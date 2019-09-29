Dha yurt bülteni-6

Taklit sitelerle hesapları ele geçirip, kredi çekmişler



Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'phishing' denilen yöntemi kullanarak, vatandaşların banka hesaplarını ele geçiren ve daha sonra bu hesaplar üzerinden kredi çeken Muhammet B. ile Aziz G.'yi suçüstü yakaladı.

Şanlıurfa'da yaşayan D.Ö., internette sörf yaparken gördüğü banka reklamına tıklayıp hesap bilgilerini girdikten sonra giriş yapmaya çalıştı. Ancak bir türlü giriş yapamayan D.Ö.'nün web sayfasının kapanması üzerine telefonuna hesabından 30 bin lira ihtiyaç kredisi kullanıldığı mesajı geldi. Bunun üzerine polise giden D.Ö., hesabının birilerinin eline geçmiş olabileceğini belirtip, suç duyurusunda bulundu. D.Ö.'nün şikayeti üzerine polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

MERSİN'DE YAKALANDILAR

Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu Muhammet B. ve Aziz G.'nin internet üzerinden banka, büyük alışveriş ya da ödeme sitelerinin taklitlerini yaparak kişilerin kredi kartı ya da özel bilgilerini çalma işlemi olarak bilinen 'phishing' yöntemiyle dolandırıcılık yaptığını saptadı. Muhammet B. ile Aziz G.'nin, müşteki D.Ö. adına çektiği kredi miktarını, 3'üncü şahısların hesaplarına havale ederek Mersin'deki ATM'lerden banka kartı ve iş yerlerine ait pos cihazıyla çektiği tespit edildi. İki şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, başka birinin hesabından paraları çekerken suçüstü yakaladı.

TALİMATLAR 'HARRY POTTER'DAN

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alınan Muhammet B. ile Aziz G.'nin beyanları üzerine inceleme yapan siber polisi, aynı yöntemle 25-30 kişinin hesaplarındaki paraları çektiklerini talimatları ise 'Harry Potter' lakaplı bir kişiden aldıklarını tespit etti. Ülke genelinde birçok vatandaşın bu yöntemle dolandırılmış olabileceği, kimliği tespit edilen 'Harry Potter' lakaplı örgüt liderinin ise arandığı bildirildi. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen Muhammet B. ve Aziz G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zanlılar ATM'ye gelirken (güvenlik kamerası)

Zanlılar ATM'de işlem yaparken (güvenlik kamerası)

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tabelası ve girişi

Mersin Adliye binası girişi ve genel görüntüsü

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN;

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Dikili'de doğa için miting yapıldı



İzmir'in Dikili ilçesinde, 'Hasankeyf'ten Cerattepe'ye, Kazdağları'ndan Çukuralan'a, toprağına, havasına, suyuna, iklimine, hayvanına, ormanına, doğasına, yaşamına sahip çıkıyoruz' sloganıyla yürüyüş ve miting düzenlendi.

Dikili Emek ve Demokrasi Platformu'nca düzenlenen miting, Bülent Ecevit Meydanı'nda toplanan çevrecilerin yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşte 'Havama, suyuma, toprağıma dokunma', 'Dikilimize, sahilimize ve denizimize sahip çıkalım', 'Kozak'a, hayata, geleceğe sahip çıkıyoruz' pankartları ile 'Suyuna sahip çık', 'Havanın suyun, toprağın telafisi yoktur', 'Yerin üstü altından daha değerlidir' yazılı dövizler taşındı.

Yürüyüşe Dikili Belediyesi'nin eski başkanları Osman Özgüven, Mehmet Gönenç, Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), Bergama Demokrasi Platformu, Bergama Çevre Platformu ve halk katıldı. Yürüyüş Atatürk Meydanı'nda son buldu. Dikili Demokrasi Platformu adına konuşan Gülay Demir tarafından Hasankeyf'ten Kozak Yaylası'na, Kaz Dağları'ndan Çukuralan'a yaşanan doğa kirliliklerine, ağaç katliamlarına dikkat çekildi. Dikili Limanı'nda, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca yapılmak istenen yapının takipçisi olunacağı belirtildi. Dikili civarında yaşanan göçmen sorununa değinildi.

Yaklaşık 600 kişinin katıldığı mitingde söz alan Bergama Çevre Platformu Başkanı Erol Engel,

Bergama Belediyesi eski Başkanı Mehmet Gönenç, EGEÇEP Yürütme Kurulu Üyesi gazeteci- yazar Özer Akdemir ve Dikili Belediye Başkan Vekili Hakan Budak birer konuşma yaptı.

Miting, müzik grubu Praksis'in konseriyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yürüyüşten görüntü

-Bergama Çevre Platformu Başkanı Erol Engel'in konuşması

-Bergama eski Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'in konuşması

Praksis'in konserinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Oben ULU/ DİKİLİ (İzmir),

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Datça Bit Pazarı'nda zamana yolculuk yapılıyor

Muğla'nın Datça ilçesinde, her ayın son pazar günü kurulan bit pazarı, çocukluk ve gençlik yıllarında kullandıkları eşyalarla yeniden karşılaşıp anılarını tazelemek isteyenlerin uğrak yeri oldu.

