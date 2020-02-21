DHA YURT BÜLTENİ - 6

Bakan Varank: Küresel marka olacak 23 akıllı ürün çıkarmayı hedefliyoruz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2023'e kadar yıkıcı teknoloji alanlarında, küresel ölçekte marka olacak en az 23 akıllı ürün çıkarmayı hedefliyoruz. Bu ürünlerin önemli kısmının yapay zeka içermesini bekliyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki TÜBİTAK yerleşkesinde, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sanayi Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Çalıştayı'na katıldı. Çalıştayın açılışında Bakan Varank'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, akademisyenler ve iş insanları da yer aldı. Yerli teknolojilerin kullanımına önem verdiklerini belirten Bakan Varank, "Vizyonumuzun gerçekleşmesinde yapay zeka kilit bir role sahip. Bu alandaki ulusal politikalarımızı bu çalıştaylar sonrasında yakın bir zamanda açıklayacağız. Şunu peşinen ifade etmek istiyorum. Türkiye tüm gücüyle yapay zeka teknolojilerinde ve bu yarışta olacak. Yerli teknoloji üretme kabiliyetlerimizi geliştirerek, bu teknolojilerin ekonominin genelinde etkin şekilde kullanılmasını sağlayacağız. Eğer biraz daha somutlaştırmamız gerekirse, 2023'e kadar yıkıcı teknoloji alanlarında, küresel ölçekte marka olacak en az 23 akıllı ürün çıkarmayı hedefliyoruz. Bu ürünlerin önemli bir kısmının yapay zeka içermesini bekliyoruz. Elbette bunu yapacak girişimcilere ihtiyacımız var" diye konuştu.

'ÜLKELER ARASINDA YARIŞ VAR'

Yapay zeka alanında ülkeler arasında büyük yarış olduğunu vurgulayan Varank, şunları söyledi:

"Yapay zeka teknolojilerinin, sektörleri ve iş yapma biçimlerini hızla dönüştürdüğü bir çağdayız. Biliyorsunuz yapay zeka atılımına açılan kapı, artan veri miktarı sayesinde oldu. 2010'ların başında küresel çapta 1 yılda üretilen dijital verinin büyüklüğü 5 zettabayt'tan azken, 2020 yılında bu miktarın 44 zettabayt'a, 2025 yılındaysa 175 zettabayt'a ulaşması öngörülüyor. Tabi bu işin ciddi bir ekonomik boyutu da var. Önümüzdeki 10 senede yapay zekanın, küresel ekonomiye 16 trilyon dolara yakın katkı sağlaması bekleniyor. Yani tek başına bu alan, küresel çıktıda yüzde 19'luk bir artış oluşturacak. Dolayısıyla ülkeler arasında bu pazardan pay kapmak adına kıyasıya bir yarış var. Son 10 senede küresel eğilimlere bakıldığında, yine girişimcilik faaliyetlerinin de yapay zeka gelişmeleriyle hız kazandığını görüyoruz. Derin teknoloji alanlarında kurulan başlangıç firmalarının payı bu sürede 2 katına çıkarak yüzde 45'e yükseldi. Yapay zeka alanındaki başlangıç firmaları sadece 2018-2019 döneminde 78 milyar dolara yakın yatırım çekti. Türkiye girişimcilik alanında, özellikle de teknoloji tabanlı işlerde, büyük bir potansiyele sahip."

'DİĞER ÜLKELERLE ORTAKLIK YAPACAĞIZ'

TÜBİTAK bünyesinde kurulan Yapay Zeka Enstitüsü'nden bahseden Bakan Varank, "Hepinizin bildiği gibi TÜBİTAK bünyesinde bir Yapay Zeka Enstitüsü kurduk. Artık bu enstitü kanalıyla ekosistemde yeni ve güçlü bir yapılanma oluşturmak istiyoruz. İş birliğinden ziyade birlikte iş yapma modelini hayata geçireceğiz. Yapay zeka ekosisteminde yer alan aktörlerin 'Biz de TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü'nün bir parçasıyız' cümlesini gururla söyleyebileceği bir yapı inşa edeceğiz. Dünyadaki en iyi uygulama örneklerini inceledik. Almanya, Fransa, Kanada ve İngiltere'de bu alandaki araştırma enstitülerinin ekosistemle etkileşimini gözlemledik. Şimdi bu salonda, 'Sonuç odaklı ve işlevsel yönetişim modelimiz nasıl olmalı? Yapay zeka stratejimizin içermesi gereken hususlar neler olmalı?' sorularına paydaşlarımızla beraber cevaplar arayacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli),

-ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE

HABERİN HAM GÖRÜNTÜLERİNE AŞAĞIDAKİ FTP BİLGİLERİNİ KULLANARAK LOGOLU BİR ŞEKİLDE ERİŞEBİLİRSİNİZ

ftp adresi: ftp://178.211.55.226

Kullanıcı adı: dhaabone

Şifre: dha

==============================

PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı

MERSİN'de PKK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi üyesi olduğu gerekçesiyle 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, törer örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik çalışma başmattı. Yapılan takipte örgüt adına muhtelif tarihlerde örgütsel toplantı yaptıkları, cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü olarak bulunan örgüt mensuplarına sahip çıkmak amacıyla mektup gönderdikleri, örgüt mensuplarının ailelerine sahip çıktıkları, geçlik faaliyetlerinin legal olduğu izlenimini vermek amacıyla HDP Gençlik Meclisleri ilanını yaptıkları, açlık grevlerine destek verdiği, eylem hazırlığında olduğu saptanan R.D., F.S., M.Y.K., R.T., M.B., S.Ş., M.K., A.E., B.T., Ö.Ş., S.A., H.T. ve V.Ç. yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada birçok örgütsel içerikli ve toplatma kararı bulunan kitap, dijital malzemeler ele geçirildi. 13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Adliye binası

Emniyet araçları

Şüpheliler adliyeye getirilirken

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN,

================================

HDP önündeki eylemde 172'nci gün; aile sayısı 91 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi 172'nci günde de devam etti. Aile sayısı, İstanbul Esenyurt'ta inşatlarda çalışırken 2016 yılında kaybolan oğlu Celal (22) için Erzurum'dan gelen Sakine Tunar ile birlikte 91 oldu.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

8 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda ve Melik Aslan'ın oğlu Volkan'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 8'i evlatlarına kavuştu. Hacire Akar'ın dışındaki 7 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

BİR AİLE DAHA KATILDI, SAYI 91 OLDU

HDP il binası önündeki ailelerin evlat nöbeti, 172'nci gününde de devam etti. Oturma eylemindeki aile sayısı, İstanbul Esenyurt'ta inşatlarda çalışırken Mayıs 2016 kaybolan oğlu Celal için Erzurum'un Karaçoban ilçesine bağlı Kırımkaya köyünden gelen Sakine Tunar ile 91'e yükseldi.

Sakine Tunar, oğlu Celal ile 3 yıl 7 ay önce irtibatlarının kesildiğini belirterek, "Oğlum İstanbul'da çalışıyordu. Sonra ortadan kayboldu. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Kim veya kimler tarafından götürüldüğünü bilmiyoruz. Biz de buraya geldik. Belki bizi görür, gelir diye. Oğlum Celal neredeysen gel, korkma, geri dön" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

HDP il binasından görüntü

Oturma eylemindeki aileler

Sakine Tunar'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

HABER: Mehmet Mücahit CEYLAN- Selim KAYA/DİYARBAKIR,

================================

Diyarbakır'da yılbaşından bu yana 1 tondan fazla uyuşturucu ele geçti

DİYARBAKIR polisinin yılbaşından beri gerçekleştirdiği 301 farklı operasyonda 1 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 415 şüpheliden 93'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu maddelerin kaynağında kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi, sokak satıcılarıyla mücadele edilmesi ve ayrıca terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellenmesi amacıyla 1 Ocak ile 21 Şubat tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde 301 farklı operasyon düzenlendi.

