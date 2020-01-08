DHA YURT BÜLTENİ - 6

Mersin'de çökme meydana gelen yol ulaşıma kapatıldı (2)

YUNUS GÖK TOPRAĞA VERİLDİ

Mersin'in Mut ilçesinde dün şiddetli sağanak yağış sırasında dereye uçan Ali Büyükgüdük yönetimindeki 42 J 9555 plakalı otomobilden sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Yunus Gök'ün (34) cenazesi ilçeye bağlı Kadıköy Mahallesi'ne getirildi. Mahalle mezarlığında Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, ailesi ve vatandaşların katıldığı cenazede Yunus Gök'ün dedesi Ahmet, babası Mehmet ve ağabeyi Emin Gök"ün güçlükle ayakta durdu. Mut Müftüsü Mustafa Öztürk'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından Gök'ün cenazesi toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cenazeye katılan kalabalık

İmamın konuşması

Cenazenin defnedilmesi

Ailenin taziyeleri kabul etmesi

Yunus Gök'ün sağlık fotoğrafı

Haber-Kamera: Murat SÖZERİ/ MUT (Mersin)

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İncirlik Hava Üssü'nde sessizlik hakim

İRAN'ın, ABD'nin Irak'ın Erbil ve Anbar şehirlerinde bulunan hava üslerine saldırı düzenlemesinin ardından gözlerin çevrildiği, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde hareketlilik gözlenmedi.

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki İncirlik Mahallesi'nde yer alan, ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı 39'uncu Kanat Komutanlığı ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın konuşlu olduğu İncirlik Üssü'nde gece boyunca hareketlilik olmadı. Uzun süredir ABD Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının bulunmadığı İncirlik Üssü'nde, İran'ın, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık Irak'ta saldırı gerçekleştirdiği saatlerden bu yana sessizlik hakim. Bu sabah sadece ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 1 kargo uçağının iniş yaptığı İncirlik'te, hareketlilik gözlenmezken, alınan güvenlik önlemleri hakkında açıklama yapılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Uçakların iniş ve kalkışı

İncirlikten genel ve detaylar

Haber: Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği

ADANA'nın Pozantı ilçesinde dün akşam 1 madencinin öldüğü, 1 madencinin de yaralı kurtarıldığı çığda, kar altında kalan işçiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Sabaha karşı yolda kalan arama kurtarma ekipleri, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede, çığın düştüğü noktaya ulaşabilmek için günün ağarmasıyla birlikte çalışmalara yeniden başladı. Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, kar nedeniyle 10 saatte ancak 7 kilometre yol açılabildiğini söyledi.

Pozantı ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çamlıbel Mahallesi, Çatalsınır mevkisinde bulunan krom madeninde çalışan kepçe operatörü, dün saat 18.00 sıralarında, yüksekliği 2 metreyi bulan kar nedeniyle kapanan yolu açmak için aracıyla hareket etti. Yaklaşık 2 saat geçmesine karşın operatörden haber alınamayınca, maden işçileri Yasin Kılınç, Eray Minik ve ismi öğrenilemeyen bir arkadaşları aramaya çıktı. Ancak bu sırada çığ düştü, 3 işçi kar altında kaldı. Diğer maden çalışanlarının müdahalesiyle Eray Minik yaralı olarak kurtarılırken, Yasin Kılınç'ın ise cansız bedeni bulundu, diğer kişiye ise ulaşılamadı. Kepçe operatörü ise bir süre sonra kendi imkanlarıyla geri döndü.

KURTARMA EKİPLERİ YOLDA KALDI

Maden çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kar yağışının şiddetini artırması nedeniyle kurtarma ekipleri yolda kaldı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu öğrenilen bölgede, çığın düştüğü alana ulaşılabilmesi için yeniden çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

10 SAATE 7 KİLOMETRE YOL AÇILABİLDİ

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, bölgede kar yağışının yaklaşık bir haftadır yoğun bir şekilde sürdüğünü ve işçilerin de çalışmaya devam ettiğini kaydederek, "İşçilerimiz kendi ihtiyaçları için ara ara özel araçlarla merkeze gelip, alacaklarını alarak madene geri dönüyorlardı. Dolayısıyla yol hep açık tutuluyordu. Dün yaşanan olayda 1 kardeşimiz vefat etmiş durumda. 1 işçimiz yaralı, 1'i de şu anda çığ altında. Durumunun iyi olduğunu öğrendiğimiz yaralıya ilk müdahaleyi oradaki arkadaşı yapmış" diye konuştu.

