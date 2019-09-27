Dha yurt bülteni - 6

Kamyonet duvara çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde duvara çarpan kamyonette 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ceyhan ilçesi Toktamış Mahallesi'nde Abdulbaki Özbay idaresindeki 01 FC 644 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle, önce elektrik direğine ardından bir çırçır fabrikasının duvarına çarptı. Sürücü Abdulbaki Özbay ile beraberindeki Baki Özbay ve Sercan Esen yaşamını yitirdi, araçta bulunan Esat Esen ise yaralandı. Ceyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Esen'in sol kolunun kırıldığı, tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kaymakam Bayram Yılmaz da kazanın ardından olay yerine gelerek incelemede bulundu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yaralının hastane odasında sedyede görüntüsü

-Yaralının konuşması

-Ölenlerin yakınlarının hastane önünde feryatları

-Cenaze aracı ve polislerden görüntü

SÜRE: 01'02" BOYUT: 114 mb

Haber-Kamera: Şahin ÖZER/CEYHAN,(Adana),

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Bakan Selçuk: Son verileri kamuoyu ile paylaşacağız

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün İstanbul'da yaşanan 5,8'lik depremle ilgili, "Deprem verileri için hazırlıklar devam ediyor. İstanbul için bir hazırlığımız var son verileri de alıp kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

21.Besni Eğitim Bayramı'na katılmak üzere Adıyaman'a gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Bakan Selçuk'u, Vali Aykut Pekmez, Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş, Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Selçuk burada yaptığı konuşmada, "Adıyaman ziyaretimizle beraber Adıyaman'ın eğitim sistemini gözden geçirmek, Adıyaman'daki temel ihtiyaçları bir şekilde konuşma fırsatımız olacak. Adıyaman'daki eğitim faaliyetlerine katılıp okul yöneticilerimiz, eğitim yöneticilerimizle ihtiyaçlar konusunda değerlendirmelerde bulunacağız. Hayırsever ve iş adamlarımızla Adıyaman'ın temsilcisi olan sivil toplum kuruluşlarımızla belli bir çalışma ve toplantı da yapacağız" dedi.

'SON VERİLERİ KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ'

Bakan Selçuk dün İstanbul'da yaşanan 5,8'lik depremle ilgili soruyu yanıtlarken, "Deprem verileri için hazırlıklar devam ediyor. İstanbul için bir hazırlığımız var son verileri de alıp kamuoyu ile paylaşacağız" dedi. Bakan Selçuk ve beraberindekiler ziyaretin ardından 21.Besni Eğitim Bayramı'na katılmak üzere Besni ilçesine hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adıyaman Valiliği

Bakanın gelişi

Bakanın protokol ile selamlaşması

Bakanın şeref defterini imzalaması

Bakanın açıklaması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 224MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Eş katili, kanlı gömlekle adliyede

Antalya'nın Alanya ilçesinde, boşanmak isteyen 15 yıllık eşi Gülseren Yılmaz'ı (32), geri döndüğü babaevinde 14 yerinden bıçaklayarak öldüren Hilmi Yılmaz (43), üzerindeki kanlı gömlek ile adliyeye sevk edildi.

Alanya'da yaşayan Gülseren Yılmaz, 2 çocuğunun babası Hilmi Yılmaz'dan boşanmaya karar vererek, babasının Kestel Mahallesi'ndeki müstakil evine taşındı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Hilmi Yılmaz, dün saat 11.30 sıralarında eşi ile konuşmak için kayınpederinin evine gitti. Evde yalnız olan Gülseren Yılmaz, kapıyı açmadı. Koca da kapıdaki camı kırarak içeri girdi. Çift tartışırken, Hilmi Yılmaz zorla evin bahçesine çıkardığı Gülseren Yılmaz'ı vücudunun 14 yerinden bıçakladı.

Hilmi Yılmaz kaçarken, çığlık sesleri üzerine komşular jandarma ve sağlık ekiplerini aradı. Adrese gelen ambulansla ağır yaralı olarak Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gülseren Yılmaz, kurtarılamadı.

