DHA YURT BÜLTENİ - 6

İskenderun 'a trenle gelen askeri araçlar, sınıra gönderildi

HATAY'ın İskenderun ilçesine trenle getirilen askeri araçlar, sınır birliklerine sevk edildi.

İskenderun'a trenle getirilen zırhlı araçlar, tren garında vagonlardan indirildikten sonra TIR'lara yüklendi. Askeri araç yüklü TIR'lar, geniş güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İskenderun Tren Garı'nda vagonların üzerindeki askeri araçlar

-Askeri araçların hareketi

-Askeri araçların tıra yüklenmesi

-Tırların sınıra doğru hareket etmesi

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

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Mersin'de tefeci operasyonu: 58 gözaltı

MERSİN'de düzenlenen tefeci operasyonunda haklarında yakalama kararı çıkarılan 108 şüpheliden 58'i yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, haksız ekonomik kazanç sağlamak amacıyla tefecilik yapan 108 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, il merkezinde oturan haklarında yakalama kararı çıkarılan 66 şüpheliden 49'u gözaltına alındı. Firari 17 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. İstanbul, Adana, Şanlıurfa ve Tarsus'ta oturdukları tespit edilen 10 şüpheliden 9'u da yakalandı. Firari 1 şüpheliyi yakalanma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Adresleri saptanamayan 22 şüpheli hakkında da görüldükleri yerde yakalama ve gözaltı talimatı verildiği belirtildi. Gözaltına alınanlardan 10'u ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Emniyet Müdürlüğü girişi

-Emniyet Müdürlüğü tabelası

-Emniyet Müdürlüğü binası

-Emniyetten çıkan araç

-Adliye binasından genel ve detay

Haber: Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN,

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Mevsimlik işçi ölü bulundu

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde fidanlıkta çalışan mevsimlik işçi İbrahim Doğan (55), ölü bulundu. Vücudunda kesici, delici veya darba bağlı herhangi bir yara izine rastlanmayan Doğan'ın cesedi otopsiye gönderildi.

Menemen- Manisa Karayolu üzerinde bulunan Muradiye Orman Fidanlığı'na bugün saat 10.00 sıralarında gelen çalışanlar, mevsimlik işçi 2 çocuk babası İbrahim Doğan'ı kanepede hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İbrahim Doğan'ın olay yerinde öldüğü belirlendi. Vücudunda kesici, delici veya darba bağlı herhangi bir yara izine rastlanmayan Doğan'ın cesedi, otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp morguna gönderildi. Doğan'ın 3 ay önce çalışmak üzere Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden Manisa'ya geldiği öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden genel görüntü

Jandarmanın olay yerinde çalışmasından görüntü

Cenazenin taşınmasından görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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8 aylık eşinin öldüğü kazada yaralanan Gizem de kurtarılamadı

ANTALYA'da, pazar günü Mehmet Fatih Taşıran'ın (30) yaşamını yitirdiği trafik kazasında ağır yaralanan eşi Gizem Taşıran (26), 2 gündür tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Gizem- Mehmet Fatih Taşıran'ın 3 yıl önce evliliğe karar verdiği, Gizem Taşıran'ın annesinin kına töreni günü beyin kanaması geçirip, hayatını kaybetmesi nedeniyle düğünün ertelendiği, çiftin 8 ay önce dünyaevine girdiği öğrenildi.

Kaza, 9 Şubat Pazar günü saat 22.00 sıralarında, Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. İlker Erben'in kullandığı 36 EH 044 plakalı otomobil ile Mehmet Fatih Taşıran yönetimindeki 07 Y 8628 plakalı otomobil çarpıştı. Erben'in kontrolünden çıkan otomobil, önce refüjdeki demirlere ardından yol kenarındaki beton bloklara çarptı. Taşıran'ın kullandığı otomobili ise beton bloklara çarptıktan sonra takla attı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Mehmet Fatih Taşıran ve eşi Gizem Taşıran, itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu çıkarıldı. Aracın bazı yerlerini kesmek zorunda kalan itfaiye erleri, Gizem Taşıran'ı ağır yaralı kurtardı. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Mehmet Fatih Taşıran ise sağlık ekibinin ambulansta yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazadan yara almadan kurtulan İlker Erben de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Erben, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mehmet Fatih Taşıran'ın cenazesi, dün Kaş'ta toprağa verildi.