1 TONUN ÜZERİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar kapsamında 1 ton 102 kilo 390 gram esrar maddesi, 10 kilo 758 gram eroin, 4 kilo 116 gram metamfetamin, 7 bin 768 ecstasy ve 1 captogon hap, 38 gram kokain, 153 gram sentetik kannobinoid, 392 sentetik ecza ile 33 bin 987 TL ve 50 ABD doları ele geçirildi. Operasyonlarda 415 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 93 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 38'i adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere, diğerleri ise serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Araçtan çıkarılan uyuşturucu madde

Narkotik köpeğinin araçta arama yapması

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin çıkarılması

Emniyette sergilenmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Elif FİLİZ-Kamera: DİYARBAKIR,

===============================

Munzur Vadisi'nde kartpostallık görüntüler

TUNCELİ ile Ovacık ilçesi arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı içinden geçen Munzur Çayı kenarındaki ağaçların kar yağışıyla beyaza bürünmesi, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Türkiye'nin ilk milli parklarından biri olan Munzur Vadisi Milli Parkı, her mevsim farklı bir güzellik sergilemesi nedeniyle her yıl, binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Bu yıl kış aylarının zorlu geçmesi nedeniyle kar kalınlığı, vadinin belli bölgelerinde 1 metreyi aştı. Vadiden geçen Munzur Çayı kenarındaki ağaçların kar yağışıyla beyaza bürünmesi ortaya güzel görüntüler çıkardı.

Görüntü dökümü

----------

Milli parktan detay

Tepeden görüntü

Ferit Demir anons

Genel ve detay

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,

===============================

Kış ortasında Kekova'da deniz keyfi

Antalya'nın Demre ilçesine gelen Rus turistler, kışın ortasında rüzgarlı ve soğuk bir günde denize girdi.

Demre ilçesine gelen bir grup Rus turist, Aziz Nikholaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti'ni gezdi. Ardından yatla Demre Çayağzı Limanı'ndan Kekova turuna çıkan Rus turistler, fırtınalı ve soğuk havada önce Batık Kenti, ardından Simena Antik Kenti'ni gezdi. Bol bol fotoğraf çeken turistler, Kaleköy'ün önünden geçerken, açan badem çiçeklerini seyretti. Koyda verilen molada, hava sıcaklığının 16 derece, deniz suyu sıcaklığının 17 derece civarında olmasına rağmen bazı Rus turistler, kendilerini Akdeniz'in mavi sularına bıraktı. Rus turistler, bol bol yüzüp kış ortasında deniz keyfi yaptı.

Kekova'da denize giren Veleria Nikiforova, "Bizim ülkemiz çok soğuk. Her yer karla, buzla kaplı. Bu mevsimde denize gireceğimi hayal bile etmemiştim. Bunu gerçekleştirdim. Su, deniz ve Kekova harika. Yaz aylarında yine geleceğim" dedi. Deniz keyfi yapan Andrei Shchukin ise, "Hava bize göre çok güzel. Çok soğuk bir ülkeden gelince, böyle bir hava ile karşılaşacağımı tahmin etmemiştim. Su çok güzeldi. Bolca yüzdüm. Bu mevsimde denize girmek harika bir duygu. Tatilimin en güzel günü oldu" diye konuştu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------

Turistlerin tur teknesine binmesi

Grubun tekne içinde, çevreyi görüntülemesi

Turistlerin denize atlamaları ve yüzmeleri

Teknenin karaya dönmesi

RÖP: Turistlerle röportaj

3.56 dakika 236 MB

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya),

==============================

Tuvalet ihalesini alamayınca çatıya çıktı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, katıldığı ihaleyi alamayınca bunalıma girdiği öne sürülen Hüseyin İ. (59), 7 katlı apartmanın çatısına çıkıp, atlayacağını söyledi. Polislerin ikna çabalarına direnen Hüseyin İ., yarım saat sonra dalgınlığından yararlanılıp, etkisiz hale getirilerek, çatıdan indirildi.

Aydın'da yaşayan Hüseyin İ., iddiaya göre, işlettiği Nazilli Belediyesi'ne ait Zafer Mahallesi'ndeki Cumartesi Kapalı Pazaryeri'nde bulunan umumi tuvaletin yapılan yeni ihalesini başkasının kazanması üzerine bunalıma girdi. Altıntaş Mahallesi Belediye Meydanı'ndaki 7 katlı Özkul Apartmanı'nın çatısına çıkan Hüseyin İ., "Dayanacak gücüm kalmadı, ölmek istiyorum" diye bağırmaya başladı. Çevredekiler ise durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, çatının kenarına oturan ve yanına kimseyi yaklaştırmayan Hüseyin İ.'yi inmeye ikna etmeye çalıştı. Evli olduğu öğrenilen Hüseyin İ., polislere direnip, çatıdan inmezken, zaman zaman sarkarak, aşağıdakileri korkuttu. Kendisine gereken desteği vereceğini söyledikleri Hüseyin İ.'yi anlık dalgınlığından yararlanıp, kolundan yakalayarak, etkisiz hale getiren polisler, çatıdan indirdi. Yarım saat süren çabanın ardından indirilen Hüseyin İ., Nazilli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Nazilli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Hüseyin İ., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

