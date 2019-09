Dha yurt bülteni - 6

Mardin'deki çatışmada yaralanan korucu şehit oldu

Mardin'de 7 Eylül günü Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın şehit olduğu saldırıda yaralanan güvenlik korucusu Abdullatif Ekmen (37) de kurtarılamadı. Şehit güvenlik korucusu Ekmen'in babası Mehmet Ekmen'in de 26 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından 37 yaşındayken şehit edildiği öğrenildi.

Mardin'in Ömeryan kırsalında 7 Eylül günü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda teröristlerin açtığı ateşte, Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva şehit oldu, güvenlik korucusu Abdullatif Ekmen ise yaralandı. Yaralı Ekmen, Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik korucusu Abdullatif Ekmen, dün akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

BABASIYLA AYNI YAŞTA AYNI TARİHTE ŞEHİT OLDU

Abdullatif Ekmen'in babasıyla aynı yaşta ve tarihte şehit olduğu ortaya çıktı. Ekmen'in kendisi gibi güvenlik korucusu olan babası Mehmet Ekmen'in, 13 Eylül 1993 tarihinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olduğu belirtildi.



Haber: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, -

Erişebilirlik uzmanı Alonso'dan üst geçit eleştirisi

Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Kilit Uzmanı Fernando Alonso, Atatürk Üniversitesi Kavşağı'nda Karayolları Bölge Müdürlüğü'nce 2010 yılında hizmete giren köprülü üst geçidin ilginç bir tasarım olduğunu bildirdi. Köprünün çok uzun olduğunu belirten Alonso, kullanılabilir olmadığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Avrupa Birliği tarafından düzenlenen 'Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi'nin Erzurum'daki 5'inci çalıştayına katılan Fernando Alonso, kent merkezinde gördüğü eksiklikleri anlattı. Çalıştayda bir de sunum yapan Alonso, otobüs duraklarının yerleri, engelliler için yapılan rampalardaki yanlışlıkları fotoğraflarıyla gösterdi. Erzurum'a ilk geldiğinde kendisine üniversite kavşağındaki köprülü üst geçidi görmesinin istendiğini ifade eden Alonso, "Erzurum'da kışların çok soğuk olduğunu biliyorum. Erişilebilirlikte bazı şeylere dikkat edilmesi gerekir. Bu köprüde hareketleri kısıtlı olan bireyler için değişiklikler yapılması gerekir. Böylelikle burayı çok daha fazla vatandaş kullanabilir. Bu köprüde bazı yerlerde yeterli alan var ama bazı yerlerde insanların yürümesi için yeterli alan yok. Bu köprüyü ziyaret etmem söylendi. İlginç bir tasarım gördüm. Çoğu kişi için kullanılabilir köprü değil. Çok uzun mesafe boyunca devam eden eğim var, insanlar bazı durumlarda tehlikeye düşebilir. Bu köprü büyük ihtimalle şehrin önemli simgesi. Ancak erişilebilirlik açısından baktığımızda çok erişilebilir olmadığını söyleyebiliriz. Sık sık dönemeçleri var" diye konuştu.

Bu uzun köprüyü kullanmak istemeyen insanların karşıya geçerken yolu tercih edeceklerini anlatan Alonso, "Köprü gerçekten çok uzun. Bu köprüyü yıkmanız gerektiğini söylemiyorum. Ama yaya geçidi burada işe yarayabilir. Böylece yayalar karşıya geçerken çok fazla yürümek ve dönemeçleri geçmek zorunda kalmazlar" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, otobüs durakları ve kaldırımları uygun hale getirmek için harekete geçeceklerini bildirdi.

ÜST GEÇİDİ KULLANAN DA VAR YOLDAN GEÇEN DE

Vatandaşların büyük bir bölümü onlarca araç arasından karşıya geçmeyi tercih ederken, bir bölümü üst geçidi kullanıyor. Üst geçidi kullanan Gökhan Altun, köprünün yerinin çok doğru olduğunu ancak kullanışlı olmadığını söyledi. Köprüyü geçmek için 2-3 kat yol yüründüğünü belirten Altun, kenarları kapalı olmadığı için kış aylarında kar ve buz sebebiyle kullanımının zor olduğunu kaydetti. Altun, üst geçidi kullanmak isteyenlerin yoldan geçmeyi tercih ettiklerini bildirdi.

