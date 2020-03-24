DHA YURT BÜLTENİ - 6

Yere yığılan epilepsi hastasına, koronavirüs şüphesiyle yardım etmediler

BİNGÖL'de epilepsi hastalığı nedeniyle yere yığılan Ramazan Dendeş'i (55) görenler, koronavirüs şüphesiyle müdahale etmeyerek sağlık görevlilerine haber verdi.

Olay, sabah saatlerinde Genç Caddesi'nde meydana geldi. Dörtyol Parkı önünde yürürken fenalaşan epilepsi hastası Ramazan Dendeş, epilepsi hastalığı nedeniyle yere yığıldı. Dendeş'in yere yığılışını fark eden çevredekiler, koronavirüs şüphesiyle yardım etmedi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Denteş'in epilepsi hastalığı nedeniyle yere yığıldığını belirledi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Denteş, ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Denteş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Yere yığılan vatandaşın görüntüsü

Çevredeki vatandaşların izlemesi

Genel ve Detay görüntüler

Haber: Aziz ÖNAL- Kamera: BİNGÖL,

============================

Başkan Çetin: Gerekmedikçe evlerinizden çıkmayın

ÇUKUROVA Belediyesi, Çin'den yayılıp dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele kapsamında sokakları ve işyerlerini ilaçlı suyla yıkıyor. Başkan Soner Çetin, dezenfekte çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini belirterek, vatandaşlara gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları çağrısı yaptı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele için Çukurova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda ve işyerlerinde dezenfekte çalışmaları yapıyor. Ekipler, ilçedeki sokaklar, semt pazarları, çöp konteynırları ve parkları yıkayıp, ilaçladı. Temizlik işleri şantiyesinde tüm temizlik araçları ve semt pazarı servisleri de ilaçlanarak dezenfekte edildi.

EVDEN ÇIKMAYALIM

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, koronavirüsle mücadele konusunda tüm çalışmaları eksiksiz yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti. Gerekmedikçe vatandaşların evden çıkmamaları uyarısını yineleyen Başkan Soner Çetin, bu sıkıntılı günlerin dayanışma içinde atlatılacağını söyledi. Virüsten korunmanın temizlikten geçtiğini ifade eden Başkan Soner Çetin, "Bu nedenle ilçemizi son derece temiz tutmaya çalışıyoruz. Tabi insanlarımız da bireysel hijyenlerine dikkat etmeliler ve uzmanların uyarılarına kulak vermeliler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Özel kıyafetli ekibin ilaçlama çalışması

Caddi, sokak ve iş yerlerinin ilaçlanması

Semt pazarlarının yıkanması, ilaçlanması

Semt pazarı servislerindeki dezenfekte çalışması

Çöp arabalarının yıkanıp, ilaçlanması

Haber-Kamera: ADANA

==========================

Tekirdağ'da, kaçak etil alkol üreten depoya polis baskını

TEKİRDAĞ'da polisin bir depoya düzenlediği baskında, kaçak yollarla izinsiz üretilen etil alkol, sahte rakı ve kolonya yapımında kullanılan kimyasal maddeler ele geçirdi, 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınında, artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacını fırsat bilerek, merdiven altı sahte üretim yapanlara yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Muratlı ilçesindeki bir depoda kaçak ve sahte üretim yapıldığını belirledi. Depoya baskın yapan polis ekiplerinin yaptığı aramada, çok sayıda 5 litrelik bidonlara doldurulmuş satışa hazır sahte etil alkol, 59 adet 50 mili litre şişelerde dezenfektan, 120 litre ayrıştırılmış ve seyreltilmiş rakı yapımında kullanılan alkol, 2 hassas terazi, 100 litre gliserin, çok sayıda sahte etiket ve hologram, çok sayıda hayvansal ve bitkisel ürün ve üretiminde kullanılan şişe ve medikal malzeme ele geçirildi.

Operasyonda kimya teknikerleri oldukları belirtilen Günal A., Gökhan A., gözaltına alındı.

