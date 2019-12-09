DHA YURT BÜLTENİ-6

Liseli kızı minibüsle kaçırmaya kalkışan 3 kişi yakalandı

Kars'ta liseli M.B.'yi (17) okul önünden minibüse bindirerek kaçırmaya çalışan 3 kişi, polis tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

Olay, 6 Aralık saat 16.00 sıralarında Atatürk Mesleki Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Okuldan çıkan M.B. evine giderken, yanına yaklaşan ve tanıdığı olan bir kişi konuşarak elini omzuna attı. Bu kişi genç kızı minibüse kadar götürdü. Zorla minibüse bindirilen kızın yardım istemesi üzerine okulda görevli polis memuru, öğrenciler ve çevreden yetişen vatandaşlar müdahale etti. Ancak M.B.'yi minibüse bindiren şüpheliler, hızla hareket etti. Okul polisinin olayı bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekipleri, minibüsü yaklaşık 500 metre gittikten sonra durdurdu. Bölgedeki güvenlik kameralarına yansıyan kaçırma olayının 3 şüphelisi, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet- Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli 3 kişi, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, tehdit' suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevi gönderildi. Kaçırılan liseli M.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

========================

Balıkçıların yeni kabusu: İnsan yüzlü sapan balığı

Adana'nın Karataş ilçesi kıyılarında deniz suyunun soğumasıyla birlikte balon balığı popülasyonu azalırken, avlarda yoğun şekilde ortaya çıkan insan yüzlü sapan balığı, ekonomik değeri olmaması ve ağları parçalaması nedeniyle balıkçıları mağdur etti.

Karataşlı balıkçılar, ağları parçalayan insan yüzlü sapan balığının, toksini siyanürden bin 200 kat daha zehirli olan balon balıklarından ekonomik olarak daha zararlı olduğunu söyledi. Balıkçı Hakan Kangal, kış mevsiminin gelmesiyle balon balıklarının azaldığını ancak sapan balığı popülasyonunun arttığını kaydetti. Tüccarların sapan balığını temizlenmiş halde kilosunu 1,5 TL'den aldıklarını anlatan Kangal, temizlemesi çok zahmetli olduğu için avladıkları bu balıkları satmayıp denize attıklarını dile getirdi.

YEMEK PARASINI BİLE ÇIKARAMAYACAĞIZ

Sapan balığı yoğunluğu nedeniyle değerli balıkları da avlayamadıklarını vurgulayan Kangal şunları söyledi:

"Bu balığın hiç kıymeti olmadığı için bizi yoruyor. Mesela bugün 4 kişi ava çıktık. Hemen hemen bir ton ağırlığında bu balıktan çıktı. Bu balıklar biraz hacimli olduğu için bütün ağı kaplıyor. Mürekkep balığı, dil balığı için ava çıktık ancak bu balıklar yüzünden çok az balık avlayabildik. Beklentimiz zaten 30 kilo değerli balıktı yani bin lira gelir bekliyorduk ancak bugünkü kazancımız 150-200 TL. Emek harcayan 4 arkadaşımızın yemek parasını bile çıkaramayacağız."

Görüntü Dökümü

-------------

Balıkçı Hakan Kangal ile röp

Ağların temizlenmesi

İnsan yüzlü balıklar

Teknelerin dış görüntüsü

Dron görüntüsü

Genel ve detaylar

Haber: Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

=============================

Şifreli konuşmaları çözülen 17 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Van merkezli uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda polis, zanlıların şifreli telefon görüşmelerini çözdü. 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 25 kişiden 17'si tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen 6 ayrı operasyonda ele geçirdiği 799 kilo eroin, 100 kilo toz esrar, 1 kilo 130 gram metamfetamin ve 50 kilo 640 gram asitanhidrit ile ilgili kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bu çalışmalar kapsamında da uyuşturucu ticareti yapanların şifreli telefon görüşmeleri çözüldü. Bu aşamadan sonra düğmeye basıldı. Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Van merkezli İstanbul, Diyarbakır ve Kocaeli'ne yapılan eş zamanlı operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Şüphelilerin güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilmesi

-Şüphelilerden detaylar

HABER: Orhan AŞAN/ VAN,

=============================

Halterci ikizler rakip olacak- ÖZEL

Antalya'da U 17 Kadınlar Halter Milli Takımı'nın kampına katılan 17 yaşındaki ikizler Aysel ve Cansel Özkan, ilgi odağı oldu. Sevgi evlerinde büyüyen ve başarılarla dolu spor hayatlarıyla göz dolduran kardeşler, Avrupa şampiyonasında birbirine rakip olacak.