Görüntü Dökümü

-Üst geçitten detay

-Üst geçitte yürüyen vatandaşlardan detay

-Vatandaş ile röp

-Fernando Alonso'nun konuşması

-Gökhan Altun ile röp

-Üst geçidi kullanmayıp yoldan yürüyen vatandaşlardan detay

SÜRE: 05.13 BOYUT: 583 MB

HabeR: Salih TEKİN - KAmera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

Çöp kamyonuna çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde, yönetimindeki otomobille çöp kamyonuna çarpan Vedat Toka ile yanındaki kimliği belirlenemeyen arkadaşı hayatını kaybetti.

Kaza bugün sabah saatlerinde, Şair Eşref Bulvarı'nda meydana geldi. Vedat Toka yönetimindeki 35 TGR 87 plakalı otomobil, Dr. Mustafa Enver Bey Caddesi'nden bulvara çıkan ve önünden karşıya geçen Raşit Başak yönetimindeki 35 ERV 74 plakalı, Konak Belediyesi'ne ait çöp kamyonuna çarptı. Kazada, otomobilin sürücüsü Vedat Toka ile yanındaki ismi henüz öğrenilemeyen arkadaşı olay yerinde hayatını kaybetti. Çöp kamyonunda görevli iki belediye işçisi de hafif şekilde yaralandı.

Bu arada kaza anı ise bölgede bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin MOBESE kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü

--------

-Kaza yerinden görüntü.

-Aracın kaldırılmasından görüntü.

-Kaza anından görüntü.

-Polisin çalışmalarından görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM -Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR

Diyarbakır'da altın yazmalı İncil ve İbranice işlemeli ferman ele geçirildi

Diyarbakır'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, ceylan derisi üzerine altın yazmalı, 15 yapraktan oluşan İncil ile İbranice işlemeli ferman ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezindeki 4 kişinin, 800 yıllık tarihi kitabı satmak için alıcı aradığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, 4 şüphelinin 12 Eylül Perşembe günü merkez Yehişehir ilçesinde bulaşacağını belirledi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla 4 şüpheliyi dini motifli kitabı almaya gelen 2 kişiyle birlikte suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, ceylan derisi üzerine altın yazmalı 15 yaprak ve 30 sayfadan oluşan İncil ile deri üzerine İbranice işlemeli ferman ele geçirildi. Kitaplar koruma altına alınırken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

---------

Operasyon anı

Ele geçirilen İncil ve fermandan görüntü

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 13 MB

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,

- Ailesi, Metehan için yardım bekliyor

Malatya'da yaşayan 5 yaşındaki Metehan İleri'ye 1,5 yıl önce ender görülen 'brunner sendorumu' teşhisi konuldu. Metehan yürüyemiyor ve konuşamıyor. Hastalığı nedeni ile her istediğini de yiyemeyen Metehan'ın ailesi çocuklarının yurt dışında tedavi olması için yardım bekliyor.

Metehan İleri, 6 aylıkken doktora götürüldü. Doktor, Metehan'da kas gevşekliği olduğunu söyledi. Ailesi tarafından evde fizik tedavi uygulanan Metehan ancak 13 aylıkken kafasını normal bir çocuk gibi tutmamaya başladı. Yeniden doktora götürülen Metehan'a fizik tedavi raporu verildi. Fizik tedavisine başlanan Metehan'da ilerleme sağlandı. 18 aylıkken oturmaya başlayan Metehan İleri, 13 kelime konuşabilirken yavaş yavaş konuşmamaya başladı. 3 yıl hastalığına teşhis konulamayan Metehan'a 1,5 yıl önce dünyada 12 kişide bulunan 'Brunner Sendorumu' teşhisi konuldu. Bağırsaklarından rahatsız olan Metehan, diyabet hastaları gibi glütensiz özel yiyecek ve içecekler tüketmeye başladı. Tedavi ve özel yemek giderleri karşısında çaresiz kalan aile yetkililerden yardım istiyor.

