Dha yurt bülteni - 6

'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci gün

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci güne girildi. Terör hedeflerini savaş uçakları ve kara destek vasıtalarıyla vurmayı sürdüren TSK birlikleri, Suriye'deki ilerleyişine de devam ediyor.

TSK, Suriye'de başlayan iç savaş sonrası Fırat Nehri doğusundaki bölgelerin terör örgütü kontrolüne girmesinin ardından bölgeye harekat düzenleyebileceğini duyurdu. Uzun süre ertelenen ve son olarak 2 ay boyunca güvenli hale getirilmesi için ABD ile de yapılan çalışmaların sonuç vermemesi üzerine dün saat 16.00'da 'Barış Pınarı Harekatı' başlatıldı. Harekat kapsamında teröristlerin bulunduğu hedefler; savaş uçakları, obüsler ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı. Terör hedeflerine yönelik atışların ardından dün saat 22.00 sıralarında zırhlı birlikler, beraberinde Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ile sınırı geçerek, karadan giriş yaptı.

Gece boyu terör hedefleri, uçaklar ve kara destek vasıtalarıyla ateş altına alınırken, askerler de karadan ilerleyişini sürdürdü. Uçakların 30 kilometre derinliğindeki alanları vurduğu sırada zırhlı birlikler de Tel Abyad ile Rasulayn etrafındaki bölgelerde adım adım ilerlemeye başladı. TSK ve Suriye Milli Ordusu unsurlarının ilerleyişi sırasında, bazı noktalarda çıkan sıcak çatışmalarda teröristler etkisiz hale getirildi.

SINIRA KİMSE YAKLAŞTIRILMIYOR

'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından teröristler, sınır hattındaki yerleşim alanlarına roket ve havanlarla saldırdı. Saldırının ardından okulların tatil edildiği ilçelerdeki hoparlörlerden halka, sınır hattına yaklaşmamaları ve toplu halde durmamaları yönünde uyarı anonsları yapıldı. Polis ve askerlerin de sınıra yakın noktalarda önlem almasıyla sivillerin sınır hattına yaklaşmaları engellendi.

TERÖRİSTLER MEVZİLERİNİ TERK ETTİ

ABD ile Türkiye'nin 'güvenli bölge'ye yönelik çalışmaları sırasında, sınır hattına yakın noktalardaki mevzilerinde silahları ile görülen PKK/YPG'li teröristlerin 'Barış Pınarı Harekatı' sonrası yerlerini terk ettikleri görüldü. Mevzilerinde gözükmeyen teröristlerin büyük bölümünün, harekatın başlamasının ardından Tel Abyad ve işgal ettikleri diğer bölgelerden kaçtıkları öğrenildi. Bu arada çok sayıda sivilin de harekatın başlamasıyla güvenli gördükleri daha iç kesimlere yöneldikleri belirtildi.

TEL ABYAD SINIRINDA SESSİZLİK

Gece boyu obüs, tank ve roketatarlar ile ateş altına alınan, Akçakale'nin karşısında bulunan ve teröristlerin işgalindeki Tel Abyad'da yeni gün, daha sessiz başladı. Tel Abyad ilçe merkezinde sessizlik devam ederken, kırsalındaki bölgelerde ise TSK ve SMO birliklerinin ilerleyişinin sürdüğü ve izlenen güzergahtaki terör hedeflerinin imha edildiği belirtildi.

YAKLAŞIK 200 HEDEF VURULDU

TSK tarafından dün saat 16.00'da başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, şu ana kadar teröristlere ait yaklaşık 200 hedef ateş altına alındı. Savaş uçakları ve obüsler ile teröristlere ait barınak, sığınak, karargah, mevzi, siper ve diğer tahkimatların tam isabetle vurulduğu öğrenilirken, yeni belirlenen hedeflerin de vurulmasına devam edildiği öğrenildi.

HEDEF, 30 KİLOMETRE DERİNLİK

Sivillerin zarar görmemesi içi hassasiyetle yürütülen harekat kapsamında TSK'nın 30 kilometre derinliğe ulaşması, hedef olarak belirlendi. TSK'nın ilk etapta Tel Abyad ve Rasulayn'ı kontrol altına alıp, 30 kilometre derinliğe ulaşarak, Türkiye sınırındaki yerleşim alanlarını roket ve havan mermilerinin menzilinden çıkarmayı hedeflediği kaydedildi. Türk askerleri ile SMO unsurlarının ilerleyişi sırasında sivillerin yanı sıra dini mabetler ile tarihi eserlere de hassasiyet gösteriliyor.