Niğde'de yaşayan ikizler Cansel ve Aysel Özkan, 8 yaşına geldiklerinde babaları yaşamını yitirdi. Anneleriyle birlikte Gaziantep'in Nurdağı ilçesine dayılarının yanına dönen kardeşler, bir süre burada yaşadıktan sonra maddi imkansızlıklar nedeniyle 13 yaşında sevgi evlerine yerleştirildi. Burada hem eğitim hayatlarına devam eden hem de sosyal faaliyetlerde bulunan kardeşler, bir taraftan da üniversite sınavına hazırlandı.

BİRİ DÜNYA ŞAMPİYONU DİĞERİ TÜRKİYE REKORTMENİ

Sevgi evindeki beden eğitimi öğretmeninin, kardeşlerin vücut yapılarının hem atletizme hem haltere yatkın olduklarını keşfetmesi üzerine ikizler spora yönlendirildi. Ancak kardeşler halteri tercih ederek Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli antrenör Nihat Arslan'la çalışmaya başladı. U 17 Kadınlar Halter Milli Takımı'na seçilen kardeşlerden Aysel, 64 kilogram kategorisinde 88 kilogram koparma, 101 kilogram silkme ile Türkiye rekortmeni oldu. Aysel, Avrupa şampiyonasına hazırlanırken kardeşi Cansel ise geçen mart ayında ABD'de gerçekleştirilen yıldızlar dünya şampiyonası 55 kilogram kategorisinde 79 kilogram koparma, 91 kilogram silkme ile dünya şampiyonu oldu.

BİRBİRLERİNE RAKİP OLACAKLAR

Kardeşler, başarılı spor kariyerlerinde çıtayı daha yükseğe çıkarmayı hedefledi. Cansel ve Aysel kardeşler, milli takım kampına katılarak Aralık ayı içerisinde İsrail'de düzenlenecek Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor. Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Duacı köyünde ormanlık alanda kurulu Rehalife Rehabilitasyon Merkezi'ndeki kampa giren kardeşler, Avrupa şampiyonasında birbirine rakip olacak. Aynı kategoride halter kaldıracak kardeşlerin hedefi ise Türk bayrağını kürsüde dalgalandırmak.

Zorlu yollardan geçtiklerini belirten Aysel Özkan, atletizmle ilgilenirken haltere geçtiklerini söyledi. Niğde'de sevgi evinde kaldıkları sürede profesyonelleşmeye başladıklarını anlatan Özkan, "Sevgi evlerine gelene kadar kötü olan yaşantımızı güzel yerlere taşıyacağız. Sevgi evlerinde her istediğimizi karşılıyorlar. Başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyorum" dedi.

Cansel Özkan ise Avrupa şampiyonasında iddialı olduğunu belirterek, "Kardeşim rakibim olacak. 3 madalya veriyorlar koparma, silkme ve toplam. Birini ben, birini o alırız" diye konuştu. Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten antrenör Nihat Arslan da, "Sevgi evlerinde kalmalarından dolayı dezavantajları vardı. Rakipleri kadar şanslı değillerdi. Ona rağmen milli takıma girdiler. Cansel dünya şampiyonu oldu. Birlikte antrenman yapıyorlar. Aşağı yukarı aynı kilogramı yapıyorlar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

Kamp yapılan otelin genel görüntüleri

Sporcuların otel bahçesinde ısınmalarından görüntü

RÖP 1: Aysel Özkan

RÖP 2: Cansel Özkan

RÖP 3: Nihat Arslan ( Antrenör )

Kardeşlerin halter kaldırırken görüntüleri ( Cep Tel görüntüsü )

HABER: Alparslan ÇINAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA )