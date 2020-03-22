DHA YURT BÜLTENİ - 6

Turistler yasağa rağmen şelaleyi gezdi

ANTALYA'da, koronavirüs önlemleri kapsamında yasaklanmasına rağmen, tur otobüsüyle Düden Şelalesi'ne turistlerin getirildiği görüldü.

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun koronavirüs salgınını engellemek amacıyla aldığı kararlar kapsamında, il genelinde turistik gezi amaçlı, tur operatörleri veya konaklama tesisleri tarafından şehir içinde veya şehirler arasında AVM, kültürel gezi alanları gibi lokasyonlara yerli ve yabancı turistlerin toplu olarak taşınması yasaklandı. Aynı şekilde Türkiye Seyahat Acentaları Birliği de turist gruplarına yönelik gezileri yasakladı.

Bu karara rağmen, Antalya'da Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü alana bir tur otobüsü tarafından getirilen 25-30 kişilik yabancı turist grubunun gezisi görüntülendi. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, evinin balkonundan turist grubunu cep telefonuyla görüntüledi ve 'TÜRSAB'a ihbarımdır' başlığıyla sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde, 33 kişilik bir tur otobüsünden inen yabancı turistlerin Düden Park'ta gezintiye çıktığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Otobüsten inen turistlerden

HABER: Mehmet ÇINAR- KAMERA: ANTALYA,

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112 Acil ekibi vatandaşlara teşekkür etti

SAKARYA'da, 112 Acil Sağlık ekibi kendilerini alkışlayan mahalleliye megafonla teşekkür etti. O anlar hem vatandaşlar hem de 112 ekiplerince kaydedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı sonrası Sakarya'da vatandaşlar dün saat 21.00'da evlerinin pencerelerine ve balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı. Bu sırada görevden dönen bir 112 Acil ekibi mahallede ambulansı durdurarak megafonla vatandaşlara teşekkür etti. Kendilerini alkışlayan vatandaşlara evden çıkmamaları konusunda uyarıda bulunan 112 Acil görevlisi, "Siz evinizde huzur içerisinde oturun, biz sizler için dışarıdayız, buradayız" dedi. O anlar hem 112 ekibi hem de vatandaşlar tarafından cep telefonları kameralarıyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Vatandaşlar tarafından çekilen görüntü

112 ekibince çekilen görüntü

HABER: Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI(Sakarya),

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HDP önündeki eylemde 'koronavirüs' önlemi

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 202'nci günde de sürdürdü. Eylemdeki anne ve babalar, koronavirüs nedeniyle ağızlarına maske takıp, aralarına mesafe koyarak, oturuyor.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'OĞLUMA KEFEN DEĞİL, DAMATLIK GİYDİRMEK İSTİYORUM'

HDP binası önünde bulunan çadırda oturan aileler, koronavirüs nedeniyle ağızlarına maske takıp, aralarına mesafe koyarak, eylemini sürdürüyor. Lise son sınıf öğrencisiyken 2015'te HDP'liler tarafından kaçırıldığını belirttiği oğlu Baran için Van'dan gelen Solmaz Örünç, "HDP oğlumu kandırıp götürdü. Oğlumu istiyorum. Oğluma sesimi duyurmak istiyorum. Oğlum Baran, beni duyarsan kaç gel, devletimize sığın. Senin yerin orası değil, ben sana kefen giydirmek istemiyorum, damatlık giydirmek istiyorum. Senin hayallerin vardı, polis olmak istiyordun, seni nasıl kandırdılar? Dön gel annene; ablan, abin seni bekliyor. Seni seviyorum, senin arkandayız."

Görüntü Dökümü

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HDP il binası

Ailelerin bekleyişi

Solmaz Örünç ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 342 MB

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Zagreb'teki deprem anının görünlüledi, Antalya'daki iş ortağına gönderdi

HIRVATİSTAN'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde bu sabah yerel saatle 07.24'te meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem anını, Antalyalı bir iş insanının Hırvatistan'daki ortağı cep telefonuyla görüntüledi.