'10 SAATTE 7 KİLOMETRE YOL AÇILDI'

Pozantı'da son yılların en yüksek kar yağışının yaşandığını kaydeden Çay, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan tarafından koordine edildiğini, hava koşulunun çalışmaları zorlaştırdığını söyledi. Kurtarma çalışmasının başladığı andan sabaha kadar yaklaşık 10 saatte ancak 7 kilometrelik yol açılabildiğini belirten Çay, şunları söyledi:

"AFAD, UMKE, belediye araçları ve jandarma ekipleri şu an ilerlemeye çalışıyor. Bu sabahtan itibaren Adana ve Mersin'den gelen karayollarına ait paletli araçlar da devreye girdi. Bölgeye ulaşabilmek için çok güç koşullarda görev yapılıyor. Devletin tüm birimleri gayret içerisinde, güç koşullarda çalışmalarını sürdürüyor. Madende yatılı kalan işçiler yatakhanelerde kalmaya devam ediyor. İnternet üzerinden o işçilerimizle bağlantı kuruyorduk, ancak elektrik kesintisi yaşandığı için iletişimimiz durmuş durumda. Yaşam malzemeleriyle ilgili bir sıkıntılarının olduğunu düşünmüyoruz."

Adana Valiliği de yaptığı yazılı açıklamada, Jandarma, AFAD, Büyükşehir Belediyesi ile 112 Acil sağlık ekiplerince arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çevreden ve yollardan genel görüntüler

-Muhabir anonsu

Haber: Rüşan Anıl ATAR-Kamera: ADANA,

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Amasra'da dev dalgalar oluştu (2)

DALGALARIN ARASINDA KALDILAR

Bartın'ın Amasra ilçesinde Büyük liman mevkiinde mendireğe vuran dalgalar yaklaşık 5 metre yukarıya yükseldi. Bu sırada mendireğin gerisinde yürüyen 3 kişi mendireğe çarpan dalgaların içeriye girmesiyle zor anlar yaşadı. Dalgaların üzerine gelmesiyle bir kişi denize düşme tehlikesi yaşarken, 3 kişi bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Büyük bir facianın eşinden dönülen olay anı bir vatandaşın cep telefonunun kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Dalgaların mendireğe çarpması ve suların 3 kişinin üzerine gelmesi

HABER: Ayhan ACAR/AMASRA(Bartın),

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Otomobil sürücüsü ve genç avukat kazada hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR'de kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Enes Duman (23), kullandığı otomobille karşı yönden gelen halk otobüsüne çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Duman ile yanındaki arkadaşı avukat Cemre Parmaksız (25) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Eskişehir-Seyitgazi karayolunda meydana geldi. Enes Duman kullandığı 26 FF 528 plakalı otomobille, Seyitgazi karayolu 7'nci kilometreye geldiğinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, karşı yönden gelen Mesut K.'nın kullandığı 26 E 2804 plakalı halk otobüsüne çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Enes Duman ile araçta bulunan avukat Cemre Parmaksız ağır yaralandı. Halk otobüsü sürücüsü Mesut K. ise kazayı yara almadan atlattı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİLER

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Enes Duman, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Cemre Parmaksız ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen Duman ve Parmaksız hayatını kaybetti. Halk otobüsü sürücüsü Mesut K., kazanın ardından ifadesi için Eskişehir Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri ve ekipler

-Hurdaya dönen otomobil

-Halk otobüsü

-Otomobilden detaylar

-Genel görüntüler

-Ölen Cemre'nin fotoğrafı

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,

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İş adamını 780 bin lira dolandıran 4 şüpheli yakalandı

AKSARAY'da geri dönüşüm şirket olan Ş.A.'yı (40), ellerinde hurda kurşun olduğunu söyleyip 780 bin lira dolandırdığı öne sürülen 4 kişi, paralarla birlikte İzmir'e kaçarken yakalandı.

