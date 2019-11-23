DHA YURT BÜLTENİ-6

Kayseri'de 2019'da 105 fosil bulundu

Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle geçen yıl Eylül ayında Yamula Baraj Gölü kıyısında Taşhan Mahallesi kırsalında başlatılan ve Barsama bölgesi ile devam eden kazı çalışmalarının bu yılki süresi tamamlandı. Uzman Antropolog Ömer Dağ, 2019 yılında Barsama ve Yamula Barajı kıyısında farklı boyut ve türde 105'e yakın fosil parçası bulduklarını söyledi.

Geçen yıl Eylül ayında Taşhan Mahallesi'ndeki Yamula Barajı kıyısında keçi otlatan çoban tarafından dev fosil parçasının bulunmasıyla başlayan kazı çalışmalarının bu yılki süresi mevsimsel şartlar nedeniyle sona erdi. Bu yıl Yamula Barajı kıyısında ve Barsama bölgesinde yapılan kazı çalışmalarında 7,5 milyon yıllık 105'e yakın fosil çıkarıldı. Kazılarda fil, üç toynaklı at, gergedan, bovidae, zürafa ve boş boynuzlu canlılara ait fosiller bulundu. Kazı çalışmaları sonrası alçı ceket yönetimi ile çıkarılan fosiller, Bilim Merkezi'nde incelenmeye ve temizlenmeye alındı.

'FOSİLLER ÜZERİNDEKİ TOPRAKLAR TEMİZLENİYOR'

Fosilleri güçlendirerek müzede sergilemeye hazırlayan Uzman Antropolog Ömer Dağ, 2019 yılının kendileri için verimli geçtiğini belirtti. Dağ, çalışmalarda çok önemli ve farklı türlerde fosillere ulaştıklarını söyleyerek, "6 ay süren saha çalışmamız sona erdi ve laboratuvarda çalışmalarımız başladı. Bulduğumuz 7,5 milyon yıllık fosiller alçı ceket yöntemi ile çıkarıldı ve laboratuvara getirildi. Önce fosillere çıkardığımız alçıları temizleyip yapıştırıcıyla güçlendiriyoruz. Fosiller üzerindeki topraklar temizleniyor ve gerçek tabaka ortaya çıkarılıyor. Bulduğumuz fosiller, dünyanın ve uzmanların dikkatini çekti. Gün yüzüne çıkarılan fosillerin birçoğu türünün tek örneğidir" dedi.

'KAZILARDA FİLLERİN ATASI VE 3 TOYNAKLI ATLARA AİT FOSİLLER BULDUK'

Yamula ve Barsama bölgesinde 7,5 milyon yıllık lokaliteyi kazdıklarını ifade eden Dağ, "Yamula Barajı kıyısında yaptığı kazılarda genelde fillerin atası ve 3 toynaklı atlara ait fosiller bulduk. Barsama bölgesinde yapılan kazılarda ise boş boynuzlular, zürafa, gergedan fosilleri bulundu. 2020 yılında da merkez Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi'nde kazı çalışmaları yapacağız" diye konuştu.

'FOSİLLERİN ÜZERİNE ÖZEL HAZIRLANAN KARIŞIMLAR SÜRÜLÜYOR'

Bilim Merkezindeki laboratuvarda fosillerin aseton ve prolit karışımla güçlendirilip temizlendiğine dikkat çeken uzman antropolog Ömer Dağ, şöyle konuştu:

"Alçı ceketlerden çıkarılan fosillerin üzerine özel hazırlanan karışımlar sürülüyor. Bu karışımlar kırılganlığı önlemek için yapılıyor. Fosillerin topraktan çıkarılmasıyla fosil içindeki su buharlaşıp uçuyor. Var olan çatlaklarını kapatmak ve fosilin topraklaşmasını engellemek için hazırlanan karışım fosillere sürülüyor. Karışımda yapıştırıcı özellikli ürün fosilin içine girerken, aseton uçup gidiyor. Güçlendirme ve temizlenme işlemi tamamlanan fosil daha sonra sergilenmeye hazır ediliyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- 7.5 milyon yıllık fosillerden görüntü

