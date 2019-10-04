Dha yurt bülteni - 6

Ormana zarar veren tırtıllarla mücadelede, predator böcekler kullanılacak

'ORMAN YİYEN' TIRTILLARI AVCI BÖCEKLER YOK EDİYOR

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 250 hektarlık alana yayılan tırtıllar için biyolojik mücadele yapılacak. Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, önce tırtılların iç organlarını tahrip ederek öldüren 'Bacillus' denilen bir bakteriyi ormanlık alana salacaklarını, sonraki evrede ise, 'predator' denilen avcı böcekleri bölgeye bırakacaklarını söyledi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde geçen yıl ormanlara zarar veren tırtıllar yayılarak Bursa'nın İnegöl ilçesi Tahtaköprü mevkisindeki ormanlık alandaki ağaçları istila etti. Tırtıllar kısa sürede İnegöl'de 250 hektarlık alana zarar verdi. Uzmanların bölgede yaptığı incelemede, ağaçların yapraklarını yiyerek zarar veren tırtılların, Danimarka'dan Vietnam'a kadar farklı bölgelerde yaygın olan 'Calliteara Pudibunda' türü olduğu belirlendi. Özellikle sonbaharda ortaya çıkan ve ağaç yapraklarıyla beslenen tırtılla mücadele için çalışma başlatıldı.

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, tırtıllarla mücadele için ilk aşamada 'Bacillus' denilen bir bakteriyi ormanlık alana salacaklarını, bu bakterinin, tırtılların iç organlarını tahrip ederek öldürdüğünü, bir sonraki aşamada ise Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı laboratuvarlarda özel olarak yetiştirilen 'predator' denilen avcı böcekleri bölgeye bırakacaklarını söyledi.

'TIRTILLAR, EKOSİSTEMİN BİR PARÇASI'

Tırtılların tehlikeli bir tür olmadığının altını çizen Yalçın Akın, "Tırtıl, doğada yaşayan bir canlı. Onlar da ekosistemin bir parçası. Tırtılın 4 yaşam evresi var. Sorun, bu canlının bu bölgede aşırı ve hızlı üremesi. Bunun da nedeninin iklim değişikliğinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Tırtıl, kayın yaprağı yiyerek besleniyor, kesinlikle ağacı öldürmüyor. Tırtıllar tarafından yenilen yaprakların, bir sene sonra yeniden çıktığını görebiliyoruz. Bursa'nın 1 milyon hektar ormanlık alanı olduğunu düşündüğümüzde, 250 hektarlık bir alanın çok büyük bir alan olmadığı ortada" dedi.

TIRTILLARLA, 'AVCI BÖCEK' MÜCADELE EDECEK

Tırtılla mücadelede ilk aşamaya başlayacaklarını söyleyen Akın, "İlk planımız, 'Bacillus' dediğimiz bir bakteriyi doğaya salacağız. Kayın yapraklarını kaplayan bu bakteriyi tırtıl yediği zaman, iç organlarını tahrip ediyor ve tırtıl bu şekilde ölüyor. Tırtılın yumurtlama, yani bir sonraki evrede ise Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı laboratuvarlarda özel olarak yetiştirilen 'predator' denilen avcı böceklerini bölgeye bırakacağız. Bursa'daki laboratuvarımızda, bu böcekleri çoğaltarak önümüzdeki Mayıs ayında ormana salacağız. Zamanla, tırtılların azalmasını görmüş olacağız. Bu alanı karantina altına aldık. Kısa sürede yok etmek söz konusu olamaz. Doğaya uyumlu şekilde, popülasyonu azaltmaya yönelik bir çalışmamız olacaktır. Önümüzdeki Ağustos ayında, bu yayılışı kontrol altına aldığımızı hep beraber göreceğiz" diye konuştu.

Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Sarıkaya ise, 'Avcı Böcek' olarak bilinen canlının, Avrupa'da bir kayın zararlısı olduğunu söyledi.

PREDATOR BÖCEĞİN ÖZELLİKLERİ

Hayatı boyunca serbest olarak yaşayan, avını yiyerek veya vücut sıvısını emerek öldüren, çoğunlukla avından büyük boyda olan ve gelişmesini tamamlayabilmesi için birden fazla ava ihtiyacı olan canlılardır. Bunlar arasında en önemlileri Miridae, Pentatomidae, Lygaeidae, Anthocoridae ve Reduviidae. Bazı türleri biyolojik savaşta çok önemli rol oynar

BİYOLOJİK MÜCADELE NEDİR?

