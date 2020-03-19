DHA YURT BÜLTENİ - 6

Mersin 'de otomatik yakıt sitemine sızan çeteden 245 bin TL'lik vurgun

MERSİN'de, akaryakıt istasyonlarından otomatik yakıt alım hizmeti sunan şirketin sistemine internet üzerinden sızarak, 2 günde 245 bin TL'lik yakıt dolandırıcılığı yapan çeteye yönelik 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Olay, akaryakıt istasyonlarından otomatik olarak, nakit veya kredi kartı ile ödeme yapmadan yakıt almalarını sağlayan hizmeti sunan şirketin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikayet dilekçesi ile ortaya çıktı. Harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin şirketin yönetim paneline yetkisiz erişim sağladığını tespit etti. 10 aylık bir çalışma sonunda dolandırıcıların şirkete ait internet sitesini hackleyerek faaliyette olmayan bir şirketin bilgilerini girdiklerini, daha sonra başkalarına ait araç plakaları üzerine otomatik yakıt sistemi aldıklarını belirledi. Otomatik yakıt sisteminin yakıt limitlerini artırmak suretiyle 2 günde 245 bin TL'lik yakıt alan çeteyi teknik takibe alan Siber Polisi kamera kayıtlarını tek tek izleyerek bu yolla yakıt alan sisteme kayıtlı plakalardaki araçların yerine kamyon, TIR gibi araçlarla yüksek miktarda yakıt aldıkları ortaya çıktı.

Ekipler, Mersin merkezli Gaziantep, Adana ve Van Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Çete lideri A.Ü.'nün de aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, çok sayıda cep telefonu, sim kart, hard disk gibi dijital materyaller ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. İfadelerinin ardından 4 kişi tutuklanırken, 15 kişi ise serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin da arandığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Emniyet Müdürlüğü bina görüntüsü

-Zanlılar emniyetten çıkartılırken

-Araca bindirilirken

-Aracın görüntüsü

Haber- -Kamera: Mustafa ERCAN/ MERSİN,

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Maske ve eldiven takıp, 'Allah sizi virüsten korusun' diyerek dilendi

SAMSUN'da, maske ve eldiven takan kadın, yoldan geçenlerden "Allah sizi virüsten korusun" diyerek, para istedi.

İlkadım ilçesinde, ellerine plastik eldiven, ağzına da maske takan kadının dilencilik yaptığı görüldü. Kadın, "Allah sizi virüsten korusun; işinizi, gücünüzü rast getirsin" diyerek, yoldan geçenlerden para istedi. Bazı kişilerin kadına para verdiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Maske ve eldiven takan kadının dilendiği anlar

Detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,

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HDP önündeki eylemde 199'uncu gün; aile sayısı 133 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı 199'uncu günde, 2015'te kaçırılan oğlu Muhammet Furkan (20) için kucağında 2 yaşındaki kızı Hacer ile birlikte Muş'tan gelen Muazzez Yıldız'la birlikte 133 oldu.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Hacire Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde Mehmet Akar, ortaya çıktı. Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olup, ailelerine kavuştu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

2015 yılında lise 2'nci sınıfta okuduğu sırada kaçırılan oğlu Muhammet Furkan için Muş'un Bulanık ilçesinden 2 yaşındaki kızı Hacer ile birlikte gelen Muazzez Yıldız, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine katıldı. 6 çocuğunun olduğunu anlatan Muazzez Yıldız, Muhammet Furkan'ın evin tek erkek çocuğu olduğunu söyledi. Oğlu Muhammet Furkan'a teslim ol çağrısında bulunan Yıldız, şunları söyledi:

"Oğlum 2015 yılında 2 Haziran Salı günü sabah erkenden okula gitti. Lise 2'nci sınıfa gidiyordu. Akşam öğrendik kaybolduğunu. O zamandan beri hiçbir haber alamıyoruz. Oğlum eğer beni görüyorsan dön gel. Biz seni çok merak ediyoruz. Gece gündüz senin yolunu gözlüyoruz. Kız kardeşlerinin psikolojileri bozuldu. Kız kardeşin okulu terk etti, kardeşim yok diye. Biz hepimiz senin dönmeni bekliyoruz. Sen çok ümit vermiştin bize. 'Anne ben evleneceğim, yuva kuracağım, ben kız kardeşlerime sahip çıkacağım' demiştin. Onlar senden sonra sanki sahipsiz gibi. Ben çalışacak bir insan değilim, bilim insanı olacağım diyordun. Bize de yazık sana da. Bu 5 yıl sanki bize 50 yıl oldu. Bizim ömrümüzden ömür gitti. Gece gündüz seni bekliyoruz oğlum, isteğimiz o, senin gelişin ve senin olman. İnşallah gelirsin."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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HDP il binası önü

Oturma eylemi yapan ailelerden detay

Muazzez Yıldız'ın konuşması

Oğlunun fotoğrafından detay

Genel ve detay

Haber: Emrah KIZIL-Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Kadir Şeker, hakkındaki iddianame kabul edildi

KONYA'da parkta sevgilisi Ayşe D.'yi (35) dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'a (32) müdahale etmek isterken ölümüne neden olan tutuklu Kadir Şeker (20), hakkında 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması istenilen iddianame, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Kadir Şeker, 29 Nisan Çarşamba günü hakim karşısına çıkacak.

Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp parka geldi. Bu sırada parktan geçen ve üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, kadının şiddet gördüğü iddiasıyla Özgür Duran'a müdahale etmek istedi. Yaşanan arbedede, kalbinden bıçaklanan Duran hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Özgür Duran'ın Adli Tıp raporunda, bıçağın vücuduna yaklaşık 10 santimetre uzunluğunda ve 1,5 santimetre genişliğinde girdiğinin belirlendiği kaydedildi. Kadir Şeker'in kullandığı bıçağın da 6136 sayılı 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanunu' kapsamında olduğu saptandı. Kadir Şeker'in kıyafetleri, sırt çantası, çantasındaki toprak ile parkta toprak kriminal laboratuvara gönderilip, incelendi. Kavgayı gören görgü tanıklar, parkta futbol oynadıkları sırada gürültüyü duyup koşan ve Özgür Duran'ı kanlar içinde görenlerin ifadelerine başvuruldu. Özgür Duran ile Ayşe D.'nin evde tartıştığı sırada yanlarında bulunan Özgür Duran'ın kuzeni Bekir Duran'ın da ifadesi alındı. Ayrıca Kadir Şeker'in suçta kasıtlı olup olmadığının belirlenmesi için 'sosyal araştırma raporu' hazırlandı. Yapılan soruşturma sonucu Kadir Şeker, hakkındaki iddianame tamamlandı. İddanamede Şeker'in 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına kadar yargılanması talep edildi. Şeker'in, suçu tahrik altında işlediği belirtilerek, Türk Ceza Kanunu'nun 29'uncu maddesine göre de indirim yapılması belirtilerek 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca yanında taşıdığı bıçak içinde 'Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası daha talep edildi. Şeker, hakkındaki iddianeme 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Kadir Şeker, 29 Nisan Çarşamba günü hakim karşısına çıkacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kadir Şeker'in adliyeye sevk edilmesi

Haber: Tolga YANIK KONYA

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Van Kedi Villası, ziyarete kapatıldı

VAN'ın bir gözü mavi, bir gözü sarı dünyaca ünlü Van kedilerinin bulunduğu villa, koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapandı. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, Van Kedi Villası'nı geçici olarak ziyaretçilere kapattıklarını açıkladı.

Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedileri, koruma altında oldukları Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaretçisi bulunan Van kedileri de koronavirüs kapsamında, korumaya alındı. Van Kedi Villası, halen gelenler olması nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, Covid-19'un yayılımı ile ilgili ciddi tedbirler alındığını söyledi. Herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini anlatan Prof. Dr. Kaya, "Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi insanların uğrak yeri haline gelen bir yer. Sürekli ziyaretçisi olan bir mekandır. Tatil günlerinde ziyaretçiden geçilmiyor. Biz, bazı yasaklar gelince insanların gelmeyeceğini düşündük. Fakat baktık ki insanlar gelmeye devam ediyorlar. Bunun üzerine, insan sağlığı açısından bulaşma yeri olmamak için, binayı geçici olarak ziyarete kapatmak zorunda kaldık. Dolayısıyla şu anda ziyaretçi kabul etmiyoruz" dedi.

Herkesin zor bir dönemden geçtiğini, bu konuda herkesin fedakarlık yapması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kaya, "İnsanların sabahtan akşama kadar evde oturması kolay değil. Ama hepimizin fedekarlık yapması gerekiyor. Kediler ziyarete alışıklar. Kimsenin gelmemesi onların da hoşuna giden bir durum değil. Ama hem hayvanlarımızın hem de buraya gelenlerin sağlığı açısından bu gerekli bir önlem. Bu zor zamanlar bitince tekrar birlikte olacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Van Kedi Villasından detaylar

-Kedi villasının ziyaretçilere kapatılması

-Van kedilerinden detaylar

-Kedilerin oyun oynaması

-Van Kedi villasından detaylar

-Van kedisi araştırma ve uygulama merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya ile röportaj

-Van Kedi villasının kapılarının kapatılması ve detaylar

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN,

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Kaynak: DHA