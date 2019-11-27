DHA YURT BÜLTENİ-6

Sakarya'da 141 öğrenci zehirlendi

Adapazarı'nda özel bir okulda eğitim gören 141 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. 115 öğrenci taburcu edilirken, 26 öğrencinin gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Adapazarı'nda özel bir okulda eğitim gören öğrencilerin bir bölümü, gece geç saatlerde kusma ve karın ağrısı şikayeti ile hastanelere başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle öğrenciler tedaviye alındı, okulda bulunan yemek ve sulardan örnekler alındı. Okul yönetimi velilere mesaj ile durum hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Durumu ağır olan öğrencimiz yok. Şu anda en son bilgi gözetim altında 26 öğrencimiz var. Diğerleri evlerine gönderildi. Sabaha kadar da 141 öğrenci müracaat etmiş oldu ama durumu ağır olan yok. Gerekli incelemeler hem yemek hem de su numunesi alınarak başlatıldı" dedi.

Zehirlenmelerin kesin sonucu alınan numune örneklerinin değerlendirilmesinin ardından belli olacak.

(GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR)

HABER: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya),

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Kış hastalıklarının ilacı, soğan kebabı

UNESCO gastronomi şehri olan ve birbirinden farklı lezzetleri ile mutfakta bir dünya markası haline gelen Gaziantep mutfağının vazgeçilmezi, soğan kebabı besin değeri yüksek olması nedeniyle kış aylarında çokça tercih ediliyor.

Soğan kebabı içinde bulundurduğu C vitamini sayesinde soğuk algınlığına karşı savaşan ve zengin Gaziantep mutfağının vazgeçilmezlerinden olurken, kebap ustası Uğur Dertli, özellikle kış aylarında soğan kebabına yoğun talep aldıklarını belirterek şöyle konuştu: "Beyran nasıl kış aylarının vazgeçilmezi ise soğan kebabı da aynı şekilde vazgeçilmezdir. Soğan kebabı Gaziantep'te kıska soğan da dediğimiz kebaplık soğandan ve zırhla çektiğimiz kıymadan yapılıyor. Soğanları şişlere sapladıktan sonra kıyma ile birleştiriyoruz. Daha sonra 20 dakikada ocakta bekleterek lokum kıvamına getiriyoruz. Soğan kebabı her soğandan yapılmıyor ve sadece kebaplık soğandan yapılır. Yaklaşık iki aylık bir süreçte tüketilir. Kış aylarında beyranın yanı sıra soğan kebabına talep çok fazla. Soğan kebabını yaparken özellikle sevgimizi eksik etmiyoruz. Bu sayede daha lezzetli oluyor."

Görüntü Dökümü

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Kullanılan malzemeler

Soğan kebabı yapım aşaması

Şişlere saplanarak pişirilmesi

Sosunun hazırlanması

Pişirilip hazırlanması

Sunumun yapılması

Uğur Dertli ile Röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA

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Artık bacası tütmeyen fabrika, şehrin mirasını barındırıyor

Antalya 'da 1960 yılında hizmete giren ve 2003 yılında kapatılan 'Dokuma Fabrikası'nın bacasından artık duman tütmese de içinde barındırdığı tarihi ve kültürel mirasla günümüzde yaşatılıyor. Bir zamanlar, 24 saat vardiya ile 1500 kişinin çalıştığı fabrika, 'Dokuma Park' projesi kapsamında kent müzesine dönüştürülüyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, proje içinde yer alan Şehitler Müzesi'nin Türkiye'de bir ilk olacağına dikkat çekerek, "Vatanımız için şehit olan büyüklerimizi, ölümsüz kahramanlarımızı anlatan çok özel bir müze olacak" dedi.

