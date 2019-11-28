' Kobani' olaylarına karışan PKK/KCK üyesi Trabzon'da tutuklandı

Trabzon'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda, 2014'te Kobani'ye destek eylemlerine karıştığı iddiasıyla yakalanan PKK/KCK üyesi İ.Ö., tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı'nın Patnos ilçesinde, 7-8 Ekim 2014 tarihlerinde 'Kobani' olayları olarak bilinen eylemlerde, Patnos ilçe belediye binasının yakılması, kamu kurum ve kuruluşlarına, emniyet görevlileri ile araçlarına taşlı, sopalı ve patlayıcı maddelerle saldırdığı suçlamasıyla aranan terör örgütü PKK/KCK mensubu İ.Ö.'nün Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adrese operasyon düzenlendi. Ağrı Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda İ.Ö., yakalanarak, gözaltına alındı. İ.Ö., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

------------

-Şüphelinin adliyeye sevki

HABER KAMERA: TRABZON,

==========================

Çoban kardeşlerin zorlu mesaisi

Tokat'ta çobanlık yapan Ebubekir (21) ve Burhan Koçak (20) kardeşler, sabah hayvanlarla başlayan mesailerini gün boyu arazide sürdürüyor. Yeni doğan kuzuları da kucaklarında gezdiren çoban kardeşler, havanın kararmasıyla birlikte mesailerini tamamlayarak köye dönüyor.

Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Bağlarbaşı köyünde yaşayan Kudret-İsmail Koçak çiftinin 4 oğlundan Ebubekir ve Burhan Koçak kardeşler, küçük yaşta çobanlık yapmaya başladı. Hevesle başladıkları sürü yönetimi, kısa süre içerisinde kardeşlerde meslek haline geldi. Sabahın erken saatinde evden çıkarak ahıra giden Koçak kardeşler, kuzuları annelerinden ayırarak normal sürülere katıyor. Yaklaşık 300 koyunu önlerine alıp, günde 5 kilometre yol kat ederek besileri meralarda otlatıyor. Öğle yemeğini ateş üstünde demledikleri çay eşliğinde yiyen Koçak kardeşler, besilerin genel bakımlarını da yapıyor. Koyunların yünlerine batan dikenleri temizleyerek, otlanma sorunu yaşayan hayvanları elleriyle besliyorlar. Yeni doğan kuzuları da kucaklarında gezdiren çoban kardeşler, havanın kararmasıyla birlikte mesailerini tamamlayarak köye dönüyor.

Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Burhan Koçak tatil günlerinde çobanlık yaptığını belirterek, "Aileme yardım ediyorum. Ağabeyim ile hayvanları otlatıyoruz. Sabah erkenden kalkıp ahıra gidiyoruz. Günlük 5 km yol yürüyoruz. Koyunları arazide dolaştırıp akşam saatlerinde tekrar evimize dönüyoruz" dedi.

Ebubekir Koçak ise "Sabah 7 gibi kalkıp kahvaltımızı yapıyoruz. Ahıra gidip kuzuları emzirdikten sonra, hayvanlarımızı alıp meraya gidiyoruz. Merada hayvanları güderken, arazide doğan kuzuları akşama kadar kardeşimle dönüşümlü olarak kucağımızda taşıyoruz. Sakatlanan olursa da babamları arıyoruz. Motorla gelip alıyorlar. Geçen yıla göre bu yıl sıcak havalar bir hayli uzun sürdü. Halen de devam ediyor. Geçen sene bu zamanlar hayvanları ahırda yemliyorduk. Bu sene ise hava şartlarından dolayı halen araziye çıkabiliyoruz. İşimizi severek yapıyoruz" diye konuştu.

Mesleğin dikkat gerektirdiğini belirten Ebubekir Koçak, "Sürüyü doğru yönlendirmek, arazide otlayacakları yerleri belirlemek önemli. Hem de aksayan, hastalanan hayvan olursa doğru şekilde ve zamanında müdahale etmek gerekiyor. Yabani hayvan saldırılarına karşı da dikkat gerekli. Bunun için de sürüyü koruyan köpeklerimizi yanımızda götürüyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