KAZADAN 2 GÜN SONRA EŞİ DE ÖLDÜ

Kaza sonrası tedavisi için önce Kepez Devlet Hastanesi'ne ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Gizem Taşıran, bugün saat 10.30 sıralarında doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Gizem Taşıran'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınları tarafından morgdan alındı.

ANNESİ ÖLÜNCE DÜĞÜNÜ ERTELEMİŞLER

Gizem- Mehmet Fatih Taşıran'ın 3 yıl önce evlenmeye karar verdiği, Gizem Taşıran'ın annesi Beyhan Yiğit'in kına töreni günü geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle düğünün ertelendiği, çiftin 8 ay önce dünyaevine girdiği öğrenildi. Gizem Taşıran'ın cenazesi, yarın toprağa verilecek.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLER

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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'Parazit' operasyonu şüphelileri adliyede

NİĞDE'de, tefecilik yaptıkları ve ihaleye fesat karıştırdıkları iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen 'Parazit' operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u daha adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yapıp, ihaleye fesat karıştıranlara yönelik Niğde ve Kayseri'de eş zamanlı 'Parazit' adı verilen operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal, tabanca, 173 tabanca mermisi, muşta, tefecilik ve ihaleye fesat karıştırma suçlarında kullanıldığı değerlendirilen not kağıtları, borç senetleri, haciz belgeleri ve tapu senetleri ele geçirildi. 8 şüpheli, dün adliyeye gönderildi. Emniyetteki işlemlerin ardından diğer 10 şüpheli de bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zanlıların polis aracından indirilmesi

-Polis eşliğinde adliyeye girmeleri

Haber-Kamera: Ali KADI-Adnan ÇELEBİ/ NİĞDE,

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Otomobillerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklandı

KARAMAN'da park halindeki otomobillerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet T. (20), tutuklandı.

Karaman'da özellikle Doğu Kışla bölgesinde otomobillerden teyp ve para ve çeşitli eşyaların çalınması üzerine Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgede yapılan araştırmada, şüphelinin Mehmet T. olduğunu belirledi. Mehmet T., dün gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mehmet T.'nin sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber- Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN

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Kocaeli'de, 65 bin 672 kişiye İŞKUR ile istihdam sağlandı

TÜRKİYE İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Kocaeli'de imalat sektörü başta olmak üzere inşaat ve depolama sektörlerinde eleman alımı olduğunu, 2019 yılında 65 bin 672 kişinin istihdamına aracılık ettiklerini söyledi.

'Sanayinin kalbi' olarak nitelendirilen Kocaeli'nde 2019 yılında İŞKUR tarafından 25 bin iş yeri ziyaret edilerek, 65 bin 672 kişinin istihdam edilmesine aracılık edildi. İŞKUR Kocaeli İl Müdürü Ulvi Yılmaz, kentte en fazla imalat sektöründe eleman alındığını söyleyerek, "Kocaeli'nde en çok imalat sektöründe eleman alınır daha sonra inşaat ve depolama sektörlerinde eleman alımı olur. Buna doğru orantılı olarak da en çok beden işçisi tercih ediliyor. Biz de en çok beden işçisi temin etme noktasında yardımcı olma durumumuz oluyor. Üniversite mezunlarına zorlanıyoruz, çünkü herkes aynı bölümleri bitirmiş, o bölümden bir kişi alınacak ama 4 bin müracaat var. Beden işçiliğinde fazla elaman alındığı için daha rahat yönlendirme yapabiliyoruz. Bu sebeple en fazla beden işçiliğinde eleman yönlendirme yapıyoruz. Bu da imalat sektöründe yaklaşık yüzde 35'lik bir oranla bunun başında geliyor daha sonra inşaat sektörleri ve diğerleri geliyor" dedi.

'65 BİN 672 KİŞİNİN İSTİHDAMINA ARACILIK ETTİK'

İşsiz kalmamasını hedeflediklerini belirten Yılmaz, "Geçen yıl 65 bin 672 kişinin istihdamında aracılık ettik. Geçen yıl 25 bin 422 iş yerini ziyaret ederek açık işleri tespit ettik. Bu tespiti yaptıktan sonra bize geçen yıl gelen 214 bin kişiyi bu açık işlere yönlendirdik. Daha sonra aracılık işlerini de halledip 65 bin 672 kişiyi de işe yerleştirmiş olduk. Buna istinaden işbaşı eğitimine de destek olduk, 9 bin 252 kişiyi işbaşı eğitiminin ardından işe almış olduk. Kamuya verdiğimiz elemanlar da oldu, 3 bin 538 kişiye de toplum yararına programdan kamuya çalışmaya verdik. Amacımız işsiz olan kimsenin kalmaması" diye konuştu.

