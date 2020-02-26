DHA YURT BÜLTENİ-6

Kadir, kavga ettiği kişi tarafından öldürüldü

GAZİANTEP'te, Kadir Durur (17) kavga ettiği kişi tarafından dövülüp, tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde Geylani Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir Durur ile sokakta yanına gelen kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu kişi, Durur'u dövüp, ardından da yanındaki pompalı tüfekle vurarak kaçtı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Durur, kaldırıldığı Doktor Ersin Arslan Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Kadir Durur'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adli Tıp Kurumu

Cenaze aracının gelişi

Cenazenin araca konulması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 130 MB

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Kayıp Melisa'yı, halasının oğlunun kaçırdığı iddiası

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde ortaokul öğrencisi Melisa Çelikli'den (15), 5 gündür haber alınamıyor. Melisa'nın anne ve babası, kızlarının halasının oğlu tarafından kaçırıldığını iddia ederek, savcılığa başvuracaklarını söyledi.

Kaş'a bağlı Kınık Mahallesi'nde yaşayan Şenol Çelikli (42) ile Nurcan Çelikli'nin (39), 7 çocuğundan Melisa, iddiaya göre 22 Şubat Cumartesi günü 07 SAV 47 plakalı otomobile bindirilerek kaçırıldı. Seralarda işçi olarak çalışan Çelikli çifti, henüz Kınık Yurdusev Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi olan kızlarının, halasının oğlu olan aynı ilçenin Gökseki Mahallesi'nde yaşayan A.Y. (21) tarafından kaçırıldığını öne sürdü. Şenol Çelikli, "Kaçıran kız kardeşimin oğlu. Bunu kesin biliyoruz. 15 yaşındaki çocuktan ev hanımı olmaz. Kızımızı asla vermeyeceğiz. Savcılığa gidiyoruz. Kaçırdığı araba bir başkasının. Cumartesi akşam kaçırdı. 5 gündür haber yok. Yeğenimize sesleniyoruz. Melisa'yı geri getir. O senin kardeşin ve daha çocuk" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), -

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Tokalaştığı arkadaşını yumruklayan saldırgan: Çok pişmanım

RİZE'de Hüseyin B. (18), 6 yıl sonra sokakta karşılaşarak, tokalaştığı okul arkadaşı Ebubekir Al'a (18) aniden yumrukla saldırdı. Aldığı darbelerle yaralanan gencin çenesinde ve dişlerinde kırıklar oluştu. Olaydan sonra gözaltına alınan Hüseyin B., "Anlık sinirle böyle bir şey yaptım, çok pişmanım" dedi.

Olay, 16 Şubat'ta, Piriçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Ebubekir Al, ortaokul arkadaşı Hüseyin B. ile 6 yıl sonra karşılaştı ve tokalaşıp, sohbet etmeye başladı. Bu sırada Hüseyin B., iddiaya göre, "6 yıl önce sana çok kinlenmiştim, keşke seni bir tenha yerde görseydim" diyerek, Ebubekir Al'a yumrukla saldırdı. Al'ın kendisini korumaya çalışırken, ittiği Hüseyin B. de yere düştü. Hemen yerden kalkan Hüseyin B., olay yerinden kaçtı. Yüzüne aldığı darbeler sonucu yaralanan, çenesinde ve dişlerinde kırıklar oluşan Ebubekir Al, polise şikayetçi oldu. Olay anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

'ÇOK PİŞMANIM'

Olaydan sonra gözaltına alınan Hüseyin B. savcılığa verdiği ifadesinde 6 yıl önce ortaokulda aynı sınıfta okuduğu Ebubekir Al'ın kendisinin o dönemde sosyal medya hesaplarını ele geçirerek uygunsuz şeyler paylaştığını iddia etti. Hüseyin B. ifadesinde "Beni okul dönemi çok kez dövmüştü. Ebubekir benle ve arkadaşlarımla çok uğraşırdı. Ben epilepsi hastası olduğumdan bir çok kez onun yüzünden kriz geçirdim. Lise 1'de de aynı sınıftaydık. Ben iki kez sınıfta kalınca okulu bıraktım, açıktan devam ediyorum. Ebubekir ile aramda sorun yoktu. Bu olaydan önce bir çok kez karşılaşıp sohbet ettik. Olay günü yine sohbet ederken ona 'yine insanlarla uğraşıyor musun?' diye sordum. O da bana 'uğraşıyorum' dedi. Ben de ona insanlarla uğraşmaması gerektiğini söyleyince alay edip sosyal medya hesabımı tekrar ele geçireceğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenip kendisine yumruk attım. Olanlardan ötürü çok pişmanım. Hem kendim hem ailem Ebubekir'e ve ailesine ulaştık, özür diledik. O anlık sinirle böyle bir şey yaptım çok pişmanımö dedi.

