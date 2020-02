DHA YURT BÜLTENİ - 6

Bakan Turhan: 1915 Çanakkale Köprüsü kuleleri, haziranda tamamlanacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili, "Köprünün ana yapı elemanları olan kulelerindeki toplam 318 metrelik yüksekliğin 171'inci metresine ulaştı. İnşallah haziran ayı gibi kule imalatlarımızı tamamlayıp, bu yaz sonunda köprüde kablo örme işlemlerine başlayacağız ve köprümüzün siluetini ortaya çıkarmış olacağız" dedi.

'Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı' olarak temeli 3 yıl önce atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki ve Gelibolu yakasındaki şantiyelerinde çalışmalara hızla devam ediliyor. 2023 metrelik orta açıklığıyla 'dünyanın en büyüğü' olarak inşa edilen köprünün deniz içindeki ayakları da yükseliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında incelemelerde bulunmak üzere uçakla Çanakkale'ye geldi. Vali Orhan Tavlı ve protokol üyelerince karşılanan Bakan Turhan, köprünün Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkisindeki şantiyesine gitti. Bakan Turhan'a buradaki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kamu ve Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü Lapseki Hizmet Binası'nda brifing verildi.

'2022 MART'TA KÖPRÜYÜ HİZMETE ALMAYI PLANLIYORUZ'

1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı çalışmalarının son durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Turhan, "Çanakkale bizim için çok önemli bir şehir. Bu bölgede, 100 yıl önce milletimiz istiklal için büyük bir mücadele vermişti ve özgürlüğünü burada kazanmıştı. Dünyanın tüm güçlü devletlerine karşı burada millet olarak büyük bir mücadele vermiştik ve yeni kurduğumuz ülkenin temellerini aslında burada atmıştık. Bugün de burada milletimizin tarihine altın harflerle yazılacak, yeni bir sayfayı eklemek için dünyanın en büyük açıklıklı asma köprüsünü inşa ediyoruz. Bu köprü mühendislik eserleri açısından dünyada birinci sırada yerini alacak hizmete açıldığında. İnşallah 2022 Mart ayında bu köprüyü hizmete almayı, trafiğe açmayı planlıyoruz" diye konuştu.

'KALAN KESİMLERİ 2 YIL İÇİNDE TAMAMLAYACAĞIZ'

Projenin 'yap-işlet-devret' yöntemiyle inşa edildiğini belirten Bakan Turhan, "Projenin maliyeti 2,5 milyar avro. Bugüne kadar 1 milyar 250 milyon avroluk iş yaptık. Yani işin gerçekleşmesi yüzdesi yüzde 50 ve inşallah bu kalan kesimleri önümüzdeki 2 yıl içinde tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz. Bu proje kapsamında, 2 kule arasındaki mesafemiz cumhuriyetimizin 100'üncü yılına ithafen açıklığı 2023 metre. Yaklaşık viyadükleriyle birlikte yani kabloların ankrajlanacağı noktalar arasındaki mesafe ise 4 bin 100 metre. Projedeki tabliye genişliği 45 metre. Ayaklarımızın yüksekliği 318 metre. Tabliyemizde kullanılan çeliğin ağırlığı 49 bin ton. Bu köprünün inşaatında kullanılacak olan kabloların ağırlığı ise 33 bin 268 ton. Kabloların uzunluğu ise 162 bin kilometre. Köprünün inşaatında 114 bin ton inşaat çeliği kullanacağız. Yine ankraj betonları da dahil yaklaşık viyadükleri içinde kullanacağımız beton miktarı 230 bin ton" dedi.

'6 DAKİKAYA İNECEK'

