DHA YURT BÜLTENİ - 6

İtfaiye ekiplerinin yardımına karla mücadele ekipleri yetişti

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesine bağlı Kürelik köyünde, bir evde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi. Kar nedeniyle köye ulaşmakta zorlanan itfaiye ekiplerinin yardımına ise özel idare ekipleri yetişti.

Refahiye ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Kürelik köyünde dün Kemal Beyaz'a ait ahşap evde bacadan çıktığı tahmin edilen yangın bir anda büyüdü. İtfaiye ekipleri kar nedeniyle köye ulaşmakta zorlanınca yardımlarına Erzincan İl Özel İdaresi'ne ait ekipler yetişti. Köye ulaşan itfaiye ekipleri köy halkının da desteği ile yangını kontrol altına aldı. Olayda can kaybı olmazken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yanan evden görüntü

-Vatandaşların müdahalesi

-Karla mücadele ekiplerinin görüntüsü

-İtfaiyenin yangını söndürmesi

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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Çocuklar ve aileleri, Gönül Elçisi Projesi'yle eğlendi

Antalya'nın Kemer ilçesinde Gönül Elçileri Projesi kapsamında 71 öğrenci, aileleriyle eğlenceli bir gün geçirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ve tüm ülke genelinde uygulanan Gönül Elçileri Projesi, Antalya'da Vali Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu'nun koordinatörlüğünde 2016 yılından beri sürdürülüyor. Antalya'da bin 300 öğrenci ve 700'e yakın aileyle sürdürülen proje kapsamında 2019- 2020 öğretim yılının yarı yıl tatilinin ilk organizasyonunda 6- 12 yaş arası 71 öğrenci, aileleriyle Beldibi Mahallesi'nde bulunan bir otele gitti. Otelde öğrencileri ve ailelerini, Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse'nin eşi Ünzile Köse, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç'ın eşi Damla Dayanç, İlçe Sağlık Müdürü Ceren Avanos İnce, Türk Kadınlar Birliği Kemer Şube Başkanı Hacer Akdağ, Ak Parti Kemer İlçe Başkanı İsmail Selami Minta, otelin genel müdürü Ayhan Çakıcı ve otel çalışanları Türk bayrakları ve balonlarla karşıladı, organizasyon boyunca çocuklar ve ailelerle ilgilendi.

Karşılamanın ardından yemeğe geçen gruba Türk Kadınlar Birliği Kemer Şubesi ve Ak Parti Kemer İlçe Başkanlığı tarafından çeşitli hediyeler verildi. Yemek organizasyonunun ardından Göynük Mahallesi'ndeki Dinopark'a geçen grubu, kapıda palyaçolar ve ellerinde dinozor figürleri bulunan işletme çalışanları karşıladı. Proje kapsamında alanda bulunan çocuklara öncelikle palyaço ve sihirbaz gösterileri sunan Dinopark çalışanları, ardından çocuklara ve ailelerine park içerisinde bulunan dinozorları anlattı.

Ak Parti Milletvekili Mustafa Köse'nin eşi ve aynı zamanda projede görevli Ünzile Köse, organizasyonla ilgili şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'ın sevgili eşleri Emine Erdoğan'ın yurt çapında başlattığı Gönül Elçileri Projesi'ni Antalya'da biz de devam ettiriyoruz. Baba kaybını yaşayan ailelerimize bu kaybın getirdiği acıları ve yoksunlukları minimum seviyede yaşatmak için bu projeye başladık. Baba kaybı yaşayan çocuklarımızın eğitim seviyelerinin artması için onlara destek oluyoruz. Annelerimizin de sosyal hayata yeniden dönmeleri, kayıp sonrasında yaşadıkları sıkıntıları en aza indirmeleri için sürekli yanlarında olmaya çalışıyoruz. Hukuksal problemleri ya da sosyal problemleri veya ekonomik sıkıntılarını çözme aşamasında hayırseverlerimizle birlikte elbirliğiyle çalışıyoruz."

71 öğrencinin yarıyıl tatilini en güzel şekilde geçirebilmesi için aktivite düzenlediklerini aktaran Ünzile Köse, "Beldibi'nde bir otelde öğle yemeklerini yedirdikten sonra burada da çeşitli aktiviteler düzenledik onlar için. Projemizde tabii ki 71 öğrencimiz yok, yaklaşık 1300 civarı öğrencimiz mevcut. 700 civarında da ailemiz var. Ama hepsini etkinliklere aynı zamanda alamadığımız için yaş gruplarına böldük. Şu anda burada 6- 12 yaş grubu öğrencilerimiz bulunmakta. Lise ve düzeyi öğrencilerimiz için başka günlerde, başka organizasyonlar da düzenledik. Ayrıca daha küçük yaş grupları için farklı organizasyonlar ya da kahvaltılar düzenliyoruz. Amacımız onların baba yoksunluklarını yaşamadan, mutlu bir şekilde her çocuğun hak ettiği şekilde yarıyıl tatillerini geçirmelerini sağlamak" diye konuştu.

