Şehit babası: Oğlum 3 gün önce bana şehit olacağını söyledi

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in Mersin'in Erdemli ilçesindeki ailesine acı haber verildi.

"BABA BEN GİDİYORUM, ŞEHİT OLACAĞIM"

Alibeyli Mahallesi'nde yaşayan aileye acı haber, Erdemli Kaymakamı Avni Kula ile beraberindeki heyet tarafından verildi. Baba Şuayip Tüzel, "Telefonla evvelki gün görüştüm. 'Oğlum nasıl durum' dedim, 'baba çevremizi devamlı bombalıyorlar, 1,5 - 2 kilometre kenarları bombalıyorlar devamlı' dedi. Geçen izinden dönerken de 'baba ben gidiyorum, şehit olacağım' dedi bana" şeklinde konuştu.

ANNESİYLE EN SON 3 ŞUBAT'TA GÖRÜŞMÜŞ

Şehit annesi Gülten Tüzel de oğluyla yüz yüze en son 3 Şubat'ta görüştüğünü belirtti. Şehit evine Türk bayrağı asılırken, Kur'an-ı Kerim okunup tüm şehitler için dualar ediliyor.