Hüseyin B., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay anı güvenlik kamerası

Yaralıdan detaylar

Yaralının yakınları ile röp.

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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Çalıntı ve hacizli otomobilleri 1 saatte parçalayıp, yedek parça olarak satıyorlardı

KONYA'da 1'i çalıntı, 9'u hacizli 1,5 milyon değerindeki 10 otomobili parçalara ayırıp, yedek parça olarak satan 3 kişi, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin araçları iş yerine kurdukları asansör sistemiyle bodrum katına indirip, 1 saat içerisinde parçaladıkları öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iki farklı sanayi sitesinde bulunan iş yerlerinde hacizli ve çalıntı otomobillerin parçalanıp, satıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis, dün iş yerlerine baskın düzenledi. Düzenlenen baskınlarda piyasa değeri 1,5 milyon lira olan 10 aracın parçalandığı tespit edildi. Otomobillerden 1'nin çalıntı, diğerlerinin de hacizli araçları gayri resmi satın alıp parçaladıkları öne sürüldü. Olayla ilgili Mehmet G. (35), İbrahim Ethem Y. (37) ve Mehmet Ali K. (41) gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerine kurdukları asansör sistemiyle araçları iş yerinin bodrum katına indirerek 1 saat içerisinde parçalayıp, yedek parça olarak piyasaya sürdükleri öğrenildi. Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 14 adet motor ve airbag beyni, 12 adet teyp, 13 adet numaraları silinmiş motor bloğu, 6 adet araç gösterge saati ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 kişi, 'Çalıntı araç, resmi belgeyi yok etmek ve gümrük kaçağı araç' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Parçalanan araçlar

Araçların asansörle indirilmesi

Haber- kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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Gaziantep'te 9 bin 236 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin bir bağ evi ile araçta yaptığı aramada 9 bin 236 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Göktürk Mahallesi'ndeki bir bağ evinde kaçak akaryakıt satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde ve bir araçta yaptığı aramada 9 bin 236 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Akaryakıta el koyan polis, ismi açıklanmayan ev sahibini gözaltına alarak, emniyete götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polislerin eve girişi

Evde ve minibüste bulunan akaryakıt

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP- DHA)

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Gülüşüyle müşterilerinin ilgi odağı oldu

BURSA'da, oto yıkamacılık yapan 'kel Serkan' lakaplı Serkan Türköz (37) gülüşüyle müşterilerin ilgisini çekiyor. Türköz, "Çok gülerim. İznikliler gülüşümü çok seviyor. Hem gülüşümü, hem kafamı çok seviyorlar" dedi.

İznik'te bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde çalışan Serkan Türköz, bölgedekilerin ilgisini çekiyor. Hem gülüşü hem de sıcakkanlı tavırlarıyla gelen müşterilerle uzun süre sohbet edip, bir yandan araç yıkayan Serkan Türköz'e çevredekiler 'kel Serkan' diye hitap ediyor. Çalıştığı istasyonda, iş arkadaşları tarafından da sevilen Türköz, en çok ilginç gülüşüyle dikkat çekiyor. Birçok kişi aracını yıkatmanın yanı sıra Türköz'ün gülüşünü de görmek için buraya geliyor.

Serkan Türköz İznik dendiğinde akla ilk kendisinin geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İznikliler gülüşümü çok seviyor. Çok gülerim. Allah ağlatmasın. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Sizleri de çok seviyorum. İyi ki varsınız . İznik denilince herkesin aklına ben gelirim. Hem gülüşümü hem kafamı çok seviyorlar. 'Kel Serkan' dedin mi bir tek ben varım. Lakabım kel Serkan. Buraya gelen müşteriler hep benim için geliyorlar. Geldiklerinde 'Ağabey bir kere güler misin' diye ısrar ediyorlar. Bende her zaman gülüyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yıkanan araçlardan detaylar

-Oto yıkamacının gülmesinden detaylar

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-Süre: 04.19 Boyut: 483 MB

Haber: Huzeyfe ÖZDEMİR -Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,