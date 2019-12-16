DHA YURT BÜLTENİ -6

Yol kenarında ağır yaralı bulunan genç kızı vuran zanlı yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yol kenarında ağır yaralı olarak bulunan R.A.'yı (16) silahla vurduğu belirlenen H.İ.S. (20) jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde 14 Aralık gece yarısı, silahla ateş edildiği ihbarı yapıldı. Hemen bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında silahla başından ve karnından vurulmuş halde bir kız buldu. Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alınan yaralı kızın Antalya Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan R.A. olduğu tespit edildi.

Durumu ağır olan R.A., Manavgat'taki müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. R.A.'nın sağlık durumu ciddiyetini korurken, saldırganı belirlemek için Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı geniş çaplı araştırma başlattı.

Görgü tanıkları ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin H.İ.S. olduğunu belirledi. Takibe alınan H.İ.S.'yi dün akşam Manavgat'ın Eskihisar Mahallesi'nde yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri süren H.İ.S.'nin adliyeye sevk edileceği belirtildi.

(GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR)

HABER: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Öykü Arin, hayatının ilklerini yaşıyor

Antalya'da, babasından nakledilen yüzde 98,5 uyumlu ilikle yaşama tutunan lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı'nın (4) kalabalık ortamlara girmesine izin verilmiyor. Son dönemde hayatının ilklerini yaşamaya başlayan Öykü Arin, kukla ve sinema gösterilerinin yanı sıra Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın provalarına katıldı. Öykü Arin, Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin özel konuğu olarak opera da izledi.

İzmir'de, geçen yılın Kasım ayında, Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. 11 Nisan'da Antalya'daki özel bir hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde, ilik uyumu yüzde 98,5 oranında tuttu. Hastaneye yakın bölgedeki evine taburcu edilen Öykü Arin'in saçları, kirpikleri belirginleşmeye başladı. Kalabalık alanlara girmesine izin verilmeyen Öykü Arin için özel olarak kukla, sinema, bale ve opera gösterileri yapıldı.

ÖYKÜ'YE ÖZEL KUKLA GÖSTERİSİ

Kukart Kukla ve Sanat Merkezi yetkilileri, Öykü Arin'in kalabalık alanlara girmesinin sakıncalı olduğunu öğrenince özel kukla gösterisi hazırladı. Sadece Öykü Arin ve ailesinin izlediği gösteride Öykü Arin, heyecandan yerinde durmayarak, sahneye çıktı. Kukla gösterisine dahil olan Öykü Arin, palyaçoların taktığı kırmızı burnu kendi burnuna takarak, eğlenceli anlar yaşadı.

İLK KEZ SİNEMAYA GİTTİ

Öykü Arin, geçen haftalarda da ilk kez sinemaya gitti. 'Frozen 2' filmini sinema salonunda ailesiyle izleyen Öykü Arin, maskesini de çıkardı. Öykü Arin'in heyecanlı anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Eylem Şen Yazıcı, "Öykü Arin bugün hayatında ilk kez sinemaya gitti. Salonda başka izleyici yoktu, bu sayede maskesiz rahat rahat izledi. Yerinde duramadı. Heyecanlandı, korktu, mutlu oldu. Bir sürü şey" dedi.

Konserlere, gösterilere gidemeyen Öykü Arin, birkaç gün önce ise Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın provalarına katıldı. Eğlenceli gün geçiren Öykü Arin, keman ve çello çalan sanatçılara eşlik ederek, alkış tuttu.

OPERA İZLEDİ

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin özel konuğu olan Öykü Arin, 'Şekeronya' oyunu öncesi kulisteki çalışmaları gördü. Oyuncuların makyaj yaptırmasını, kostümlerini ilgiyle izleyen Öykü Arin, ilk defa perde arkasından opera izledi. Bu anları sosyal medyadan paylaşan Eylem Şen Yazıcı, "Oyun muhteşemdi. Hayatında ilk defa canlı opera izleyen Öykü Arin'i izlemek daha da muhteşemdi. Kalabalığa girmesi yasak olduğu için kulisten izledi Öykü Arin. Bir ara yeterince iyi görmeyince çömelip izledi kuzum. Bu işler çok emek, çok çalışma, çok özen isteyen işler. Değerini bilmek lazım. Bu büyülü gün için çok teşekkür ederiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Öykü Arin'in kukla gösterisinden cep telefonu görüntüsü

-Öykü Arin'in Devlet Senfoni Orkestrasının provasından görüntü

-Öykü Arin'in Opera ve Bale kulis çalışmalarından görüntü

Haber-Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA,

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Evden 350 bin dolar çalan kadınları güvenlik kamerası yakalattı

Gaziantep'te, girdikleri evden 350 bin dolar çalan 3 kadından 2'si yakalandı. Akraba oldukları belirlenen kadınlardan biri tutuklandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir eve 9 Aralık günü giren hırsızlar, 350 bin doları çalıp kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis, evin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonunda eve giren 3 kadın tespit edildi. Hırsızlığın ardından koşarak uzaklaştıkları saptanan şüpheli kadınlardan ikisinin E.Ç. ve Y.Ç. olduğu belirlendi. Polis, akraba olan 2 kadını Osmaniye'de yakaladı. Kadınlarla birlikte ele geçirilen para, sahibine teslim edildi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç. tutuklanırken, Y.Ç. adli kontrolle serbest bırakıldı. Polis, kimliğini belirlediği 3'üncü kadını yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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Kadınların evden çıkışı

Kadınların yolda gidişi

Adliyede tutuklanan kadın

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP-DHA

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Lokantada 'yankesicilik' yapan şüpheli, kameradan yakalandı

Gaziantep'te lokantada 'yankesicilik' yöntemiyle cep telefonu çalan şüpheli, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.

1 Kasım günü Tekstilkent Mahallesi'nde bulunan bir lokantada kalabalıktaki bir kişinin cep telefonu çalındı. Olayı farkeden mağdur kişi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, lokantadaki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede bir kişinin lokantadaki kalabalıktan yararlanarak, vatandaşın cebindeki telefonu çaldığı belirlendi. Kimlik tespiti yapılan şüpheli, bulunduğu adreste gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki sorgulamasının ardından 'yankesicilik' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelinin lokantaya girişi

Şüphelinin telefon çalması

Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ/ GAZİANTEP

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Tartıştığı komşusunu vurdu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, Muharrem A. tartıştığı komşusu Barış Ç.'yi tabanca ile ateş ederek vurdu. Hastaneye kaldırılan Barış Ç. tedavi altına alındı.

Olay sabah saatlerinde, Başiskele Yeniköy Mahallesi Zembil Sokak'ta meydana geldi. Muharrem A. ile komşusu Barış Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan tabancasını alan Muharrem A., kendi evinin önünde duran Barış Ç.'ye 2 el ateş etti. Mermilerden birinin karnına isabet etmesi sonucu Barış Ç. kanlar içerisinde yere yığılırken, Muharrem A. ise tekrar evine girdi.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekibi tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Barış Ç., daha sonra ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurşunun iç organlarına zarar verdiği tespit edilen Barış Ç. ameliyata alındı.

Muharrem A. ise, polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. Muharrem A.'nın evinde yapılan aramada olayda kullandığı silah da ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Muharrem A. polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yaralının hastaneye getirilmesi

Polisin olay yerindeki çalışmaları

Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR-Soner GÜLEZER/BAŞİSKELE(Kocaeli),

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İki oğluyla aynı üniversitede okuyor

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri Veysel Düzcan (50) ile oğulları Alper (20) ve Ayberk (25), hem öğrencilerin hem de hocaların takdirini topluyor. Birlikte aldıkları derslerle yan yana oturan Veysel Düzcan ile oğulları, hem evde hem okulda birlikte olmaktan hayli memnun.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaparken Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ön lisans ve aynı üniversitenin 4 yıllık İşletme Bölümü'nü bitiren Veysel Düzcan, emekli olduktan sonra yeniden öğrenciliğe başladı. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi oğlu Alper ve aynı okulun gazetecilik bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisansa başlayan oğlu Ayberk ile üniversiteli olan babanın en büyük hayali ise Gazetecilik Bölümü'nden mezun olduktan sonra akademisyen olarak ders vermek.

'BİR HAYALİN PEŞİNDE KOŞUYORUM'

Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisi Veysel Düzcan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tim komutanı, karakol komutanı, garnizon komutanlığı gibi görevlerde bulunduğunu belirterek, 30 yıllık askerlik görevine akademik kariyer eklemek üzere İletişim Fakültesi'ne girdiğini söyledi. Düzcan, "Burada aldığım eğitimimle Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki deneyim ve tecrübemi birleştirip Milli Savunma Akademisi'nde gelecek kuşak askerlerimize hoca olarak ders vermek istiyorum. Bu hayalin peşinden koşuyorum. İnşallah bunu gerçekleştirebilirim" dedi.

'ARKADAŞLARIMIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR'

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Alper Düzcan, babası ve ağabeyiyle birlikte aldıkları derslerde yan yana oturmaktan mutlu olduğunu söyledi. Alper Düzcan, "Bu durum arkadaşlarımızın da ilgisini çekiyor. Bazı arkadaşlarımız 'Babanızla aynı okulda okurken nasıl rahat ediyorsunuz?' gibi sorular soruyor. Dışarıdan bakıldığında sıra dışı olsa da bizim için rutin hale geldi. Birbirimize hep kol kanat gerdiğimiz için normal bir durum. Babam bize teoride yardım ediyor, biz de ona pratikte" dedi.

'KEŞKE BABAMLA HABER PEŞİNDE DE BİRLİKTE KOŞSAK'

Gazetecilik Bölümü mezunu olan ve halen yüksek lisans öğrencisi olan Ayberk Düzcan, babası ve kardeşiyle aynı sektörde, aynı kurumda çalışmayı istediğini söyledi. Ayberk, "Keşke böyle bir imkanımız olsa. Babamla ve kardeşimle aynı kurumda çalışmak, birlikte muhabirlik yapmak isterdim" dedi. Ayberk, babasıyla aynı okulda eğitim görmenin avantajını ise gülümseyerek, "Avantajı, babam bize yol gösterici oluyor. Hatalarımızı gösteriyor. Dezavantajı ise okuldan kaytaramıyoruz. Eğitimimizi daha kaliteli alabiliyoruz. Babam bizi yakından takip ediyor. Bizi daha kontrol edebilir durumda" diye konuştu.

'DAHA ÖNCE RASTLAMADIĞIMIZ BİR ÖRNEK'

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ayhan, daha önce baba ve iki oğlunun aynı fakültede eğitim gördüğü bir örneğe rastlamadığını belirterek, "Bu karşılaşabileceğimiz bir örnek değil. Bir babanın iki oğluyla birlikte aynı fakültede iki farklı bölümde eğitim görmesi ilk diye düşünüyorum" dedi.

'VEYSEL BEYİN NOTU SINIF ORTALAMASININ ÜZERİNDE'

Baba Veysel Düzcan ile oğulları Ayberk ve Alper'in birlikte girdiği 'Türkiye'nin Toplumsal Yapısı' dersinin hocası Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Sami Mencet, baba ve iki oğlunun aynı fakültede eğitim almalarını takdir ettiklerini belirtti. Mencet, "Veysel bey dersimize, mesleği itibarıyla güzel katkılar yaptı. Yaşı itibarıyla öğrenci arkadaşlarımızdan ileride ama buna rağmen dersleri en fazla önemseyen, takip eden, çalışan, notları yüksek bir öğrenci. Sınıf ortalamasının üzerinde. Oğullarından da daha yüksek notu. Bu anlamda bir örnek olduğunu görüyoruz. Bu da bizi memnun ediyor. Okumanın yaşı yok" diye konuştu.

SINIF ARKADAŞLARINDAN TEBRİK

Veysel Düzcan ile oğulları Ayberk ile Alper'in sınıf arkadaşları da onları takdir ettiklerini söyledi. Hüseyin Eyer, babasına onları örnek göstererek 'Bizim derse gel dinle' dediğinde babasından 'Oğlum benden geçti' yanıtını aldığını belirterek "Gerçekten tebrik ediyorum" dedi. Emre Filizer ise babası ve kardeşiyle aynı sınıfta olmak istemesine rağmen bu durumun dezavantajını ise esprili olarak "Benden sürekli not isterlerdi" şeklinde açıkladı.

20 yıl önce İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni bitirdikten sonra şimdi ikinci üniversite olarak İletişim Fakültesi'nde okuduğunu belirten Özge Demir de "Ben de 20 yıl sonra sınava girerek burayı tercih ettim. Aynı zamanda çalışıyorum. Azmetmek gerekiyor. İstemek gerekiyor. Onları da kendimi de tebrik ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Baba ve oğulları fakülte koridorunda yürürlerken görüntüsü

-Sınıfa girmeleri

-Dersten görüntüler

-RÖP 1: Mustafa Sami Mencet ( Öğretim Üyesi )

-RÖP 2: Hüseyin Eyer ( Öğrenci )

-RÖP 3: Emre Filizer ( Öğrenci )

-RÖP 4: Özge Demir ( Öğrenci )

-RÖP 5: Alper Düzcan ( Öğrenci )

-RÖP 6: Ayberk Düzcan ( Öğrenci )

-Baba ve oğullarının dekan ziyareti

-RÖP 7: Prof. Dr. Ahmet Ayhan ( Dekan)

-Baba ve oğulları evde görüntüleri

-RÖP 8: Veysel Düzcan ( Öğrenci Baba )

-Detaylar

HABER: Selma KUNAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ ANTALYA (DHA