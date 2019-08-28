Dha yurt bülteni - 6

Bacaklarından vurup, para dolu çantayı alarak kaçtılar

Hatay'ın Arsuz ilçesinde marketlere gıda dağıtımı yapan şirkette çalışan Sezgin Demir (40), motosikletli 2 kişinin pompalı tüfekle saldırısına uğradı. Demir'in bacaklarından vurularak yaralandığı olayın ardından saldırganlar, içinde şirkete ait 24 bin TL bulunan çantayı alıp, kaçtı.Olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde geçen hafta sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, marketlere gıda dağıtımı yapan şirkette çalışan Sezgin Demir, sürücüsü olduğu dağıtım aracıyla birlikte işe gideceği arkadaşının evinin önüne geldi. Bu sırada Demir'i motosiklet ile takip eden ve siyah kask takan 2 şüpheli, aracın yanında durdu. Kimliği belirsiz 2 kişi, sürücü kapısını açıp, direksiyon başındaki Demir'i pompalı tüfekle bacaklarından vurdu. Ardından da içerisinde şirkete ait 24 bin TL bulunan çantayı alıp, kaçtı. Hastaneye kaldırılan Demir, ameliyat edildi. Polis kaçan saldırganları arıyor.

'KAFANA SIKARIZ' DEMİŞLER

Saldırı anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde saldırganların, dağıtım aracının yanına gelişleri, Demir'i vurma anları ile kaçışları görülüyor.

Sezgin Demir, "İşe gitmek için evden çıktım, otomobilimle arkadaşımı almak için evinin önünde durdum. Bu sırada kafalarında siyah renkli kask olan motosikletli iki kişi, aracın kapısını açarak, silah doğrultup çantayı istedi. Çantanın olmadığını söyledim. 'Kafana sıkarım, çabuk ver' diyerek, bacaklarıma ateş açtılar. İçerisinde 24 bin lira olan çantayı alarak, hızla uzaklaştılar. Ameliyat oldum, birkaç ameliyat daha olacağım. Evimde çaresizce yatağa mahkum oldum. Yardımsız hiçbir şey yapamıyorum. Olayın biran önce çözülmesini, suçluların yakalanmasını ve gerekli cezayı almalarını istiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Motosikletle gelen iki kişi

-Motosikletten inip araca doğru yönelmeleri

-Motosikletle uzaklaşmaları

-Sezgin Demir ile röp.

SÜRE: 3,42 sn BOYUT: 168 mb

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),

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O kayınbirader tutuklandı - Yeniden

Zonguldak'ta, yengesi Leyla Köse'yi(50) baltayla saldırırarak ağır yaralayan, ifadesi alındıktan sonra da serbest bırakılan Savaş Orhan Köse, yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

Geçen 18 Ağustos'ta Çaycuma ilçesine bağlı Gökçetabaklar köyünde meydana gelen olayda, Leyla Köse'nin evine doğru yürüdüğü sırada yolu, kayıbiraderi Savaş Orhan Köse, tarafından kesildi. Aracıyla yolunu kestiği yengesine tekme ve baltayla saldıran kayınbirader, yakında bulunan ağabeyi Turgut Köse'nin gelmesiyle kaçtı. 3 çocuk annesi, hastaneye kaldırılırken, Savaş Orhan Köse şikayet üzerine gözaltına alındı. Ancak ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Balta darbeleriyle yaralanan kolundan Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde ameliyat edilen ve vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Leyla Köse, tedavisinin ardından önceki gün taburcu edildi. Ancak kayınbiraderi Savaş Orhan Köse'nin aynı köyde yaşıyor olması nedeniyle kent merkezindeki kızının evine sığındı. Leyla Köse, kayınbiraderinin serbest bırakılmasına tepki göstererek, "Evimiz yan yana. Bir süredir görüşmüyorduk. Bizi rahatsız ediyordu. İşi yok, çalışmıyor. Eşimle ben, şikayetçi olduk. Bana fiziksel ve cinsel tacizde bulunuyordu. Şikayet ettiğim de 'kanıtın var mı?' diyorlar. Bana bunu yapan kayınbiraderim elini kolu sallayarak geziyor. Sonum Emine Bulut gibi olacak. Psikolojim ve ruhsal durumum bozuldu. Bana bunu yapma yetkisini ona kim verdi? Savcı bırakıyor. Kadınların artık sesi duyulsun. Evime gidemiyorum. Kızımın evine sığındımö dedi.