Proje kapsamında organizasyona katılan 12 yaşındaki Servet Can Sabuncular, "Dinozorları çok seviyorum. Dinozorlar ilgi alanım. Dinozorlarla ilgili birçok oyun yükledim bilgisayarıma. Birçok dinozorun ismini biliyorum. Bugün çok güzel geçti günüm. Çok mutluyum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çocuklar ve ailelerinin Dinopark'a gelmeleri

Gösterilerden detaylar

Ünzile Köse röportaj

Alanda gezen çocuklardan detay

Ünzile Köse röportaj

Dinozorun üzerinde oturan çocuktan detay

Yavru dinozor maketi ile oynayan çocuktan detay

Servet Can Sabuncular röportaj

Dinozor detay

Sihirbaz gösterisi detay

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

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Kırklareli'de ağaçlık alanda 6 çanta uyuşturucu bulundu

Kırklareli'nin Doyran köyünde ağaçlık alanda 6 çanta içinde esrar ele geçirildi. Görgü tanığı, uyuşturucuların planörden atıldığını ve almaya gelen kişinin kendisini görünce kaçtığını söyledi.

Kırklareli'de benzerine film senaryolarında rastlanabilecek, uyuşturucu kuryeliği olayı, bir köylünün ihbarıyla ortaya çıktı. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'na Doyran köyünde bir kişinin ağaçlık alana planörden çantalar atıldığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler Koru mevkiindeki ağaçlık alanda yaptığı aramada 6 çanta buldu. Yapılan ilk incelemede çantaların içinde genetiği değiştirilmiş esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Olay yarinde Cumhuriyet savcısının da incelemesinin ardından çantalar İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Görgü tanığı köylü ifadesinde, çantaların planörden atıldığı gördüğünü belirterek, bölgeye gittiğini ve çantaları toplamaya çalışan 1 kişiyi gördüğünü söyledi. Görgü tanığı, bu kişinin kendisini fark etmesi üzerine otomobille bölgeden uzaklaştığını belirtti.

Jandarma olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ağaçlık alanda jandarma ekiplerinin çalışması

Uyuşturucuların bulunduğu bölge

Jandarma ekiplerinin çalışması

Muhabir Ali Can Zeray anons

Bölge havadan drone ile

Bölgeden detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/KIRKLARELİ,

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112'yi arayıp şarkı söylüyor, ekmek siparişi veriyorlar

ÇORUM İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Esme Pehlivan, 2019 yılında 112 Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 80'inin asılsız çağrı olduğunu belirterek, "İnsanlar bize 'Gelirken bir ekmek alır mısınız?', 'Oradan gelirken bakkaldan bize de şunu getirseniz' gibi şeyler söylüyor. Arayıp şarkı söyleyen bile oluyor" dedi.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, kentte intihar olaylarının önüne geçmek, intihar olaylarında medyanın önemini hatırlatmak amacıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. İl Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalı Uzmanı Dr. Ebru Çobanoğlu, İl İntiharı Önleme Kurulu'nca hazırlanan Çorum'da İntiharı Önleme Eylem Planı kapsamında kentteki gazetecilere yönelik intihar haberlerinin toplumda ne gibi etkilere neden olduğunu içeren sunum yaptı.

Çorum İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Esme Pehlivan da, kentte 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan asılsız çağrı oranının yüksek olduğunu belirtti. Dr. Pehlivan, "2019 yılı boyunca toplam 276 bin 350 çağrı almışız. Bunun yüzde 80,7'si asılsız çağrı. Bu gerçekten çok ciddi bir rakam. Asılsız çağrı gerçekten ihtiyacı olan vatandaşa 112'nin ulaşamaması demek. Orada telefonu denemek için insanlar var. Telefonu yaptırmaya veriyor, alıyor düzeldi mi diye deniyor, ya da canı sıkılıyor, şarkı söylüyor. 'Bize gelirken bir ekmek alır mısınız?' 'Oradan gelirken bakkaldan bize de şunu getirseniz' gibi şeyler var. Bu sırada yardım bekleyen bir insan ulaşamıyor bize. Başka bir insanın hayatına mal olduğunun farkında olmadan yüzde 80 oranında asılsız çağrı oranımız var" diye konuştu.

2020 yılında Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası kesildiğini aktaran Dr. Esme Pehlivan, "Bunun da Kabahatler Kanunu'na göre bir yaptırımı var. Biz de iki yıldır bu konuda özenli çalışmamıza devam ediyoruz. Asılsız arayarak 112'yi meşgul eden insanlara Çorum'da da cezalar uygulanmaya başlandı. Bu yıl cezalar 309 TL'ye çıktı" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

-Toplantı salonu

İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Esme Pehlivan açıklama

-Ambulans ve hastane önü

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR /ÇORUM,