Antalya'da 1960 yılında hizmete giren ve o yıllarda kent halkına önemli istihdam sağlayan tarihi Dokuma Fabrikası'ndan artık duman yükselmese de içinde barındırdığı tarihi ve kültürel mirasla günümüzde yaşatılıyor. 'Dokuma Park' projesi kapsamında, bir zamanlar fabrika çalışanlarının çocuklarının bulunduğu 'kreş binası' 13 bin oyuncaklı Oyuncak Müzesi'ne, 'işçi yemekhane binası' 4 ayrı salonlu Modern Sanatlar Galerisi'ne, 'fabrika binası' Bilim Merkezi'ne, 'idari binası' Bir Zamanlar Antalya Kent Müzesi'ne, 'pamuk depoları' Nostaljik Araç Müzesi'ne, 'müdür lojmanı' Yeşilçam Müzesi'ne, 'memur yemekhanesi' Emekliler Lokali'ne dönüştürüldü. 250 dönümlük alandaki Açık Hava Müzesi'nde ise Anadolu uygarlıklarından 84 eserin maketi yer alıyor.

Kepez Belediyesi'nce 10 müzeli projelendirilen alanda açılışı yapılacak diğer 5 müzeden ilki olan Türkiye'nin ilk 'Şehitler Müzesi, 2020 yılında ziyaretçilerini karşılayacak. Eski Dokuma Fabrikası'nın 20 bin metrekarelik ana binasının içinde yer alacak Şehitler Müzesi'nin yanı sıra aynı binada ayrıca Zeytin Müzesi ile Dokuma Tekstil Müzesi de ziyarete açılacak. Ana binanın arka kısmında yer alan ve zamanında dokuma bölgesinin en büyük 'trafosu' olan bina kütüphane, döneminde 'misafirhane' olarak kullanılan bina butik otel, ana binanın yanında bulunan 'ambar' ise Deniz Müzesi olarak kapılarını açacak.

6 YIL MÜLKİYET SORUNLARINI ÇÖZMEKLE GEÇTİ

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türkiye'nin tek Müzeler Adası Dokuma Park'ın, 11 yıllık çabanın eseri olduğunu söyledi. Başkan Tütüncü, "1960 yılında açılan Dokuma Fabrikası, 2003 yılına kadar hizmet verdi. Kapandıktan sonra biz belediye olarak hukuki problemlerini çözerek araziyi devraldık. Bu alan 11 yıllık bir gayretin eseri. 6 yılı mülkiyet sorunlarını çözmeyle geçti. Çok zaman harcadık" dedi. Araziyi devraldıktan sonra fabrika binalarını mevcut haliyle koruyup güçlendirdiklerini kaydeden Başkan Tütüncü, "Şu anda Modern Sanatlar Galerisi, Oyuncak Müzesi, Yeşilçam Müzesi, Açık Hava Müzesi ve Bir Zamanlar Antalya Kent Müzesi'ni tamamladık. Şehitler Müzesi, Dokuma Tekstil Müzesi, Deniz Müzesi, Nostaljik Araçlar Müzesi ve Zeytin Müzesi'nin de çalışmaları da sürüyor" dedi.

'RANTA KURBAN ETMEDEN HALKA ARMAĞAN ETTİK'

Toplam 250 dönümlük alanla ilgili mülkiyet sorununun çözümünün ardından yoğun tempoyla müzelerin yapımına başladıklarını belirten Başkan Tütüncü, "Ben de son 5 yılda, gece saat 12.00'den 03.00'lere kadar bu çalışmaları haftanın 5 günü bizzat takip ettim. Böylesi bir kolektif çalışmayla, şehirle el ele vererek, gönül birliği yaparak, kapanan bir fabrikayı, devlete ait bir araziyi ranta kurban etmeden halka armağan etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

'KENT MÜZESİ'Nİ YAPMAK BİZE NASİP OLDU'

1995 yılından bu yana Antalya'da herkesin bir kent müzesi yapılması konusuna dikkat çektiğini vurgulayan Başkan Tütüncü, "Bu hayali gerçekleştirmekse bize nasip oldu. Antalya'nın son 200 yılını birçok hatırayla aktaran bir müze burası. Ama Antalya'da 500-1000 yıl boyunca insanlık tarihi var. Bu tarihin çeşitli evrelerine ilişkin çeşitli hatıraların ve bilgilendirmelerin yapıldığı son derece eğitici özelliği, bir şehir hafızası bu müze" dedi.