Bakan Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Ege ve Marmara bölgesi, ülkemizin sektörel manada tarım, turizm, sanayi gibi önemli ihracat malzemelerin üretildiği bölgelerin başında geliyor ve ihracatımızın da önemli bir kısmını Avrupa ülkelerine, Kuzey Asya ülkelerine, Akdeniz çanağındaki Afrika ülkelerine ve bunun dışındaki Güney Asya ülkelerine yapıyoruz. Orta Amerika, Güney Amerika ülkelerine yapıyoruz. Çanakkale artık bu köprünün hizmete açılmasıyla birlikte ihracatımızda köprü görevi görecek. Önemli bir ulaşım aksı olacak. Artık Çanakkale Boğazı'nda çalışan araba vapurları beklerken zaman harcanmayacak. En az 1,5 saat, yoğun trafikte 5 saat süren Çanakkale Boğazı'nın geçişi artık yol kullanıcıları için 6 dakikaya inecek. Bu önemli bir zaman tasarrufu olduğu gibi bu malları taşıyan ihraç eden kişiler içinde çok önemli bir kazanım olacaktır. Ayrıca yine Avrupa'dan karayoluyla gelen ve Kuzey Marmara bölgesinin İstanbul'un batı yakasındaki Trakya'ya yakasındaki yerleşimlerin yani Küçükçekmece, Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Çatalça, Silivri gibi önemli yerleşim, üretim merkezlerinin bulunduğu kesimdeki üretilen trafiğin Ege bölgesine, Güney Marmara bölgesine ulaşımında, İstanbul şehir içine girmeden bu köprüyü kullanarak, daha kısa mesafede, daha kısa sürede ulaşım imkanı bulabilecekler. Bu köprünün ana yapı elemanları olan kulelerindeki toplam 318 metrelik yüksekliğin 171'inci metresine ulaştı. İnşallah haziran ayı gibi kule imalatlarımızı tamamlayıp, bu yaz sonunda köprüde kablo örme işlemlerine başlayacağız ve köprümüzün siluetini ortaya çıkarmış olacağız" dedi.

Bakan Turhan, konuşmasının ardından çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirip, tekneyle denize açılarak, kule inşaatında incelemelerde bulundu.

318 METRELİK YÜKSEKLİĞİYLE ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ'Nİ SİMGELİYOR

Toplam 32 bloktan oluşacak köprü ayakları tamamlandığında 318 metrelik uzunluğuyla 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek. Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşları kahramanı Seyit Onbaşı'nın, sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığı köprüye, 'dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü' unvanını kazandıracak.

YAKLAŞIM VİYADÜKLERİNİN AYAKLARI YÜKSELDİ

Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün her iki yakasındaki ankraj bloku imalatı da bitti. Malkara'dan Lapseki'ye kadar uzanan otoyol çalışmaları sürdürülürken, Lapseki yakasında 680, Gelibolu yakasında 365 metrelik yaklaşım viyadüklerinin ayakları da büyük oranda tamamlandı. Köprü inşaatında 2500 kişi, otoyol projesinde ise 3 bin 600 kişi çalışıyor.

MARMARA, EGE'YE OTOYOL AĞIYLA BAĞLANACAK

Gebze-Orhangazi-Bursa-Balıkesir-İzmir Otoyolu'nun tamamlanması ile birlikte Edirne-Kınalı-İstanbul-Ankara Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu ile entegre olarak Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi'ne otoyol ağıyla bağlanacak. Diğer taraftan, yapım çalışmaları devam eden Kuzey Marmara Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de dahil olduğu Malkara-Çanakkale Otoyolu Kesimi ile birlikte Marmara Bölgesi'nin otoyol ringi tamamlanmış olacak.

İNCELİKLİ TASARIM

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olmaya aday. Cumhuriyet'in 100'ncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. Her iki yakada 318 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak. 2 x 3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte, deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.

Öğrenci servisi şoförünün üzerine tiner döküp yakan kadın tutuklandı

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, öğrenci servisi içinde tartıştığı şoför Eray Ç.'nin üzerine tiner döküp ateşe veren Döndü Y. tutuklandı.

Olay, geçen Perşembe günü Çaycuma Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Mimar Sinan Ortaokulu'na öğrenci taşımacılığı yapan Eray Ç. öğrencileri evlerine bırakıp döndükten sonra minibüse aldığı Döndü Y. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Döndü Y., yanında getirdiği tineri minibüse ve Eray Ç.'nin üzerine dökerek ateşe verdi. Çevredeki vatandaşların müdahalede bulunduğu Eray Ç.'nin vücudunun büyük kısmı yandı. Eray Ç., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Eray Ç., ardından Ankara'ya sevk edildi. Eray Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öğrenci servisi de kullanılmaz hale geldi.

Polis, olayın ardından kaçan Döndü Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Döndü Y. tutuklandı.

Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 50'nci gün

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 50'nci günde de sürdürüldü. Abla Aygül Doku, dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüklerini belirterek, "Gülistan ile ilgili bütün ihtimalleri değerlendirdiklerini ve en kısa sürede özel olarak görevlendireceği ekibin Tunceli'ye geleceğini söyledi" dedi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

BARAJ GÖLÜNÜN DEBİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar, 50'nci günde de sürdürüldü. Arama çalışmalarına AFAD görevlileri ile Adana Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama- Kurtarma (JAK) timleri ve Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama- kurtarma ekipleri katıldı. Uzunçayır Baraj Gölü'nde görüş uzaklığının sıfır olması nedeniyle tahliye türbinleri açılarak, debi 6 metreye düşürüldü. Gölde botlar ile yüzey ve kıyı araması gerçekleştirildi. Kayıp Gülistan'dan bugün de ize rastlanılmadı.

AYGÜL DOKU: BAKAN SOYLU, TUNCELİ'YE ÖZEL EKİP GELECEĞİNİ SÖYLEDİ

Tunceli'de dün temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gülistan Doku'nun ailesiyle de bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin bilgi veren Gülistan'ın ablası Aygül Doku, Bakan Soylu'nun özel ekip görevlendireceğini kendilerine ilettiğini söyledi. Doku, "Dün akşam saatlerinde Sayın İçişleri Bakanımız ile bir görüşme yaptık. Bakanımızdan sudaki çalışmalar gibi diğer bütün ihtimallerin de değerlendirilmesi gerektiğini talep edip, özel bir çaba göstermesini istedik. İçişleri Bakanımız bizleri dinledikten sonra Gülistan ile ilgili bütün ihtimalleri değerlendirdiklerini ve en kısa sürede özel olarak görevlendireceği bir ekibin Tunceli'ye geleceğini aktardı. Sayın Bakanımız ayrıca Gülistan'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturmasının devam ettiğini, suyun içinde ya da başka bir durum olmuş ise her ihtimali değerlendirilerek, soruşturmanın devam edeceğini ifade etti" diye konuştu.

Bilal Erdoğan: Geleneksel sporlar kimliğin korunması için önemli

DÜNYA Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, geleneksel sporların ihya edilmesinin çok önemli olduğunu belirterek, "Çocukların bu sporları tekrar icra eder hale gelmeleri, sporları canlandırmak, kültür ve kimliğimizi korumak son derece önemli" dedi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki bir otelde, 'Geleneksel Sporların İhyası' temasıyla gerçekleştirilen 3'üncü Uluslararası Etnospor Forumu sona erdi. Forumun kapanış konuşmasını yapan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, toplumların köklerine indiğini söyledi. Her toplumun kendine has bir kimliğe sahip olduğunu ve bu kimlik sayesinde değerli olduklarını aktaran Erdoğan, her ülkenin farklı bir renk olduğunu söyledi. Erdoğan, "Her bir toplum bir renk. Dolayısıyla geleneksel sporlar açısından baktığımızda bunların ihya edilmesi çok önemli. Çocukların bu sporları tekrar icra eder hale gelmeleri, sporları canlandırmak, kültür ve kimliğimizi korumak son derece önemli" dedi.

ÇÖZÜM YOLU KARŞILIKLI SAYGI

Dünyada son dönemlerde huzur dolu bir ortam olmadığına vurgu yapan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kültürlerin, insanların birbirlerine benzemesi gibi baktığımızda söylenecek çok şey var. Aslında çözüm yolu karşılıklı saygı. Karşılıklı saygı da her bir toplum, ulus kendi kültürlerini dikkate aldıklarında ve bunun üzerine bir şeyler bina ettiklerinde gerçekleşiyor. Spor bunun bir yolu. Sporun etrafındaki müzik, formalar her biri çok değerli. Tüm katılımcılar bu forumda çok önemli katkılarda bulundu. Bu sene burada çok daha fazla sayıda yabancı bakan bir araya geldi. Bu sayede işin hükümet yönünü ele alma imkanı bulduk. Karşılıklı tanışmalar bu bağların oluşturulmuş olması burada gerçekleştirdiğimiz bu ağ son derece değerli."

DEKLARASYON YAYIMLANDI

Bilal Erdoğan, forumun her yıl daha büyük bir şekilde yapılması için çaba gösterdiklerini söyledi. Erdoğan, toplumun her kesimini bu işin içine çekebileceğini düşündüklerini, bunun da dünyayı yaşanması daha güzel bir yer haline getireceğini kaydetti. Bilal Erdoğan'ın konuşmasının ardından dün başlayan foruma yönelik deklarasyon yayımlandı. Foruma katılan 49 ülkeden bakanlar, hükümet yetkilileri, federasyon temsilcileri ve akademisyenlere okunan deklarasyonda, geleneksel sporların korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda hükümetlere önemli işler düştüğü, gençler ve çocuklara yönelik çalışmalar yapılması gerektiği ve üniversitelerle işbirliğine gidilmesine yönelik ifadeler yer aldı.