Datça Belediyesi'ne ait kapalı pazar yerinde kurulan bit pazarı, artık unutulmaya yüz tutan bir dönemin vazgeçilmez eşyaları ile dolup taşıyor. Datça Bit Pazarı'nda, bir neslin hiç görmeden büyüdüğü gaz lambaları, kömürlü ütüler, gramofon ve lambalı radyoların yanı sıra 1840 yılına ait Osmanlı tüfekleri, yağlı boyla tablolar ve hatta 2'nci Dünya Savaşı'nda Alman askerlerinin kullandığı miğferler bile bulunuyor. Sadece nostaljik eşyalar değil, bit pazarının olmazsa olmazları arasında yer alan, her türlü ev eşyası ve kıyafetler uygun fiyatla el değiştiriyor.

'BİT PAZARLARI GELİŞEN TEKNOLOJİNİN GÖSTERGESİ'

Datça'da 3 yıldır kurulan bit pazarının müdavimlerinden olan İstanbul Feriköy Antika Pazarı'nın kurucusu 73 yaşındaki Tamer Algan, "Bit pazarları, orta yaş üstü insanların anılarını tazelerken, yeni nesle geçmişte ne tür eşyaların kullanıldığını göstermesi bakımından büyük önem taşıyor" dedi. Bit pazarlarının hayata renk kattığını belirten Algan, "Bit pazarı deyip geçmek doğru değil. Bit pazarları, gelişen teknolojiyle beraber, dünyadaki değişimin göstergesidir. Bu kültürün yaşatılması toplama meraklıların sayesinde oluyor. Burada gördüğünüz objeler nesilden nesle aktarılıyor. Evlerinin bodrum katlarında özenle bu eşyaları koruyanlar öldüklerinde, yakınları bunları eskicilere satıyor. Eskicilerden antikacılara, bizlerden de meraklılarına gidiyor. Bu döngü böyle sürüp gidiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Datça Bit Pazarı'ndan görüntü

-Datça Bit Pazarı'ndaki tezgahlarda yer alan eski eşyalardan görüntü

-Tamer Algan (73) ile röp.

Haber - Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA, DHA)

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Kayserili kuaför atık pet şişe karşılığı ücretsiz saç kesimi yapıyor



Kayseri'de, kadın kuaförü Fatih Bekmez (38), atıkların geri dönüşüme kazandırılması ve hatıra ormanı kurulması için pet şişe karşılığında ücretsiz saç kesimi ve bakımı yapıyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Erciyesevler Mahallesi'nde, 15 yıldır kadın kuaförlüğü yapan doğa tutkunu Fatih Bekmez, bu yıl Ege ve Akdeniz bölgesinde çıkan orman yangınları ve çevreye pet şişe atılmasından duyduğu rahatsızlık sonucu, 'Doğa sizinle, siz bizimle güzelsiniz' kampanyası başlattı. Kuaförler Odası desteği ile projeyi başlatan Bekmez, müşterilerinin kendisine getirdiği pet şişeler karşılığında saç kesimi, saç bakımı ve kaş alma işlemlerini ücretsiz gerçekleştiriyor. Bekmez, müşterilerin getirdiği pet şişeleri geri dönüşüm merkezine götürüp, buradan alacağı para ile satın alacağı fidanları Erciyes Dağı eteklerine dikecek.

'HATIRA ORMANI OLUŞTURACAĞIM'

Bekmez, yaz döneminde çok sayıda orman yangının meydana geldiğini belirterek, şunları söyledi: "Yanan sadece ormanlarımız değil ciğerlerimiz oldu. Aynı zamanda maalesef ülkemizde çok miktar pet şişe cadde ve sokaklara atılıyor. Bende, kuaför olarak ne yapabilirim düşüncesi ile çıktığım bu yolda bu projeyi geliştirdim. Kuaförler odası desteği ile başladığım proje sonrası mahallemdeki birkaç noktaya projemi anlatan bilgi notları astım. İki hafta önce başlayan proje kapsamında biriktirdikleri pet şişelerle iş yerime gelen kadınların saç kesimi, bakımı ve kaş alma işlemlerini ücretsiz olarak yapıyorum. Biriktirdiğim pet şişeleri geri dönüş merkezine götüreceğim ve pet şişeler karşılığında aldığım parayla fidan alıp müşterilerim adına hatıra ormanı oluşturacağım."

Bekmez, ücretsiz işlemleri 35 ile 75 arasında pet şişe getirenlere uyguladığını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Pet şişelerle kuaföre gelen kadın

- Kadının pet şişeleri kuaföre teslim etmesi

- Bilgileri alınan kadının saç bakımın yapılması

- İşletme ve aynı zaman proje sahibi Fatih Bekmez ile röportaj

- Pet şişeleri getiren ev hanımı ile röportaj

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ-DHA