KAYINPEDERİNİ ARAYIP, "KIZINI ÖLDÜRDÜM" DEMİŞ

Olaydan bir süre sonra da Hilmi Yılmaz, jandarma karakoluna giderek, teslim oldu. Yılmaz'ın kayınpederini arayarak kızını öldürdüğünü ve karakola teslim olmaya gittiğini söylediği ortaya çıktı.

GÖMLEĞİNDE KAN LEKELERİ

Hilmi Yılmaz, jandarma karakolundaki sorgusunun ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Yılmaz'ın gömleğinde kan lekeleri olduğu görüldü.

Gülseren Yılmaz ise cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Kestel Hanönü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

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Adliye binası genel görüntüsü

Hilmi Yılmaz'ın adliyeye sevkinden görüntüler

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya),

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Kıyı balıkçılarının kredi borçlarına erteleme talebi

Ordu Kumbaşı Balıkçı Barınağı Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir, 1 Eylül'de girilen av sezonunun, balıkçıların beklediği gibi başlamadığını belirterek, "Kıyı balıkçılarımız gerçekten mağdur durumda. Kredi borçlarının 1 yıl ertelenmesini istiyoruz" dedi.

Karadeniz'de, 1 Eylül'de 'Vira bismillah' diyen balıkçılar, ağlarını denizlere bırakmayı sürdürüyor. Geçen yıl sezona palamut bereketiyle başlayan balıkçılar, bu sezon henüz umduğunu bulamadı. Kumbaşı Balıkçı Barınağı Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir, yeni sezonun kötü başladığını belirterek, özellikle kıyı balıkçılarına devlet tarafından destek sağlanmasını ve kredi borçlarının 1 yıl ertelenmesini istediklerini söyledi. Aydemir, balıkçılık sektörü için banka kredilerinin önemli olduğunu; ancak 150- 200 bin liralık kayıkları olan balıkçıların kredi kullanmada güçlük çektiğini belirtti. Kıyı balıkçılarının mevcut kredi borçlarını ödemede zorlandığını belirten Aydemir, "Maalesef bu sene sezon istediğimiz gibi olmadı, kötü gidiyor. Balıkçılarımız mağdur oldu; çektikleri krediler, ödemeleri var. Devletin buna yardımcı olmasını veya kredilerin 1 yıl ertelenmesini istiyoruz. Kıyı balıkçılarımız bankalarda kredi konusunda sıkıntı yaşıyor. Balıkçılarımız bankalara müracaat ettiklerinde kendilerinden tapu isteniyor. Balıkçılarımızın 150- 200 bin liralık kayıkları var ama yeterli gelmiyor. Arkadaşlarımızın çoğu geri dönüyor, kredi alamıyor. Balıkçılarımızın bu sektörü sürdürebilmesi için krediye ihtiyaçları oluyor. Kesinlikle kredi desteği olması lazım" diye konuştu.

'BEKLENEN BALIK YOK, SIKINTIMIZ BÜYÜK'

Balıkçı Ali Aktaş ise teknesi olan balıkçıların büyük bölümünün kredi borcu bulunduğunu, birçoğunun da kredi kullanamadığını dile getirerek, "Her sene farklı şeyler çıkarılıyorlar. Özellikle kıyı balıkçılarına büyük destek yok. Büyük teknelerde sıkıntı pek olmuyor. Bu sene palamut az, sezon kötü geçiyor. Palamut bir sene olur, bir sene olmaz. Bu sene de böyle beklenen balık yok. Balık olmayınca borçları ödemek de zor. Balıkçılara verilen desteklemenin de artırılması lazım. Bankaya kredi kullanmaya gittiğimizde 2 kefil, tekne ile ev tapusu istiyor. Bu tekneler zaten 150- 200 bin lira, sıkıntımız büyük" dedi.

