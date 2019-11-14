DHA YURT BÜLTENİ - 6

İznik Gölü'nde kaybolan doktor için arama çalışması başlatıldı (2)

JANDARMA VE BALIKÇILAR BULDU

Bursa'nın İznik ilçesinde, dün akşam balık tutmak için kayıkla göle açılan ve bir daha haber alınamayan Hasan Hüseyin Öngül (67), balıkçılar ve jandarma ekiplerince bugün saat 09.30 sıralarında, Çakırca kıyısında bulundu. Motorun arıza yaptığı, Öngül'ün geceyi kayıkta uyuyarak, geçirdiği öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından karaya çıkarılan Hasan Hüseyin Öngöl'ün, yapılan kontrolde, sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,

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Adanalı albinolar güneş kremi desteği istiyor

Adana'da yaşayan ve özellikle bölgenin yaz aylarındaki aşırı sıcak günlerinde vücutlarında yanıklar oluşan albino hastası çocuklar ile aileleri, albinolar için güneş kreminin ilaç statüsüne alınması talebinde bulundu.

Adana'da, yaz aylarında hissedilen sıcaklığın 50 dereceyi geçmesi, albino hastalarının vücudunda yanıklar oluşmasına neden oluyor. Yanıklar nedeniyle normal hayatlarını idame ettirmekte büyük zorluklar yaşayan albino hastaları ancak akşam saatlerinde dışarı çıkabiliyor.

'KREMLER İLAÇ STATÜSÜNDE OLSUN'

Biri 10, diğeri 8 yaşındaki iki kızı albino olan memur Yeliz Demirci (34), çocuklarının gündüzleri dışarıya çıkamadıklarını, çıksalar bile ağlayarak eve geri dönmek istediklerini belirtti. Albinoların hayatlarının hastalığın etkisinden dolayı zor geçtiğini fakat bir de bunun üstüne hava sıcaklığının bu zorluğu katladığını söyleyen Demirci, "Albino hastası çocuklarımız güneş ışığına maruz kaldıklarında vücutları yanıyor. Özellikle yaz günlerinde akşam saatlerinde dışarı çıkabiliyoruz. Güneş kremi sürmeden dışarı çıkmaları zaten mümkün olmuyor. Albino, manevi olarak ağırlıkları olan bir hastalık olmasının yanı sıra maddi olarak da zorlayan bir hastalık. Güneş kremlerinin albinolu insanlar için ilaç statüsünde olması bizim için çok önemli. Reçete olarak yazılmasını istiyoruz. Bir de gözlük desteği de istiyoruz" dedi.

BİRİNCİ DERECE YANIK OLUYOR

Albino hastası Furkan Acer (13) ise albino olmanın farklı olmak anlamına geldiğini ve yaşamları boyunca sürekli dikkatli olmaları gerektiğini kaydetti. Okuldaki arkadaşlarının kendisini ilk gördüğünde garipsediğini ama daha sonra tamamen alıştıklarını söyleyen Acer, spor yapmayı çok sevdiğini ve hastalığının buna engel olmasına izin vermediğini belirtti. Fakat aldıkları tüm önlemlere rağmen özellikle yaz aylarında dışarı çıktığında çok acı çektiğini dile getiren Acer, "Vücudum güneşin etkisiyle kavruluyor. Bazen birinci dereceden yanıklar oluşuyor" diye konuştu. Doğuştan pigment eksikliği nedeniyle vücutlarının çok hassas olduğunu belirten Ebru Acer (19) ise hayatla barışık olmaya çalıştığını ama güneş kremine günün her saati ihtiyaç duydukları için yetkililerden bu konuda yardım beklediklerini vurguladı.

Görüntü Dökümü

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Albino çocuklar ve gençler

Anneleri ile röp.

Çocuklar ile röp.

Genel ve detaylar

Haber: Can ÇELİK-Kamera: ADANA,

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Aydınlatma direğindeki klozet şaşırttı

Karabük'te, bir aydınlatma direğine bağlanan, üzerinde 1 TL yazan klozet, görenleri şaşırttı. Zabıta ekiplerince kaldıran klozeti direğe asan kişi ya da kişileri bulmak içinse arama başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Refüjdeki aydınlatma direğinde, 1 TL yazan kağıdın altında bulunan klozeti görenler şaşkınlık yaşadı. Bazı sürücüler, kimin bıraktığı belli olmayan klozeti yakından görmek istedi. Yoldan geçenler gördükleri klozetin yanına gelip şaşkın bakışlarla olan biteni anlamaya çalıştı. Vatandaşlar daha sonra polis ve zabıtaya durumu bildirdi. Gelen zabıta ekipleri klozeti ve notu bulunduğu yerden kaldırdı. Klozeti koyanı bulmak için çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Görüntü Dökümü

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-Klozetten detay

-Vatandaşların klozeti incelemeleri

-Zabıta ekiplerinin klozeti araca götürmesi

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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Kıskançlık cinayetinin zanlısı rahip, yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde, eşi S.Y.'nin güzellik merkezine bakım yaptırmaya gelen Mehmet Özkan'ı (42) kıskançlık yüzünden pompalı tüfekle vurarak öldüren, rahip Hasan Y., jandarma tarafından Aliağa'da yolcu otobüsünde yakalandı.