MÜZELER, GEÇMİŞLE GELECEK ARASINDA KÖPRÜ

Müzeciliğin sadece sanatsal anlamda önemli bir uğraş olmadığını söyleyen Başkan Tütüncü, müzelerin aynı zamanda çok önemli eğitim merkezleri olduğunu ifade etti. Geçmişle gelecek arasında köprülerin kurulduğu müzelerin çok önemli mekanlar olduğuna dikkat çeken Başkan Tütüncü, "İşte müzeciliği zihnimizde böyle tanımlıyoruz. Biz böylesine büyük bir hayali hemşehrilerimize kazandırarak aslında geçmişle gelecek arasında akıp geçen zamanın içerisinde güçlü bir gönül köprüsü kurmayı hedefledik. Bunu da başardık diye düşünüyorum. Bu da bana büyük mutluluk veriyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Alanın drone görüntüsü

-Antalya müzesi,mınıcıty, ve oyuncak müzesinden görüntü

-Başkan Hakan Tütüncü ve DHA Muhabiri Selma Kunar'ın müze içini gezerken görüntüleri

-DHA Muhabiri Selma Kunar'ın ANONSU

-RÖP : Hakan Tütüncü ( Kepez Belediye Başkanı )

-Detaylar

HABER: Selma KUNAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Torunu için 70 yaşında model oldu

Denizli'de yaşayan Ayşe Kavak (70), torununun düzenlediği sanat etkinliğinde resim tutkunu gençlere modellik yaptı. Karakalem resim yapan gençler, etkinliğin düzenlediği parkta yarım saat boyunca hareketsiz bir şekilde duran Kavak'ın portresini çizdiler.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Ayşe Su Yıldız (25), okul arkadaşları Arda Biçen (27) ve Aleyna Varol (27) ile birlikte 'Çamlık'ta sanat var' isimli bir etkinlik düzenledi. Resim, müzik ve tiyatroyla ilgilenen yaklaşık 200 kişi, etkinliğe katıldı. Katılımcılar, doğayla iç içe bir ortamda sanatsal faaliyetlerde bulundu. Tiyatro oyunları sahnelendi, konserler verildi. Etkinliğin en ilgi çekici bölümlerinden biri ise, resim atölyesi çalışması oldu. Resim sanatına ilgi duyan yaklaşık 30 kişi, kağıt ve kalemlerini hazırlayarak yerlerini aldı. Resim etkinliğinin modelliğini, Yıldız'ın babaannesi Ayşe Kavak üstlendi. Elinde bastonuyla birlikte yavaş adımlarla kendisini çizecek olan gençlerin karşısına geçen Kavak, hazırlanan sandalyeye oturdu. Sol eliyle bastonunu tutan ve resim tutkunlarına yarım saat boyunca kıpırdamadan poz veren Kavak, ilgi odağı oldu. Parkta gezintiye çıkan ve etkinliği gören çok sayıda vatandaş, cep telefonlarıyla Kavak'ın fotoğraflarını çekti.

'SANAT ÇALIŞMALARI İÇİN GENÇLERE KATILMAK GÜZEL'

Gençlerin sanatla ilgilenmesine yardımcı olmaya çalıştığını belirten Kavak, "Bugün benim torunumun en mutlu günlerinden biri. Etkinlik düzenlediler, ben de onlarla birlikte buraya geldim. Ben manken oldum, onlar da benim resmimi çizdi. 70 yaşında torunum için manken oldum. Onu çok seviyorum, onun için canımı da veririm. Hiç zorlanmadım. Sandalyemde oturdum. Sanat çalışmaları için gençlere katılmak güzel. Elimden geldiği kadar onlara yardımcı olmak isterim" diye konuştu. Etkinliği düzenleyenlerden Ayşe Su Yıldız ise babaannesi hakkında şunları söyledi: "Babaannem bana bu konularda çok destek veriyor. Kendisi 70 yaşında olmasına rağmen bu konularda çok aktif. Bize model olarak destek verdi. Görenler şaşırdı ve komik buldu. Babaannem sürekli onu çizdiğim için model olmaya alışık. Yarım saat boyunca kıpırdamadan bekledi."