'KREDİ KONUSUNDA DESTEK BEKLİYORUZ'

Balıkçı Murat Aydemir de bankalar tarafından balıkçılara kolaylık sağlanması gerektiğini belirterek, "Arabam var 50 bin liralık, teknem var 150-200 bin liralık. Bankaya gittim, kredi almaya; 'Tapu, bina, yer var mı?' sorularıyla karşılaştım. Küçük balıkçılara kredi desteği sağlanmalı. Zaten bu sene işler eskisi gibi yok. Sezon iyi gitmediği için sıkıntılarımız var. Bu konuda destek bekliyoruz. Balıkçılar kredi çekerken zorlanıyor. Bu şartlarda hangi balıkçı, nasıl kredi kullansın? Kredi kullanmadan balıkçılık sektörü nasıl gelişecek? Balıkçıların sorunları çok" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Balıkçılardan görüntü

-Balıkçı teknelerinden ve balık avından görüntü (drone)

-Balıkçı teknelerinden görüntü

-Şahin Aydemir ile röportaj

-Balıkçılarla röportaj

Süre: 3.52 DK Boyut: 575 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU-DHA

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Ugandalı kadın, pansiyondaki odasında ölü bulundu

Sinop'ta, Uganda uyruklu Royce Namubiru (39), çalıştığı pansiyondaki odasına ölü bulundu. Namubiru'nun kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Akliman mevkisinde dün gece saatlerinde pansiyonda çalışan Uganda uyruklu Royce Namubiru'nun odasında hareketsiz halde yattığını fark eden iş arkadaşları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Royce Namubiru'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin edilen kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü

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-Olay yeri detay

-Cenaze aracı detay

Haber-Kamera: SİNOP/DHA

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Guava meyvesinden sirke üretiyor

Afyonkarahisar'da, genç girişimci Soner Çakır (34), Hindistan ve Güney Amerika'da yetişen 'guava' meyvesinden sirke üretiyor.

Afyonkarahisar'da girişimci Soner Çakır, Mersin'in Silifke ilçesinde 6 yıl önce yetiştirilmeye başlanan, anavatanı Hindistan ve Güney Amerika toprakları olan tropik 'guava' meyvesinden sirke üretmeye başladı. Sağlık açısından faydalı meyve ve sebzelerin sirkesini yaptığını belirten Soner Çakır, 99 meyveden sirke yaptıklarını, 100'üncü meyve sirkesi için 'guava'yı belirlediklerini söyledi. Guavanın, kadın hastalıkları ve kanser tedavisinde önemli yere sahip olduğunu kaydeden Soner Yalçın, "Ağaçta yetişiyor bu meyve. C vitamini, potasyum bakımından oldukça zengin. Bir ziraat mühendisi Silifke'de yaklaşık 6 yıldır tarımını yapıyor. Türkiye pazarına soktu. Biz de sirkesini yapalım dedik. Oldukça lezzetli bir meyve, kavuna benzeyen tadı var. İçi kırmızı. İlk denemelerini bu sene yapacağız. Guava oldukça yüksek enerjili olduğu için sirkesini yapmaya karar verdik. Bilinen faydaları özellikle kadın hastalıklarında ve kanser tedavisinde bağışıklık sistemini yükseltici özelliğe sahip özel bir bitki. Bu nedenle sirkesini yapıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Genç girişimcinin işletmesinden detay

Sirke malzemelerinden detay

Yapılmış sirkelerden detay

Guava meyvesinden detay

Guava meyvesi sirke için hazırlanırken detay

Genel detaylar

Soner Çakır'ın konuşması

Haber-Kamera: SATILMIŞ AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

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Şehit eşinin evi yenilendi

MERSİN'de, Bolu'da, yıllar önce meydana gelen trafik kazasında şehit olan Er Fadıl Alnıaçık'ın eşinin yaşadığı ev, baştan sona tadilattan geçirilerek yenilendi.

Mersin'de yaşayan Fadıl Alnıaçık, yaklaşık 33 yıl önce, vatani görevi sırasında; Bolu'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirerek şehit oldu. Şehidin ardından geriye, eşi Nurcan Alnıaçık ve tek çocukları olan kızı Sabahat kaldı. Aradan geçen zaman içinde şehidin anne ve babası vefat etti. Maddi durumu iyi olmayan Şehidin eşi Nurcan ve kızı Sabahat; Akdeniz ilçene bağlı Hal Mahallesi 6072 sokaktaki evlerinde yaşamlarını sürdürmeye çalıştı. Kızı Sabahat'in evlenip kendi yuvasını kurmasıyla anne Nurcan Alnıaçık, evde yalnız yaşamaya başladı.

