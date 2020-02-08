DHA YURT BÜLTENİ - 6

Çatak 'ta trafiğe kapalı bölgeye çığ düştü, can ve mal kaybı yok

VAN Çatak ilçesi karayolunun 10'uncu kilometresine çığ düştü. Kar nedeniyle trafiğe kapalı olan bölgeye giriş çıkışlar yapılamıyordu.

Dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle binçok yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı Van'da çığ olayarıda artıyor. Bugün sabah 10.30 sıralarında Çatak-Van karayolunun 10'uncu kilometresinde bulunan Elmacı bölgesinde çığ düştü. Çığın düştüğü karayolun bölgedeki yoğun kar ve tipi nedeniyle jandarma tarafından trafiğe kapatılmıştı. Olayda her hangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı belir

Haber: Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK,(Van);

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Bursa'da kar yağışı etkili oldu

BURSA'da, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Kent merkezinde yer yer 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı, Uludağ'da 150 santimetreye ulaştı.

Bursa'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde etkili oldu. Trafikte sürücülerin zor anlar yaşamaması için Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, şehir merkezinin ana arterlerinde yol tuzlama çalışması yaptı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü kentte kar yağışı nedeniyle kartpostallık görüntüler oluşurken, çocuklar kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.

ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 150 SANTİMETREYİ BULDU

Bursa'da kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi bulurken, Uludağ'da ise 150 santimetreyi geçti. Karayolları ekipleri yolun kapanmaması için çalışmalarına devam ederken, jandarma ekipleri de Milli Parklar girişinde zincirsiz araçların Oteller Bölgesi'ne gidişine izin vermiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gece kar yağışından görüntüler

-Tuzlama çalışması yapan ekiplerden detaylar

-Gündüz kar görüntüsü

-Araçlarını temizleyen vatandaşlardan görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Duhan DUMAN/BURSA,

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Düzce'de kar yağışı etkili oldu

DÜZCE'de kar yağışı etkili oldu. Sürücüler araçlarıyla karla kaplı rampalarda ilerlemekte zorlandı.

Düzce'de kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kar kalınlığı şehir merkezinde yer yer 50 santime ulaştı. Kalıcı Konutlar bölgesinde yolların karla kaplanması nedeniyle sürücüler araçlarıyla rampalardan çıkmakta zorlandı. Karla kaplı yollarda araçlar kaydı. Kayan araçlar kara saplanırken vatandaşlar araçları iterek rampadan çıkmasına yardımcı olmaya çalıştı. Belediye ekipleri karla kaplanan yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar yağışı görüntüsü

-Rampada kayan ve kalan araçların görüntüsü

-Vatandaşların araçları itmesinin görüntüsü

-Araçların lastiklerinin karda kayarken görüntüsü

-Vatandaşlar ile röp

-Kar altında araçları kalan vatandaşların kar temizlemesi ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Çalınan tarihi çeşmenin taşları bulundu, 3 kişi yakalandı

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde, yerinden sökülerek çalınan 150 yıllık tarihi çeşmenin taşları bulundu. 2'si kardeş, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, önceki gün Güneyköy Mahallesi'nde meydana geldi. Güneyköy Mahallesi Muhtarı Süvari Şeref, Vakfıkebir-Tonya Yolu üzerindeki ağaçlık alanda bulunan 150 yıllık çeşmenin yerinde olmadığını fark etti. İlçenin eski Tahrirat Katibi ve ilk kaymakamı olan, 1904-1909 yılları arasında da belediye başkanlığı yapan Hacı Memiş tarafından 1870 yılında hayrat olarak yaptırılan çeşmenin, yerinden söküldüğünü görünce şaşkına dönen Şeref, durumu jandarmaya bildirdi.

TAŞLARI BULUNDU, 3 KİŞİ YAKALANDI

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, çevredeki güvenlik kameraları ile mobese görüntülerini inceledi. Ardından da tarihi eser kaçakçısı olduğu tahmin edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında jandarma, tarihi çeşmeye ait taşları Fevziye Mahallesi'nde buldu. M.A., kardeşi O.A. ve akrabaları S.A. adlı şüpheliler ise gözaltına alındı. 3 şüphelinin sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber Kodu : 200207125

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Sivas'ta 740 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

SİVAS'ta gece boyu etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kar nedeniyle 740 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kent genelinde dün akşamdan beri aralıklarla etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent merkezi beyaz örtü ile kaplanırken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Belediye ekipleri, kent merkezinde kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Yollarda biriken karlar, iş makinelerin yardımıyla kamyonlarla şehir dışına taşındı. Kar yağışı Paşabahçe Mesire Alanı'nda seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Kar ve tipi nedeniyle il genelinde köy ve mezralardan oluşan 740 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışının aralıklarla devam etmesi beklenirken, Karayolları kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

SABAHA KADAR KAR YAĞDI'

Öte yandan, Demir Grup Sivasspor'un Beşiktaş galibiyetinden sonra kentte taraftar kutlamaları sırasında görüntülere yansıyan 'Sabaha kadar buradayız' sözü ile fenomen olan taraftar Ahmet Yaşin de kentteki durumu 'Sabaha kadar kar yağdı, sabaha kadar' sözleri ile özetledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kent merkezinden görüntüler

-Kar temizleme çalışmaları

-Mesire alanından görüntüler

-Fenomen tarftarın görüntüsü ve sözleri

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Uğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ/SİVAS,

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Otomobilinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş bulundu

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, Durmuş Ay (65) otomobilinin yanından bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu.

