DHA YURT BÜLTENİ - 6

Hatay'da zehirlendiği öne sürülen köpeğin sahibi serbest kaldı

Hatay'ın Hassa ilçesinde, zehirlendiği öne sürülen çoban köpeğinin düştüğü çukurda can çekiştiği anlara ilişkin tepki çeken görüntülerinin ardından gözaltına alınan sahibi Abidin Bövelek, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Bövelek hakkında, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 'Üzülerek izledim' dediği görüntülerdeki köpekten alınan numune sonuçlarına göre işlem yapılacak.

Hassa'ya bağlı Aşağıkarafakılı Mahallesi'nde 2 hafta önce zehirlenerek, telef olduğu belirtilen çoban köpeğinin görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı. Köpeğin düştüğü çukurda sırt üstü yatıp, can çekiştiği görüntüler, sosyal medyada tepki çekti. Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Ekipler, köpeğin öldüğü alanda inceleme yapıp, sahibi ve mahalleli ile görüşerek, olayla ilgili bilgi aldı.

BAKAN PAKDEMİRLİ: ÜZÜLEREK İZLEDİM

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Sosyal medyada bir köpeğin zehirlenerek gömüldüğü iddialarına ilişkin görüntüleri üzülerek izledim' dedi. Bakan Pakdemirli'nin talimatı üzerine İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerleri, toksikolojik ve patolojik araştırmalar için köpekten numune aldı. Veriler, Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi.

'İĞNE YAPARKEN DÜŞTÜ'

Köpeğin sahibi Abidin Bövelek, hayvan otlatırken, köpeğin yediği bir şeyden zehirlendiğini öne sürerek, korucuyu iğne yaparken de çukura düştüğünü iddia etti. İğneyi yaptıktan 10 dakika sonra köpeğinin öldüğünü söyleyen Bövelek, kendisine yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Hayvansever olduğunu belirten Bövelek, "Bir çobanın köpeği, canıyla beraberdir. Bir çoban kalkıp da bile bile kendi köpeğini nasıl zehirler? Mantığa sığacak bir şey mi?" dedi.

SERBEST KALDI

Abidin Bövelek, jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Baba Mustafa Bövelek, oğlunun hayvansever olduğunu, köpeği kendilerinin zehirlemediği, hayvanı kurtarmak için evdeki koruyucu iğneyi oğluna götürdüğünü söyledi. İfadesi alınan Abidin Bövelek, serbest bırakıldı. Bövelek hakkında, laboratuvardan gelecek sonuçlara göre işlem yapılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Arşiv görüntüler

HABER: Kasım NARCI/ HASSA(Hatay), -

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Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara deniz ulaşımı sağlanamıyor

Marmara ve Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle Kuzey Ege'de Gökçeada ve Bozcaada'ya, Güney Marmara'da ise Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik adalarına deniz ulaşımı sağlanamıyor.

Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı poyraz, Güney Marmara ve Kuzey Ege Denizi'nde etkili oluyor. Saatteki hızı 90 kilometreye varan poyraz nedeniyle Gestaş firmasınca tüm ada seferlerinin iptal edildiği açıklandı. Buna göre, Kuzey Ege'de Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli hatlarında, Güney Marmara'da ise Erdek'ten Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik adalarına feribot seferleri yapılamıyor.

Çanakkale'de poyraz ile birlikte soğuk hava da etkili oluyor. Kent merkezine yağmur, bazı ilçelerin yüksek kesimlerine ise kar yağıyor. Çanakkale merkezde kordon boyunda rıhtıma vuran dalgaların insan boyunu aştığı görülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale feribot iskelesinden ve boğazda sefer yapan feribotlardan genel ve detay görüntü.

-Kordon'da oluşan dev dalgalardan genel ve detay görüntü.

-Burak Gezen anons.

HABER: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Antalya'da denizde hortum oluştu

Antalya'da, Konyaaltı Sahili açıklarında denizde hortum oluştu.

Antalya'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Kentin bazı yerlerinde araçlar su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar ise mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

HORTUM OLUŞTU

Denizde ise saat 10.40'ta hortum oluştu. Kent merkezi ve Konyaaltı Sahili açıklarında meydana gelen hortum yaklaşık 2 dakika sürdü. Denizdeki hortumun ardından yağış devam etti. Kent merkezinden görüntülenen hortumun ardından sağanak, kısa süreli şiddetini artırdı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sağanak ve gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar etkili olacağı kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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Hortumdan detay

Bulutlardan detay

Kent genelinden tepeden binaların görüntüsü

Haber: Tolga YILDIRIM -Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,

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Afyonkarahisar kar yağışıyla beyaza büründü

Afyonkarahisar kent merkezinde gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar devam etti. Kent merkezi beyaza büründü.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü'nün pazar gecesi başlayacağını duyurduğu kar yağışı, Afyonkarahisar'da dün akşam hafif şekilde başladı ancak sabaha doğru şiddetini artırdı. Kent merkezinde kar kalınlığı 7 santime ulaşırken, kent halkı sabah bembeyaz bir manzarayla uyandı. Kar yağışının devam ettiği Afyonkarahisar'da hava sıcaklığı da 2 derece seviyesine geriledi.

Afyonkarahisar Belediyesi temizlik ekipleri, sabahın ilk saatlerinden itibaren yol ve kaldırımlarda temizlik ve kar kürüme çalışması yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri de trafikte yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek için önlemlerini artırırken, araçlarında kar lastiği bulunmayan vatandaşlara yönelik de denetimlerini sıklaştırdı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Toy, Afyonkarahisar il merkeziyle ilçe, belde ve köylerde de kar yağışı yaşandığını belirterek, il genelinde 28 farklı noktada oluşturulan istasyonlarda makine ve ekipmanların hazır tutulduğunu, ayrıca insan gücü konusunda da tüm hazırlıkların tamamlanarak olası yol kapanmalarına hızlı müdahale için hazır bekletildiklerini söyledi. Toy, il genelinde ilçe, belde ve köy yollarının tamamının açık olduğunu ve vatandaşların yaşamını etkileyecek bir durumun yaşanmadığını söyledi.

Kar yağışının devam ettiği Afyonkarahisar'da eğitimin aksamadığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Kar yağışından detay görüntüler

Kent merkezinden kar manzaraları

Kar temizleme çalışmaları

Yürüyen vatandaşlardan görüntü

Detaylar

HABER- KAMERA: Mustafa KILINÇ- Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

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