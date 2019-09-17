Dha yurt bülteni - 6

HDP önündeki eylemde 15'inci gün; aile sayısı 36 oldu

Diyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 5 yıl önce terör örgütü PKK'nın kaçırdığını iddia ettiği oğlu Ömer için eyleme katılan Salih Gökçe ile birlikte 15'inci günde 36 oldu.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia edip, 1 gün sonra parti il binası önünde oturma eylemi başlattı. Oturma eyleminin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp olan aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Bu sabah, 5 yıl önce İstanbul'da çalışırken, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Ömer (24) için Kars'tan Diyarbakır'a gelen Salih Gökçe, oturma eylemine başladı. Acılı baba Salih Gökçe, oğlunun askere gitmek için hazırlık yaptığını, askerliğine 20 gün kala HDP tarafından Suriye'ye kaçırıldığını bildiğini iddia etti. Gökçe ile birlikte HDP önünde oturma eylemindeki aile sayısı 36 oldu.

OTURMA EYLEMİNDEKİ AİLELER

1- Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde oturan Fevziye- Şahap Çetinkaya çifti, 30 Ağustos'tan beri haber alamadıkları, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri oğulları Süleyman (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemine başladı.

2- Diyarbakırlı Remziye Akkoyun, 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad'ın (14) PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını ileri sürerek, 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı.

3- Diyarbakır'da oturan Rauf- Ayşegül Biçer çifti, 10 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı. Kanser hastası Ayşegül Biçer, oğlunun HDP aracılığıyla PKK'lı teröristlere götürüldüğünü iddia ediyor.

4- Mardinli olan ve Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş ile eşi Hediye Begdaş, ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğulları Yusuf'un (16) HDP'liler aracılığıyla düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını iddia ederek, 4 Eylül akşamı oturma eylemine katıldı.

5- Gaziantep'te oturan Şevket-Songül Altındaş çifti, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğulları Müslüm (24) için 5 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

6- Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Rahime Uymaz, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 28 Temmuz 2015'te eşi ve kızının yanında aracından indirilerek, kaçırılan yeğeni polis memuru Sedat Yabalak (34) için oturma eylemine katıldı. Polis Sedat Yabalak'ın hasta annesi Ünzile Yabalak ise 8 Eylül akşamı Diyarbakır'a gelip nöbete başladı. Solunum hastası Ünzile Yabalak'a, PKK'lı teröristler tarafından 23 Eylül 1995'te şehit edilen Astsubay Murat Namdar'ın eşi Yıldız Namdar refakat ediyor.

7- Mardin'in Derik ilçesinden gelen Emine-Şeyhmus Kaya çifti, İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan oğulları Vedat Kaya (28) için 5 Eylül'de oturma eylemine başladı.

8- Malatyalı Sadiye Özbey, 17 Eylül 2015'te Rize'den kendisini ziyarete gelirken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından aracı yakılıp kaçırılan oğlu Astsubay Semih için 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

9- Bursa'da yaşarken eşini 17 Ağustos depreminde kaybedince Diyarbakır'a taşınan Meryem Savur, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Fırat (22) için 5 Eylül günü oturma eylemine başladı.

10- Diyarbakırlı Sabiha Balta, 5 yıl önce kaybolan oğlu Arafat'ın (25) PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını iddia ederek 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

11- Diyarbakır'ın Dokuzçeltik köyünde oturan Aysel Koyun, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını ileri sürdüğü oğlu Neşat (22) için 6 Eylül günü oturma eylemine başladı.

12- Diyarbakırlı Güzide Demir, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Aziz (20) için 7 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

13- Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 4 yıl önce çobanlık yaparken PKK'lı teröristlerce kaçırıldığı belirtilen Vahit Çur'un (19) anne ve babası Bedirhan- Necla Çur çifti de 7 Eylül günü eylem başlattı.

14- Diyarbakırlı Hüsniye Kaya, 5 yıldır haber alamadığı ve sonrasında arkadaşlarından Suriye'de olduğunu öğrendiği kızı Mekiye'yi (19) bulmak için 8 Eylül günü oturma eylemine başladı.