Erek Mahallesi Kelkit Çayı yakınlarındaki bir fabrikada çalışan işçiler, sabah saatlerinde, 60 KE 660 plakalı otomobilin yanında, hareketsiz yatan bir kişi olduğunu gördü. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Durmuş Ay olduğu saptandı. Vücudunda darp izleri ve bıçak yarası bulunan Ay'ın olay yerine gelen oğlu Gökhan Ay ise sinir krizleri geçirdi. Gökhan Ay, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, Durmuş Ay'ı darbedip, bıçaklayarak öldüren kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin çalışmaları

-Oğlunun üzüntüsü

-Cenazienin kaldırılışı

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA ( Tokat ),

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Depremzedeler için battaniye örüyorlar

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ile Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere göndermek üzere battaniye örüyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Denizli Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere destek olmak için bir araya geldi. Kent Konseyi'nde düzenlenen destek programına; Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Denizli Sığınmacı ve Göçmenler Dayanışma Derneği Merkez Yöneticisi Mustafa Belger ve kadınlar katıldı. Programda Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak için başlatılan kampanya kapsamında kadınlar; Denizlispor'un renklerini de taşıyan yeşil-siyah renginde battaniye örmeye başladı. Battaniyeler tamamlandığında, Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlara gönderilecek.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Otaklı, Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin ve Denizli Sığınmacı ve Göçmenler Dayanışma Derneği'nin güzel bir farkındalık oluşturmak için bir araya geldiğini belirterek, kadınların Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden dolayı zarar gören vatandaşlara yardım eli uzatmak istediğini anlattı. El emeği göz nuru battaniyelerin örülmeye başlandığını, tamamlandığında ise Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılacağını kaydeden Otaklı, "Hanım kardeşlerimiz depremde zarar gören vatandaşlarımızın yanında olabilmek için böyle bir işe imza attı. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Battaniye ören kadınlardan genel ve detay görüntüler

Hüdaverdi Otaklı'nın konuşması

Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

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Zonguldak'ta dalgalar mendireği aştı

ZONGULDAK'ta, rüzgar nedeniyle denizde oluşan dalgaların boyu 7 metreyi aştı.

Kentte sabah saatlerinde karla birlikte rüzgar etkili oldu. Kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Zonguldak Limanı'nda kayalıklara çarparak yükselen dalgaların boyu 7 metreyi buldu. Dalgalar, zaman zaman mendireği aşıp, liman içine kadar ulaştı. Bazı vatandaşlar, limana gelerek yükselen dalgaları izledi. Balıkçı tekneleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.

Görüntü Dökümü

-Dalgalardan detaylar

Yükselen dalgalar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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Bolu Dağı'nın İstanbul yönü TIR geçişlerine kapatıldı (2)

KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR

D-100 ve TEM yollarının Bolu Dağı geçişinde kar yağışı devam ediyor. Güzergahın bazı kesimlerinde yol tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Karayolları ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. D-100 Karayolunun Bolu Dağı geçişinde araçlardan bazılarının yolda kalması nedeniyle ulaşım zaman zaman durdu. Karayolları ve polis ekiplerinin müdahalesiyle araçların yoldan çekilerek yolun tekrar açılması sağlandı.

TIR GEÇİŞLERİNE İZİN YOK

D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişi İstanbul yönüne TIR geçişlerine izin verilmiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yollardan görüntüler

-Yolda kalan araçlar

-Polisin yolu kesmesi

-Oluşan trafik

-Kar küreme çalışmaları

-Araçlarının camlarını temizleyenler

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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5 tonluk konteyner ev sel sularına kapıldı

MERSİN'de, aşırı yağışlar nedeniyle 5 tonluk konteyner ev, sel sularına kapıldı.

Çamlıyayla ilçesinde, iki gündür devam eden ve metrekareye 250 kilogram düşen yağış, sele neden oldu. Sarıkavak Mahallesi'nde Necmettin Eker'e ait 5 tonluk konteyner evi, sel suları bastı. Necmettin Eker, ailesini dışarı çıkarıp bazı eşyaları da yanına alarak sel alanından uzaklaştı. Kısa süre sonra evinin sel sularıyla sürüklendiğini gören Necmettin Eker ise, 'Allah'ım yardım et' diyerek dua etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sel sularında sürüklenen konteyner ev

Sel sularının görüntüsü

Su basan bir evin içinden görüntü

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/ÇAMLIYAYLA,(Mersin),

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Tokat'ta buzlanma ulaşımı aksattı

TOKAT'ta, Çamlıbel mevkisindeki buzlanma nedeniyle Sivas yönüne giden yüksek tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Tokat'ta, dün başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti. Kar yağışı sonucu Tokat-Sivas karayolu Çamlıbel mevkisinde bazı TIR'lar yolda kaldı. Ekiplerin yardımı ile yolda kalan TIR'lar kurtarılarak ilerlemeleri sağlandı. Ancak güzergahta, sabah saatlerinde yoğun buzlanma görüldü. Geyras mevkisinde Trafik ekiplerince Tokat'tan Sivas yönüne giden TIR ve benzeri yüksek tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Karayolları ekipleri ise yolda tuzlama çalışması başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bölgeden görüntü

-Ekiplerin çalışmaları

-Bekletilen yüksek tonajlı araçlar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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