Zagreb'deki deprem anını cep telefonuyla görüntüleyen Robert Bradac, hem deprem anı görüntüleri hem de depremden sonra yaşanan yıkımla ilgili fotoğrafları Antalya'daki iş ortağı Arda Kilit'le paylaştı.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Deprem sonrası cadde görüntüsü

HABER: Mehmet ÇINAR- KAMERA: ANTALYA,

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İnsanlar evlere kapandı, aç kalan sokak köpeklerini hayvanseverler besledi

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde hayvanseverler, koronavirüs salgını nedeniyle insanlar evlere kapanınca aç kalan sokak hayvanlara yiyecek götürdü.

Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının önüne geçilmesi için alınan önlemler nedeniyle insanlar evlerinden çıkmayınca, sokak hayvanları aç kaldı. Gelibolu'da aç kalan sokak köpeklerinin yardımına ise, gönüllü hayvan dostları koştu. Gönüllüler, mamalarla sokak hayvanlarını besledi. İlçenin çeşitli bölgelerinde yaklaşık 20 kilometrelik bir alanı tarayan hayvanseveler, hem kendi imkanları hem de yardımseverler tarafından alınan mamalarla sokak köpeklerinin bulunduğu bölgelere gitti. 10 kişilik gönüllü ekip, sokak hayvanlarını elleriyle besledi.

'HERKES KAPISININ ÖNÜNE BİR KAP YİYECEK KOYSUN'

Sokak hayvanlarına yardım eden Semra Seyhanaksel, "Virüs nedeniyle insanların sokağa çıkamamasından ve iş yerlerinin çoğunun kapalı olmasından dolayı bölgede aç kalan sokak köpekleri yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Bu zor zamanda onların da yiyeceğe ihtiyacı olduğundan, 40'a yakın köpeğe, yardımsever esnafımızın aldığı mamalar ve kendi imkanlarımızla aldığımız yiyecekleri götürüp, besliyoruz. Bize alışıklar, bizi fark edince hemen toplaşıyorlar. Lütfen herkes kapısının önüne bir kap su ve yiyecek koysun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sokak köpeklerinden görüntü.

Sokak köpeklerine mama verilerek beslenmeleri.

Haber-Kamera: Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale),

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Tekmelikleri düzeltirken rakibinin tekmesiyle yere yığıldı; inceleme başlatıldı

KAYSERİ'de, lise öğrencisi Kadir Eşki (17), tekvando müsabakasında tekmeliklerini düzeltirken, hakem yeniden karşılaşmayı başlatınca, rakibinin tekmesine maruz kalıp, yere yığıldı. Eşki'nin kafatasında kırıklar oluşurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından tekvandoyu bırakmak zorunda kalan Eşki, hakem hakkında Tekvando Federasyonu'na şikayette bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Talas Spor Salonu'nda düzenlenen liselerarası tekvando müsabakalarında 10 Şubat günü Merkez Teknik ve Anadolu Lisesi makine bölümü 12'nci sınıf öğrencisi Kadir Eşki ile Ahmet C. karşı karşıya geldi. Müsabaka sırasında hakem Ali Osman Y. tarafından verilen arada, Kadir Eşki tekmeliklerini düzeltmeye başladı. Ancak hakem, kısa süre sonra müsabakayı yeniden başlattı. Ahmet C. eğilen Kadir Eşki'nin kafasına tekme attı. Eşki, aldığı darbe ile yere yığılırken, o anlar bir seyirci tarafından cep telefonunun kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kadir Eşki'nin kafatasında kırıklar oluştuğu belirlendi. Eşki, 3 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Eşki, yaşanan olay sonrası hakem Ali Osman Y. hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Yetkililer ise, olayla ilgili inceleme başlattı.

