DHA YURT BÜLTENİ - 6

Ayvacık açıklarında 106 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan botlarla Yunanistan 'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 106 kaçak göçmen yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu ve Küçükkuyu beldesi açıklarında operasyon düzenledi. Operasyonda botlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen, 76 Afganistan, 10 Kongo, 15 Suriye, 4 Irak ve 1 Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu olmak üzere toplam 106 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yakalanan kaçaklardan görüntü.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale),

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HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 170'İNCİ GÜN

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 88 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi 170'inci günde de devam etti. Vatani görevi için usta birliğine giderken 5 yıl önce Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen teröristlerce kaçırılan oğulları Müslüm (25) için Gaziantep'ten eşiyle birlikte gelip oturma eylemi yapan Songül Altındaş, eylemin sonuç verdiğini ve çocukların geldiğini belirterek, oğlununun da kurtulmasını istedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

8 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda ve Melik Aslan'ın oğlu Volkan'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 8'i evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Halime Kadran ile Hüsniye- Hüseyin Kaya, Necla-Metin Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftleri, Gevriye Ayhan ve Melik Aslan, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. 88 aile, eylemini 170'inci günde de sürdürdü.

'OĞLUMUN HASRETİNE ARTIK DAYANAMIYORUM'

Vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğulları Müslüm için Gaziantep'ten eşi Şevket Altındaş birlikte HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine katılan Songül Altındaş, 5 yıldır oğlunun peşinde oğlunu belirterek, oturma eylemlerinin sonuç verdiğini söyledi. Oğlunun hasretine artık dayanamadığını ifade eden Altındaş, şunları söyledi:

"Oğlum vatani görevine giderken PKK oğlumu kaçırdı, 5 yıldır oğlumun peşindeyiz. Oğlumu alamıyoruz PKK'dan, oğlumu istiyorum, PKK'nın hiçbir hakkı yok bu kadar uzun yıl tutmaya. Versinler artık oğlumu, yeter. Oğlumu çok özledim, onun hasretine artık dayanamıyorum. O zindanlarda kalmaya oğlum hak etmiyor, hiçbir suçu yok. Buradaki eylemimiz sonuç veriyor, çocuklar gelmeye başladı. Çok seviniyoruz, çok mutluyuz. İnşallah bizim evlatlarımız da gelir. Herkesi çağırıyorum, gelsinler, evladını istesinler, korkmasınlar. Evde kalmakla çocuklar gelmez. Önce inanmıyorlardı, şimdi inansınlar. Ben de inanıyorum oğluma kavuşacağım, oğlum kendi çabasıyla gelemez, Allah kurtarsın, devletimiz kurtarsın oğlumu inşallah."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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HDP il binası

Bekleyen aileler

Songül Altındaş'ın röportajı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÜN- Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,

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Korodaki sanatçıların maaşları olan 700 bin TL ile kayıplara karıştı

İZMİR Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun muhasebe bölümünde çalışan Y.Y., 5'i misafir toplam 84 ses ve saz sanatçısı ile 17 personelin yaklaşık 700 bin TL tutarındaki şubat ayı maaşlarını zimmetine geçirip, ortadan kayboldu. Polisin, Y.Y.'nin tefecilere olan yüklü miktarda borcunu ödeyebilmek için bu yola başvurmuş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun muhasebe bölümü çalışanı Y.Y., iddiaya göre, kurum bünyesinde görevli 57 ses ve 22 saz sanatçısı ile 5 misafir sanatçının yanı sıra 17 personelin hak edişi olan, yaklaşık 700 bin TL tutarındaki maaşını kendi hesabına geçirip, ortadan kayboldu. Her ayın 15'inde düzenli olarak maaşlarını alan sanatçılar ve personelin hesaplarında şubat ayı maaşlarını görememeleri üzerine olay, ortaya çıktı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma başlattı. Y.Y.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken polis, yakınlarının ifadelerinden Y.Y.'nin tefeciye yüklü miktarda borcu olduğunu belirledi. Polisin, Y.Y.'nin tefecilere olan yüklü miktarda borcunu ödeyebilmek için bu yola başvurmuş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

Öte yandan daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde uzman çavuş olan Y.Y.'nin, memur olarak İzmir 1 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na buradan da 8 ay önce İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'na geçerek, muhasebe bölümünde çalışmaya başladığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun merkezinin bulunduğu Bornova Kültür Merkezi'nin önünden görüntü

-DHA muhabiri Davut Can'ın anonsları

Genel ve detay görüntüler

Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Apartmanlardan su sayaçlarını çalınması güvenlik kamerasında

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde girdiği binalardan 20 su sayacı çaldığı belirlenen Suriye uyruklu S.S. (18), polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin hırsızlar anları güvenlik kameraların yansıdı

Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, İstasyon, Fevzipaşa, Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Gazi Osman Paşa mahallelerindeki 19 adresten 20 su sayacının çalındığı ihbarı üzerine hareke geçti. Mahallelerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis, yaptığı araştırmada, su sayaçlarını çalan şüphelinin, Suriyeli S.S. olduğunu belirledi. Kaldığı eve operasyon düzenlenen ekipler, S.S.'yi gözaltına aldı. S.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Adliyeden detaylar

-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıması

-Detaylar

Haber-Kamera: Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ),

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Ürdünlü çocuğa tokat atmıştı, mahkemede özür diledi

MERSİN'de bir sitede çıkan tartışmada Ürdünlü 5 yaşındaki A.T.O.A.K.'ye tokat attığı için hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Nadir Kızılbulut'un yargılanmasına devam edildi. Kızılbulut, çocuğa attığı tokattan dolayı pişman olduğunu dile getirerek, özür diledi.

