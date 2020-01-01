DHA YURT BÜLTENİ-6

Şehit Uzman Çavuş, Erzurum'da gözyaşlarıyla toprağa verildi

BARIŞ Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Tel Abyad kentinde görev yaparken PKK/YPG'li teröristlerin roketatarlı saldırısında ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Rahmi Kaya (27), memleketi Erzurum'da düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde PKK/YPG'li teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralanıp, tedaviye alındığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Rahmi Kaya'nın cenazesi, dün askeri uçakla Erzurum'a getirildi. Şehidin cenazesi havalimanında törenle karşılanarak Mareşal Çakmak Hastanesi Morguna konuldu.

Şehit askerin cenazesi, 2020'nin ilk günü sabah saatlerinde hastaneden alınarak merkez Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camii'ne getirildi. Şehit askerin annesi Güllü, babası Abdurrahman ile kız kardeşi Ayşe Kaya, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Acılı aileyi yakınları ve törene katılanlar teselli etmeye çalıştı.

Narmanlı Camii'ndeki cenaze namazına, Vali Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, askerler ve binlerce Erzurumlu katıldı.

Müftü Hasan Hüsnü Sula, kıldırdığı cenaze namazı sonrası cemaatten helallik istedi. Müftünün dua etmesinin ardından askerler, şehit Rahmi Kaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutunu top aracına kadar taşıdı. Tekbirler getiren kalabalık, tabutun çevresinden hiç ayrılmadı.

Askerlerin omuzladığı şehit cenazesi bir süre top arabasında taşındı. Şehit askerin cenazesi, Karskapı Şehitliğinde dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Turgay İPEK/ERZURUM,

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Zonguldak'ta bacasında filtre olmayan santralde üretim durduruldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın talimatıyla, Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde faaliyet gösteren Çatalağzı Termik Elektrik Santrali'nde (ÇATES) üretim, bacalara filtre takılmaması nedeniyle durduruldu. Termik santral mühürlendi.

Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde, 1946 yılında faaliyete geçen ve 2014'te özelleştirme sonucu Elsan Enerji'ye satılan, 2 üniteden oluşan 300 megavat gücündeki Çatalağzı Termik Santrali'nin bacalarında filtre bulunmuyor. Termik santralin filtresiz çalışmasıyla oluşturduğu çevre kirliliği tepki çekiyordu. TBMM'de yapılan oylamada kabul edilen, 15 termik santrale baca filtresi takma zorunluluğunun 2,5 yıl daha ertelenmesini öngören yasanın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edilmesi beldede yaşayanları sevindirmişti.

GECE TEBLİĞ EDİLDİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak 2020'in ilk saatlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın talimatıyla santrale gitti. Bakanlığın kararını yetkililere tebliğ eden ekipler, santraldeki iki bacanın bulunduğu kömür kazanlarını mühürledi. Santralin Çevre İzin Belgesi alana kadar üretim yapamayacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-Drone ile santralden görüntü

-Aktüel santral görüntüsü

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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Kartalkaya'da yeni yılın ilk gününde kayak keyfi

Bolu'nun kayak merkezi Kartalkaya'da kayakseverler yeni yılın ilk gününde kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı.

Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kutlanan yılbaşının ardından tatilciler yeni yılın ilk gününde kayak yapmanın keyfini çıkardı. Tatilciler yaklaşık 120 santimetre kar kalınlığının bulunduğu Kartalkaya'da kayak ve snowboard yaptı. Kartalkaya bölgesinde kar yağışı da aralıklarla devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kayak yapanlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Kavrun Yaylası'da horonlu yılbaşı kutlaması

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki 2 bin 300 rakımlı Kavrun Yaylası'nda yılbaşı kutlaması yapanlar, tulum eşliğinde türkü söyleyip horon oynadı. Karla kaplı yaylada renkli görüntülerin oluştuğu kutlamalarda, soğuk havaya aldırış etmeyen yöre sakinleri ve tatilciler, gönüllerince eğlendi.

Yılbaşı kutlaması için deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikteki Kavrun Yaylası'na gelenler, soğuk havada gece geç saatlere kadar eğlendi. Dondurucu soğuğa aldırış etmeyen vatandaşlar, yakılan ateş çevresinde halka kurdu, yeni yıla horon oynayarak girdi. Kutlamaların yapıldığı yaylada, yöre sakinlerinin yanı sıra tatilcilerin de tulum eşliğinde türkü söyleyip, horon oynanması renkli görüntüler oluşturdu. Kalabalıkla birlikte türkü söyleyerek yeni yılı karşılayan 'Havva Ana' lakaplı Rabia Özcan, 2020'nin herkese sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yayladaki kutlamalar

-Horon oynanması

-Türkü söylenmesi

-Detaylar

HABER KAMERA: Yalçın ŞAHİN/ÇAMLIHEMŞİN (RİZE),

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Adıyaman'da heyelan nedeniyle köy yolu çöktü

Adıyaman'da, etkili olan yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle çökme oluşan köy yolu ulaşıma kapandı.

Olay, merkeze bağlı Karağaç- Çamyurdu köyleri arasında meydana geldi. Son günlerdeki yağmur nedeniyle Karağaç- Çamyurdu köyleri arasında bulunan yolda heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası yolda çökme meydana geldi. Ulaşıma kapanan yolda ihbar üzerine gelen İl Özel İdare ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Mahir ALAN/ADIYAMAN,