TERÖRİSTLER SİVİL KIYAFETLE KAMUFLE OLUYOR

Öte yandan TSK birliklerinin ilerlediği Fırat'ın doğusundaki teröristlerin kamuflajlarını çıkararak, sivil kıyafetler giyip, kamufle olmaya çalıştığı öğrenildi. Sivillerin arasına girerek, askerlerden gizlenmeye çalışan teröristlerin, bu yöntemle hem sivillerin kentleri boşaltmasına engel olduğu hem de kendi kaçışlarını kolaylaştırdığı belirtildi.

YÜZLERCE TERÖRİST KAÇTI

Harekatın başladığı saatlerden itibaren yüzlerce terörist ise silahlarını bırakarak, bölgeden kaçtı. Teröristlerin, hedeflerinin vurulmasının ardından kara harekatı ile sınırı geçen Türk askerleri ile karşı karşıya gelme korkusuyla bulundukları alanları terk ettiği öğrenilirken, örgütün sözde yöneticilerinin ise kaçışları engellemek için militanlarını ölümle tehdit ettiği ileri sürüldü.

HEDEF, TÜM SINIRI GÜVENLİ HALE GETİRMEK

TSK, dün başlattığı ve yerli mühimmat kullandığı harekat ile 480 kilometre uzunluğundaki Fırat'ın doğusunda yer alan hattı tamamen güvenli hale getirmeyi hedefliyor. Terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edilen alanları teröristlerden arındırarak, sınır güvenliğini sağlamayı amaçlayan TSK, meskun mahal operasyonuyla güvenli hale gelecek alanları 2 milyon kişinin yaşayabileceği şekilde inşa etmeyi hedefliyor.

Öte yandan TSK'nın sevkiyatının devam ettiği sınır hattında askerler, zırhlı araçlarla teyakkuz halini sürdürürken, polisler de ilçe merkezinde önlemlerini artırıyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Ömer ŞULUL/AKÇAKALE (Şanlıurfa), -

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Yılın ahisi 100 metrekarelik iş yerini fabrikaya dönüştürüyor

Zonguldak'ta yılın ahisi seçilen Alaplı ilçesinde metal döküm atölyesi bulunan İsmail Aslancan(70), 58 yıldır aynı makinede demir çelik sanayisine metal parçalar üreterek katkı sağlıyor. Şu an 6 kişiye istihdam sağlayan İsmail Aslancan, sanayi sitesindeki 100 metrekarelik iş yerini, organize sanayi sitesinde satın aldığı 7 bin metrekarelik alana kuracağı fabrikaya taşımak için çalışmalarını sürdürüyor.

Alaplı ilçesinde yaşayan İsmail Aslancan, ilkokulu bitirdikten sonra 12 yaşındayken tornacı olarak çalışmaya başladı. Askerden döndükten sonra 10 yıl Ereğli'de demir ve çelik fabrikasında çalışan İsmail Aslancan, ardından kendi atölyesini kurdu. Çalışarak kazandığı paralarla torna makineleri alan İsmail Aslancan, 58 yıldır aynı iş yerinde oğullarıyla birlikte çalışmaya devam ediyor.

Evli ve 5 çocuk babası İsmail Aslancan, Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği tarafından çalışkanlığı ve dürüstlüğü nedeniyle 'yılın ahisi' seçildi. İsmail Aslancan, yıllardır kazandığı parayı biriktirerek kredi dahi kullanmadan Alaplı Organize Sanayi Bölgesi'nde satın aldığı bin 500 metrekaresi kapalı 7 bin metrekarelik alana makine imalatı ve dökümü fabrikası kuruyor. Fabrikayla birlikte istihdamı arttırmayı hedefleyen İsmail Aslancan, çalışmanın yaşı olmadığını sağlığı elverdiği sürece de çalışacağını söyledi. Çıraklıktan patronluğa dürüst çalışarak geldiğini anlatan İsmail Aslancan, şöyle dedi:

"1961 senesinde ilkokulu bitirdikten sonra İstanbul'da çıraklığa başladım. Gemi tamiri ve yat imalatı olan bir iş yeriydi. Askerden geldikten sonra Ereğli'de demir çelik fabrikasında çalıştım. Sonra kendime iş yeri açtım. Kamyon ve araçların mekanik aksamlarını yapmakla başladım. Sonra makinelerimi geliştirdim ve fabrikalara iş yapmaya başladım. Kazandığım paralarla yurt dışından makineler getirttim. Hiç kredi çekmeden borçlanmadan biriktirerek makineler aldım. Şimdi yeni bir iş yeri kuruyorum. Organize sanayi sitesinde kurduğum alanı da niyetim borçlanmadan yapmak. 58 yıldan beri çalışmaya devam ediyorum. Bir ara 12 sigortalı işçim vardı şu anda 6 kişi istihdam yapıyorum."