- Antropologların fosiller üzerinde çalışması

- Antropolog Ömer Dağ ile röportaj

- Bilim Merkezinde sergilenen fosillerin görüntüsü

Yasin DALKILIÇ- Özer KAYA/KAYSERİ,

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HDP önündeki eylemde 82'nci gün

Diyarbakır 'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 57 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 82'nci günde de sürdürdü. 2015 yılında, usta birliğine giderken Tunceli- Pülümür karayolunda PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğlu Adil Kabaklı için oturma eylemi yapan Cennet Kabaklı, "82 yıl da geçse oğlum gelene kadar oturma eylemini sürdüreceğim" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Eylem, 82'nci günde de 57 aile tarafından sürdürüldü.

'82 YIL DA OLSA BURADAN KALKMAYACAĞIM'

Gaziantep'te yaşayan Cennet Kabaklı, 2015 yılında, usta birliğine giderken Tunceli Pülümür Karayolu'nda PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan asker oğlu Adil Kabaklı (24) için 28 Eylül günü oturma eylemine katıldı. Anne Kabaklı, "Oğlum gelene kadar burada bekleyeceğim. 82 yıl da geçse oğlum gelene kadar oturma eylemini sürdüreceğim. Ben oğlumu çok özledim. Ben evladımı istiyorum. Evladımın ve bütün annelerin evlatlarının bırakılmasını istiyorum. İnşallah Cumhurbaşkanımız bir çözüm yolu bulur. Bizim tek bir vatanımız var. Bir bayrağımız var, bir toprağımız var. Hepimizin evlatları aynıdır. Oğlum şimdi yanımda olsa dünyanın en mutlu insanı olurdum. Ben oğlumu kucaklamak, ona sarılmak istiyorum. Evlat acısı çok kötü bir şey. Ben astım hastasıyım. Dayanacak gücüm kalmadı. İnşallah bütün evlatlar sağ salim geri gelir. Benim evladım da içinde olur" dedi.

EYLEME KATILAN AİLELER

1- Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde oturan Fevziye- Şahap Çetinkaya çifti, 30 Ağustos'tan beri haber alamadıkları, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri oğulları Süleyman (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemine başladı.

2- Diyarbakırlı Remziye Akkoyun, 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad'ın (14) PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını söyleyerek, 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı.

3- Diyarbakır'da oturan Rauf- Ayşegül Biçer çifti, 10 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı. Kanser hastası Ayşegül Biçer, oğlunun HDP aracılığıyla PKK'lı teröristlere götürüldüğünü iddia ediyor.

4- Mardinli olan ve Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş ile eşi Hediye Begdaş, ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğulları Yusuf'un (16) HDP'liler aracılığıyla düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını iddia ederek, 4 Eylül akşamı oturma eylemine katıldı.

5- Gaziantep'te oturan Şevket- Songül Altındaş çifti, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğulları Müslüm (24) için 5 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

6- Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Rahime Uymaz, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 28 Temmuz 2015'te eşi ve kızının yanında PKK'lı teröristler tarafından aracından indirilerek, kaçırılan yeğeni polis memuru Sedat Yabalak (34) için oturma eylemine katıldı. Polis Sedat Yabalak'ın hasta annesi Ünzile Yabalak ise 8 Eylül akşamı Diyarbakır'a gelip nöbete başladı. Solunum hastası Ünzile Yabalak'a, PKK'lı teröristler tarafından 23 Eylül 1995'te şehit edilen Astsubay Murat Namdar'ın eşi Yıldız Namdar refakat ediyor.

7- Mardin'in Derik ilçesinden gelen Emine-Şeyhmus Kaya çifti, İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğulları Vedat Kaya (28) için 5 Eylül'de oturma eylemine başladı.

8- Malatyalı Sadiye Özbey, 17 Eylül 2015'te Rize'den kendisini ziyarete gelirken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından aracı yakılıp kaçırılan oğlu Astsubay Semih Özbey için 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

9- Bursa'da yaşarken eşini 17 Ağustos depreminde kaybedince Diyarbakır'a taşınan Meryem Savur, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Fırat (22) için 5 Eylül günü oturma eylemine başladı.

