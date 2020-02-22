DHA YURT BÜLTENİ - 6

Gelin arabasıyla gelip kuyumcuyu soydular

KONYA'da, maskeli ve silahlı 2 kişi, plakalarını 'Evleniyoruz' ve 'Seni seviyorum' yazılarıyla kapatarak, gelin arabası süsü verdikleri araçla geldikleri kuyumcudan 200 bilezik ve 40 bin lira alıp, kaçtı.

Soygun, saat 11.15 sıralarında Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Halil Ürün Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuda yaşandı. Plakaları 'Evleniyoruz' ve 'Seni seviyorum' yazılarıyla kapatılarak, gelin arabası süsü verilen otomobilden inen yüzleri maskeli 2 şüpheli, kuyumcu dükkanına girdi. Çalışan Mustafa Kehya ve kuyumcunun oğlu Hüseyin Solak'ı(17) ellerindeki tüfekleri doğrultarak etkisiz hale getiren soyguncular, 200 bilezik ile 40 bin lirayı alıp, kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, soyguncuları yakalamak için çalışma başlatırken Hüseyin Solak yaşananları şöyle anlattı:

"Biri hızla içeri girdi. Biri diğer taraftan dolaştı. Yüzleri maskeliydi, ellerinde pompalı tüfek vardı. 22 ayar bilezikleri aldılar. Bir çuval içerisine bilezik ve altınları koyup kaçtılar. Mustafa abinin ellerini bağlamaya çalıştılar ama başaramadılar."

Soygun olayının ardından İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Görüntü dökümü:

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- Hüseyin Solak röportaj

Kuyumcudan detay

Polisin olay yeri incelemesi

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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Bakan Dönmez: Enerjide üretim kadar yerlileştirmeye de önem veriyoruz

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dünyada yenilenebilir enerji maliyetleri düşerken bizlerin teknik aksamı halen ithal etmemiz düşünülemez. Bu konuda ilk adımlarımızı attık. Ankara'da Türkiye 'nin ilk entegre güneş fabrikası yükseliyor. İzmir'de de inşallah Türkiye'nin ilk entegre rüzgar fabrikasını devreye alacağız" dedi.

Enerji Bakanı ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kayseri'de düzenlenen 'Anadolu Güneşi Elektrik Üretim Konferansı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Dönmez, 'enerji' denince insanların aklına yüksek bütçeli yatırımlar, tesislerin geldiğini belirterek, "Yenilenebilir kaynaklardan lisanssız elektrik üretimiyle artık bu anlayış yavaş yavaş değişime uğruyor. Lisanssız enerji üretimiyle birlikte enerji gibi dev bütçeli yatırımları tabana yaymaya başladık. Meskenlerin, küçük ya da orta ölçekli işletmelerin, çiftçilerimizin yani kendi elektriğini üretmek isteyen her kişi ve kurumun önünü açtık. Böylece yatırım kültürü ve yatırımcı profilinde de büyük bir değişim yaşanmaya başladı. Köyünde, beldesinde ya da kasabasında ürettiği elektrikle ihtiyacını karşılayan hatta bütün bir ilçenin elektrik talebine cevap veren yeni yatırımcı örnekleri ortaya çıkmaya başladı. Bir nevi 'Enerji KOBİ'leri' de diyebiliriz aslında. Artık sadece elektriği tüketen değil aynı zamanda da üreten yeni bir ekosistem ülke geneline hızla yayılıyor. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kayseri bu anlamda başı çeken şehirlerimiz arasında geliyor" dedi.

'YENİLENEBİLİR ENERJİDE AVRUPA'DA 6'NCIYIZ'

?Bakan Dönmez, milli enerji ve maden politikasında yerli ve yenilenebilir kaynakların payının artırılmasını temel hedef olarak belirlediklerini ifade ederek, "2019 sonu itibarıyla elektrik üretimimizin yüzde 62'sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık. Yenilenebilir kurulu gücümüz 44.767 megawatta ulaştı. Kurulu gücümüzün yüzde 49'unu yani neredeyse yarısını yenilenebilir kaynaklar oluşturuyor. Türkiye, bugün yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa'da 6'ncı, dünyada 13'üncü sıraya yerleşti. Güneş enerjisinde ise Türkiye çok büyük bir mesafe kat etti. 10 yıl öncesine kadar güneş enerjisi kurulu gücümüz sıfır iken bugün 6 bin 32 megawatt seviyesine geldik. Devletin verdiği teşvik, hibe ve krediler yerli ve yabancı yatırımcının yüzünü güneşe çevirdi. ve bu inanılmaz başarı hikayesi kamu ve özel sektörün sinerjisi olarak ortaya çıktı. 2020 Ocak sonu itibarıyla güneş enerjisinin payı, toplam kurulu gücümüz içerisinde yüzde 6,6'ya, yenilenebilir enerji kurulu gücümüz içerisinde ise yüzde 13,5'e yükseldi. Güneş kurulu gücünde bugün Avrupa'da 6'ncı, dünyada 12'nci sıradayız."

