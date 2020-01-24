DHA YURT BÜLTENİ-6

Apartman dairesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü

ADIYAMAN'da, 7 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki 7 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıktı. Tercan Arslan'a ait daireden alevler yükseldiğini görenler, polis ile itfaiye ekiplerini aradı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri içeride olanları tahliye edip, yangına müdahale etti. Bir saatte söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Alevlerin çıkması

İtfaiye ve polis ekipleri

Ekiplerin yangına müdahale etmesi

Binadan tahliye edilenler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Hakkari-Şırnak karayolu, düşen çığlardan kapandı

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, ilçe merkezindeki kar kalınlığı 1 metreye, yüksek kesimlerde ise 2 metreye ulaştı. Hakkari-Şırnak karayolu ise düşen çığlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bölgede dün başlayan kar yağışı devam ediyor. Başta Van ve Hakkari'de etkili olan kar yağışı, hayatı adeta durma noktasına getirdi. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, kar kalınlığı merkezde 1 metreyi, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi buldu. İlçe merkezinde ulaşım güçlükle sağlanırken Hakkari-Şırnak karayolu, düşen çığlar nedeniyle kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada Hakkari-Çukurca karayolunun da kapanmaması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İlçe merkezinden genel

-Genel ve detaylar

Serdar KARA/ÇUKURCA,(Hakkari)-

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Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonu: 6 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ merkezli 3 ilde, kaçak ve sahte içki satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine sahte ve kaçak içkileri piyasaya süren şüphelileri, takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonunda, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Osmaniye'de belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 438 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirilirken, M.D., O.G., M.H.Ö., S.Y., H.Ö. ve O.L. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

6 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis minibüsü

Şüphelilerin araçtan indirilmesi

Adliyeye alınması

Adliye önü

İçkilerden detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Başkale'de, sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı

VAN'ın Başkale ilçesinde, belediye ekipleri, soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem ile mama bıraktı.

Başkale Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, soğuk kış günlerinde yem bulamayan sokak ve yaban hayvanları için çalışma başlattı. Ekipler, belli noktalara yem ve mama bıraktı.

Amaçlarının her zaman yakından ilgilenip, koruma altına aldıkları sokak hayvanlarına bir nebze olsun katkı sağlamak olduğunu söyleyen belediye yetkilileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapılan hizmetlerin, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ın öncülüğünde gerçekleştirildiğini ifade ettiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Başkale zabıta ekipleri yemleri arabaya yüklerken

-Zabıta ekiplerinin doğaya yem bırakması

-Köpeklerden genel ve detaylar

-Ekiplerin yem bırakmalarından detaylar

Engin ERTÜRK VAN-BAŞKALE, -

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Sokak kedisi için seferberlik

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki bir çam ağacına çıkan sokak kedisi, belediye ekiplerini çalışmasıyla kurtarıldı.

Bodrum merkezinde bulunan Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii'nin bahçesindeki çam ağacına tırmanan kedi, mahsur kaldı. Kedinin sesini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Bodrum Belediyesi ekipleri, çalışma yaptı. Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde bulunan sepetli vince binen Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli, kediyi ağaçtan kurtardı. Çam ağacının tepesinden alınan kedi, kontrol amaçlı Torba'da bulunan Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezine götürdü. Vatandaşlar ise o anları, meraklı gözlerle izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yapılan çalışmalar görüntü

Haber- Kamera: BODRUM (Muğla),

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Kayganlaşan yolda devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

BOLU'da, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilen çimento hammaddesi yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Bolu merkeze bağlı Dadıç köyü mevkiinde meydana geldi. Remzi Ayhan yönetimindeki 14 DJ 121 plakalı çimento hammaddesi yüklü kamyon, yolda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yol kenarındaki dereye uçmaktan son anda kurtulan kamyonu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından aracın ön camı kırılarak kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Remzi Ayhan, tedavisi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Devrilen kamyon ise, vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaralının araçtan çıkarılması

-Kaza yapan aracın görüntüsü

-Yoldan görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Hava muhalefeti nedeniyle 4 gündür yanaşamayan gemi, Mersin'deki limanına ulaştı

TÜRKİYE'den Lübnan ve Suudi Arabistan'a sefer yapan özel bir firmaya ait içerisinde 48 TIR ve şoförünün bulunduğu Ropax gemisi, hava muhalefeti nedeniyle 4 gün sonra Mersin'deki Taşucu Limanı'na yanaştı.