15- Ayten- Şadin Elhaman çifti, 2 yıl önce kaybolan oğulları Bayram (21) için 8 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

16- İstanbul'da 5 yıl önce HDP Kağıthane ilçe binasına gittikten sonra dağa kaçırıldığını ileri sürülen Yakup Edizer'in (19) anne ve babası yaşayan Salim ve Saliha Edizer çifti de 9 Eylül günü eylemdeki yerini aldı.

17- Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

18- Diyarbakırlı Mevlüde Üçdağ, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Ramazan (22) için 9 Eylül günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un ziyareti sırasında HDP önüne gelip eyleme katıldı.

19- Mardinli ancak Diyarbakır'da oturan Salih- Mülkiye Aylu çifti, 22 Mart 2019'da kaybolan ve HDP kongresine katılan M.I. tarafından Irak'ın Metine bölgesindeki PKK'lı teröristlerin yanına kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet (20) için 10 Eylül sabahı oturma eylemine başladı.

20- Aslen Siirtli olan ancak Ordu'da yaşayan Latife Ödümlü, Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Özgür'ün (22), 10 ay önce PKK'lı teröristler tarafından Kuzey Irak'a kaçırıldığını iddia ederek 10 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

21- Diyarbakırlı Mehmet Karaman, 1999'da kandırılarak dağa götürüldüğünü ileri sürdüğü oğlu Ercan (40) için 11 Eylül'de oturma eylemine başladı.

22- Diyarbakırlı Fatma Akkuş, 28 Ağustos 2019'da kaybolan ve internette terörist kıyafeti giyerken videosunu gördüğü kızı Songül için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

23- Erzurum'dan gelen Macide Uslu ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden gelen Halime Şehitoğlu, 2015'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğenleri Sedat Sorgun (28) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı. Annesi vefat eden Sorgun'un, Van'da vatani görevini yaparken, izinli olarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki teyzesi Şehitoğlu'nu ziyaret edip, akrabalarını ziyaret etmek için de memleketi Erzurum'a giderken Lice'de yol kesen PKK'lılarca kaçırıldığı belirtildi.

24- Diyarbakırlı Nihan Çiçek, 2015'te eşinin akrabaları tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği nişanlı kızı Hatun (23) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

25- Diyarbakırlı Ömer Tokay, 2011'de Şırnak'a pikniğe gidip dönmeyen ve 2014'te terör örgütüne yakın bir televizyonda gördüğü oğlu Mehmet (22) için 12 Eylül'de oturma eylemine başladı.

26- İstanbul'da yaşayan Şevket-Fatma Bingöl çifti, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (19) için 13 Eylül'de oturma eylemine başladı.

27- Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (24), 2015 yılında terör örgütünce dağa kaçırıldığını iddia eden anne Sevdet Demir (55), 13 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

28- Bitlis'te eşinden boşanan Saliha Mert (42), 2015 yılında dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Yetiş Top (23) için 13 Eylül günü Diyarbakır'a gelip oturma eylemine katıldı.

29- Bitlis'te yaşayan Ubeydullah Yolaçan, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Çetin (31) için 14 Eylül'de Diyarbakır'a geldi. Baba Yolaçan, gelini Gülcemal, torunları Ecrin ve Abdulsamet ile birlikte oturma eylemine katıldı.

30- Bitlis'in Mutki ilçesinden Diyarbakır'a gelen Hurinaz Omay (83), 24 yıldır dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Rıfat (43) için 14 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

31- Bitlis'ten Diyarbakır'a gelen Fadıl Kılıç, Ahlat Üniversitesi öğrencisiyken 3 yıl önce dağa kaçırıldığını öne sürdüğü oğlu Faruk için (25) 14 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

32- Elazığ'dan Diyarbakır'a gelen Muhittin Avunan, usta birliğine giderken yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğeni Bingöllü Emrah Avunan (24) için 13 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

33- Erzurum'un Horasan ilçesinden gelen Mehmet Emin Coşkun (49), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 2'nci sınıf öğrencisiyken 29 Aralık 2014'te terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği 3 çocuğunun büyüğü olan İbrahim (24) için 15 Eylül'de oturma eylemine başladı.

34- Bursa'dan gelen Türkan Mutlu, 7 yıl önce Balıkesir'de üniversiteyi kazanıp kayıt yaptırmayan ve kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Ceylan Şeyma Tekin (24) için 16 Eylül akşamı oturma eylemine başladı.