Görüntü Dökümü

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Etkinlikten genel detaylar

Ayşe Kavak'tan detay görüntüler

Kavak'ın sandalyede oturup modellik yapması

Resim çizenlerden detay görüntüler

Ayşe Kavak ile röportaj

Torun Ayşe Su Yıldız ile röportaj

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Aşk İksiri prömiyerle geliyor

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), İtalyan besteci Gaetano Donizetti'nin 'Aşk İksiri' komik operasını modern prömiyerle sahneye taşıyor.

Dünya prömiyeri 1932 yılında Milano'da, Türkiye prömiyeri 1952 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde yapılan, İtalyan besteci Gaetano Donizetti'nin 'Aşk İksiri' komik operasını MDOB, 28 Kasım 2019 Perşembe günü saat 20.00'de Kültür Merkezi Sahnesi'nde sahneleyecek.

Librettosu Felice Romani tarafından yazılan eserin rejisörlüğünü Yekta Kara, orkestra şefliğini Nezih Seçkin yapıyor. Eserin rejisör yardımcılığını Esra Tütüncüoğlu üstleniyor. Dekor tasarımını Efter Tunç, kostüm tasarımını Şanda Zıpçı, ışık tasarımını Tarık Deniz'in yaptığı 2 perdelik 'Aşk İksiri' komik operasının koro şefliğini Anıl Aydın yürütüyor.

Eserde başlıca rolleri, Sevil Erçak Turgut, Funda Uyanık, Bülent Bezdüz, Baran Taner, Kazım Erdem Özdemir, Cengiz Sayın, Serkan Sevinç, Arda Aktar, Serkan Karagöz, Faik Mansuroğlu, Pınar Duygu Çınar, Gülin Dönmez ve Ceren Göğüş paylaşıyor.

Rejisör yardımcısı Esra Tütüncüoğlu, 5 haftalık bir hazırlık döneminin ardından sanatseverlerin karşısına çıkacaklarını belirterek, "Aşk İksiri operasını Yekta Kara rejisi ile Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçılarıyla hazırladık. Oyunda yaklaşık 5 ana, 12 kişilik bir solist kadromuz var. Aralarında son derece değerli misafir sanatçılarımız var. Büyük moral ve motivasyonla 5 haftalık çalışma temposu ile eserimizi çıkarttık. Zorlu anlarımız olduğu gibi keyifli anlarımız da çok oldu. 2 perdelik oyunumuza tüm sanatseverleri bekliyoruz" dedi.

Eserin kısa konusu, Napoli'de bir kafede garsonluk yapan Nemorino patronu Adina'ya aşık olur. Kafeye gelen Amerikan denizcilerden Yüzbaşı Belcore, Adina'ya ilgi göstermeye başlar ve bunun da karşılığını alır. Bunu gören Nemorino çılgına döner. Bu arada, Dulcamara adında bir şarlatan satıcı gelir. Her derde iyi geldiğini iddia ettiği iksirleriyle herkesi etkilemeyi başarır. Nemorino, Dulcamara' ya tüm parasını vererek güya Adina'nın kendisine aşık olmasını sağlayacak aşk iksirini alır. Oysa Adina Belcore'nin evlenme teklifini kabul eder. Nemorino'nun Adina'ya ulaşması için artık karmaşık olaylar zincirinde yorucu bir yolculuk yapması gerekecektir.

Görüntü Dökümü

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-Sahneden genel ve detay

-Solistlerden genel ve detay

-Rejisör yardımcısı Esra Tütüncüoğlu röp

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,