Olay, salı günü saat 17.00 sıralarında Erzene Mahallesi 114 Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Özkan, bir süredir S.Y.'nin sahibi olduğu güzellik merkezine gelerek bakım yaptırmaya başladı. Mehmet Özkan'ın kısa aralıklarla merkeze gelmesinden rahatsızlık duyan Hasan Y., kıskanıp eşi S.Y. ile tartıştı. Hasan Y., eşine Özkan'ın bir daha güzellik merkezine gelmesini istemediğini söyledi.

Özkan'ın akşam saatlerinde yeniden bakım yaptırmak üzere merkeze geldiğini öğrenen Hasan Y., pompalı tüfekle eşinin iş yerini bastı. Hakaretler yağdıran Hasan Y., ardından Mehmet Özkan'a ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Özkan kanlar içerisinde yere yığılırken, Hasan Y. ise kaçtı. S.Y. ise yaşadığı dehşetle şoka girdi. Silah seslerini duyan çevre sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Özkan'ın öldüğü belirlendi.

Kıskançlık iddiaları üzerine ifadesine başvurulan S.Y.'nin, "Benim kimseyle bir ilişkim yok. Öldürülen kişiyle de ilişkimiz yok. Kendisi güzellik merkezine bakım için geliyordu. Diğer müşterilerden farksızdı" dediği öğrenildi.

KİMLİK KONTROLÜNDE YAKALANDI

Polis, olayın ardından otomobille kaçan Hasan Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar sürerken, dün saat 20.30 sıralarında Aliağa Çataldere'de uygulama yapan jandarma bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan kimlik kontrolünde, Hasan Y. yakalanıp gözaltına alındı. Hasan Y., sorgulanmak üzere İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

DİN DEĞİŞTİRİP RAHİP OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Yapılan araştırmada, Hasan Y.'nin 2006 yılında din değiştirdiği ortaya çıktı. Müslüman bir ailede doğan ve 13 yaşında Kuran-ı Kerim okumayı öğrenen Hasan Y.'nin, dinini değiştirip Hristiyanlığa geçtiği belirlendi. Uluslararası ilişkiler mezunu olarak o dönemde iş hayatına devam eden Hasan Y.'nin, din değiştirdikten sonra ise işlerini bırakıp, eğitim aldıktan sonra önce rahip yardımcılığı yaptığı, ardından da İzmir Yeni Doğuş Kilisesi'ne rahip olarak atandığı tespit edildi. Hasan Y.'nin oğlunun da Hristiyanlığı seçip vaftiz olduğu, eşi S.Y.'nin ise ikisini de desteklediği ifade edildi.

Görüntü Dökümü

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-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

İZMİR,

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Asırlık anıt çınar ağacı kesildi

Mersin'in Mut ilçesi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda 5 anıt ağaçtan biri olan çınar ağacının, gövdesinde meydana gelen çatlak nedeniyle kesilmesine karar verildi. Tescili kaldırılan ağacın tüm dalları kesildi, sadece gövdesi kaldı.

Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda bulunan, 1800'lü yıllarda dikildiği tahmin edilen ve parka adını veren çınarlardan birisinin, gövdesinde meydana gelen büyük çatlak nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü'nce yapılan incelemenin ardından çevreye ve insanlara zarar verebileceği öngörüldü. Birinci derece sit alanı olan çınar ağacının tescili, Kültür Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuru sonrası kaldırıldı. Kesilmesine karar verilen anıt çınar ağacıyla ilgili 15 gün süreyle yapılan ilanın ardından Mut İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kesim işlemine başladı. Ağacın tüm dalları kesildi, sadece gövdesi kaldı. Ağacın gövdeye yakın kesilen bölgelerinden kurtçuklar çıktı.

Yaz aylarının çok sıcak geçmesi nedeniyle vatandaşların tek serinleme bölgesi olan Karacaoğlan Çınaraltı Parkı ile ilgili vatandaşlar arasında '5 çınar 1 pınar, olmazsa Mut yanar' tekerlemesi yıllardır söyleniyor.

Görüntü Dökümü

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-Çınar ağacından genel ve detay

-Çınar ağacı ile ilgili tabela

-İş makinesinin ağaca müdahalesi

-Ekipler ağaç dallarını keserken

-Yerdeki ağaç dallarının görüntüsü

-Dalların toplanması

-Parkın girişi

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Murat SÖZERİ/MUT(Mersin),

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Evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Aksaray'da bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Hacılar Harmanı Mahallesi 5855 Sokak'taki Cengiz Büyükkaya'nın (51) oturduğu tek katlı müstakil evde, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Sobanın da bulunduğu oturma odasında çıkan yangını fark eden Cengiz Büyükkaya, yeğeni Gamze Solmaz (15) ile alevlere müdahale etti, başarılı olamayınca da itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Dumandan etkilenen Cengiz Büyükkaya ile yeğeni Gamze Solmaz, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Büyükkaya ve Solmaz'ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralının ambulanstan indirilmesi

-Hastaneye alınması

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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