10- Diyarbakırlı Sabiha Balta, 5 yıl önce kaybolan oğlu Arafat'ın (25) PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını belirtip, 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

11- Diyarbakır'ın Dokuzçeltik köyünde oturan Aysel Koyun, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Neşat (22) için 6 Eylül günü oturma eylemine başladı.

12- Diyarbakırlı Güzide Demir, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan oğlu Aziz (20) için 7 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

13- Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 4 yıl önce çobanlık yaparken PKK'lı teröristlerce kaçırıldığı belirtilen Vahit Çur'un (19) anne ve babası Bedirhan-Necla Çur çifti de 7 Eylül günü eyleme katıldı.

14- Diyarbakırlı Hüsniye Kaya, 5 yıldır haber alamadığı ve sonrasında arkadaşlarından Suriye'de olduğunu öğrendiği kızı Mekiye'yi (19) bulmak için 8 Eylül günü oturma eylemine başladı.

15- Ayten-Şadin Elhaman çifti, 2 yıl önce kaybolan oğulları Bayram (21) için 8 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

16- İstanbul'da 5 yıl önce HDP Kağıthane ilçe binasına gittikten sonra dağa kaçırıldığını ileri sürülen Yakup Edizer'in (19) anne ve babası Salim ve Saliha Edizer çifti de 9 Eylül günü eylemdeki yerini aldı.

17- Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

18- Diyarbakırlı Mevlüde Üçdağ, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Ramazan (22) için 9 Eylül günü HDP önüne gelip eyleme katıldı.

19- Mardinli olan, ancak Diyarbakır'da oturan Salih-Mülkiye Aylu çifti, 22 Mart 2019'da kaybolan ve HDP kongresine katılan M.I. tarafından Irak'ın Metina bölgesindeki PKK'lı teröristlerin yanına kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet (20) için 10 Eylül sabahı oturma eylemine başladı.

20- Aslen Siirtli olan, ancak Ordu'da yaşayan Latife Ödümlü, Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Özgür'ün (22), 10 ay önce PKK'lı teröristler tarafından Irak'ın kuzeyine kaçırıldığını söyleyerek, 10 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

21- Diyarbakırlı Mehmet Karaman, 1999'da kandırılarak dağa götürüldüğünü belirttiği oğlu Ercan (40) için 11 Eylül'de oturma eylemine başladı.

22- Diyarbakırlı Fatma Akkuş, 28 Ağustos 2015'te kaybolan ve internette terörist kıyafeti giydiği videosunu gördüğü kızı Songül için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

23- Erzurum'dan gelen Macide Uslu ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden gelen Halime Şehitoğlu, 2015'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğenleri Sedat Sorgun (28) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı. Annesi vefat eden Sorgun'un, Van'da vatani görevini yaparken, izinli olarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki teyzesi Şehitoğlu'nu ziyaret edip, memleketi Erzurum'daki akrabalarının yanına giderken Lice'de yol kesen PKK'lılarca kaçırıldığı belirtildi.

24- Diyarbakırlı Nihan Çiçek, 2015'te eşinin akrabaları tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği nişanlı kızı Hatun (23) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

25- Diyarbakırlı Ömer Tokay, 2011'de Şırnak'a pikniğe gidip dönmeyen, 3 yıl sonra da terör örgütüne yakın bir televizyonda gördüğü oğlu Mehmet (22) için 12 Eylül'de oturma eylemine başladı.

26- İstanbul'da yaşayan Şevket-Fatma Bingöl çifti, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (19) için 13 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

27- Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (24), 2015 yılında terör örgütünce dağa kaçırıldığını ifade eden anne Sevdet Demir (55), 13 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

28- Bitlis'te eşinden boşanan Saliha Mert (42), 2015 yılında dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Yetiş Top (23) için 13 Eylül günü Diyarbakır'a gelip oturma eylemine başladı.

29- Bitlis'te yaşayan Ubeydullah Yolaçan, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Çetin (31) için 14 Eylül'de Diyarbakır'a geldi. Baba Yolaçan, gelini Gülcemal, torunları Ecrin ve Abdulsamet ile birlikte oturma eylemindeki yerini aldı.