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, geçen Ramazan Bayramı arifesinde, Şehit Fadıl Alnıaçık'ın eşinin yaşadığı; Hal Mahallesi'nde bulunan evini de ziyaret ederek, şehidin eşi Nurcan Alnıaçık ve yakınlarıyla sohbet etti. Ziyareti sırasında şehit eşinin yaşadığı evin içler acısı halini fark eden Başkan Gültak, hemen orada telefonla yetkilileri arayarak, evde yenileme ve onarım yapılması için talimat verdi.

Başkan Gültak'ın talimatı üzerine harekete geçen ekipler tarafından, şehidin eşinin yaşadığı evin tüm iç kapıları, pencereleri mutfak dolabı ve tezgahı yenilendi. Mutfak, banyo ve tuvalet seramik ve fayansla döşendi. Bir odaya yüklük dolabı yerleştirildi. Evin iç ve dış duvarlarının sıvası ve boyası yenilendi. Evin avlu zeminine de beton dökülürken, 2 katlı olan evin üst katının çatısı da tadilattan geçirildi. Yıllardır yaşadığı, ancak yer yer dökülen evinin yenilenmesi nedeniyle duygulanan Şehit Fadıl Alnıaçık'ın eşi Nurcan Alnıaçık, Başkan Gültak'a ve evini yenileyen belediye ekiplerine teşekkür etti.

Başkan Gültak, Şehit Fadıl Alnıaçık'ın eşinin yaşadığı evin fiziki şartlarının çok kötü durumda olduğunu gördüğünü belirterek, "Bu kentin bir yöneticisi olarak bu duruma kayıtsız kalamazdık. Evin bütünüyle yenilenmesi için ekiplerimize talimat verdim. Evimiz, yeni ve tertemiz bir görünüme kavuştu. Şehit ailelerimiz, vatan için toprağa düşen şehitlerimizin bizlere emanetidir. Onlara gözümüz gibi bakmak en önemli vazifemizdir. Yıllar önce şehidimizin eşinin, en iyi imkanlarda yaşamını sürdürebilmesi bizim için büyük bir sorumluluktur. Nurcan hanımın, yenilenen evinde huzur ve sağlık içinde yaşamasını diliyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın eve gelmesi

-Evdekilerle selamlaşması

-Sohbet etmeleri

-Başkan Gültak'ın telefonla konuşması

-Evin görüntüsü

-Başkan Gültak evin son halini ziyaret ederken

-Başkan Gültak şehidin kaynanası ile konuşması

-Evin son durumu hakkında bilgi alması

-Evin dış görüntüsü

-Ekipler evde çalışırken

-Evin yapılmış bölümünden görüntü

-Boyacılar evde çalışırken

-Genel ve detay

(BOYUT: 181 MB) (SÜRE: 1,37 DK)

Haber-Kamera: MERSİN,

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'Türkiye'nin Davos'u doğal güzelliğiyle hayran bırakıyor

Samsun'da 'saklı cennet' olarak bilinen ve İsviçre'deki Landwasser Irmağı'nın kenarında kurulu Davos kasabasına benzetilen Ayvacık ilçesi, ormanlarla kaplı doğal manzarası, tarihi ve turistik mekanlarının yanı sıra doğal güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor. İlçe sakinleri doğal güzelliği ile öne çıkan yörenin Karadeniz'in diğer turizm alanlarında olduğu gibi beton ve çarpık yapılara teslim olmasından endişe edip, bölgenin koruma altına alınmasını istiyor.