'TÜRKİYE'DE TEK KAYITLI METEHAN'

Anne Senem İleri, son 2 aydır tedavisi aksayan Metehan'ın geceleri uyumadığını, her yemekten sonra sancı yaşayarak ağladığını kaydederek, şunları söyledi: "Evde duramıyorduk, dışarı çıkıyorduk. Yürüyememesi daha zorluyordu. Bağırsakları çalışmadığı için emilim olmuyormuş. Bunu İstanbul'da bir profesöre götürdük ve orada öğrendik. Genetik tahlil yaptırdık. 4 ay sonra yurt dışından gelen sonuca göre, Metehan'da brunner sendromu hastalığı olduğu söylendi. Bu sendromun dünyada çok nadir görüldüğünü, 12 kişide olduğunu ve bunlardan birinin de Metehan olduğunu belirtti. Türkiye'de tek kayıtlı Metehan'mış. Bunun ne olduğunu ilk zamanlar bilemedik. Çünkü doktorlarda böyle bir hastalıkla karşılaşmamışlar. Doktorumuz Metehan'ın yediği hiçbir şeyin bağırsakta emilim yapıp, sağlıklı şekilde vücuduna yayılarak, beyni beslemediğini söyledi. O yüzden Metehan 13 kelimesi varken, kelimelerin hiçbirinin kalmamasının sebebini öğrendik. Doktorumuz Metehan'ın yürüyememesinin sebebini de buna bağladı."

'SANCILARINDAN GECELERİ UYUYAMIYOR'

Anne İleri, doktorun Metehan'ın normal insanların yiyeceği hiçbir şeyi yiyemeyeceğini söylediğini belirterek, "Metehan'ı diyete soktu. Bu diyet Metehan'ı 25 kilodan 17 kiloya kadar çekti. Çünkü gluten, kazein ve şeker olan hiçbir şeyi yememesi gerektiğini sadece kemik suyu, ilikli kemik suyu, kelle paçanın bağırsağı yumuşatarak, temizleyeceğini doktorumuz söyledi. Nitekim biz orada bir süreç yaşadık. Hem hastalığı öğrendik hem Metehan'ın çektiği sıkıntıları anladık. Bir anne olarak bunalıma girdim. Çözüm aradım. Çözümü de Türkiye'de fazla hasta olmadığı için doktorumuz ilaç ve takviyelerle bulacağımızı söyledi. Metehan'ın yürüyüp, konuşabilmesi için gıda takviyelerinin olması lazım çünkü bağırsak emilim yapıp, beyne göndermiyor. Yaşı büyükçe de Metehan geriliyor. Kaşık, bardak tutma, kendini beslemeyi yapamıyor. Fizik tedavi almasına rağmen bunları yapamıyor. Takviyeleri de yurt dışından temin ediyoruz, maalesef hiçbiri Türkiye'de değil. Yurt dışından gelen takviyelerinde birçoğunun ülkeye girişi yasak. Takviye olmayınca Metehan'ın bağırsaklarında sindirim olmuyor. Bu nedenle de Metehan geceleri uyumuyor, sürekli ağlıyor. Yemek yediremiyorum çünkü yediği her şey ona sıkıntı oluyor" dedi.

'EKMEK YİYEMİYOR'

Metehan'ın yemek istediğini ancak bir anne olarak ona hiçbir şey yediremediğini anlatan Semen İleri, şöyle devam etti: "Çocuğunuzun aç olduğunu biliyorsunuz ama bir şey yediremiyorsunuz. Bu çok büyük bir sıkıntı çünkü anneler hep çocuklarını beslemek ister. Ben çocuğuma süt, yoğurt veremiyorum ki Metehan bunları çok severdi. Ekmek gördüğünde saldırırdı. Eşimle bir yere gidemez olduk çünkü sofralar kurulduğu zaman Metehan yemek yiyemiyor, bu da bizi rahatsız ediyor. Biz de Metehan ile birlikte eşimle zayıflamaya başladık. Bayağı bir sıkıntı yaşadık. Bu süreç 1,5 yılı buldu. Metehan artık ekmek yiyemediğinin farkında ama yine de ekmek görünce atılıyor. Ekmeği çok seviyor. Çikolatayı çok sever ama yiyemiyor. Biz bayramları Metehan ile gezemeyiz."

'TEDAVİSİ YURT DIŞINDA VAR'

Metehan'ın tedavisi için birçok eksikliklerinin olduğunu ifade eden anne Sanem İleri, "Anne- baba olarak çok çabalıyoruz ancak bir yerde artık tıkanıyorsun, ilerleyemiyorsun. Bu hastalık kesinlikle zengin hastalığı maddi açıdan uygun olmayan insanlar çocuklarını kaybetmesin. Ben çocuğumu kaybetmek istemiyorum, ben de çocuğumun topluma karışmasını istiyorum, konuşmasını istiyorum. Bunlar için yol var mı? Var. Kesinlikle yurt dışında da var. Bana yardım etsinler. Özellikle anne olan, baba olan çok iyi anlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------

-Metehan'dan detaylar

-Sancılanırken detay

-Anne Senem İleri röp.