30- Bitlis'in Mutki ilçesinden Diyarbakır'a gelen Hurinaz Omay (83), 24 yıl önce dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Rıfat (43) için 14 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

31- Bitlis'ten Diyarbakır'a gelen Fadıl Kılıç, Ahlat Üniversitesi öğrencisiyken 3 yıl önce dağa kaçırıldığını öne sürdüğü oğlu Faruk için (25) 14 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

32- Elazığ'dan Diyarbakır'a gelen Muhittin Avunan, usta birliğine giderken yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğeni Bingöllü Emrah Avunan (24) için 13 Eylül'de oturma eylemine başladı. Emrah'ın annesi Leyla Avunan, babası Bilal Avunan ve akrabaları da 22 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

33- Erzurum'un Horasan ilçesinden gelen Mehmet Emin Coşkun (49), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 2'nci sınıf öğrencisiyken 29 Aralık 2014'te PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını belirttiği 3 çocuğunun büyüğü olan İbrahim (24) için 15 Eylül'de oturma eylemine başladı.

34- Bursa'dan gelen Türkan Mutlu, 7 yıl önce Balıkesir'de üniversiteyi kazanıp kayıt yaptırmayan ve kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Ceylan Şeyma Tekin (24) için 16 Eylül akşamı oturma eylemi başlattı.

35- Diyarbakırlı Vahide Sunar, 5 yıl önce Dicle ilçesine gidip PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını düşündüğü oğlu Ahmet (22) için 16 Eylül'de oturma eylemine başladı.

36- Ağrılı Salih Gökçe, 5 yıl önce İstanbul'da çalışırken ve askere gitmek üzereyken terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp Suriye'ye götürüldüğünü söylediği oğlu Ömer (24) için 17 Eylül'de oturma eylemine başladı.

37- Batmanlı Cabir Taş, 4 yıl önce tekstilde çalışırken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği, o dönem 14 yaşında olan kızı Ece için 17 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

38- Diyarbakırlı Üzeyir Nergiz, 5 yıl önce Kars Kafkas Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken, 2014'te terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan kayınbiraderi Osman Etik (29) için 17 Eylül'de oturma eylemindeki yerini aldı.

39- Muşlu Selma Kan, 4 yıl önce Muş'ta terör örgütü PKK'ya katıldığını belirttiği oğlu Onur (28) için 18 Eylül'de oturma eylemine başladı.

40- Şirin Sungur, 2015'te Bingöl'de vatani görevini yaparken memleketi Siirt'e bayram iznine dönerken Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Süleyman (24) için 18 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

41- Muşlu Halit Altun, 2015'te Malatya'da üniversite öğrencisiyken kaybolan ve terör örgütü PKK'nın elinde olduğunu belirttiği oğlu Muhsin (27) için 19 Eylül'de oturma eylemine başladı.

42- Konya'dan gelen Yıldız Ballı, 2014'te İstanbul Esenyurt'ta tekstil fabrikasında çalışırken kaybolan, PKK'lı teröristlerin kaçırdığını iddia ettiği kızı Yasemin (21) için 19 Eylül'de oturma eylemine başladı.

43- İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen Fahrettin Akkuş, 2015'te Sultangazi ilçesinde 19 yaşındayken kaçırıldığını söylediği oğlu Erkan için 20 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

44- Kütahya'dan gelen Hatice Levent, 18 yaşındayken, 2015 yılında Bitlis'te üniversite öğrencisiyken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Fadime için 22 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

45- Muş'tan Diyarbakır'a gelen Güzel Aslan, 5 yıl önce mobilyacıda çalışırken kaybolan oğlu Turan Aslan (26) için 23 Eylül'de oturma eylemine başladı.

46- Batman'dan gelen Zehra Çak, 5 yıl önce kaybolan oğlu Azat Çak (23) için 26 Eylül'de oturma eylemine başladı.

47- İstanbul Sultangazi'den gelen İmmihan Nilifırka, Ege Üniversitesi Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisiyken, 21 Mart 2015'te kaybolan oğlu Mehmet (22) için 27 Eylül'de oturma eylemine başladı.