Samsun'a yaklaşık 60 kilometre mesafede bulunan ve ortasından Yeşilırmak-Suat Uğurlu ve Hasan Uğurlu baraj göllerinin geçtiği Ayvacık ilçesi, İsviçre'de bulunan Landwasser Irmağı kenarındaki Davos'a benzetiliyor. Su sporlarından gençlik kamplarına, doğa yürüyüşlerinden yöresel lezzetlere ev sahipliği yapan ilçe, 'Samsun'un saklı cenneti' olarak adlandırılıyor. Ormanlarla kaplı doğal manzarası, tarihi ve turistik mekanları dolayısıyla turizm potansiyeli yüksek olan Ayvacık ilçesi, özellikle son yıllarda Körfez ülkelerinden gelen Arap turistlerin de gözdesi oldu. 22 bin nüfuslu ilçeden bazı Arap yatırımcılar, arsa satın aldı. Bakanlar Kurulu kararıyla 2010 yılında 'Turizm Gelişim Bölgesi' ilan edilen ilçenin merkezinde bulunan Kent Meydanı, Çatak Deresi çevresi ve Eynel Mahallesi Derelik mevkisindeki kötü görünümlü binaların dış cepheleri, yapılan 'kent estetiği' çalışması ile aynı modelde, aynı renge boyandı. İlçe sakinleri, doğal güzelliği ile öne çıkan yörenin Karadeniz'in diğer turizm alanlarında olduğu gibi beton ve çarpık yapılara teslim olmasından endişe ediyor.

'BETONLAŞMASINI İSTEMİYORUZ'

İlçe sakinlerinden Sennur Aydemir, betonlaşmasını istemediği ilçelerinin yeşilliğinin korunması gerektiğini belirterek, "İlçemiz doğasıyla, nehriyle, suyuyla, yeşiliyle gezilip görülmesi gereken bir yer. Her yıl binlerce turist buraya geliyor. Biz buranın betonlaşmasını istemiyoruz doğanını bu şekilde korunup yeşil kalmasını istiyoruz" dedi.

'ARAPLAR YATIRIM YAPIYOR'

Ayvacık'ta yaşayan İsmail Balcı, ilçenin yoğun ilgi gördüğünü söyleyerek, "Doğal güzelliği ile yeşilliği ile suyu ve barajı ile ilçemiz geçekten çok güzel bir ilçe. Biz burada olduğumuz için belki de çok kıymetini bilmiyoruz ama dışarıdan gelenler burayı çok daha farklı görüyor. Geçtiğimiz yıllarda öğrenci turları daha çok düzenlenmeye başladı. Yabancılar artık daha çok geliyor. Arap yatırımcılar araziler satın aldı. Göl kenarı olduğu için bazı futbolcular da buradan arsa satın alıyor. Burada yatırım yapanlar doğanını görüntüsünü bozmadan yapmaya çalışıyor" diye konuştu.

'DOĞAMIZI KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Özellikle il dışından gelenlerin Ayvacık'a hayran kaldığını kaydeden Nesibe Kıcık da, "İlçemiz doğal ve çok güzel. Birçok turist buraya bunun için geliyor. Biz burada doğamızı da korumaya çalışıyoruz. Gemi turları düzenleniyor. Her taraf yeşil ve doğal betonlaşma çok fazla yokö şeklinde konuştu.

TOKTAŞ: KORUMA ALTINA ALINMALI

Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği Başkanı Murat Toktaş ise, Ayvacık ilçesinin önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu vurgulayarak, yapılaşma uyarısında bulundu. Toktaş, "Uzungöl Karadeniz'in sembollerinden biri. Orta Karadeniz'e geldiğiniz zaman o emsal da olup şimdiye kadar hiç el değmemiş ve daha fazla bakir kalmış ve göl alanıyla da oradan çok çok daha büyük bir alanımız var. 'Burası 2'inci Davos olabilecek bir alan' dedikleri çok güzel bir bölgemiz. Bu popülerlik devam etmeye başladığından beri, bizde yerel yönetimlerle ve en azından halkı bilinçlendirmek amacıyla yaptığımız çalışmalarda Doğu Karadeniz'de Uzungöl'de, Ayder'de yaşadığımız o betonlaşmayı, o çirkin görüntüleri bu bölgemizde yaşamak istemiyoruz. Oradan bir ders çıkartıp burayı bir şekilde koruma altına alıp yurt dışından ve yurt içinden gelen misafirlerimize ihtiyaçlarını gidecek mekanlarında doğaya ve oradaki atmosfere uygun bir şekilde tasarlanıp yapılması noktasında bizde bir çaba sarf ediyoruz. Yerel yönetimlerimiz ve bakanlığımızın da bu tür alanların korunmasını bekliyoruz. Burası hem Türkiye'ye hem de dünyaya açılacak bir bölgemiz. O yüzden buraya biraz daha global bakmamız lazım" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-İlçeden detaylar