HABERİN ARDINDAN TUTUKLANDI

DHA'nın Leyla Köse'nin dramını dile getiren dünkü haberinin ardından harekete geçen Çaycuma Başsavcılığı, Savaş Orhan Köse hakkında yakalama kararı çıkarttı. Jandarma tarafından tekrar gözaltına alınan Savaş Orhan Köse, sevk edildiği adliyede 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Saldırganın tutuklanmasına sevindiğini söyleyen Leyla Köse, "Ben tutuklanmasına sevindim. Ama sevindiğim kadar korkularım ve endişelerim daha da arttı. Çünkü geride kalan birlikte yaşadığı kadın, bana karşı çok öfkelendi. Bana bir şey yaptırmasından korkuyorum. Aileden bazı kişileri arayıp, davayı geri çekmemi, şikayetimden vazgeçmem için baskı yapıyorlar. Ben şikayetimden asla vazgeçmiyorum. Bu konuda da destek bekliyorumö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Leyla Köse ile röp.

//OLAYA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER DE SİSTEMDE

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,-

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HDP'li belediye, şehit yakınlarının işe iadelerini kabul etmedi

HDP'li Silopi Belediyesi, daha önce işten çıkartılan ve aralarında şehit yakınlarının da bulunduğu 20 işçinin işe iade taleplerini kabul etmedi.

HDP'li Silopi Belediyesi tarafından 9 Ağustos Cuma günü, aralarında 2'si şehit yakını 20 işçinin işine son verildi. İşçiler, haksızlığa uğradıkları gerekçesiyle savcılığa belediye hakkında suç duyurusunda bulundu. Hak-İş'e bağlı Hizmet İş Sendikası Genel Merkezi'nden gelen bir heyet de Silopi Belediyesi ile işten çıkarılan personel arasında arabuluculuk için devreye girdi. Personel adına Hak-İş Mardin İl Başkanı Eşref Cihan ve Hak-İş Genel Merkez Hukuk Müşaviri Muhammed Eyvas ile Silopi Belediyesi'nce oluşturulan, aralarında avukatların da bulunduğu komisyon görüşme yaptı. Görüşmede belediyenin personeli tekrar işe alma hususunda girişimde bulunmayacağının ortaya çıkması üzerine uzlaşmaya varılamadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hak-İş Mardin İl Başkanı Eşref Cihan, Silopi Belediyesi'nin keyfi muamele yaparak, işçilerin işine son verdiğini, yapılan görüşme esnasında belediye tarafından gönderilen komisyon üyeleri ile anlaşma sağlanamadığını söyledi. Cihan, işten çıkarılanlar arasında şehit yakınlarının da olduğunu, genel merkez tarafından gereken hukuki sürecin başlatılacağın ifade ederek, "Eğer önümüzdeki süreçte belediye bir adım atmazsa, bu arkadaşların işe geri alınması noktasında bir çaba göstermezse, belediye önünde başta açlık grevi olmak üzere bütün eylemlerimizi yapacağız. Sonuna kadar, Hak-İş Hizmet-İş Sendikası olarak bu arkadaşların yanındayız, yanlarında olacağız" dedi.

