DHA YURT BÜLTENİ-6

Akülü tekerlekli sandalyesi çalındı, eve mahkum oldu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde geçirdiği kaza sonucu yürüme engelli olan Mehmet Fatih Tekkeş'in (54) akülü tekerlekli sandalyesi, evinin önünden çalındı. Sandalyesinin çalınmasıyla dışarı çıkamayan ve günü pencere kenarında dışarıyı izleyerek geçiren Tekkeş, akülü sandalyesini çalandan sandalyeyi geri getirmesini istedi.

Diyarbakır'da 2,5 yıl önce şoförlük yaptığı sırada geçirdiği kaza sonucu yürüme engelli olan Mehmet Fatih Tekkeş, bir süre eşiyle birlikte yaşadığı evinde koltuk değnekleriyle hayatını sürdürdü. Evine kapanan Tekkeş'e yaklaşık 11 ay önce mahalle muhtarının da desteğiyle bir hayırsever tarafından akülü tekerlekli sandalye hediye edildi. Böylece dışarı çıkmaya başlayan ve kimsenin yardımı olmadan istediği yere gidebilen Tekkeş, 2 ay önce ev değiştirerek Bağlar ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda babasına ait 8'inci kattaki daireye taşındı. Bir ay önce yine dışarı çıkmak için dairesinden çıkan Tekkeş, bina girişine koyduğu akülü tekerlekli sandalyesini yerinde bulamadı. Sandalyesinin çalındığını anlayan Tekkeş, tekrar evine kapandı ve tedavi günleri dışında yine dışarı çıkmamaya başladı. Günün büyük bölümünü oturma odasındaki pencereden dışarıyı izleyerek geçiren Tekkeş, hırsızlardan akülü tekerlekli sandalyesini geri getirmelerini istiyor ve kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.

'PENCERE ÖNÜNDE OTURUP DIŞARIYI SEYREDİYORUM'

Şoförlük yaparken 2, 5 yıl önce kamyondan düştüğünü ve tedavilere rağmen yürüme engelli kaldığını belirten Tekkeş, "Emekliyim. Oturduğum ev babama ait. Buraya taşındıktan 1 ay sonra akülü sandalyemi çaldılar. Akülü sandalyeyle her yere gidiyordum. Mezarlığa, istediğim her yere rahatlıkla gidiyordum. Onunla çok rahattım. Kimseye ihtiyaç duymazdım. Şimdi ise eşimin yardımıyla gidip geliyorum. Tedavilerimin dışında dışarı çıkamıyorum. Pencere önünde oturup dışarıyı seyrediyorum. Başka bir şey yapamıyorum. Akülü sandalyemi kim çaldıysa geri getirsin. Çok ihtiyacım var. Rica ediyorum onlara" dedi.

'DIŞARI ÇIKAMAZ OLDU'

Mehmet Fatih Tekkeş'in eşi Ayhan Tekkeş (53), eşinin kaza yaptıktan sonra dışarı çıkamadığını ifade ederek, "Sağ olsun muhtarımızın desteğiyle akülü sandalye verildi. Onunla çok rahat ettik. Hastane olsun, mezarlık olsun, eş dost ziyaretleri olsun hep onunla yapıyorduk. Bir ay önce çaldılar. Şimdi dışarıya çıkamıyor, ihtiyacını karşılayamıyoruz" diye konuştu.

'O SANDALYEYLE ÇOK MUTLUYDU'

Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir de, 11 ay önce bir hayırseverler tarafından Tekkeş'e akülü sandalye yardımında bulunduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Fatih ağabeyimiz o sandalyeyle o kadar mutluydu ki, hani bir çocuğa oyuncak verilir veya bir çift ayakkabı verilir ya, o kadar mutluydu. Onunla hastaneye, mezarlık ziyaretlerine, akraba ziyaretlerine hatta muhtarlığa bizim yanımıza çay içmeye, sohbet etmeye gelirdi. kendinden aciz, insan bile diyemeyeceğimiz kişiler gelip Fatih ağabeyimizin akülü sandalyesini kapının önünden alıp götürmüşler. O akülü sandalye hurdaya giderse bedeli 5 liradır. Fatih ağabeyimiz için o sandalyenin bedeli dünyalardır. Durumları yok. Sadece bir emekli maaşıyla geçiniyorlar. Ailelerinin onlara verdikleri emanet bir evde yaşıyorlar. O akülü sandalyeyi alacak güçte değiller. Biz tüm halkımızdan Fatih ağabeyimize bir akülü sandalye yardımında bulunmaları için ricada bulunuyoruz."