İŞKUR olarak yıllık hedeflerine ulaştıklarını kaydeden İl Müdürü Yılmaz, "İşsizlik sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem işsizliğin azaltılması hem de çalışanların çalıştığı yerlerde sabit tutulmasıyla ilgili çalışmalarımız var. Hem işçiye hem de işverene her iki tarafa da maddi noktada da iş noktasında da destek olmaya devam ediyoruz. Geçen yıla baktığımızda güzel bir yıl geçirdiğimizi görüyorum hedef noktasında. Bizim her konuyla hedeflerimiz vardı hepsinde hedeflere ulaştık ve bazılarında hedefleri geçtik, diyebilirim. Bizim en büyük hedefimiz, dışarıda iş arayan bütün vatandaşların iş bulmalarında yardımcı olmak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İşkur İl Müdürü Ulvi Yılmaz ile röp.

HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli),

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Sivas eksi 28 ile buz tuttu

SİVAS'ta sabah saatlerinde eksi 28 derecelere kadar düşen soğuk hava kenti buza çevirdi. Akarsu ve göller donarken, çatılarda metrelik buz sarkıtları oluştu.

Geçen hafta etkili olan kar yağışı kent genelinde yerini soğuk hava dalgasına bıraktı. Sivas kent merkezi mevsimin en soğuk gecesini yaşadı. Sabahın ilk saatlerinde Meteoroloji verilerine göre ısı sıfırın altında 23 dereceye düşerken, hissedilen sıcaklık ise eksi 28 derece oldu. Yüksek kesimlerde ise hava sıcaklığı eksi 35'lere kadar yükseldi. Soğuk hava nedeni ile kent genelinde akarsu ve göller buz tuttu. Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın kent merkezinden geçen bölümlerinin yüzeyi buzla kaplandı. Önceden buz tutan Serpincik Göleti'nin yüzeyi ise kar yağışı ile bembeyaz bir görüntüye büründü. Kent merkezindeki evlerin çatılarında ise metrelik buz sarkıtları oluştu. Sabah işe gitmek isteyenler araçlarını çalıştırmakta zorlanırken, bazı toplu taşıma araçlarında da arızalar oluştu.

Kent sakinleri, yılın en soğuk gününü yaşadıklarını belirtirken, yürümekte bile zorlandıklarını dile getirdi. Soğuk havanın etkisi ile kent merkezindeki yaya yoğunluğunun da azaldığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kentten görüntüler

-Buz tutan Kızılırmak

-Serpincik Göleti'nden görüntüler

-Sunum

-Çatılarda oluşan buzlar

-Soğıukta yürüyer yayalar

-Röportajlar

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

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Anamur'da akıl ve zeka oyunları turnuvası

MERSİN'in Anamur ilçesinde akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi.

Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu'nun düzenlediği 2'nci Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın Mersin'in Anamur ilçesindeki seçmeleri Şehit Hasan Kuş İlkokulu'nda gerçekleştirildi. 5 ilkokul ve 5 ana okuldan 120 öğrencinin başvurduğu turnuvaya, 116 yarışmacı katıldı. Öğrenciler deniz, mangala, pentago, q-bitz ve equilibrio oyunlarından oluşan 4 kategoride yarıştı.

Yarışmayla ilgili bilgi veren Turnuva Koordinatörü ve Başhakemi Ahmet Akdeniz, "Yarışmalarda dereceye giren 16 öğrenci 27 Şubat Perşembe günü Mersin'de yapılacak olan il seçmelerine katılacak. Burada dereceye giren öğrenciler ise, 7-8-9 Nisan 2020 tarihinde Antalya'da yapılacak olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacak" dedi.

Yarışmanın ardından 4 kategoriden dereceye giren 16 öğrenciye İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan ve okul müdürleri düzenlenen törenle başarı belgelerini verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Oyun salonlarında oynayan öğrenciler

-Hakem öğretmenleri gözlem yapması

-Salonlardan genel ve detaylar

-Öğrencilerle röpler

-Hakem öğretmenlerle röp.

-İlçe Milli Eğitim Müdürü ile röp.

-Belge töreni

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR,(Mersin),

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