35- Diyarbakırlı Vahide Sunar, 5 yıl önce Dicle ilçesine gidip PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını düşündüğü oğlu Ahmet (22) için 16 Eylül'de oturma eylemine başladı.

36- Karslı Salih Gökçe, 5 yıl önce İstanbul'da çalışırken ve askere gitmek üzereyken terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp Suriye'ye götürüldüğünü iddia ettiği oğlu Ömer (24) için 17 Eylül'de oturma eylemine başladı.

Görüntü Dökümü

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HDP önünde bekleyen aileler

Salih Gökçe'nin röportajı

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 196 MB

HABER: Mücahit YOLCU- Emrah KIZIL- Nurettin FİDANCAN- Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,

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Dev kabuk böceğinin istila ettiği ladin ormanlarına 'terminatör böcek'

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde görülen ve ladin çam ormanlarını istila ederek kurumalarına yol açan sekiz dişli dev kabuk böceğine karşı biyolojik mücadele başlatıldı. Zararlı böceğin tek doğal düşmanı olduğu belirlenen ve 'terminatör böcek' olarak adlandırılan 'Rhizophagus grandis' adlı böcek türü laboratuarlarda üretilerek, ladin ormanlarına bırakıldı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da görülen ve literatürde 'Ipstypographus' adıyla yer alan sekiz dişli dev kabuk böceği, ladin ormanlarını istila etti. Yayılışını hızla sürdüren böceğin en fazla görüldüğü alanların başında Kaçkar Dağları Milli Parkı geliyor. Milli park sahasındaki Çamlıhemşin ilçesi Yayla, Elevit, Kale ve Meydan köyleri ile Ayder, Kavron ve Amlakit yaylalarının eteklerindeki ladin ormanlarında kurumalar başladı. Kurumaların yaşandığı bir diğer bölge ise Trabzon'un Ortahisar ilçesi Soğuksu Mahallesi'ndeki Atatürk Köşkü Ormanları oldu. Ladin ağaçlarının tepe kısmının kısmen veya tamamen kızarıklaşmasıyla anlaşılan böcek zararları ile ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12'nci Bölge Müdürlüğü ile Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü mücadele eylem planı başlattı.

FEROMON TUZAKLAR KURULDU

Sekiz dişli dev kabuk böceği ile ilgili mücadele kapsamında Kaçkar Dağları Milli park sahasına 80 adet 'Feromon' adı verilen tuzak yerleştirildi. Tuzaklar ormanlardaki ağaçlara 10-15 metre mesafe aralıklar ile yerleştirildi. Feromon emdirilmiş kapsüller, karşı cinsin salgıladığı kokuyu yayarak böcekleri tuzaklara çekiyor. Tuzaklar, kapsüle gelen böceklerin yakalanmasını sağlıyor. 7-10 gün arası kontrol edilen tuzaklardaki zararlı böcekler imha ediliyor, faydalı böcekler ise tekrar tabiata bırakılıyor. Ancak bu yöntem tek başına böcek türünün tamamen yok olmasına yeterli olmadı.

'TERMİNATÖR BÖCEK' DOĞAYA SALINDI

Endemik türleri bünyesinde barındıran Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda, ladin çam ormanlarının kurumasına neden olan sekiz dişli dev kabuk böcek türü için biyolojik mücadele başlatıldı. Mücadele kapsamında, zararlı böceğin tek doğal düşmanı olduğu belirlenen 'Terminatör' olarak bilinen 'Rhizophagus grandis' adlı böcek türü, Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü laboratuarlarında bin adet üretildi. Böcek türü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12'inci Bölge Müdürlüğü Kaçkar Dağları Milli Park Müdürlüğü ekiplerince zararlı böceğin larva ve erginlerinin bulunduğu ladin ağaçlarının kabuk içlerine bırakıldı.

