işlemleri ardından dün (pazartesi) sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelilerin evinde yapılan arama çalışmasından görüntü

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Adliyeden detaylar

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Köyde açtığı kursla kadınlara istihdam sağladı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan Cemile Soysal (38), Özgen köyünde açtığı tasarım ve giyim kursuyla 20 genç kadına istihdam sağladı.

Silopi Halk Eğitim Merkezi'nde eğitmenlik yapan Cemile Soysal, yaşadığı Özgen köyünde giyim ve tasarım kursu açtı. Halk Eğitim Merkezi ve İş-Kur'un desteğiyle açılan giyim ve tasarım kursu sayesinde, köyde yaşayan 20 kadın istihdam edildi. Genç kadınlar, kursta ürettikleri ürünleri düzenleyecekleri sergiyle satışa sunacak.

Açtığı kursta kadınları meslek sahibi etmeyi hedeflediğini söyleyen Cemile Soysal, "Köydeki kızlarımız bu kurs sayesinde bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Hem el sanatı becerileri elde ediyorlar hem de ürettikleri ürünü satarak aile ekonomisine katkı sunuyorlar. Ayaklarının üzerinde nasıl duracaklarını bilsinler diye böyle bir iş istihdamı sağladık. Severek geliyorlar" dedi.

Silopi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen ise istihdama yönelik açılan bu gibi kursların artırılmasını hedeflediklerini belirterek, "Silopi Halk Eğitim Merkezi ve İş-Kur ile birlikte burada giyim ve tasarım alanında kurs açtık. Kursumuz istihdama yönelik bir kurs. Şu anda bu kursumuzda Özgen köyünde yaşayan 20 genç kız fayda görüyor. Bu kursta hedefimiz istihdama yönelik katma değer yaratmak, üretimi sağlamak ve bu üretimle de buraya gelen genç kızlarımızın geleceğe yönelik istihdam ortamını oluşturmaktır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Kursun verildiği bina

Kadın kurdiyerler

El işi yapan kızlar

Röportajlar

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 250 MB

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

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Kayseri'de kaçak makaron sigara operasyonu

KAYSERİ'de polisin durdurduğu minibüste bandrolsüz ve faturasız 9 bin 450 karton makaron sigara ele geçirildi.

Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri-Erciyes uygulama noktasında Cengiz Ç. yönetimindeki 55 APH 36 plakalı minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada, bandrolsüz ve faturasız 9 bin 450 karton makaron sigara ele geçirildi. Sürücü Cengiz Ç. ile yanında bulunan Bengin T. gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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Polislerin şüpheli araç içinde inceleme yapması ( Polis Kamerası)

Ele geçirilen makaronların kutulardan çıkarılması

Diğer görüntüler

SÜRE: 1.45 BOYUT: 15 MB

KAYSERİ,

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İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor (2)

VETERİNERLER YARALI HAYVANLARA YARDIMA HAZIR

İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp, Menderes ve Seferihisar ilçelerine kadar ulaşan ve 500 hektarlık bir alana zarar veren yangını söndürme çalışmaları sürerken, İzmir Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı H. Gökhan Özdemir de yazılı bir açıklama yaptı. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanmasını dileyen Özdemir, "Bu süreçte orman yangınları nedeni ile mağdur olan yaralı yaban hayvanları için elimizden gelen katkıyı koyacağımızı belirtmek istiyoruz. Her zaman hatırlattığımız gibi; yanan sadece ormanlarımız değil, kaybımız da sadece hektarlık alanlar değil. Kaybettiğimiz doğal varlığımızın içinde yaban hayatının üyesi ve bizlere emanet canlılar da var. Biz veteriner hekimler olarak bu zor zamanda, yangınla mücadele sırasında yaralanmış olan yaban hayvanlarına ilk müdahalelerini yapmak amacıyla gönüllü klinisyen meslektaşlarımızla yardıma hazırız" dedi.

İZSİAD'DAN FİDAN KAMPANYASI

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) de son günlerde özellikle İzmir ve çevresinde yaşanan orman yangınlarından sonra tüm vatandaşların katılımına açık bir fidan kampanyası başlatıyor. İzmir Karabağlar, Urla ve Seferihisar'da 500 hektarlık ormanın yanması sonrası böylesi bir kampanyayı başlatmak istediklerini söyleyen İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, "İzmir'in ciğerlerini yaktılar. Kaybımızın bugün yerini tutamaz belki ama çocuklarımıza, gelecek nesillere yeni ormanlar yaratmak adına fidan kampanyası başlatıyoruz" dedi. Bu kampanyaya tüm sivil toplum kuruluşlarının katkı koymasını dilediklerini ve beklediklerini söyleyen Küçükkurt, "Aynı şekilde vatandaşlarımızdan da katkı bekliyoruz. Bir ya da bin fidan, rakamın önemi yok, her bir katkı çok değerli. Tüm İzmir'in bu kampanyaya omuz vermesini bekliyoruz" diye konuştu. Ege Orman Vakfı ile yürütecekleri bu kampanya ile İzmir'in çeşitli alanlarında ağaçlandırma ve dikim yapılacağını vurguladı.

İZMİR,

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