48- Gaziantep'ten gelen Cennet Kabaklı, 2015'te usta birliğine giderken Tunceli Pülümür yolunda PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan asker oğlu Adil Kabaklı (24) için 28 Eylül'de oturma eylemindeki yerini aldı.

49- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen Sıddıka Tatlı, Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık bölümü son sınıf öğrencisiyken 2014'te kaybolan, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Aziz Tatlı (27) için 29 Eylül'de oturma eylemine başladı.

50- Batman'dan gelen Melike Akdoğan, 14 yaşında lise öğrencisiyken geçen yıl ortadan kaybolan ve dağa götürüldüğünü düşündüğü oğlu Abdulkadir için 2 Ekim'de oturma eylemi başlattı.

51- Ağrı'nın Hamur ilçesinden gelen Süheyla Demir, 2014'te lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Hayal için 3 Ekim'de oturma eylemine başladı.

52- Muş'tan gelen Süheyla ve eşi Maşallah Yenilmez, 2015'te Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümünde okurken, ortadan kaybolan kızları Sümeyye Yenilmez (24) için 5 Ekim'de oturma eylemine katıldı.

53- Diyarbakır'ın Kulp ilçesinden gelen Menfiye Yıldırım, 2017'de kaybolan, dağa kaçırıldığını öne sürdüğü oğlu Mesut Yıldırım (25) için 5 Ekim'de oturma eylemine başladı.

54- Diyarbakırlı Hatice Ceylan 2015'te, 15 yaşındayken Kur'an kursunda hafızlık okurken kaybolan oğlu Cafer için 8 Ekim günü oturma eylemine katıldı.

55- Ağrı Taşlıçay ilçesi Kumluca köyünden gelen Yasin Kaya, kızı Çiğdem Kaya'nın (21) Ağrı Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını söyleyerek 15 Ekim günü oturma eylemine katıldı.

56- Hakkari Şemdinli'den gelen Necibe Çiftçi, oğlu Roşat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin (21) de terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini belirterek 8 Kasım günü oturma eylemine katıldı.

57- Mehmet Aytekin, 2015 yılında İstanbul'a inşaat işçisi olarak giden ve oradan da dağa götürülen kardeşi Hüseyin Aytekin (28) için Elazığ Karakoçan'dan gelerek 21 Kasım'da oturma eylemine katıldı.

Görüntü Dökümü

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HDP il binası

Ailelerin bekleyişi

Cennet Kabaklı'nın röpürtajı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Osmanlı camisinin toprak altındaki kalıntılarını mahkumlar gün yüzüne çıkarıyor

Edirne'de 2'nci Mahmut zamanında yaptırılan zaman içerisinde yaşanan savaşlarda yıkıldığı öne sürülen Mahmudiye Camii'nin toprak altında kalan kalıntıları, hükümlüler tarafından yapılan kazı çalışmasıyla gün yüzüne çıkarılıyor.

Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu sınırları içerisinde bulunan, 1827 yılında 2'nci Mahmut döneminde yaptırılmasının ardından zaman içerisinde yaşanan savaşlarda yıkılan Mahmudiye Camii'nin toprak altında kalan kalıntılarının gün yüzüne çıkarılmasında, Türkiye'de ilk kez başlatılan programla hükümlüler görev yapıyor. Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü'ne ait restorasyon iş kolunun yürüttüğü kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, amaçlarının hem yükümlülere meslek öğreterek tahliyeleri sonrasında hayata kazandırmak, hem de ecdat yadigarı eserleri geleceğe aktarmak olduğunu söyledi.

Caminin araştırma kazısında, İş Yurdu Müdürlüğü'nün restorasyon uygulamalı iş kolunda görevlendirdiği hükümlülerin çalıştığını ifade eden Karabacak, şöyle konuştu:

"Bu iş yurdu faaliyetimiz şu aşamada Türkiye'de ilk ve tek. Faaliyetimiz 2019 Mayıs ayında İş Yurtları Daire Başkanlığımızın onayıyla başladı. Bu tarihi yapıları öncelikle korumak, gelecek nesillere aktarmak ve geleceğe devretmekti birinci niyetimiz. Bunu yaparken de iş yurtlarımızın bu güzel meslek edindirme faaliyeti kapsamına bunu almış olduk. Burada gördüğünüz gibi hükümlülerimiz araştırma kazısında görev almaktalar. Kendilerine Milli Eğitim Bakanlığımızın Yaygın Eğitim Kurumu olan Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde restorasyon konusunda eğitim verilmekte. Bu eğitim sonucunda eğitimlerini belgelendireceğiz. Tahliyelerinden sonra kendileri bu alanda, yani restorasyon alanında görev alabilecekler. Bunu bir meslek ve sanat olarak yürütebilecekler. Temel amacımız bu"