DOÇ. DR. AKINER: BÖCEĞİN TEK DOĞAL DÜŞMANI TERMİNATÖR BÖCEKTİR

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Akıner 'Terminatör böcek'lerin laboratuvar ortamında dev kabuklu böceklerin üretildiği kütükler üzerinde üretildiğini belirterek üretim esnasında belli bir aşamaya kadar getirilen bireylerin, orman alanlarında var olan zararlı ya da zarar görmüş ağaçlar üzerine yerleştirildiğini söyledi. Doç. Dr. Akıner, "Ülkemizde doğu ladin ormanları 300 bin hektarlık bir alana sahip ve bu ormanların büyük bir kesimi de Doğu Karadeniz Bölgesi'nde. 1950'lerden beri ülkemizde görülen bu dev kabuklu böceğin tek doğal düşmanı da terminatör böcektir. Bu nedenle de Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Artvin ya da Trabzon illerindeki laboratuvarlarda bu terminatör böceğin üretimi yapılıyor. Şuana kadar da çok büyük bir başarı sağlanmış durumda. Fakat son dönemlerde tekrardan koruma oranlarının artması ve böceklerinde ciddi zararlar vermeye devam etmesi üzerine tekrardan salımlara başlandı" diye konuştu.

Dev kabuk böceği ve zararlısı olan terminatör böceğin Sibirya kökenli olduğunu ifade eden Doç. Dr. Akıner, "Bu dev kabuk böceğinin ladin ormanlarına zarar vermesinden sonra yapılan araştırmalarda tek doğal düşmanının terminatör böceği olduğu tespit edildi. Daha sonrada bu böceğin çeşitli kademelerde üretimi yapılarak, zarar gören ağaçların kabuklarının altına bırakılarak mücadele çalışmaları yapılıyor. Bu bağlamda ülkemizde 10'un üzerinde laboratuvar olduğunu biliyoruz. Bu tür özellikle lavra evresindeyken ağaç kabuklarının altına yerleştiriliyor. Çünkü en çok bu dönemde yırtıcı oluyorlar. Buraya yerleştirildikten sonrada 3-4 yıl takibi yapılıyor ve ne kadar başarı olduğu gözlemleniyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ormanlardan drone detayları

Ladin çam ağaçlarından detay

Doç. Dr. Mustafa AKINER ile röp.

Muhabir anons

Ormana salınan terminatör böceklerden fotoğraflar

Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA

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7 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Antalya merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 8 muvazzaf asker, 3 askeri öğrenci ve 2 emekli subay gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Antalya merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan hava kuvvetlerinde görevli 8 muvazzaf asker ile 3 askeri öğrenci ve 2 emekli subay gözaltına alındı. Şüpheliler sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Şüphelilerin polisler arasında doktor muayenesine girmeleri

Sağlık merkezi dış plan görüntü

Şüphelilerin sağlık merkezinden çıkışları

Araca binmeleri

Aracın şubeye gidişi

144 MB -- 01.18/// HD

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Çocuk çorabından eroin çıktı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan Halil A.'nın (23) 159 gram eroini çocuk çoraplarına gizlediği ortaya çıktı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda İlhami D. (41) İbrahim İ. (20) ve Halil A.'yı yakaladı. Halil A.'nın 159 gram eroini çocuk çorapları içine gizlediği ortaya çıktı.

Emniyete götürülen 3 şüpheli sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

- Ele geçirilen uyuşturucu maddenin fotoğrafları

SÜRE: 41" BOYUT: 76 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Anne- kız, bel fıtığını triatlonla yendi

Antalya'da oturan Cennet Teker (58) ile kızı Çiğdem Teker (38), yakalandıkları bel fıtığını yüzme ve triatlon sporuyla yenmeyi başardı. 'Analı-kızlı' sloganı ile triatlon yarışlarına katılan anne ile kızı, çeşitli yarışlarda kupa ve madalyaları topladı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde amatör tiyatro oyuncusu Cennet Teker, 24 yıl önce bel fıtığından ameliyat oldu. Bir süre sonra Teker'in fıtığı aralıklarla nüksetti. Cennet Teker, doktorunun tavsiyesiyle yüzme ve bisiklet sporu yapmaya başladı. Teker'in kısa sürede fıtığında iyileşme olduğu görüldü. 4 yıl önce de Cennet Teker'in mali müşavir kızı Çiğdem Teker, belinde 3 fıtık olduğunu öğrendi. Annesinden ilham alan Çiğdem Teker de yıllardır ara verdiği yüzmeye yeniden başladı. Katıldığı yarışmalarda çeşitli madalyalar alan Çiğdem, annesinin tavsiyesiyle triatlon sporuna yöneldi. Yaptıkları sporla hastalıkları iyileşen anne-kız, Türkiye içinde ve yurt dışında katıldıkları triatlon yarışlarını başarıyla tamamlayarak madalyaları topladı.