Gelenek ve göreneklerine bağlı bir insan olduğunu anlatan İsmail Aslancan, "Bu sebeple beni 50 bin kişi içerisinden beni yılın ahisi seçtiler. Çok teşekkür ediyorum. Duygulandım ve gurur duydum." dedi.

Görüntü Dökümü

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-İsmail Aslancan'ın atölyede çalışması

-Atölyeden detay

-İsmail Aslancan ile röp.

Boyut: (610 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cem SÜRMENELİ/ZONGULDAK,

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Çaldıkları kasayı forkliftle taşıyan soyguncular yakalandı

Adana'da 8 ayrı eve girip, toplamda 500 bin liralık soygun gerçekleştiren 5 şüpheliden 3'ü tutukladı. Hırsızların bir evden çaldığı içi altın dolu çelik kasayı, forkliftle taşıdıkları ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro ekipleri, kent genelinde artan hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. 8 ayrı evin kapısındaki kilit göbeklerini kırarak soygun gerçekleştiren hırsızların toplamda 500 bin liralık altın ve para çaldığı öğrenildi. Şüpheliler Özgür E., kardeşi İhsan E., Emre E. suç üstü yakalandı. Hakan Emre B. ve Baki Feyyaz C. evlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan bir evden çaldıkları altın kasasını, üzerine bez örtüp gizleyerek olay yerine çağırdıkları taksiyle götürdükleri ortaya çıktı. Kasayı sanayi sitesine getiren soyguncuların burada da çelik kasayı forkliftle taşıdıkları anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Emniyette sorguları tamamlanan Özgür E., kardeşi İhsan E. ve Hakan Emre B. tutuklandı. Baki Feyyaz C. ve Emre E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların emniyetten çıkarılması

- Hırsızlık anlarının güvenlik kamera görüntüsü

- Forkliftin geçişi

- Apartmana girip çıkmaları

- Apartmandan kasayı çıkarmaları

Haber-Kamera: ADANA,

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Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da 2 ayrı depoya yapılan baskında, bin 490 litre sahte içki ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde 2 depoya baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, bin 490 litre sahte içki ele geçirildi. Depoda bulunan içkiler imha edildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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- Polisin dama çıkması

- Damdaki içki dolu variller

- Polisin depoya girmesi

- Depodaki satışa hazır pet şişelerdeki içkiler

- Variller

- Depodan genel

Haber-Kamera: ADANA,

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Topraksız patates üretiminde verim arttı

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü'nün 4 yıldır sürdürdüğü Aeroponik (topraksız tarım) tekniğiyle, mini yumru patates tohumu elde edildi.

Enstitüde geliştirilen 10 yerli tohum çeşidi Onaran 2015, Nam, Nahita, Ünlenen, Leventbey, Muratbey, Çağrı,Fatih, Niğde Sarısı ve Saruhan'ın tohumları Aeroponik adı verilen sistemle üretiliyor. Aeroponik tekniğinde, yani topraksız tarımda patatesin kökleri, kapalı bir alanda asılı kalıyor ve besin solüsyonu belli aralıklarla köklere püskürtülüyor. Kök kısmı sürekli kontrol edilerek istenilen büyüklüğe ulaşan mini yumrular, hasat ediliyor. Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, geleneksel yöntemde küçük bir saksıda en fazla ortalama 6 yumru elde ederken bu sistem sayesinde bir kökten 80 ile 100 arasında patates tohumluğu elde edildiğini söyledi.

