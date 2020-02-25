DHA YURT BÜLTENİ - 6

4 yaşındaki Hilal, evlerinde çıkan yangında öldü

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde anne-babasının ahırdaki hayvanlara bakmaya gittiği sırada evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 yaşındaki Hilal Yıldız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yangın, sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Ortaviran Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk sahibi Emin-Meral Yıldız çifti, ahırdaki hayvanlarına bakmaya gitti. Ancak bu sırada evlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden anne-baba, mahalleliye birlikte alevler içindeki eve girerek, yalnız olan kızları Hilal'i dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen minik kız, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mahalle sakinlerinden İbrahim Öztürk, evin penceresini kırarak içeri girdiklerini anlatarak, duman nedeniyle Hilal'e güçlükle ulaştıklarını söyledi. Öztürk, "Mahalleli, alevleri görünce itfaiyeye haber verdi. Hilal'i duman nedeniyle önce göremedik. Cam ve kapılar kırıldı. Duman dışarı çıkınca Hilal'e ulaşılabildi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İtfaiye ekipleri

Sağlık ekipleri

Jandarma ekipleri

Yanan kerpiç evden detay

Yanan odadan detay

Beşikten detay

Ağıt yakan kadınlar

İbrahim Öztürk'ün konuşması

Genel ve detay

Haber- Kamera: Emrah KIZIL - Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

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Bursa'da, DEAŞ'ın sözde infazcısı ve ailesi adliyede

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yakalanan, DEAŞ'ın sözde infazcısı Suriyeli Yusuf Al Abdulkerim, terör örgütünde sözde istihbaratçı olan oğlu Kemal El Hacı ile Kocaeli'nde yakalanan diğer oğlu Vail El Hasan ve eşi Büşra Abdülrezzak, adliyeye sevk edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne gelen istihbarat sonrası Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ekiplerince operasyon düzenlendi. DEAŞ'ın sözde infazcısı, 'Abu Taki Al Shamy' kod adlı, Suriyeli Yusuf Al Abdulkerim ile terör örgütünde sözde istihbaratçı olan oğlu Kemal El Hacı, İnegöl'de yakalanıp, gözaltına alındı. Yusuf Al Abdulkerim'in diğer oğlu Vail El Hasan ve eşi Büşra Abdülrezzak ise Kocaeli'nde gözaltına alındı. Bursa'ya getirilen 4 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Yusuf Al Abdulkerim ile oğlu Kemal El Hacı'nın ek gözaltı süresi talebi için adliyede olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Adliyeye sevkleri

Haber- Kamera: Muammer İRTEM - Mehmet İNAN/ BURSA,

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Sakarya'da 2 ayrı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde aynı kavşakta meydana gelen 2 ayrı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. Sık sık kazaların meydana geldiği kavşakla ilgili vatandaşlar biran önce önlem alınmasını istedi.

Akyazı ilçesi Fatih Mahallesi ile Ömercikler Mahallelerini birleştiren kavşakta aynı gün arka arkaya meydana gelen trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı. Kazalarda şans eseri ölen yada yaralanan olmazken bölgede yaşayan vatandaşlar ise Akyazı Belediyesi ile Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğünün kavşakta bir önlem almasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Güvenlik kamerası kazalar

Kaza yeri video

Röp mahalle sakini Önlem alınması istiyor

Haber-Kamera: Nuri KURU/ AKYAZI, Sakarya

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Çatıdan düşen kar kütlesi korkuttu

KARS'ın Sarıkamıs İlçesi'nde belediye iş merkezi çatısından düşen tonlarca kar kütlesi çevredekileri korkuttu.

Olay Sarıkamış Belediyesi'ne ait iş merkezinde meydana geldi. 2 katlı iş merkezinin çatısında biriken tonlarca kar kütlesi, havanın ısınmasıyla birlikte çığ gibi aktı. Bir kişi tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde çatıdan düşen kar kötlesi izleyenleri korkuttu. Çekilen görüntülerde binanın çatısından akan karlar, karşı tarafta bulunan işyerlerine de dolduğu gözlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İş merkezi binası

-Çatıdan kar akmaya başlaması

-Tonlarca karın dökülmesi

Haber: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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Aydın'da engelliler ve ailelerine deprem eğitimi

AYDIN'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından engellilere ve ailelerine deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler ile ilgili eğitim verildi. Aydın'ın deprem kuşağında olmasına rağmen uzun zamandır büyük bir deprem yaşanmadığına dikkati çeken CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, olası bir depreme hazırlıklı olmak için bu tür çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez ilçe Efeler'de görme, ortopedik, zihinsel, işitme engelliler ile down sendromlulara gruplar halinde deprem eğitimi verildi. 3 gün süren eğitimde, deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda engellilere bilgiler verildi. Eğitimlere engelliler ile birlikte aileleri de katıldı. Deprem ve ilk yardım konusunda uzman personel tarafından gerçekleştirilen eğitim sonrasında katılımcılara sertifika verildi. Eğitime katılanlar artık olası bir depreme daha hazırlıklı olduklarını belirtirken, Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen de, engelli bireyleri ve ailelerine dönük depren eğitim ile ilgili emeği geçenlere teşekkür etti.

Eğitimlerle engelli vatandaşların ve ailelerinin de depreme karşı bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, eğitim sonrasındaki geri dönüşlerden bu amaçlarına ulaştıklarını söyledi. Başkan Çerçioğlu, "Depremin zamanını tayin etmek veya depremi engellemek mümkün değil. Bu sebeple deprem gerçeğine karşı daha çok bilinçlenmeli, olabildiğince hazırlıklı olmalı ve bu gerçekle yaşamayı öğrenmeliyiz. Aydın'ın merkezinde ve ilçelerinde irili ufaklı birçok fay hattı yer alıyor. Küçük depremler yaşansa da Aydın'da uzun zamandır büyük bir deprem yaşanmadı. Deprem uzmanlarının da altını çizdiği gibi uzun zamandır uyuyan fayların şiddetli depremler üretmesinin daha olası olduğunu her zaman aklımızda tutmalıyız. Bizler de oluşabilecek en kötü senaryoya göre hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz" diye konuştu.

GÖRÜRNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Engellilere deprem eğitimi verilmesinden görüntü

Haber: AYDIN,