Konuyla ilgili emniyetten yapılan açıklamada, "Ülkemizi de etkisi altına alan (COVID 19) korona virüsü salgını nedeniyle piyasada artan dezenfektan ve kolonyaya olan talebin etil alkol talebini artıracağı piyasada etil alkol bulunabilirliğin azalmasına bağlı olarak merdiven altı tabir edilen yasa dışı üretimin önlenmesine ve halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmalara sıkı bir şekilde devam ediyoruz" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaçak imalathaneden detaylar

-Polisin ele geçen malzemeleri anlatması

-Boş bidonlar

-Damıtma düzenekleri

-Ele geçirilen diğer malzemeler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

===========================

Zonguldak'ta evden çıkamayanların ihtiyaçları karşılanıyor, yollar deniz suyuyla yıkanıyor

ZONGULDAK'ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde belediye ekipleri, koronavirüs nedeniyle evden çıkması yasaklanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların temel ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine teslim ediyor. İlçelerde dezenfeksiyon işlemleri sürerken Alaplı Belediyesi, sokakları deniz suyuyla yıkama uygulaması başlattı.

Alaplı Kaymakamlığı'nı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların ihtiyaçlarının giderilmesine devam ediliyor. Ekipler, ihtiyaçlarını karşıladıkları kişilerin siparişlerini kapılarına kadar teslim ediyor. Alaplı Belediyesi'nin iletişim merkezini arayan 12 kişinin de çeşitli ihtiyaçları belediye zabıta ekiplerince giderildi. Alaplı İtfaiye Müdürlüğü ise denizden çektiği tuzlu su ile caddeleri ve sokakları yıkadı. İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, salgınla mücadele kapsamında cadde ve sokakları deniz suyu ile yıkayarak dezenfekte ettiklerini belirterek, "Cadde, sokak ve çocuk parklarını deniz suyu ile birlikte yıkıyoruz. Bilim adamlarını dediği gibi deniz suyunu birçok mikrobu öldürdüğünü biliyoruz. Bu sebeple bizlerde deniz suyu kullanıyoruz" dedi.

Ereğli Belediyesi ekipleri de mahalle ve caddelerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Kurulan ekipler, 65 yaş yasağıyla dışarı çıkamayanların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ederken, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Drone ile dezenfekte çalışması görüntüleri

-Yaşlılara yardımlar

-Yolların yıkanması

-İtfaiye müdürü ile röp.

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE-Cem SÜRMENELİ/ZONGULDAK,

============================

AFAD'a koronavirüsle mücadelede lojistik görevi

DOĞAL afetlerde görev alan Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlükleri, koronavirüsle mücadelede sağlıkçılara destek verecek. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre salgınla mücadelede lojistik sağlamakla görevlendirilen AFAD, karantinaya alınacak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgede AFAD, koronavirüsle mücadelede lojistik destekle görevlendirildi. Bakanlık genelgesi üzerine harekete geçen Erzurum AFAD, başta sağlık müdürlüğü olmak üzere ilgili kurumlarla toplantı yaptı. Koronavirüsle mücadele ve lojistik konularında eksikleri belirleyen AFAD, dezenfekte için gerekli solüsyon, görevlilerin kullanacağı malzemeleri temin etti. Sağlık Müdürlüğü'nün ilaçlama talebine göre dezenfekte için Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) bölümünde kullanılan bir aracı tahsis eden AFAD, personel için de A, B,C ve D tipi koruyucu giysiler hazırladı.

Yurtdışından gelecek olan vatandaşların karantinaya alınacak olması halinde AFAD yöneticileri, ihtiyaçları olan malzemeleri de temin etti. İç çamaşırından temizlik malzemesine, traş köpüğünden tırnak makasına varana kadar hazırlanan çantalar, kurum deposuna konuldu.

Salgınla mücadelede sağlık müdürlüğü ve ilgili kurumlara desteğin yanısıra yurt dışından gelerek karantinaya alınacak vatandaşların her türlü ihtiyacının AFAD tarafından karşılanacağını belirten Erzurum Arama Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andiç, "Sağlık Müdürlüğü destek istediği vakit dekontaminasyon işlerinde de yardımcı olacağız. Virüsle mücadelede ilaçlama için gereken solüsyonlarımız hazır. Personelimiz için 4 ayrı tip elbise temin ettik, özellikle dünyada bu mücadelede kullanılan D tipi elbiseler depomuzda mevcut. Halkımız rahat olsun. Yetkililerin verdiği talimatlara uysunlar. Biz AFAD olarak her türlü hazırlığı yaptık. Malzeme konusunda hiçbir sıkıntımız yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-AFAD'a ait araçların görüntüsü