-Annesinin kucağında duruken

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 883 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA,

Kırtasiyelerde slime, kantinlerde cips denetimi

İzmir'de Buca Belediyesi zabıta ekipleri, okul çevrelerindeki kırtasiyelerde 'slime' adlı yapışkan oyun hamuru, okul kantinlerinde de cips denetimi yaptı.

Buca'da zabıta ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte, okul yakınlarındaki kantin, kafe, büfe ve kırtasiyelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Hijyen ve ruhsat kontrollerinin yanı sıra uygunsuz şekilde üretildiğinde sağlığı tehdit eden 'slime' denilen polimer malzemeden yapılan yeni nesil yapışkan oyun hamurunun denetimini yapan ekipler, aynı zamanda çalışma ortamı, çöp kovaları, yangına karşı alınan önlemlerin yeterliliği gibi unsurları da kontrol etti. Zabıta ekiplerince şartlara uymayan işyerleri ilgili müdürlüklere bildirirken haklarında yasal işlem başlatıldı.

'YASAK OLMASI SEBEBİYLE ÇEVREYE YÖNELİYORLAR'

Çocukların sağlığı için yoğun olarak çalışma yürüttüklerini belirten Buca Belediyesi Zabıta Müdürü Cemal Yılmaz, "Türkiye'nin geleceği çocuklardır. Çocuklarımızın kimyasal maddelere maruz kalmamaları ve zararlı yiyecekler yememeleri için Buca çevresinde okul kantinlerini, etraftaki gıda satış yerlerini, kırtasiyeleri denetlemek için ekiplerimizle seferberiz. Biz Buca halkı için çalışıyoruz. Onların rahat, mutlu, huzurlu yaşaması için her zaman çalışmaya hazırız. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kantinlerde satılması yasaklanan cips gibi maddeleri çocuklar çevredeki satış yerlerinden temin ediyor. Dolayısıyla biz de onların alışveriş yaptığı işyerlerini denetliyoruz. Kaçak, ruhsatsız çalışanlara engel oluyoruz, bakanlık tarafından belirlenen zararlı maddelerin satışının yapılması durumunda hem cezai işlem uyguluyoruz hem de toplama yapıyoruz. Bizim kaçırdığımız yerleri halkımız bize bildiriyor" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ İÇİN EN İYİSİNİ İSTİYORUZ'

Buca Hasan Ali Yücel Ortaokulu okul aile birliği üyesi Özlem Aşıkoğlu, "Benim oğlum bu okulda 7'nci sınıfta okuyor. Buca Belediyesi tarafından başlatılan bu uygulama bizi çok memnun etti. Güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Daha önce haberlerde zabıtaların kantinleri ve kırtasiyeleri denetleyeceğini duymuştum. İyi bir uygulama olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Çocuğu anasınıfında okuyan Ebru Güney de, "Bugün oğlumun okuldan çıkmasını beklerken zabıta ekiplerinin bu bölgedeki tüm işyerlerini kontrol ettiğini gördüm. Bu denetimlerin yapılması gerçekten çok hoşuma gitti. Uygulamanın bütün okul çevrelerinde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Kaliteli ürünleri almaya dikkat ediyoruz. Gıda açısından da kırtasiye malzemeleri açısından da çocuklarımıza zarar verecek her şeyin karşısındayız" dedi.

8'inci sınıf öğrencisi velisi Burcu Dereli ise, "Aileler olarak çocuklarımız için her şeyin en iyisini istiyoruz. Okulumuzdan da çevredeki kırtasiyelerden de son derece memnunuz. Evde nasıl dikkat ediyorsak burada da dikkat edildiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------

-Kantin denetimlerinden görüntü

-Kırtasiye denetimlerinden görüntü

-Velilerle röp.

Buca Belediyesi Zabıta Müdürü Cemal Yılmaz ile röp.

Haber- Kamera: Hande NAYMAN/ İZMİR,

Şırnak'ta çocuk şenliği başladı

Şırnak'ta 3'üncü Çocuk Şenliği çeşitli etkinliklerle başladı.

Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi ile GAP Gençlik ve Kültür Evi'nin işbirliğiyle bu yıl 3'üncü düzenlenen Çocuk Şenliği 3 gün sürecek. Şenlik boyunca yaz mevsiminde tatil yapamayan çocuklar, şehir stadyumunda uzay gösterimi, modern oyunlar, halat çekme gibi bir çok aktivitede eğlenecek. Dün akşam start alan etkinlik alanında çocuklarla buluşan Vali Ali Hamza Pehlivan, çocuklara yönelik böylesi etkinlikleri sürdüreceklerini söyledi. En büyük amaçlarından birinin çocukların mutluluğunu sağlamak olduğunu söyleyen Pehlivan, çocuklara seslenerek, şöyle konuştu: "Çocuklar siz varsanız biz de varız. Siz mutluysanız biz çok daha mutluyuz. Siz huzurluysanız, mutluysanız biz de en az sizin kadar sevinçliyiz, huzurluyuz, mutluyuz. Sizleri böyle mutlu, gülen yüzlerinizle görmekten son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizleri görünce umutlarımız yeniden yeşeriyor. O yüzden sizler için ne yapsak azdır. İnşallah bundan sonra siz kıymetli çocuklarımız için her geçen gün güzel şeyler yapmak için çabalayacağız."

'ETKİNLİKLERİ ARTIRACAĞIZ'

Şırnak Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Yarka, terörden dolayı çocukların bu tür etkinliklere katılamadığını ifade etti. Yarka, "Çocuklara yönelik daha fazla programlar geliştireceğiz. Geçmişte buralar terörle anılırken, buraları gündüz bile korku sarmışken, olaylardan dolayı gelemezken şimdi ailelerimiz akşam vakti çocukları ile gelip eğleniyorlar. Çocuklarımıza ne yapsak azdır. Bundan 15-20 yıl önceki çocuklarımız Şırnak'ta maalesef terörden dolayı bu tür etkinlikleri izleyemediler. Bundan sonra inşallah geçmişte yaşanmayanların hıncını çıkaracağız. Biz belediye olarak bu tür etkinlikleri destekleyeceğiz" dedi.

7 BİN ÇOCUK EĞLENCEYE DOYACAK

GAP Gençlik Kültür Evi sorumlusu Nazlı Altürk ise, 90 gönüllü ile birlikte çocuklara 3 gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirterek, "Bu sene parkur sayılarımızı zenginleştirerek yaklaşık 7 bin çocuğa hizmet sunacağız. Amacımız yaz tatilinde tatile gidememiş, bir etkinliğe katılamamış çocukları hem yöresel, hem modern oyunların bir arada olduğu, hem eğleneceği hem öğreneceği parkurlar oluşturarak 3 gün boyunca güzel anlar yaşatmak. Bu sene ilk defa 6D film getirdik. Uzay gösterimi yapacaklar. Çocukları ayı ve Satürn'ü gözlemleyecek. Şişme parkurlarımız, tırmanma duvarlarımız, kaydıraklarımız yüz boyama, oyunlarımız, halat çekme ve çuval yarışı gibi çeşitli etkinliklerimiz ve doyasıya müziğimiz var. Gençleri, çocukları ve aileleri 3 gün boyunca eğlendireceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------

Stattan detay

Çocukların oyun oynaması

Şırnak Valisi, Belediye Başkanı ve Gençlik evi asistanının konuşması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 733 MB

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Köyde oturdukları için okula gidemiyorlar (2)

BELEDİYEDEN SERVİS AÇIKLAMASI

Menemen Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy, Beyköy, Alaniçi ve Çaltı mahallerinde yaşayan öğrenciler için 16 Eylül Pazartesi'den itibaren servis hizmeti vereceklerini söyledi. Özellikle kız öğrencilerin eğitimine büyük önem verdiğini belirten Başkan Aksoy, "Çocuklarımız okula geç kalma sorunu yaşamadan, sağlıklı koşullarda güven içinde derslerine yetişecekler. Bir dolmuşta 42 öğrenci taşınmaz. Çözüm için hemen harekete geçtik ve servisimizi ayarladık. Yasal bir sıkıntı yaşanması durumunda bu parayı kendi imkanlarımla karşılamaya hazırım" dedi.

İZMİR,