Cennet Teker, her yıl katıldığı 50+ yaş kategorisi yarışlarında madalya kazanmaya devam ediyor. Türkiye Şampiyonluğu bulanan Teker, günlük antrenmanlarını aksatmadan yapıyor. Sabah ve akşam antrenmanları olarak 5 saate yakın çalışan anne ve kız, bir arada zaman geçirmenin de mutluluğunu yaşıyor. Anne ve kızı, son olarak Kuşadası'nda düzenlenen triatlon yarışlarına katıldı. Teker çifti yıl sonunda da Antalya'da gerçekleştirilecek, Alanya Türkiye Triatlon Şampiyonası ile 'Iron Man' yarışlarında derece almak için mücadele edecek.

'ANNELİ- KIZLI ANTRENMAN ÇOK KEYİFLİ'

Cennet Teker, 1995 yılında bel fıtığından ameliyat olduğunu belirterek, hastalığının zaman içinde tekrarladığını anlattı. Spora başladıktan sonra her geçen yıl fıtık ağrılarından uzaklaştığını aktaran Teker, "6 yıldır bisiklet kullanmaya başladım. Koşma ve yüzme de işin içine girince arkadaşlarımın tavsiyesiyle triatlon sporuna yöneldim. Kızım yüzücü olduğu için yüzmemi geliştirdim. İyi ki de arkadaşlarımı dinlemişim. Kızımla birlikte yarışmak bana büyük gurur veriyor. Birlikte antrenman yapıyor, birlikte koşuyoruz. Bir yandan anneli-kızlı etkinlik yapıyor bir yandan da fiziksel gücümüzü artırıyoruz. Çok kutlu oluyorum" dedi.

ŞAMPİYONLUĞA DOYMUYOR

Triatlon yarışlarında 50+ yaş kategorisinde yarıştığını aktaran Cennet Teker, "Yazın saat 05.30'da kalkıp 40 kilometre bisiklete biniyoruz. Denizde yüzüyoruz. 10 kilometre koşu antrenmanı yapıyoruz. Bugüne kadar katıldığım birçok yarışta çeşitli dereceler elde ettim. Bel fıtığımın iyileşmesi için başladığım triatlon sporunda çıtayı yükselterek kendi kategorimde Türkiye Triatlon Şampiyonu oldum. Şimdiki hedefim bu yıl sonunda Alanya'da gerçekleşecek Türkiye Triatlon Şampiyonası'nda kendi yaş ve kategorimde birinci olabilmek" diye konuştu.

KIZI DA FITIK KADERİNİ PAYLAŞTI, TRİATLON KOŞTU

Çiğdem Teker ise sporun yüzme branşıyla 6 yaşında tanıştığını söyledi. 12 yaşına kadar yüzmeye devam ettiğini, okuluna ağırlık vermesiyle spora zaman ayıramadığını anlatan Çiğdem Teker, annesiyle kaderinin aynı olduğunu hatırlattı. 34 yaşında belinde 3 farklı noktada fıtık olduğunu öğrendiğini, doktorunun tavsiyesiyle tekrar yüzmeye döndüğünü anlatan Teker, "20 yıla yakın profesyonel yüzmeden uzak kaldım. Belimdeki fıtıkların ameliyat gerektirecek kadar ileri olduğunu öğrendiğimde hayat standartlarımı değiştirme zamanının geldiğini anladım. Doktorum yüzmenin fıtığa faydalı olacağını söyledi. Ben de yeniden yüzmeye karar verdim. Alt yapımda olduğu için çok güzel bir geri dönüş oldu" dedi.

MİLLİ SPORCU UNVANINI ALDI

Yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan triatlonun fıtığının geçmesine büyük katkı sağladığını dile getiren Çiğdem Teker, "3 fıtığım da geçmiş durumda. Sağlığım çok iyi. Geçtiğimiz günlerde İsviçre'nin Lozan kentinde Dünya Triatlon Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsilen katılan tek kadın sporcu oldum. Çok mutluyum. Artık milli sporcu unvanını aldım ve milli takım formasını gururla taşıyorum" dedi.