------------

-Sabah hayvanlar ile araziye çıkışları

-Arazıde hayvan otlatmaları

-Hayvanlar ile ilgilenmeleri

-Öğlen yemeklerini yemeleri

-Röportaj

-Akşam eve dönüşleri

Haber-Kamera: Yasin KIRAS/PAZAR(Tokat),

======================

Kullandığı gargara nedeniyle el konulan ehliyeti, iade edildi

Kahramamaraş'ta gargara kullandıktan sonra polisin alkolmetre ile yaptığı kontrolle 2.00 promil alkollü çıktığı için bin 2 lira para cezası yazılıp ehliyetine de 6 ay süre el konulan Mehmet Yaşar (33), hastaneden alkolsüz olduğunu gösteren kan tahlili ile mahkemeye başvurdu. Mahkeme, alkolmetrenin kalibrasyonun ayarının bozuk olma ihtimalinin bulunduğuna kanaat getirerek cezayı iptal edip ehliyetin de Yaşar'a iade edilmesine karar verdi.

Bir kamu kuruluşunda memur olan Mehmet Yaşar, 17 Kasım gecesi arkadaşıyla buluşmak için hafif ticari aracıyla yola çıktı. Çıkarken de boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği doktorun verdiği ağız gargarasını kullanan Yaşar, Ağcalı Mahallesi Adil Erdem Bayazıt Bulvarı'na geldiğinde uygulama yapan polisler tarafından durduruldu. Polisin uzattığı alkolmetreyi üfleyen Mehmet Yaşar, 2.00 promil alkollü çıktı.

'POLİS, TAHLİL İÇİN HSTANEYE GÖNDERDİ'

Hayatında hiç alkol kullanmadığı için çıkan sonuca çok şaşırdığını belirten Mehmet Yaşar, "Evden çıkmadan önce belirtilen ölçüde ağzıma gargara alarak çıktım ve aracıma binmeden önce de çöp kutusuna tükürdüm. Aracıma bindikten bir dakika sonra evimin yakınında bir polis çevirmesine denk geldim ve burada bana alkol testi yapıldı. Ben de kendimden emin bir şekilde üfledim ve polis memuru 2.00 promil alkollü olduğumu söyledi. Çok şaşırdım ve hayatımda alkole yer olmadığını polis memuru arkadaşımıza söyledim. O da benim halimden alkollü olmadığımı düşündüğünü, ancak cihazda 2.00 promil olarak kayda girdiği için işlem yapması gerektiğini, ehliyetime 6 ay el koyup bin 2 lira da para cezası keseceğini söyledi. Polis memuru ayrıca bir ekip otosuyla beni hastaneye göndereceğini, kan tahlili yaptırması durumunda da alkollü olmadığımı ispat edeceğimi söyledi. Başka bir polis ekibiyle hastaneye gittik ve yapılan tahlil sonucunda da kanımda alkole rastlanmadığını belirttiler ve hemen ertesi gün yazılan ceza, tahlil sonucu ve doktorun reçetesiyle birlikte sulh ceza hakimliğine itiraz dilekçesi verdik" dedi.

'KANDAKİ ALKOL, SAAT BAŞI 15 PROMİL DÜŞER'

Mehmet Yaşar'ın itirazını inceleyen Kahramanmaraş 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi, cezanın iptal edilip ehliyetin de Yaşar'a iade edilmesine hükmetti. Hakim, kararın gerekçesinde Adli Tıp Kurumu'nun bilimsel raporuna göre her saat başı kandaki alkol oranının 15 promil düştüğü, alkolmetreyle yapılan ölçüm ile kan tahlili arasında 25 dakika olduğuna dikkat çekerek, "Her iki ölçüm arasındaki yüksek fark gözetildiğinde alkolmetre ölçüm cihazının kalibrasyon ayarının bozuk olma ihtimalinin bulunduğunu" kaydetti.

EHLİYETİNE KAVUŞTU

Karar üzerine Mehmet Yaşar, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne giderek ehliyetini geri aldı. Ehliyeti olmadığından dolayı olası bir polis çevirmesinde ehliyetsizlikten araç kullanma cezası alma ihtimaline karşı aracını arkadaşına emanet verdiğini belirten Mehmet Yaşar; aracını da arkadaşından aldığını, mahkemenin de çok kısa sürede sonuçlanmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

------------

Mehmet Yaşar'ın gargara ilacını göstermesi

Yaşar'ın ehliyeti

Yaşar ile röp.