'AMACIMIZ ELEKTRİĞİN TÜKETİLDİĞİ YERDE ÜRETİLMESİ'

Lisanssız üretimle ilgili geçen yıl Mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlandığını ve yenilenebilir enerjide lisanssız üretime dayalı kurulu güç üst sınırının 1 megawatt'tan 5 megawatta yükseltildiğini vurgulayan Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

"Böylece atıl haldeki çatı, cephe gibi alanlarda güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yapılmasının önü açıldı. Tarımsal sulama aboneleri, içme suyu tesisleri, atık arıtma tesisleri ile kamu kurum ve kuruluşları da bu uygulamaya dahil edildi. Mesken abonelerine 10 kilowatt, tüm işletmeler ve kamu kurumlarına da elektrik bağlantı gücüne göre kurulacak enerjinin öz tüketim fazlasını satabilme imkanı tanındı. Amacımız elektriğin tüketildiği yerde üretilmesidir. Biz bu sürece 'Kendi elektriğini kendin üret' diyoruz. Çünkü işletmelerimiz ya da vatandaşlarımız lisans alma ya da şirket kurma zorunluluğu olmadan elektriklerini üretebiliyorlar. Hatta elektriği ticari bir ürün haline getirerek öz tüketim fazlasını da satarak buradan gelir de elde edebiliyorlar. Elektrik kurulu gücümüzü mümkün olduğunca çeşitlendirmeye gayret ediyoruz. Bunun yanı sıra kendi elektriğini üretme potansiyeline sahip kişi ve kurumları da teşvik ederek hem ana yük üzerindeki baskıyı azaltıyor hem de gereken zamanlarda buralardan sistemi besleyebiliyoruz."

Bakan Dönmez, kararın yürürlüğe girdiği 10 Mayıs'tan itibaren sanayi aboneleri tarafından 862 megawatt kurulu güce sahip 1.207 GES başvurusu aldıklarını belirterek, "Mesken aboneleri tarafından da 12 megawatt kurulu güce sahip 1.218 başvuru aldık. Toplamda 1.544 megawatt kurulu güce sahip 5 bin 944 çatı başvurusu bulunuyor. 2019 sonu itibarıyla 252 megawattlık çatı GES kurulu gücümüzü devreye aldık" ifadelerini kullandı.

'ÜRETİM KADAR YERLİLEŞTİRMEYE DE ÖNEM VERİYORUZ'

Ankara'da Türkiye'nin ilk entegre güneş fabrikasının yapıldığını, İzmir'de de Türkiye'nin ilk entegre rüzgar fabrikasını devreye alacaklarını söyleyen Bakan Dönmez, "Yenilenebilir enerjide üretim kadar önem verdiğimiz bir diğer konu ise yerlileştirme. Dünyada yenilenebilir enerji maliyetleri düşerken bizlerin teknik aksamı halen ithal etmemiz düşünülemez. Bu konuda ilk adımlarımızı attık. Ankara'da Türkiye'nin ilk entegre güneş fabrikası yükseliyor. İzmir'de de inşallah Türkiye'nin ilk entegre rüzgar fabrikasını devreye alacağız. Yenilenebilir enerjide bilgi ve birikimi değere dönüştüreceğiz. Nasıl ki enerji üretiminde 'Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir' diyorsak, teknoloji üretiminde de 'önce yerli teknoloji, önce yerli üretim' diyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakan Fatih Dönmez'in konuşması

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR/KAYSERİ,

-ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE

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Asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu

ANTALYA'da, madde bağımlıları tarafından kullanılan atıl durumdaki binanın asansör boşluğunda ceset bulundu. Ahmet Uslu'ya (31) ait olduğu belirlenen cesedin birkaç günlük olması nedeniyle polis, itfaiye ve sağlık ekipleri maske ve okjisen tüpü ile çalıştı.

Bugün saat 10.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'ndeki 6 katlı boş bir binaya giren madde bağımlısı, asansör boşluğunda hareketsiz yatan kişiyi görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yardımı ile asansör boşluğuna inen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, bu kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Birkaç günlük olduğu tahmin edilen cesetten yayılan koku ekiplere zor anlar yaşatırken, olay yeri ve itfaiye ekipleri, maske takarak ceset üzerinde çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri oksijen maskesi yardımıyla cesedi boşluktan çıkarabildi.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından, üzerinden çıkan kimlikten Ahmet Uslu'ya ait olduğu tespit edilen ceset, ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Polislerin inceleme yapması

Sağlık ekiplerinin koşuşturması

İtfaiye ve polis ekiplerin maske ile girip çıkması

İtfaiye ekiplerinin oksijen tüpü takması

Vatandaşlardan kalabalık

Binadan dış plan

Cenazenin alınması

Detaylar

HABER -KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Aile hekimi, tedavi gördüğü hastanede intihar etti