Merkez Mezitli ilçesinde bir sitede geçtiğimiz yıl 5 Ekim'de Ürdünlü ailenin çocukları ile diğer ailelerin çocukları arasında tartışma çıktı. Tartışmaya aileler de dahil oldu. Bu sırada apartman toplantısından çıkarak kalabalığın yanına gelen Kızılbulut, Ürdünlü 5 yaşındaki çocuğa sert bir tokat attı. Aldığı darbeyle çocuk yere yığılırken, bu kez aileler arasında kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Kızılbulut, küçük çocuğa tokat attığı anlar ise sitede oturan bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Ürdünlü çocuğa tokat atıp, babası ve ablasını darp ettiği, evlerinin camını kırdığı gerekçesiyle Nadir Kızılbulut tutuklandı. Hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Nadir Kızılbulut, 13 Aralık'ta görülen ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Davanın ikinci duruşması bugün 21'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

ÖNCE KARDEŞİMİ SONRA BABAMI DÖVDÜ

Duruşmada 'tanık' sıfatı ile ifade veren mağdur çocuğun ablası H.K. (17), olayı evin penceresinden izlediğini ve tokat görüntülerini kendisinin çektiğini söyledi. Sanık Kızılbulut'un olay yerine geldikten sonra sorgusuz sualsiz kardeşine tokat attığını söyleyen abla Khaldı, "Erkek kardeşime tokat attıktan sonra kız kardeşime vurdu. Kız kardeşimi 'sizi burada barındırmayacağız' diye tehdit etmiş. Eşi video çektiğimi görünce kocasına söyledi. Evimizi taşladılar, camlarımızı kırdılar. Sonra babam geldi siteye. Babam kendisi ile konuşmak isterken aralarında tartışma çıktı. Babamın yüzüne yumruk attı. Çok korktuk" dedi.

SANIK ÇOCUKTAN ÖZÜR DİLEDİ

Tutuksuz sanık Nadir Kızılbulut ise, çocuğa attığı tokattan dolayı pişman olduğunu dile getirerek, özür diledi. Kızılbulut, hakkındaki diğer iddiaları reddetti. Tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, sanık avukatının ek süre talebi üzerine duruşmayı erteledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sanık Nadir Kızılbulut çocuğa tokat atarken

-Ürdünlü ailenin evinin kırılan camları

-Mersin Adliyesi

Haber-Kamera: MERSİN,

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Papağanı 'Paşa'yı, sokaklara astığı ilanlarla arıyor

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde Ahmet Elmas, kaybolan 'Paşa' isimli papağanını, sokaklara astığı ilanlar ve sosyal hesaplarında yaptığı paylaşımlarla arıyor. Elmas, Paşa'yı bulup getirene 200 TL ödül vereceğini söyledi.

İlçeye bağlı Dervişpaşa Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Elmas, 1 yıl önce sahiplenip, 'Paşa' ismini verdiği papağanı 2 gün önce hava alması için balkona çıkardı. Ancak papağan kaçtı. Çevrede yaptığı aramadan sonuç alamayan Ahmet Elmas, Paşa'yı bulmak için sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. Üzerinde Paşa'nın fotoğrafı bulunan, cep telefonu numarasının yazılı olduğu ilanları sokaklara astı.

'BULANA 200 TL ÖDÜL'

Paşa'nın bulunması için ilçe halkından yardım isteyen Ahmet Elmas, "1 senedir besliyoruz. Gaziantep'ten getirdim. Biri dişi, diğeri erkek olan sultan cinsi 2 papağanımızdan birisiydi. Evimizin neşesi oldular. Babacık, aşkım diye konuşuyorlardı. 2 gün önce eşim ve çocuklarım hava aldırmaya balkona çıkmışlardı. Şeftali kafeste Paşa ise oğlumun omzunda dışarıyı görünce uçup gidiyor. Çevrede ne kadar aradıysak, ne yazık ki izine ulaşamadık. Ödül olarak 200 TL vermeye hazırım. Kaybolduğunu duyunca işe gidiyordum, döndüm eve geldim. Eşime ve çocuklarıma kızdım. Artık çocuğumuz gibi olmuş papağanlarımız. Bir yıldır bizimle olan ve adına duyarlı olan Paşa adlı papağanımızı bulan ve görenlerin insaniyet namına bize haber vermelerini, getirene ise 200 TL ödül vereceğimö dedi.

Ahmet Elmas'ın annesi Hava ile eşi Hülya ve çocukları Mehmet Elmas ise Paşa'nın geri dönmesini umut ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Dervişpaşa Mahallesi

Elmas ailesinin evi

Ahmet Elmas'ın Şeftalı isimli papağanıyla konuşması

Anne Hava Elmas'ın duygulu anı

Ahmet Elmas ile röp

Eşi Hülya Elmas ile röp

Ahmet Elmas'ın ilan asıp araması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 427MB

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