Görüntü Dökümü

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Koltuk değneğiyle yürümesi

Banyoya gitmesi

Pencereden dışarıyı izlemesi

Elif Filiz anons

Eşinin eline masaj yapması

Mehmet Fatih Tekkeş'in Konuşması

Ayhan Tekkeş'in konuşması

Muhtarın gelişi

Dilek Demir'in konuşması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

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Aksaray'da cenaze yolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray'da cenazeye giden ailenin içinde bulunduğu otomobil, beton mikserine çarparak, takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.15 sıralarında Aksaray-Adana karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Arif Gülşen (37) yönetimindeki 16 GA 564 plakalı otomobil, Ali Karaöz (50) idaresindeki 68 AAE 119 plakalı beton mikserinin sol arka lastikine çarparak, takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Arif Gülşen ile annesi Ümmügülsüm Gülşen (65), kız kardeşi Hande Sayaroğlu (24) ve teyzesi Kamile Güney (75) yaralandı. Kamile Güney, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı 3 kişi ise ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Arif Gülşen'in ailesiyle birlikte, Bursa'dan Niğde Ulukışla ilçesinde ölen dayısının cenaze törenine gittikleri öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Kaza yerinden yaralıların yerde yatarken görüntüsü

- Yaralıları sürücü Arif Gülşen'ın ağlaması ile ambulansa tasınması

- Kaza yapan araçlardan genel detaylar ile vatandaş röp

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Jandarma ekiplerinden trafik uygulaması

Gaziantep'in Nizip ilçesinde jandarma ekipleri uygulaması yaptı.

Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından trafik tedbirleri kapsamında sürücülerin huzurlu ve kazasız seyahat etmesi amacıyla uygulama düzenledi. Düzenlenen uygulamada ekipler, sürücüleri kemer takmaları, aşırı hız yapmamaları konusunda uyararak evraklarını kontrol etti. Emniyet kemerinin önemi ve aşırı hızın neden olduğu kazalarla ile sonuçları hakkında sürücülere bilgi verilen uygulamaya kadın jandarma görevlileri de katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Jandarmanın araçları durdurması

Ekiplerin sürücüleri uyarması

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)

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Kameradaki silahlı market soyguncusu yakalandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, bir market zincirinin şubesinde silahlı soygun gerçekleştiren zanlı, olaydan 3 gün sonra Kepez beldesinde yakalandı.

Olay, 27 Kasım Çarşamba günü Biga ilçesi İstiklal Mahallesi Müçteba Şallı Sokak'ta meydana geldi. Bir market zincirinin şubesine giren silahlı soyguncu, kasiyeri tehdit ederek, bir miktar parayı alıp kaçtı.

Market çalışanlarının durumu polise bildirmesi üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin A.A. (23) olduğunu belirledi. Yapılan arama çalışmalarının ardından zanlı A.A., soygundan 3 gün sonra Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Market sorgununu gerçekleştiren A.A.'nın emniyete getirilmesi.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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Ceviz bahçesini, karga ve sincaplardan yırtıcı kuş sesiyle koruyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Gürsel Eskici (35), bahçesindeki cevizleri, kurduğu ses sisteminden atmaca, şahin ve baykuş sesleri çalarak karga ve sincaplardan koruyor.

Bayramiç ilçesinde Bahçelerarası mevkiinde ceviz bahçesi bulunan Gürsel Eskici, cevizleri karga ve sincaplardan korumak için ilginç bir yönteme başvurdu. Eskici, bahçesindeki bir ceviz ağacının üzerine hoparlör yerleştirdi. Sabahtan akşama bağ evindeki ses sisteminden atmaca, şahin ve baykuş sesi çalarak cevizlerin karga ve sincaplardan zarar görmesini engelledi. Bu yöntemle ürününü koruduğunu belirten Gürsel Eskici, "Özellikle karga sürüleri, Karamenderes çayına su içmeye geliyor. Fakat orada biriken kargalar yayınladığım yırtıcı kuşların seslerini duyunca daha fazla bahçeme yaklaşamıyor. Bu sayede hem benim, hem de komşularımın bahçeleri karga ve sincaplardan kurtuldu" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale),