DHA YURT BÜLTENİ - 6

İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu (3)

VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI

Mavişehir Mahallesi'nde cadde ve sokakların sular altında kalması nedeniyle nüfus yoğunluğunun fazla olduğu semtte yüzlerce kişi mağdur oldu. Otoparkta yarıya kadar suya gömülü otomobillerine binemeyen vatandaşlar, suların çekilmesini beklerken, öğrencilerin büyük bir bölümü okullarına gidemedi. Her lodosta ve sağanak yağmurda aynı sorunu yaşadıklarını belirten Muammer Çömezoğlu, "Burası deniz seviyesinde, kanallar tıkalı. 60 yıldır buradayım ve bu sorun çözülemedi. Arabamın arka tarafından su girmiş. Bir şekilde işe gitmeye çalışacağız" dedi. Mahsur kaldıklarını belirten Zeynep Yazgan ise, "Sinirden gülüyorum. Evde mahsur kaldık, dışarı çıkamıyoruz. Çekici çağırdık bekliyoruz. Maalesef bu sorun birkaç yılda bir yaşanıyor" ifadelerini kullandı. Başka bir mahalle sakini ise okul servislerinin okula ulaşamadığını söyledi.

Kadın cinayetlerinde İzmir birinci sırada

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı Araştırma Merkezleri Müdürlüğü'nce hazırlanan rapora göre, 2008- 2017 yılları arasında, jandarmanın sorumluluk bölgesinde 687 kadın öldürüldü, illerin başında ise 26 kadın cinayetiyle İzmir bulunuyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyesi Hilal Susuz (26) da, modernleşen dünyada kadınların kendi haklarını daha fazla aradığını, bu nedenle kadın cinayetlerinin en çok büyükşehirlerde yaşandığını söyledi.

JSGA Başkanlığı Araştırma Merkezleri Müdürlüğü, jandarma sorumluluk bölgesinde 2008- 2017 yılları arasında işlenen kadın cinayetlerine dair rapor hazırladı. Raporda, 2008-2017 yılları arasında, jandarmanın sorumluluk bölgesinde 687 kadının öldürüldüğü bilgisine yer verildi. Rapora göre, cinayet şüphelilerinin 286'sı eş, 78'i sevgili, 66'sı akraba, 54'ü diğer şüpheli, 42'si erkek evlat, 31'i kardeş, 30'u eski eş, 21'i baba, 9'u dini nikahlı eş, 8'i anne, 7'si kız evlat, 6'sı tek taraflı takip eden şüpheli ve 5'i komşu olarak kayıtlara geçti. Rapora göre, jandarma bölgesinde en çok kadın cinayeti işlenen illerin başında ise İzmir bulunuyor. İzmir'de 26, Antalya'da 24, Bursa'da 23, Mersin'de 23, Muğla'da 23 kadın öldürüldü. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Üyesi Hilal Susuz, büyükşehirlerde kadın cinayetleri vakalarının daha fazla yaşanmasını, şu sözlerle değerlendirdi:

"Kadınların öldürülme oranı büyükşehirlerde daha fazla oluyor. Çünkü modernleşen dünyada kadınlar kendi haklarını daha fazla arıyor. Kadınların kendi haklarını daha fazla araması elbette çok olumlu. Ama bir yandan da haklarını arayan kadınların erkek şiddetine maruz kalması ve bunun sonucunda hayatını kaybetmesi, elbette ki yasaların uygulanmamasını da neden olarak gösterirsek, olumsuz bir durum."

'İZMİR MÜCADELE EDEN BİR ŞEHİR'

Kadın cinayetlerinin önüne geçmek için 6284 sayılı yasa ile İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması gerektiğini söyleyen Hilal Susuz, "Ciddi anlamda yasaların uygulanmaması söz konusu. Bunun önüne geçilebilir. Biz yıllardır bunu söylüyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin imzalandığı 2011 yılında kadın cinayetlerinde neredeyse yarı yarıya bir düşüş var. Devlet 'Ben kadının yanındayım' deyip, cinsiyetçi politikaları bir kenara bıraktığında, kadın cinayetleri azalıyor. Kadınlar, şiddetin her türlüsünü bulundukları her yerde yaşıyor. Okul, iş yeri, ev, her ortamda, sokak ortasında kadınlar şiddetle yüz yüze. Ama İzmir'de olumlu gelişmeler de var. Örneğin İzmir'de takip ettiğimiz davalarda, emsal kararlar çıkıyor. İzmir mücadele eden bir şehir. Kentte şiddet var ama mücadele eden kadınlar da var. Kadınlar 6284 sayılı yasa ile İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için mücadele ediyor" dedi.

'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ETKİN UYGULANIRSA KADIN CİNAYETLERİ AZALIR'

JSGA Başkanlığı Araştırma Merkezleri Müdürlüğü'nce hazırlanan raporu da değerlendiren Susuz, şunları söyledi: "Türkiye'de kadın cinayetleri verilerini sadece biz tutuyoruz. Devletin herhangi bir kurumu bu verileri tutmuyor diye yıllarca söyledik. Jandarmanın veri tutması olumlu karşılanmalı. Çünkü bir devlet mekanizması verileri tutuyor ve yıllardır kadın cinayeti ismi bile kullanılmazken, artık 'Kadın cinayeti' tanımı kullanılıyor. Ancak raporda yer alan veriler ile bizim tuttuğumuz veriler arasında farklılıklar bulunuyor."

Koruma altındaki bazı kadınların öldürülmesi olayını da değerlendiren Susuz, "Yasalar var ama bunun işleyişinde sıkıntı var. O nedenle koruma kararı olan kadınlar öldürülüyor. Devletin ciddi anlamda yasayı uygulamadaki eksiklikleri söz konusu. Bunlar da maalesef kadınların hayatına mal oluyor. İstanbul Sözleşmesi'nin her maddesi, etkin bir şekilde uygulansın. O zaman kadın cinayetlerinin durdurulabileceğini göreceğiz" diye konuştu.

Öğrenciler, kuşlar ve kediler için 400 yuva yaptı -

Siirt'te ortaokul öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kuş ve kediler için 400 yuva yaptı.

Kent merkezdeki Feyzi Çakmak Orta Okulu öğrencileri, öğretmenlerinin de desteğiyle sokak hayvanları ve kuşlar için 400 yuva yaptı. Kış aylarında kedi ve kuşların barınmaları için yapılan yuvalar kentin belirli noktalarına yerleştirilecek. Okulu ziyaret eden Vali Ali Fuat Atik, öğretmen ve öğrencilere yaptıkları bu çalışmadan dolayı teşekkürlerini iletti. Vali Atik, "Öğrencilerin yaptığı bu örnek davranışı kutluyorum. Öğretmenleri ile beraber sokak hayvanlarına sahip çıktılar ve hayvanlar için yapılan bu evler kentimizin çeşitli bölgelerine dağıtılacaktır. Bu sayede kedi ve kuşlarımız kışın yuva bulmakta zorlanmayacak. Okul yönetimini, öğrencileri ve öğretmenleri kutluyorum" dedi.

Yuvaları biriktirdikleri harçlıklarla yaptıklarını anlatan 7'nci sınıf öğrencisi Gizem Altın, "Öğretmenlerimizin desteğiyle bu yuvaları yaptık. Kendi biriktirdiğimiz harçlığımızla malzeme aldık. Yaptığımız kedi ile kuş evlerini Siirt'in dört bir yanına yerleştireceğiz" diye konuştu. Öğrenciler ile birlikte bir toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bu çalışmayı yaptıklarını anlatan öğretmen Funda Altıntaş, şunları söyledi: "Öğrencilerimiz ile birlikte bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik. 400'e yakın kuş ve kedi evi yaptık. Amacımız kedileri sokaklardan korumak, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak, tattırmak ve çocuklarımıza bu farkındalığı göstermekti. Siirt'in değişik yerlerine koyacağımız bu kedi ve kuş evleri sayesinde toplumsal farkındalık yaratmaktır ve hayvanlar ile ilgili dikkat çekmektir."