Görüntü Dökümü

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İşten çıkarılan işçiler

Hak-İş Mardin İl Başkanı Eşref Cihan'ın açıklamaları

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 184 MB

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

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Bastonla adliyeye getirilen uyuşturucu şüphelisi serbest

Zonguldak'ta, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Afganistan uyruklu 3 şüpheli, adli kontrol getirilerek serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla Afganistan uyruklu A.E.(74) ile akrabaları M.E.(31) ve S.F.'yi (30) gözaltına aldı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 400 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edilen 10 bin TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E.'nin bastonla yürümeye çalıştığı görüldü. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye sevki(Arşiv dün geçilen)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,-

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Gemlik Zeytini Festivali'nde geri sayım başladı

Türkiye'de zeytin üretiminin en önemli merkezlerinden olan ve zeytinin başkenti olarak kabul edilen Gemlik, bu yıl beşincisi düzenlenecek Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali'ne gün sayıyor.

Sofralık zeytinin başkenti olarak bilinen Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali'ine sayılı günler kaldı. 'Bu tarihte festival olmaz, 30 Ağustos ayrı kutlanmalı' söylemlerine cevap veren Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri ile konuya açıklık getirdi. "Atatürk, 30 Ağustos Zaferi'ni kazanmadan önce 'Ulusun hayatı tehlikeye girmedikçe savaş bir cinayettir.' demiştir ve barışa dair sözleri her zaman bizim yol haritamız olmuştur. 'Yurtta sulh dünyada sulh' sözü ile Ulu Önder barışa olan duygularını çok net ifade etmiştir. Barışın sembolü ise zeytin dalıdır. Zeytininde başkenti Gemlik'tir. Bu yüzden Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali'nin 30 Ağustos tarihinde başlayacak olması oldukça manidardır.ö dedi.

DOLU DOLU FESTİVAL PROGRAMI

Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya, 'Gemlik Zeytin Festivali'nin onur konuğunun Romanya olduğunu belirterek festivalde 'en iyi zeytinyağı', 'en iyi zeytin' ve ' en iyi zeytinyağlı yemekler' yarışmasının yapılacağını bildirdi. Ayrıca Kumla'da Zeytin Müzesi açmak için çalışmaların başlatıldığını 30 Ağustos tarihinde yani festivalin ilk gününde müzenin açılacağını aktardı. Ayrıca 3 gün boyunca ünlü sanatçılarla festival coşkusunun artacağını kaydeden Çetinkaya; "İlk gün 30 Ağustos Zafer Bayramımız olduğu için ilk güne 'Zafer Konseri' dedik. Zafer konserinde bizlere Resul Dindar şarkıları ile eşlik edecek. İkinci gün, 'Gençlik Konseri' olacak. Gençlik konserine ise gençlerin en sevdiği isimlerden birisi olan Ece Seçkin hanımefendi bizlerle olacak. Festivalimizin finali ise 1 Eylül tarihinde olacak, 1 Eylül Dünya Barış Günü olduğu için bu güne de 'Barış Konseri' adını verdik. Barış konseri programımızda, final gecemizde Ziynet Sali bizlerle olacak.ö dedi.

"HER ZEYTİN GEMLİK ZEYTİNİ DEĞİLDİR"

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, festival'in hedefinin Gemlik Zeytin'ini marka haline getirmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak olduğunu belirtti. "Gemlik Zeytin Festivali, kentimizin tarihi ve turistik zenginliklerini tanıtmak, modern marka kent yaratmanın başlangıcı olacaktır" dedi.