'KORUMALIKLARIMI DÜZELTİRKEN HAKEM MAÇI BAŞLATTI'

6 yıl önce tekvandoya başladığını söyleyen Kadir Eşki, "Hakem bizi ayırmıştı. Bu sırada hocam da hakem puanı sildiği için itiraz etmişti. Ben de o sırada dizimdeki korumalıklarımı düzeltmek için eğilmiştim. Ben korumalıklarımı düzelttiğim esnada hakem habersiz bir şekilde maçı başlattı. Karşı rakibin de kafama vurmasından dolayı kafatasımda kırık oluştu. Bu nedenle kariyerimi sonlandırdım. Artık maç yapamayacağım. Bu nedenle çok üzgünüm" dedi.

'HERKES YARIŞIRKEN, BEN SADECE İZLİYORUM'

Tekvandoda büyük hedeflerinin bulunduğunu kaydeden Eşki, "Ancak kafatasımdaki sakatlık nedeniyle artık bu hedeflerimi gerçekleştiremeyeceğim. Bu olay hakemin dikkatsizliği sonucu yaşandı. Kural gereği ben hazır olmadan hakem oyunu başlatamazdı. Hakemin oyunu başlatması için karşı rakiple göz göze gelmemiz gerekiyordu. Ancak hakem benim haberim olmadığı esnada maçı başlattı. Kafatasıma darbe aldığım için sahada nöbet geçirdim ve sonrasında hastaneye kaldırıldım. Hakemi biz Tekvando Federasyonu'na şikayet etmiştik. Sonuçlarını bekliyoruz. Artık geride sadece madalyalarım kaldı. Herkes yarışırken ben sadece izliyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Kadi Eşki ile röportaj

-Kadir Eşki'nin madalyalarından görüntü

-Kadir Eşki'den görüntü

-Cep telefonu ile çekilen olay anı

-Genel detay

Süre: 566 MB

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA

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Terminale biletsiz yolcu alınmadı

KORONAVİRÜSE karşı alınan tedbirler kapsamında Antalya Otobüs Terminali'ne bileti olmayan kişilerin girişi engellendi.

Otogarlarda asker uğurlama törenleri sırasında çekilen görüntüler üzerine İçişleri Bakanlığı asker uğurlama törenlerine geçici süreyle yasak getirdi. Yasağın ardından Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Terminalin araç girişinde bekleyen polis ekipleri, gelen tüm araçları durdurdu. Durdurulan araçlardaki kişilere asker uğurlaması için gelip gelmedikleri soruldu.

Terminal içerisinde bulunan kapı girişi ise demir bariyerlerle kapatıldı. Otobüslerin bulunduğu peronlara geçmek isteyen kişiler güvenlik görevlileri tarafından engellendi. İçeri girmek isteyenlere yolculuk için biletleri olup olmadığı soruldu. Biletleri olmayan veya yakınını yolcu etmek için gelen kişiler içeriye alınmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polislerin araçları durdurması

Araçtakilere soru sorma anı

Terminalin girişinin bariyerle kapatılması

Girişte bilet kontrolü yapılması

Haber: Semih ERSÖZLER - Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,

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TIR'ın çarptığı aracın sürücüsü öldü, kız kardeşi yaralandı

GAZİANTEP'te, arızalanarak emniyet şeridine geçen hafif ticari araca arkadan gelen araç yüklü TIR çarptı. Kazada sürücü Müslüm Kaya (38) hayatını kaybetti, kız kardeşi Kezban Kaya yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep'ten Nizip'e giden Müslüm Kaya yönetimindeki 27 F 3872 plakalı hafif ticari araç arıza yaptı. Emniyet şeridine geçen Müslüm Kaya ile içerisinde kardeşi Kezban Kaya'nın bulunduğu araca, arkasından gelen Yahya Yalçınkaya yönetimindeki 34 KM 4027 plakalı araç yüklü TIR çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçtan çıkarılan Kezban Kaya, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye götürülürken, TIR'ın altında kalan Müslüm Kaya'nın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bu sırada Kaya kardeşlerin kaza yaptığı haberini alarak olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Müslüm Kaya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. TIR sürücüsü Yahya Yalçınkaya'nın gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Jandarma ekipleri

Kaza yapan araçlar

itfaiye ekipleri

Cenaze aracı

Yakınlarının ağlaması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI -GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 147MB

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Kaynak: DHA