-Drone ile detaylar

-Röportajlar

-Muhabir anonosu

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/AYVACIK (Samsun),

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Bisiklet sürerek, karbon salınımına dikkat çektiler

Osmaniye'de Tabip Odası ile Hayvan Hakları Federasyonu İl Temsilciliği üyeleri, karbon salınımının iklim değişikliğine neden olduğuna dikkat çekmek için bisiklet sürdü. Üyeler, "Gaz pedalına basmak yerine, bisiklet pedalı çevirin, çevreye ve doğaya katkınız olsun" çağrısında bulundu.

Araçlardan çıkan karbon salınımının iklim değişikliklerine neden olduğuna dikkat çekmek için bir araya gelen Osmaniye Tabip Odası ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilciliği üyeleri ortak etkinlik düzenledi. Yanlarında getirdikleri bisikletleri kullanan üyeler, motorlu araç yerine, bisiklet kullanılarak çevreye ve doğaya katkıda bulunma çağrısında bulundu. Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Asu Kaya Gedik, karbon ve karbondioksit gazlarının yoğun biçimde atmosfere salınımının, küresel ısınma ve iklim değişikliğine neden olduğunu belirtti. Dr. Gedik, "Bireysel karbon salınımını azaltarak hava kirliliğini de azaltılması için daha çok bisiklet kullanımını, yaya ulaşımını öneriyoruz" dedi.

'HEKİMLER OLARAK, İKLİM KRİZİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Tüm dünyada iklim krizinin giderek artmakta ve derinleşmekte olduğunu belirten Dr. Asu Kaya Gedik, "Biz hekimler en önemli halk sağlığı sorunu olarak gördüğümüz iklim krizi için çalışacağız, mücadele edeceğiz. Tüm dünyada karar alıcıları bir an evvel bu iklim krizi için acil eylem planları oluşturma ve bunu da ivedi olarak tüm ciddiyetiyle uygulamaya sokmaya davet ediyoruz. Bilim insanlarımız 2070 yılında Çukurova'da yani Doğu Karadeniz'in en önemli tarım havzasında ısı artışından bahsediyorlar. Bu da Çukurova'nın kuruması anlamına gelecektir. Otomobillerin gaz pedallarına basmak yerine bisiklet pedalı çevirerek bireysel olarak atmosfere karbon salınımını daha da azaltacağız ve dolayısıyla küresel ısınmaya iklim krizine katkımız olacaktır. Bireysel karbon salınımını azaltarak hava kirliliğini de azaltılması için daha çok bisiklet kullanımını, yaya ulaşımını öneriyoruz" dedi.

'KISA MESAFELERDE BİSİKLET KULLANALIM'

HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise "Tekerlekli, içten yanmalı araçları sadece uzak mesafelerde kullanalım, kısa mesafelerde mutlaka mekanik aletleri kullanalım diyoruz. Ekosistemler çöküyor, arılar ölüyor. Dünyamız geri dönüşü olmayan bir iklim değişikliğiyle birlikte, küresel ısınmanın da etkisiyle ölüyor. Bizler çocukken 'geleceğin idarecileri sizler olacaksınız' dediler. Ancak tahribatı maksimum düzeye gelmiş bir dünya bıraktılar. Çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakmak için lütfen kısa mesafelerde 3-5 hatta 10 kilometrelik mesafelerde bisiklet kullanın. Bisiklet sempatikliktir, özgürlüktür, dünyayı ayrıntıyla görmektir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Bisiklet süren hekim ve HAYTAP üyeleri

-Bisiklet pedalından detay

-Bisikletlerden detay

-Dr. Asu Kaya Gedik ile röp

-Veteriner Hekim Ali Laçinbala röp

BOYUT: 105 MB SÜRE: 03'20"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