Başkan Sertaslan, şöyle devam etti: "Gemlik'i Gemlik yapan iki değerden biri Gemlik zeytinidir. Zeytin denilince Gemlik'i bilmeyen yoktur. Gemlik zeytininin 2003 yılından beri marka tescili ve coğrafi işareti bulunmaktadır. Gemlik 2.469 bin kayıtlı zeytin ağacı ile önemli bir tarım kentidir. Ancak bu ağaçların üçte biri çeşitli nedenlerle terkedilmiş ve üretime açık olmayan durumdadır. Bu gibi etkinliklerle zeytin üretimini teşvik ediyoruz. Üreticiden 7-8 liraya alınan zeytin büyük şehirlerde 50 liraya satılıyor ve tüketim dünya standartlarının altında. Biz bu dengelerin doğru seviyelere oturmasını hedefliyoruz. Başka bölgelerde üretilen zeytin Gemlik zeytini olamaz. Gemlik bölgesinin iklimi, havası ve suyu zeytine özellik katmaktadır. Biz zeytinin kimliğini tanıtmak için çalışıyoruz ve 'Gemlik sofra zeytininin işareti vardır. Taklitlerinden sakınınız' diyoruz. Ayrıca Gemlik 35 bin 700 metre sahili olan ve büyük bölümü kumsal olan eşsiz bir tatil ve turizm kentidir. Eskiden İstanbul, Ankara ve Eskişehir halkı tatilini Gemlik'te geçirirdi. Gemlik yeniden turizm kenti olsun diye altyapı çalışmalarını yürütüyoruz.ö

Görüntü Dökümü

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-Toplantıdan detaylar

-Genel detaylar

-Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan konuşması

Süre: 03.41 Boyut: 412 MB

Haber: Feyzi SARIKAYA -Kamera: Semih ŞAHİN/GEMLİK, (Bursa),

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Halk otobüsü, otomobile çarptı: 1'i ağır 4 yaralı(2)

SÜRÜCÜ ÖLDÜ

Kandıra yolunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan otomobil sürücüsü Erdoğan Keskin yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

KOCAELİ,

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Emine Bulut'u öldüren eski koca, 9 Ekim'de hakim karşısında

Kırıkkale'de, eski eşi Emine Bulut'u (38) 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklayarak öldüren Fedai Varan (43) 9 Ekim'de Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 100 avukatın davaya müdahil olmak için başvuru yaptığı, Varan'ı savunması için CMK (Ceza Muhakemeleri Kanunu) gereğince görevlendirilen birçok avukatın görevi kabul etmediği öğrenildi.

Geçen 18 Ağustos'ta meydana gelen olayda Emine Bulut, Makine ve Kimya Endüstrisi'nde güvenlik görevlisi olan 6 yıl önce boşandığı Fedai Varan tarafından, kafede kızı F.B.B.'nin gözü önünde bıçaklandı. Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralı halde kafeden çıkarılırken 'ölmek istemiyorum' diye feryat ederken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videosu, infiale yol açtı. Olayın ardından kaçan Fedai Varan, polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fedai Varan hakkında jet hızıyla iddianame düzenlendi. Mahkemece kabul edilen iddianamede Varan hakkında, 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

100 AVUKAT BAŞVURDU

Fedai Varan'ın, Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9 Ekim'de yargılanmasına başlanacak. Bu arada Türkiye'nin çeşitli illerinde yaklaşık 100 avukatın davaya müdahil olmak için başvuru yaptığı öğrenildi. Ayrıca, emniyet ve savcılık aşamalarında CMK bürosundan kendisine tayin edilen avukatın görevi, sürecin tamamlanmasıyla sona erdi. Varan'ı mahkemede savunması için görevlendirilen Kırıkkale Barosu'na bağlı birçok avukatın ise görevi geri iade ettiği bildirildi.

Kırıkkale Barosu Başkanı Erol Çakır, "Kırıkkale Baromuza bağlı hiçbir avukat arkadaşımız, Fedai Varan'ın avukatlığını kabul etmedi. CMK tarafından görevlendirilen birçok avukat arkadaşımız da görevi geri iade etti. Kırıkkale Barosu olarak Emine Bulut'un bütün davalarında yanında olacağız" dedi.

MEKTUP YAZMIŞ

Ayrıca, önceki gün Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan güvenlik nedeniyle Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen Fedai Varan'ın, tutuklandıktan 1 gün sonra Kırıkkale'de cezaevi yönetimine mektup yazdığı ortaya çıktı. Varan, mektubunda "Kimsem yok, maddi durumum yok. Bu yüzden devletimin beni savunmasını istiyorum" dediği öğrenildi.

Haber: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, -