Bu sistemin topraklı tarıma göre daha fazla avantaj sağladığına ve yüzde 85 civarında daha fazla verim elde edildiğine belirten Pırlak, hedefin yerli milli tohumlukları düşük maliyetle çiftçiye ulaştırmak olduğunu söyledi. Pırlak, "Enstitümüzce yürütülen ıslah çalışmaları neticesinde şu ana kadar 10 tane yerli ve milli patates çeşidimizi ülke tarımına kazandırdık. Biz sadece patates çeşitlerimizi ülke tarımına kazandırmakla kalmadık, bu yerli ve milli çeşitlerimizin en kısa zamanda üreticilerime ulaşması için de özel sektöre satış ve devrini de gerçekleştirdik. Sadece devri gerçekleştirmek de yetmiyor. Yeterli miktarda tohumluğu da çiftçilerimize ulaştırmak istiyoruz. Bu bağlamda da biz enstitüsü bünyesinde kurduğumuz aeroponik seramızda mini yumru üretimlerimizi hızla sürdürüyoruz. Daha önceden klasik yöntemle bir bitki başında yaklaşık 6 mini yumru elde ederken aeroponik sistemle kurmuş olduğumuz seramızda bir bitkiden yaklaşık 80 ile 100 arasında değişen miktarda mini yumru elde ediyoruz" dedi.

Pırlak, şu ana kadar üretilen yerli ve milli çeşitlerin özel sektör tarafından Malatya, Kahramanmaraş, Sivas'ta çoğaltımı gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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-Mini yumrular hasat edilirken

-Topraksız patates köklerinden görüntü

-Serada çalışan personelden görüntü

-Detay görüntüler

-Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak'ın açıklaması

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

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Bitlis'te ' Spor Sokakta' etkinliği

Bitlis'te Amatör Spor Kulüpleri Haftası nedeniyle Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından 'Spor Sokakta' etkinliği düzenledi.

Ulu Cami meydanında düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte, amatör ve profesyonel sporcularla vatandaşlar birlikte spor yaptı. Bitlis Vali Yardımcısı Muhammet Serkan Şahin ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Savaş Bulan, oluşturulan etkinlik alanını gezdi. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Savaş Bulan, 3 bin 535 kişiyi 28 spor dalıyla buluşturduklarını söyledi. Bulan, Amatör Spor Kulüpler Haftası'nın amacının çocuklara sporu ve branşları tanıtmak ve sporu sevdirmek olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Yaklaşık 7-8 alanda farklı branşlarda gösterimiz olacak. Bu süreçte mutfaktaki çalışma arkadaşlarımızla il merkezleri yaz spor okullarında 73 antrenörümüz ve 3 bin 535 kardeşimize ulaştık. Bu kardeşlerimizi 28 spor branşında sporla buluşturduk. Bu alanlarda temel eğitim düzeyinde bunlara iki ay boyunca spor eğitimi verdik. Bunun dışında şu anda tüm okullarımızda branş tanıtımlarımız mevcut. Spor şubemizin katkılarıyla yapılan bu tanıtımda çevre illerimizden bizim yaptığımız projeden dolayı destek istiyorlar. Bu konuda da kendilerine yardımcı oluyoruz. Bunun dışında yetenek taramalarımız tüm hızıyla devam ediyor."

Görüntü Dökümü

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- Sokakta yapılan spor dallarından detay görüntüler

- Etkinliğe katılan vatandaşlardan detaylar

- Bitlis Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Savaş Bulan'ın konuşmaları

- Bitlis Vali Yardımcısı Muhammet Serkan Şahin'in spor dallarını gezmesinden detaylar

- Genel ve detay görüntüler

HABER: Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS,

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Çatıda intihara kalkışan genç, dua edip gözyaşı döktü

Çorum'da uzun süredir işsiz olduğunu belirterek bir iş merkezinin çatı katına çıkan Sefa Ö. (26), intihara kalkıştı. Genç, 1 saat süren ikna çabalarının ardından dalgınlığından yararlanan polis ekiplerince, çatıdan indirildi.

Çepni Mahallesi'nde Yunus Emre İş Merkezi'nin çatı katına çıkan Sefa Ö.'yü görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, bina önünde hava yastığı açtı. Sefa Ö., yanına yaklaşılması halinde atlayacağını söyleyerek ekipleri uzaklaştırmaya çalıştı. Ekiplere uzun süredir işsiz olduğunu söyleyen Sefa Ö.'nün dua ederek ağladı. Polis ekipleri bir anlık dalgınlığından faydalandığı genci, yakalayarak çatıdan indirdi. Sefa Ö., ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Çatıya çıkan genci polisin ikna etme çabaları

-Kalabalık vatandaşların cep telefonu ile çekme çabaları

-İntihar girişiminde bulunan gencin ağlayıp dua etmesi

-itfaiye polis ve sağlık ekipleri

-intihar girişiminde bulunan gencin ambulansla hastaneye götürülmesi

-Detaylar

SÜRE: 5 DK (BOYUT 677 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,