DİYARBAKIR'da aile hekimi Ahmet Ö., böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanenin 6'ncı katından atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, öğle saatlerinde Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde meydana geldi. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Ahmet Ö., bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanenin Nefroloji bölümünün bulunduğu 6 kattaki penceresinden kendisini boşluğa bıraktı. Ahmet Ö.'ye ilk müdahaleyi, hastane personeli yaptı. Yapılan kontrollerde, Ahmet Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Ahmet Ö.'nün cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastaneden detay

-Ambulanstan detay

-Zırhlı polis araçları

-Genel ve detay

Haber Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

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Zemini kayan bina sakinlerinin taşınma telaşı sürüyor

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, zeminindeki kayma nedeniyle tahliyesine karar verilen 22 daireli Çiğdem Apartmanı'nın boşaltılmasına karar verilmesinin ardından, apartman sakinlerinde taşınma telaşı başladı. Gönderilen tebligat sonrasında evi 15 gün içinde boşaltmaları istenen apartman sakinlerinden Şöhret Moğol, 25 senedir aynı apartmanda oturduğunu belirterek, "Müteahhitlerle görüşülüyordu, zaten yıktıracaktık binayı. Ancak bu şekilde olması herkesi mağdur etti" dedi.

Bayraklı Fuat Edip Baksı Mahallesi Altınyol Caddesi üzerindeki 151 numaralı 'Çiğdem' adlı ruhsatlı 6 katlı apartmanın zemininde kayma olduğu şikayeti üzerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Binanın can ve mal güvenliği açısından tehlike altında bulunduğu tespit edildi. Konuyla ilgili rapor, Bayraklı Belediyesi'ne gönderilerek binanın tahliye edilmesi istendi. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün talebinin ardından harekete geçen Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri ise 22 daireli apartmanın sakinlerine geçtiğimiz günlerde tebligat gönderdi. Ekipler dün de 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesine göre tehlikeli yapıda tahliye işlemlerine başladı. Yapı Kontrol Müdürlüğü teknik ekibi ve Zabıta görevlileri eşliğinde gerçekleşen işlemde 18 daire boşaltıldı. Kalan 4 dairede yaşayan ailelerin ise kiralık ev arayışı sürüyor.

'KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN MÜTEAHHİTLERLE GÖRÜŞÜYORDUK'

Apartman yöneticisi, evli ve 2 çocuk babası 68 yaşındaki Ali Gökçe, "Bu bina zaten yıktırılacaktı, kentsel dönüşümle alakalı çeşitli müteahhitlerle görüşüp teklifler alıyoruz. Bir vatandaşın gidip şikayet etmesi üzerine, süreç hızlandı ve herkes bir anda nakliyeci bulup evini taşımak zorunda kaldı" dedi. Bir diğer bina sakini Şöhret Moğol ise, "Ne belediye ne de bir kurum bize yardımcı olmuyor. Müteahhitlerle görüşülüyordu, zaten yıktıracaktık binayı. Ancak bu şekilde olması herkesi mağdur etti. Bir zamanların en güzel apartmanı şimdi bu halde. Hepimiz apar topar taşınmak zorunda kaldık ve herkes çok mağdur oldu. Bütün bunlar bir kişinin şikayeti üzerine oldu. Ben alelacele bir gecekondu buldum ve oraya taşınacağım. Yaşadıklarımız hoş şeyler değil" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Binanın eğiminden görüntü

İki binanın arasının açılmasından görüntü

Evlerin taşınmasından görüntü

Apartman sakinleriyle röportajlar

Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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18 yıl sonra öldürüldüğü belirlenen Gündüz'ün anne ve 2 kardeşi tutuklandı

GAZİANTEP'te 18 yıldır kayıp olan Gündüz Karademir'in aile içi cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili Karademir'in annesi Zeynep Karademir ile kardeşleri Hasan Karademir ve Cemile Balta tutuklandı.

İlçeye bağlı Yukarıkaravaizler Mahallesi'nde 2002 yılında, 23 yaşındayken kaybolan Gündüz Karademir'in cesedinin boş bir arazide gömülü olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, soruşturma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Karademir'in aile içi arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıkan kavgada, annesi Zeynep Karademir ve kardeşleri tarafından öldürüldüğünü belirledi. Karademir'in cesedinin önce evin bahçesine, 10 yıl sonra ev satılınca da çıkarılıp mahallenin dışındaki boş bir araziye gömüldüğü saptandı.

KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Ekipler, önce evin bahçesinde, ardından da arazide kazı çalışması yaptı, Arazideki kazılarda 2 gün önce Gündüz Karademir'e ait kemikler bulundu.

Gaziantep, Araban ilçesi ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Jandarmada yapılan sorgulamalarının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, Karademir'n annesi Zeynep Karademir, kardeşleri Hasan Karademir ve Cemile Balta tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelilerin adliyeye çıkarılışı

Kazı yapılan bölge

Olayın olduğu ev

Jandarmanın çalışması

Olay yeri incelemenin çalışması

Güvenlik önlemleri

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA

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