Kentte geri dönüşüm şirketi bulunan Ş.O., sürekli hurda kurşun aldığı İzmir'deki firmayı arayıp, hurda kurşun siparişi vermek istedi. Firma yetkilileri de şu an için ellerinde hurda kurşun olmadığını söyleyip, yardımcı olabilmesi için başka bir firmaya yönlendirdi. Ş.O. da dün yönlendirildiği firmayı arayıp, sipariş vermek istediğini ifade etti. Ş.O.'nun konuştuğu kişi, yetkili 4 kişinin Aksaray'da olduğunu ve yüz yüze görüşebileceklerini belirtti.

Telefon görüşmesinin ardından Ş.O.'nun iş yerine Z.A. (24), Y.A. (54), Z.K. (30) ve M.K. (32) geldi. Bu kişiler, ellerinde hurda kurşun olduğunu, Ş.O.'nun İzmir'de sürekli çalıştığı şirkete giderek oradan teslim alabileceklerini söyledi. Yapılan görüşme sonucu Ş.O., sipariş verdiği kurşunlar için 780 bin lirayı 4 kişiye teslim etti. Ardından nakliye firmasını arayıp 3 TIR'ı, sürekli çalıştığı şirketin adresine gönderdi. Ancak burada şirket yetkilileri, şoförlere kendilerine hurda kurşun teslim edilmediğini söyledi. Şirket yetkilileri ardından da Ş.O.'yu telefonla arayıp bilgi verdi. Dolandırıldığını anlayan Ş.O., hemen polisi arayıp parayı teslim ettiği 4 kişinin bindiği aracın plakasını verdi.

Polis, şüphelilerin bulunduğu 35 GE 3042 plakalı otomobili, dün akşam saatlerinde Aksaray- Konya karayolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında durdurdu. 4 kişi gözaltına alınırken paralara da el konuldu. Gözaltına alınan 4 kişi, Ş.O.'yu dolandırmadıklarını ve parayı geri iade edeceklerini söyledi.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

-Sağlık kontrolünden geçirilen 4 kişinin emniyete götürülmesi

-Bilgisayar çantası ile poşetteki paraların dıştan görüntüsü

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY

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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı

ELAZIĞ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasını yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında uyuşturucu ticari yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4 kilo 616 gram esrar ile 69 ecstasy ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yol kontrolünden görüntü

Uyuşturuculardan görüntü

Dedektör köpeği ile aramadan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber: Erkan BAY/ Kamera: ELAZIĞ

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Zonguldak'ta yağmur ve rüzgar etkili oldu

ZONGULDAK'ta, sağanak ve rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle bazı mahallelerde heyelanlar meydana geldi.

Kentte, dün öğle saatlerinden etkisini arttıran yağmur, bugün de devam etti. Hava sıcaklığının 5 dereceyi gösterdiği kentte yağmurla birlikte rüzgar etkili oldu. Saatteki hızı yer yer 30 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Zonguldak Limanı'nda kayalıklara çarparak yükselen dalgaların boyu yaklaşık 7 metreyi buldu. Limandaki balıkçı ve yük gemileri rüzgar nedeniyle denize açılamadı. Dalgalar, zaman zaman mendireği aşarak liman içine kadar ulaştı. Bazı vatandaşlar, limana gelerek yükselen dalgaları izledi. Limandaki balıkçı tekneleri ve yük gemileri rüzgar nedeniyle denize açılamadı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre metrekareye 46 kilogram yağış düştü.

Yağmur nedeniyle bazı mahallelerde küçük çaplı heyelanlar meydana geldi. Çaydamar Mahallesi Birlik Sokak'ta Şenol Kayar'a ait evin önünde meydana gelen heyelanda, kameriye yıkıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dalgalardan detay

-Limandan detay

-Yollardaki yağmur ve sis

-Heyelan meydana gelen yer

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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Yüksekova'da karla mücadele

HAKKARİ'de, İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, ilçede kar yağışının ardından kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksekova ve çevresinde, geçen haftaki kar yağışının ardından bu hafta soğuk hava etkili oldu. İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri de özellikle askeri üs bölgelerinin kapanan yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı yüksek kesimlerde de çalışma yapan ekipler, en büyük zorluğu, rüzgarın doldurmasıyla kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bölgelerde yaşıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İş makinesinin yol açması

-Çalışmalardan detaylar

-Kar kütlelerin yüksekliği

-Aracın kar kütlelerin içinden ilerlemesi

-Genel detaylar

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

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