'CAMİYİ İHYA ETMEK İSTİYORUZ'

Asıl hedeflerinin tarihi yapıyı ihya etmek olduğunu söyleyen Karabacak, "Biz aslında böyle bir caminin varlığından dahi haberdar değildik. Bunu araştırdığımızda 1827 yılında 2'nci Mahmut döneminde yaptırıldığını, kışlanın bir yapısı olduğunu öğrendik. Nasıl yaparız araştırmalarına girdiğimizde araştırma kazısı işine girdik. Nihai hedefimiz mümkünse ihya etmek. Anıtlar Kurulu derse ki; 'Burayı ihya edebilirsiniz', biz de onların kararı doğrultusunda ihyaya başlayacağız. İhya olmazsa da bu haliyle muhafaza edip, koruyup Açık Ceza İnfaz Kurumu kapsamına aldığımız için, görmek isteyen vatandaşlarımızın da ileride ziyaretine açabilmek" diye konuştu.

'BUNDAN SONRA DA KAZI FAALİYETLERİNE DESTEK OLACAĞIZ'

Edirne'de halen devam eden 2 cami restorasyonunda daha hükümlülerin çalıştığını belirten Cumhuriyet Başsavcısı Karabacak, "Restorasyona ilk bu alanda başladık. Bununla birlikte süreç içerisinde Yeni Saray, yani Saray-ı Cedid kazısında 1 ay kadar 10'un üzerinde hükümlümüz görev aldı. Oradaki kazı faaliyetlerine destek oldular. Orada ciddi bir ivme kazandırdılar kazı faaliyetlerine. Buradan sonrası için de yapılacak kazı faaliyetlerine bundan sonra da destek olacağız. Hali hazırda restorasyonu sürmekte olan Kadı Bedrettin Cami ve Süleyman Paşa Camii'nde de 5'er hükümlümüz restorasyon faaliyetlerine destek olmaktalar. Orada 'işbaşı eğitim' dediğimiz, orada çalışan bu işin ustalarının emri altında mesleği öğrenmekteler. Onların orada aldığı faaliyetleri, biz burada kendi yapılarımızda da tecrübe edip daha da profesyonelleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

Drone ile yukardan görüntü

Detaylar

Kazı çalışmaları

Çalışmalardan detay

Muhabir, Ali Can ZERAY'ın anonsu

Fatih Karabacak'ın açıklaması

Farklı açılardan detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER/EDİRNE,

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Kocaeli'ye yüklediği nohudu, Gaziantep'e götürürken yakalandı

Mersin'de nakliye işi yapan İ.Ç., Kocaeli'ye götürmek için yüklediği 26 ton nohudu Gaziantep'e götürürken yolda yakalandı.

Olay, merkez Akdeniz İlçesi'nde meydana geldi. H.O.Ö isimli bir kişi, 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmaya ait, piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 26 tonluk nohudun Kocaeli'nin Gebze ilçesine nakliyesi için 15 Kasım'da araç sürücüsü İ.Ç. ile anlaştı. TIR'ın Gebze'ye belirlenen tarihte ulaşmadığını öğrenen H.O.Ö., polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışmalar sonucu şüpheli İ.Ç.'yi Gebze'ye götürmesi beklenen bakliyat ürünleri Gaziantep'e götürmek üzereyken Tarsus ilçesinde yakaladı. Aracın kasasında 2 tonu eksik çıkan nohutlar, sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan İ.Ç., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çalınan nohutlar araca yüklenirken

-Zanlı emniyetten çıkartılırken

-Zanlı polis aracına bindirilirken

-Zanlı adliyeye götürülürken

-Emniyetten ayrıntı görüntü

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,