Deklarasyonda, şunlar kaydedildi:

"Geleneksel sporlar ile modern sporlar ayrılmaz bir parçadır. Hükümet kuruluşlarının bu çerçevede gösterecekleri çabalar çok önemlidir. Hükümetlerin ulusal stratejiler geliştirmesi lazım. Geleneksel sporlar bu sayede modern sporlar ile yaşayabilir. Geleneksel kendilerine has niteliklerinin dikkate alınması lazım. İkinci bir nokta geleneksel spor ve oyunların ülkelerin spor sistemine entegre edilmesi önem taşıyor. Bu sayede geçmiş ve gelecek anlamında bağ sağlanabilir. Geleneksel spor ve oyunların sürdürülebilirliğinin sağlanması için kaynak sorununun çözülmesi lazım. Geleneksel sporlara medyanın da dahil edilmesiyle sponsorluklar oluşturulabilir."

GELENEKSEL SPOR ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Forumun sonunda 2. Geleneksel Spor Ödülleri verildi. 'Destekleyici Akademisyen' ödülü Prof. Dr. Mehmet Türkmen, 'Genç Sporcu' dalında Şamil İslamov, 'Tecrübeli Sporcu' dalında Lojos Kassai, 'Geleneksel Spor Organizasyonu' dalında Japon Atlı Okçuluk Derneği, 'Uluslararası Sponsorluk' dalında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), 'Liderlik Ödülü' Yakustistan'dan İnnokentiy Grigoriev'e Bilal Erdoğan tarafından verildi. Törende katılımcı ülkelerin temsilcilerine sertifika verildi.

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

2200 rakımlı Erciyes Kayak Merkezi hafta sonunda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. 1200 yatak kapasiteli kayak merkezinde oteller, yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. 4 farklı kapıda 34 pisti bulunan kayak merkezinde vatandaşlar kızak, kayak ve snowboard yapma imkanı buldu. Kızak yapmak isteyen vatandaşlar yoğunluk nedeniyle adım atmakta zorlandı.

'YOĞUN ZİYARETÇİ TALEBİ VAR'

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, yoğunluk nedeniyle memnun olduklarını belirterek, "Erciyes'te yine hafta sonu yoğunluğu yaşıyoruz. Soğuk ve havanın kapalı olmasına rağmen yoğun bir ziyaretçi talebi var. Zaten kayakçılarımızda açık olan pistlerimizi rahatlıkla kullanabiliyorlar. Kar seviyemiz Erciyes'te oldukça yüksek bir konumdadır. Kayseri'den ve şehir dışından binlerce misafir hafta sonunu geçirmek için Erciyes'e geliyor. Burada keyifli bir zaman geçirdiklerini hep birlikte görüyoruz" dedi.

Yaralı bulunan yaban keçisi telef oldu

TUNCELİ'deki Pülümür Vadisi'nde yaralı bulunup, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürülen yaban keçisi, kurtarılamadı.

Pülümür Vadisi'ndeki Ağlayan kayalar bölgesinde dolaşan bir grup arkadaş, koruma altında bulunan ve avlanmaları yasak olan 6 yaşındaki erkek yaban keçisini yaralı buldu. Grup, keçiyi, minibüsle Kutudere bölgesinde bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Burada veteriner hekimler tarafından müdahale yapılan yaban keçisi, kurtarılamadı.

Yaralı hayvanı minibüsüyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götüren Haydar Karademir, yaban keçilerinin Tunceliler için kutsal sayıldığını söyledi. Karademir, "Arkadaşlarla birlikte Pülümür tarafından geliyorduk. Yaralı keçiyi yol kenarında fark ettik. Sağ ayağının üst tarafından yaralanmıştı. Biz diğer erkek tekeler ile kavga ettiği sırada kayadan düşerek yaralandığını düşündük. Ekipler alıp bakacaklar silah yarası mı ya da kayadan düşme mi biliyoruz. Bu keçiler Tunceli halkı için kutsal, her zaman onları korumaya çalışıyoruz" dedi.

Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban keçisinin telef olmasıyla ilgili inceleme başlattı.