Zararlı böceklerin, doğadaki mevcut doğal düşmanları yardımıyla ekonomik zarar düzeyinin altında tutması işlemine biyolojik mücadele denilmektedir. Biyolojik mücadelede hedef ilaçlı mücadelede olduğu gibi zararlıları tümüyle yok etmek değildir. Biyolojik mücadele, zararlı yoğunluğu ekonomik zarar düzeyinin altında tutulmakta, böylece söz konusu zararlının doğal düşmanlarının doğada sürekliliğinin sağlanması hedef alınmaktadır.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ- Berktuğ ÖNCÜ/İNEGÖL (Bursa), -

=====================

Bıçakladığı kız arkadaşının tedavi gördüğü hastane yakınında yakalandı

Samsun İlkadım ilçesinde İsmail H.Ş. (50), kendisinden ayrılmak istediği için tartıştığı kız arkadaşı Sena K.'yi (33), 10 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Kaçan şüpheli olaydan sonra genç kızın tedavi gördüğü hastane yakınında polis tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında İlkadım ilçesi, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail H.Ş. ile kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen kız arkadaşı Sena K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail H.Ş., kız arkadaşını bıçakladı. Kavgayı ayırmak isteyen kişiyi de darbeden şüpheli, kaçtı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sena K., Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda 10 bıçak yarası tespit edilen Sena K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Samsun Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, dün akşam saatlerinde hastane yakınlarında görülen İsmail H.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

----------

Şüphelinin adliyeye getirilmesi

Sena K.'nın tedavi gördüğü hastaneden detay

Emniyetten detay

Cinayet Bürosu'ndan detay

Adliyeden detay

(SURE: 01.19 DK) (BOYUT: 148 MB)

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,

====================

Balık ihalesinde kavga: 5 yaralı

Antalya'da, iki grup arasında, balık ihalesi sırasında çıkan kavgada 3 kişi silahla vurularak, 2 kişi de demir çubuk ve sopa darbeleriyle yaralandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında, Konyaaltı ilçesindeki Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. Balık ihalesinde alıcı ile satıcılar arasında, iddiaya göre, fiyat anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Aralarında önceden husumet olduğu öne sürülen taraflardan alıcılar, barınaktan ayrılıp bir süre sonra tekrar geldi. Grup, tabanca ve tüfek ile satıcılara ateş etti. Balık satan gruptan Kenan Pehlivanoğlu sol bacağından, Emre Sağılır ise sol kolundan tabancayla vuruldu. Faik Halat ise alıcı grubun saldırısı sonucu yaralandı. Satıcı grubun da silahla karşılık verdiği olayda, alıcılardan 1 kişi de bacağından vurularak yaralandı. Demir çubuk ve sopaların da kullanıldığı kavgayla ilgili polis ekipleri, 9 kişiyi gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

------------

-Balıkçı halinden görüntü

-Polislerin görüntüsü

-Ambulansların görüntüsü

-Polislerin bilgi alırken görüntüsü

-Polislerin mermileri ararken görüntüsü

-Mermilerin yerde görüntüsü

-Detaylar

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

===============================

Şarampole yuvarlanan araç hurdaya döndü: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak şarampole yuvarlandı, 2 kişi yaralandı.

Kaza İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir ilçesine seyir halinde olan sürücü Mustafa Uğurlu (44) yönetimindeki 35 EVU 61 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Savrulan araç yoldan çıkıp şarampole yuvarlanarak 50 metre sonra durabildi. Kaza sonucunda sürücü ile yanında bulunan Mustafa Keskin (34) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansı'nda görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

------------

-Araçtan detaylar

-Aracın çekici ile kaldırılması

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

===============================

100 kilogram üretmek için kilometrelerce yol yürüyorlar

Gaziantep'in Kılonçoğlu Mahallesi'nde asırlık kendir geleneğini yaşatan ustalar, Sulu Mağara'daki el yapımı tezgahlarda asırlık kendir geleneği devam ettiriyorlar. Kaliteli kendir için gelişen teknolojiye rağmen geleneksel yöntemlerle çalışan ustalar, el yapımı tezgahlarda eski tekniklerle günde bir tondan fazla kendir üretip Türkiye'nin her yerine satıyorlar.