-KBRN aracının görüntüsü

-Araçların içerisinden detay

-Müdür Andiç'in araçları anlatması

-AFAD deposundaki malzemeler

-Personelin D tipi kıyafet giymesi

-Müdür Andiç'le röp

-Andiç'in malzemeleri tanıtması

-Hümeyra Pardeli'nin anonsu

-Karantinaya alınacak olanlara gerekli malzemeler

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

============================

Kütahya'da 112'ye bir günde 1100 çağrı geldi

KÜTAHYA'da 65 yaş ve üzerindekiler için getirilen sokağa çıkma yasağının ardından tek numara uygulaması olan '112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir günde 1100 çağrı gelirken, evden çıkamayanların ihtiyaçlarını valilik koordinesinde kurulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ekiplerince karşılandı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzerindekiler için getirilen sokağa çıkma yasağının ardından, Kütahya'da ihtiyaç sahipleri tek numara uygulaması olan '112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayamaya başladı. Merkezi 1 günde 1100 ihtiyaç sahibi ararken, valilik koordinesinde kurulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ekipleri marketlerden alışveriş yaparak 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını karşıladı.

Gelen çağrılarının tamamına yardımcı olduklarını ifade eden 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit, "Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri talimatları doğrultusunda Vefa Sosyal Destek masasının 112 Acil Çağrı merkezi binası içerisinde kurduk. Bu kapsamda 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara hizmet için bu masa oluşturuldu. Masamızı açtığımız saatten itibaren yaklaşık 1100 yüz çağrı aldık. Vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için birimler oluşturduk. Bu birim Aile Sosyal Politikalar ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile değişik kurumlardan görevlendirme yapılan personelle 24 saat hizmet veriyoruz. Bizim vatandaşlardan öncelikli isteğimiz 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişilerin dışında çok acil durumu yoksa çağrı merkezini aramamasını rica ediyoruz. Zaten varsa gerekli yardımı desteği yapmaktayız. İlimizde acil çağrı numaraları tek numarada toplandığı için tüm ihbarları 112 üzerinden yapabilirlerö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çağrı alıcılardan görüntü

-Tamer yiğit röportajı

-Detay görüntüler

-Vefa grubu ekipleri

-Evlere gıda malzemesi götürmeleri

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

===========================

Tokat'ta meslek liseliler maske üretimine başladı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından pilot il olarak belirlenen iller arasında yer alan Tokat'ta, koronavirüs ile mücadele kapsamında mesleki lise öğretmenleri ve öğrencileri maske üretiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Koronavirüs ile Mücadele Önlemleri" kapsamında, pilot il olarak belirlenen 37 il içerisinde bulunan Tokat'ta meslek liselerinde maske üretimi çalışmaları başlatıldı. Tokat Mahperi Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin moda-tasarım bölümünde eğitim gören 7 öğrenci ve 3 öğretmen, koronavirüse karşı tedbirler kapsamında okulda oluşturulan atölyelerde maske üretiyor.

Haftada 25 bin cerrahi maske üretimi gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten Okul Müdürü Sevil Alaçam, "Milli Eğitim Bakanlığımızın koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında, 37 ilde cerrahi maske üretimine başlandı. Bunların içerisinde Tokat da var. Gönüllük esasına dayalı olarak öğretmen ve öğrencilerimiz ile başladık. Son derece önemli, manevi yönü güçlü olan bir projedir. Ben öğrencilerimizin bu çalışmalarını 1'nci Dünya Savaş'ında, Çanakkale cephesinde bulunan genç öğrencilere benzetiyorum. Şu anda 7 öğrenci ve 3 öğretmen olarak başladık. İdari personelimiz ile birlikte canla başla çalışıyoruz" diye konuştu.

Öğrenciler ise gönüllü olarak çalışmaya geldiklerini ve projeye destek verdikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Görüntü Dökümü:

-Okuldan görüntüler

-Atölyede öğretmen ve öğrencilerin çalışması

-Maske üretiminden görüntüler

-Okul müdürünün açıklaması

-Öğrencilerin konuşması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

Kaynak: DHA