MADALYADAN ÖNEMLİSİ, SPORUN SAĞLIK OLDUĞUNU ANLATABİLMEK

Mesleği gereği çok yoğun olduğunu, işiyle antrenmanlarını bir arada götürmeye gayret ettiğini anlatan Teker, "Triatlona ilk katıldığımız yıllarda derece gibi bir hedefimiz yoktu. Amacımız triatlonu tamamlamaktı. Annemin yaşındaki insanlara spor yapabileceklerini göstermek istedik. Ardından, yurt içi ve yurt dışındaki triatlon mücadelelerinde zorlu parkurlarda yarıştık. Her şey zamanla gelişti. Şimdi ise triatlondan triatlona koşan iki sporcuyuz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Anne ile kızın normal kıyafetle yürümeleri

-Anne kız üzerlerini değiştirip bisikletlerini kontrol etmeleri

-RÖP 1: Cennet Teker

-Anne Kız bisiklet sürerken görüntüleri ( DRONE görüntüsü de var )

-Anne Kız koşarken görüntüsü ( DRONE görüntüsü de var)

-RÖP 2: Çiğdem Teker

-Anne Kız sahilde koşarak denize girmeleri

-Çeşitli yarışlardan çekilen resimler

-Anne Cennet Teker bir yarış sonu ödül alırken görüntüsü

Haber: İbrahim LALELİ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Kanadı kırık güvercini itfaiye kurtardı

Adıyaman'da, kullanılmayan bir iş yerinde mahsur kalan ayakları ve kanadı kırık güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gece saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde kullanılmayan işyerinden gelen sesleri duyanlar iş yerine baktıklarında hareket edemeyen güvercin olduğunu gördü. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yeri sahibine ulaşarak kapıyı açtırdı. İtfaiye erleri tarafından alınan güvercin Adıyaman Belediyesi Veteriner hekimliğine götürüldü.

İtfaiye erlerine teşekkür eden Ayşe Turan, "Eve doğru gidiyordum boş bir dükkan içerisinde yerde yaralı bir yavru güvercin gördüm itfaiye ekiplerine haber verdim. İtfaiye ekipleri ise iş yeri sahibine ulaşmak için büyük gayret gösterdiler. Yaralı güvercin tedavi olacak çok mutluyum. Adıyaman Belediyesi itfaiye ekiplerine çok teşekkür ediyorumö şeklinde konuştu.

Tedaviye alınan güvercinin iki ayağında ve kanadında kırık olduğu öğrenilirken tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- İş yerinden görüntü

- Ayağı kırık olan güvercin

- İtfaiye ekipleri

- İtfaiye ekiplerinin iş yeri sahibi ile telefonla konuşması

- Mahalle sakinlerinden görüntü

- İş yerinin kapısının açılması

- İtfaiye ekiplerinin yaralı güvercini kurtarması

- itfaiye erinin güvercini eline alıp araca götürmesi

- İtfaiye ekiplerinin yaralı güvercini veterinere götürmesi

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA

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Zabıtanın aracına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Antalya'da zabıtanın kullandığı hafif ticari aracın motoruna sıkışan kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, devriyeye çıkacağı sırada kullandıkları hafif ticari araçta kedi sesi duydu. Motor kaputunu açınca sesi daha net duyan ekipler, uzun süre çıkarmaya çalıştı. Zabıta ekipleri başarılı olamayınca Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Gelen itfaiyeciler, aracın motorunda dakikalarca kediyi aradı. Hem alttan hem üstten kediyi görmeye çalışan ekipler, yaklaşık 2 saat çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri kriko yardımıyla aracı havaya kaldırmaya çalıştığı esnada kedi bulunduğu yerden çıkarak hızlıca uzaklaştı.

Görüntü Dökümü

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-Ekiplerin detay görüntüleri

-Kediyi çıkarmaya çalışırken görüntüler

-Kediyi çıkarmak için aracın altına kriko vurulması

-Detaylar

Haber- Kamera: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA,

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