Asırlık kendir (halat) geleneğini yaşatan ustalar, Sulu Mağara'daki el yapımı tezgahlarda, günde 50 kilometreye yakın yol yürüyerek kendir üretiyorlar. Gaziantep'in Kılonçoğlu Mahallesi'nde bulunan mağaralarda fabrikalardan temin edilen atık ipliklerin nemli ortamda el yapımı tezgahlarda işlenmesiyle üretilen kendirler, file, hamak, balıkçı ağı ve çeşitli malzemeleri bağlamada kullanılıyor.

Ahşaptan yapılmış çıkrıkla çalışan ustalar, aralarında çırakların da bulunduğu çalışanlarla tezgahlar arasında koşarak ipleri sarıp kendire dönüştürüyor. Kendirciler bu koşular sırasında günde yaklaşık 50 kilometre kat ediyor ve 100 kilogram civarında kendir üretiyor.

'ORTAMIN NEMLİ OLMASI GEREKİYOR'

Kendir yapımının zorlu bir iş olduğunu ve nemli ortamda yapılması gerektiği için mağaralarda çalıştıklarını söyleyen ustalardan Mustafa Siviş, "Kendir yapımı insan gücüyle yapılan zor bir iş. Fabrikanın işe yaramayan atıklarını gider toplarız. Burada tezgahlarımıza getirerek köşker ipliği, çuval ağzı, çamaşır ipi, kendir gibi ipleri imal ederiz. Şu anda çırak yetişmiyor. Benim 3 tezgahım 30 elemanım vardı, şu anda iki elemanla çalışıyoruz. Mağarada yapmamızın sebebi ise bu ortamın nemli olmasıdır. İplik pamuk olduğu için nemi seviyor. Bu şekilde yapıldığı zamanda ürün daha kaliteli oluyor" diye konuştu.

'15 YIL ÖNCE 500 KİŞİYDİK, BUGÜN ÜÇ BEŞ KİŞİ KALDIK'

Sabahın erken saatlerinde başlayıp üretim sırasında neredeyse 50 kilometre mesafeyi kat ettiklerini ifade eden Siviş, "Biz sabah saat 7'de işe başlıyoruz. Sökme işlemleri yapıldıktan sonra tezgahın başına geçerek mağara içinde koşarak ipi sarıyoruz. İnsan gücüyle yapılan tarihi işlerden biri olan kendircilik şu an bitme noktasına geldi. Biz 15 yıl önce bu mağarada 500 kişi çalışırdık ama artık 3-5 kişi çalışıyoruz. Birçok alanda kullanmak için yaptığımız ipleri tüm Türkiye'ye gönderiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

------------

Mağaradan görüntü

Mağarada kendir yapımı

Halatların çekilmesi

Yürüyen işçiler

Tezgahta çalışma

Mustafa Siviş ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA

===============================

İzmir'de kaçak mazot operasyonu

İzmir'in Buca ilçesinde polisin yaptığı operasyonlarda, plastik tanklar içinde 5 ton kaçak mazot ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Gökdere Caddesi üzerindeki bir depoda, faturasız mazot satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Geçen çarşamba günü depoya baskın düzenleyen ekipler, plastik tanklar içinde yaklaşık 5 ton kaçak mazot ele geçirdi. Olayla ilgili olarak, baskın sırasında depoda bulunan Osman Z. gözaltına alındı. Osman Z.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

------------

Plastik tanklardan görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR,

==============================

Su borusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çatıda su borusuna düşen kedi, itfaiye ekiplerinin fayansları kırıp, boruyu kesmesi sonucu kurtarıldı.

Olay, Ereğli Murtaza Mahallesi Beyçayırı Sokak'ta bulunan bir pasajda meydana geldi. 5 katlı pasajın 4'ncü katında tuvaletten gelen kedi sesini duyan pasaj esnafı itfaiyeye haber verdi. Pasaja gelen itfaiye ekibi, tuvaletten geçen yağmur suyu borusundan sesin geldiğini belirledi. İtfaiyeciler fayansları kırdıktan sonra boruyu keserek kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Kedi daha sonra bakıma alınmak üzere Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

------------

İtfaiye ekiplerinin gelişi

Fayansların kırılması ve su borusunun kesilmesi

Kedinin borudan alınması

Kedinin Kafese konması

Pasaj sakinlerinin itfaiye ekiplerini kutlaması

İtfaiye ekiplerinin kediyi alarak pasajdan ayrılması

Detaylar

605 MB/3 dakika 16 saniye

HABER: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

====================