Yaşar'ın gargara ilacını göstermesi

Gargara ilacı

Yaşar'ın ceza ve tahlili göstermesi

Ceza makbuzu

Tahlil sonucu

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA

==========================

Yerli meyve ve sebze kurutma makinesi yaptılar

Van İş Geliştirme Merkezi'nde (İŞGEM) faaliyet gösteren bir firma tarafından 'yerli üretim' damgasıyla meyve, sebze ve otları kurutmak için bir makine üretildi. Sebze, meyve veya otların protein ve renk kaybına uğramadan çok kısa sürede kurutulmasını sağlayan cihazın iç ve dış piyasada pazarlanması için çalışmalar başlatıldı.

Van'da, İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren 30 firmaya yenilerinin eklenmesi için 'AB katılım öncesi mali yardım aracı' projesi kapsamında, 2016'da 9 milyon 200 bin euroluk 'Van İŞGEM büyüyor' projesi hayata geçirildi. Projeyle 30 modern iş yeri yapıldı. Yeni firmaların eklendiği Van İŞGEM'e, özellikle yabancı girişimciler rağbet göstermeye başladı. Bu kapsamda İŞGEM'de faaliyet gösteren yabancı girişimci Yüksek Makine Mühendisi Dr. Mehrdad Fojlaley, meyve, sebze ve otları kurutmak için bir cihaz geliştirdi.

SONUÇLAR ÇOK İYİ

Dr. Mehrdad Fojlaley, kısa sürede kurutma imkanı sağlayan yerli ve milli cihazın Ar-Ge çalışmalarını Van Yüzüncü yıl Üniversitesi Teknokent'te tamamladıklarını söyledi. Çok iyi sonuçlar aldıklarını belirten Dr. Fojlaley, "Ardından seri üretime geçtik. Bu cihazın en büyük özelliklerinden biri enerji tüketimi çok az ve antibakteriyal olmasıdır" diye konuştu.

HEDEFİMİZ İHRACAT

Van İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik ise, yaklaşık bir yıldır İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren girişimcinin Ar-Ge çalışması sonucunda ürününü ortaya çıkardığını söyledi. Gedik, "Çok güzel bir ürün ortaya çıktı. Bu makine, yerli ve milli imkanlarla yapılan bir ürün oldu. Bu ürünün testleri Van'da gıda mühendisleri tarafından yapıldı. Özellikle Şanlıurfa'da sebze kurutması için ihtiyaç duyuluyordu. Harran Üniversitesi ve Teknokent'in işbirliği ile orada bir deneme çalışması yaptık. Oradan da çok güzel sonuçlar aldık" dedi. Gedik, "Hem ülkemize ciddi anlamda katkı sağlayacak, hem de kurutma yapacağımız meyve sebze veya otların minerallerini, aromasını yok etmeden ve çok kısa sürede kurutacak bir cihaz. Bu cihazla ihracatı hedefliyoruz. İnsanlar artık doğal ürünler yemek istiyor. Yani mevsiminde ürünleri alıp kurutup kışın yemek istiyorlar. Bu cihaz aslında tam da bunu hedefliyor. ve bu cihaz üretilirken 3 farklı kitle hedeflendi. Bunlardan biri sanayi tipi ürünler yani çok fazla üretim yapan işletmelere yönelik büyük ve orta ölçekli işletmelere yönelik cihaz üretildi. Şuanda da girişimcimiz ev tipi cihazın üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. O da en kısa zamanda piyasaya sunulacak. İnsanlar kendi evlerinde de çok kısa sürede ürünlerini kurutabilecekler" diye konuştu.

YERLİ VE MİLLİ ÜRÜN

Yeni üretilen ürünün bütün belgelerinin tamamlandığını belirten firma ortağı İlhami Kayaçelebi, ürünün yüzde yüz yerli ve milli olduğunu söyledi. Zaman ve enerjide yüzden 90 tasarruf sağlandığını anlatan Kayaçelebi, bundan sonraki hedeflerinin ürünü iç ve dış piyasada satışa sunmak olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

------------

-Meyve ve sebze kurutma makinesinden genel

-Kurutulmuş meyve, sebze ve otlar

-Genel ve detaylar

-Makine üretimi yapan Yüksek Makine Mühendisi Dr. Mehrdad Fojlaley ile röportaj

-Deaylar

-Van İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik ile röportaj

-Sebzelerin makineye yerleştirilmesi

-Firma ortağı İlhami Kayaçelebi ile röportaj

HABER: Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,

======================