Lübnan'dan yola çıkan Ropax Gemisi, 18 Ocak'ta Mersin'in Silifke ilçesinde Taşucu Limanı yakınlarına ulaştı. İçerisinde, Lübnan'a ihraç ürünler götüren 48 TIR ve şoförlerinin bulunduğu gemi, hava muhalefeti nedeniyle denize demir attı. Gemi, 4 günlük bekleyişin ardından dün, Taşucu Limanı'na yanaşabildi.

Şirketinin genel müdürü Durmuş Ali Turur, "Lübnan'dan gelen gemimiz 4 günün ardından Taşucu Limanı'na yanaşabildi. Hava muhalefeti nedeniyle gemimiz 18 Ocak tarihinden bu yana Taşucu açıklarında demir atatarak beklemekteydi. Düzelen hava sonucunda gemimiz limana yanaştıö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Demirleyen gemilerin görüntüsü

-Gemiden çıkan TIR'lar

-Gemi güvertesindeki insanlar ve araçlar

-Genel Müdür Durmuş Ali Turur ile röp

-Sefere çıkacak geminin görüntüsü

-Gümrükten çıkan araç

-Gümrük girişi

-Taşucu Limanı'na yanaşan Ropax gemisinden görüntüler

(BOYUT: 579 mb) (SÜRE: 5,10 DK)

Haber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE(Mersin),

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Mersin Millet Bahçesi'nde çalışmalar sürüyor

MERSİN'de yaklaşık 140 dönüm arazi üzerinde yapılması planlanan Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olan 'Mersin Millet Bahçesi'nde çalışmalar sürüyor.

Akdeniz Belediye Başkanı Ak Partili M. Mustafa Gültak, 'Mersin Millet Bahçesi' inşa çalışmalarının devam ettiği alanda incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında mühendisler ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi alarak, proje çizimini de inceleyen Başkan Gültak, eksiklik gördüğü birtakım konularda da gerekenin yapılması için firma yetkililerine bilgiler verdi.

Yıkılan Tevfik Sırrı Gür Stadı'nın bulunduğu ve Mersin Millet Bahçesi inşasının çalışmasının sürdüğü arazide gerçekleşen çalışmaları uzun bir süre inceledikten sonra konuşan Başkan Gültak, "Yaklaşık 30 dönüm alan Millet Bahçesi olacak. Arka taraftaki kışla alanı da Millet Bahçesi'ne dahil olacak. Vatandaşlar köprü ile dere üzerinden kışla alanına yapılacak olan ikinci etaba girecek, orada da rahatça gezecek. Az daha ileride Aquapark alanı var. Orası da Millet Bahçesi'ne dahil ve asıl büyük etap orada. İnsanların dolaşacağı, oturup sohbet edeceği, süs havuzlarının olduğu, yiyip içeceği alanlar olacak. Millet Bahçesi içerisinde 360 derece panaromik görüntünün olacağı seyir terası yapılacak. Toplamda 140 dönüm bir alan" dedi.

'BİSİKLET YOLLARI DA OLACAK'

Millet Bahçesi'ni gezen insanların, bisikletleri veya yaya olarak yapılacak köprünün üzerinden kışlanın olduğu ormanlık alanı da gezebileceklerini belirten Başkan Gültak, "Burada yürüyüş ve bisiklet yolları da olacak. Birçok sosyal, kültürel donatı ve yapının yer alacağı Millet Bahçesi içinde kacak olan Aquapark'ın önü de tamamen halka açık bir plaj olacak. İnsanlarımız buradan rahatlıkla denize girebilecekler, sohbetlerini edip çaylarını ve kahvelerini içebilecekler. Gün içindeki o yoğun hayatın stresini, inşallah bu millet bahçesinde atacaklar" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Mersin Millet Bahçesi'nde, hem güney- kuzey, hem de doğu- batı aksları olacağını ifade eden Başkan Gültak, "Kışla arazisi de çok speküle edildi. 'Alamazsın, yapamazsın, mümkün değil, oradaki ağaçlar kesilecek, arazi bir otel sahibine verilecek, rant elde edilecek' dediler. Fakat biz OYAK'tan 41 milyon TL değerinde bir arazi takasıyla, kışlayı da Millet Bahçesi'nin içine katmış olacağız. Toplamda yaklaşık 140 dönüme sahip bir alanı, Mersin'e ve Mersinlilere kazandırmış oluyoruz. Bu anlamda, Akdeniz için hiçbir desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Alanın drone ile çekilen görüntüsü

-Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın alana gelmesi

-Yetkililerle görüşmesi

-Başkan Gültak'ın alanda incelemeyapması

-Başkan Gültak ile röp

-Alandaki çalışmadan genel ve detay

(BOYUT: 576 MB) (SÜRE 5 DK)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

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