-Binanın çatısındaki Hüseyin İ.'nin görüntüsü

-Polis ekiplerinin ikna çabalarından görüntü

-Hüseyin İ.'nin bir anlık dalgınlığından yararlanan polisler tarafından, yakalanıp çatıdan indirilmesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Bahatin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

=================================

Koyunu peşini bırakmayınca, satmaktan vazgeçti

VAN'da, hayvancılık yapan Abdullah Aslı (38), satmak için ilçe merkezine getirdiği koyunu yanından ayrılmayınca, kararından vazgeçti. Gün boyu peşini bırakmayan, 'Sadık' ismini verdiği koyunuyla bir süre ilçe merkezini gezen Aslı, akşam saatlerinde hayvanı yanına alarak evine geri döndü.

Erciş ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kocapınar Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuk babası Abdullah Aslı, ihtiyaçlarını karşılamak için dün ahırında bulunan 16 koyunundan birini alarak ilçe merkezine geldi. Pazarda, çıkan alıcıya koyununu 900 liraya sattı ancak koyun tüm ısrarlarına rağmen bir türlü peşini bırakmayıp, yanından ayrılmayınca satmaktan vazgeçti.

Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Aslı, bunun üzerine yanından ayrılmayan koyunu ile birlikte ilçe merkezini dolaşmaya başladı. ihtiyaçlarını almak üzere önce nalbura, ardından da çay ocağına gitti. Ancak bu süre içerisinde koyunu yine yanından hiç ayrılmadı. Şaşkın bakışlar arasında girdikleri çay ocağında koyununa şeker ikramı bile yapıldı.

Akşam saatlerinde koyununu yanına alarak yaşadığı Kocapınar Mahallesi'ne dönen Abdullah Aslı, yanından ayrılmayan koyununa da "Sadık" ismini verdi. Aslı, 'Sadık' adlı koyununu bundan sonra satmayı düşünmediğini belirterek, "İlginç bir durumla karşılaştım. Satıp anlaştıktan sonra yanımdan ayrılmayınca ben de satmaktan vazgeçtim. Koyunumun ömrü yettikçe bakmaya, beslemeye devam edeceğim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Koyun ile Abdullah Asıl'ın caddeden çekilen görüntüsü

-Koyun ile Abdullah Asıl'ın kahveye girişleri

-Koyun ile Abdullah'ın Çay ocağına girişi ve şeker ikramı

-Koyunile Abdullah Asıl'ın Nalbur dükkanına girişi

-Abdullah Asıl ile röportaj

-Detaylar

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van),

================================

Minik Meryem, posteri önünde 'Atatürk, ne olur gel buraya gel' diye ağladı

MERSİN'de, Bilek Güreşi Yarışması'nda halasını izlemek için spor salonuna giden Meryem Orbay (3), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin önünde, "Atatürk, ne olur gel buraya gel" diyerek, ağladı. Anne Büşra Orbay, cep telefonu kamerasıyla kızını çekerken, sakinleştirmeye de çalıştı.

Vanlı olan ve Mersin'de yaşayan Hasan- Büşra Orbay çifti, minik kızları Meryem'in halasının da katıldığı Bilek Güreşi Yarışması'nı izlemek için spor salonuna gitti. Yarışma devam ederken, Meryem Orbay, duvarda asılı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini gördü. Koşarak, posterin önüne giden Meryem, "Atatürk, ne olur gel buraya gel" diyerek, ağlamaya başladı. Annesi bu anlarda cep telefonu kamerasıyla görüntü çekerken, Meryem'i de sakinleştirmeye çalıştı. Minik Meryem, bir süre Atatürk posteri önünde gözyaşı döktü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

VAN,