DHA YURT BÜLTENİ - 6

Av tüfeğiyle kuzenini öldürdü, saklandığı evde polis yakaladı

GAZİANTEP'te Suriyeli Halid Sagi (22), kavga ettiği kuzeni Abdulhadi Sagi (25) tarafından av tüfeğiyle vurularak, öldürüldü. Olay sonrası kaçıp, saklandığı evde polis ekiplerince yakalanan Abdulhadi Sagi, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Sagi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde, Kahvelipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Halid Sagi ile aralarında husumet olduğu öğrenilen kuzeni Abdulhadi Sagi, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüşürken Halid Sagi, kuzeni tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Halid Sagi, kanlar içinde yere yığılırken, Abdulhadi Sagi ise evden kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Halid Sagi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri de olayın ardından kaçan Abdulhadi Sagi'yi saklandığı eve operasyon düzenleyerek, yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Abdulhadi Sagi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Halid Sagi'nin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak, toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Halid Sagi'nin fotoğrafı

Adli Tıp Kurumu

Cenaze aracının çıkışı

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI/ GAZİANTEP

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Tekirdağ'da sahte etil alkol üretenlere operasyon: 6 gözaltı

TEKİRDAĞ'da sahte etil alkol üretip piyasaya sürülen merdiven altı imalathanelere polisin yaptığı baskında 12 bin 400 litre sahte etil alkol ele geçildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada, kolonya ve dezenfektan üretiminde hammadde olarak kullanılan etil alkolü sahte olarak üretip, kişileri tespit etti. Polis , merdiven altı üretim yapılan 2 işyeri, 1 ev ve şahısların araçlarında yaptığı aramada, 12 bin 400 litre etil alkol, 80 litre kaçak içki, alkollü içki üretiminde kullanılan 5 ısı ölçer, yoğunluk ölçen 10 dansimetre, alkollü içki yapımında kullanılan çok sayıda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış kargo paketleri, bir kargo firmasına ait bandrol ve etiketler, bir sıvı madde aktarımında kullanılan dalgıç pompa ile çok sayıda kimyasal ve bitkisel aroma ele geçirildi.

Polis, olayla ilgili gözaltına aldığı biri kimyager, biri kargo görevlisi 6 kişiyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaçak üretim yapılan işyeri ve yakalanan araçlar

-Polis kamerasına polisin yakalananları anlatması

-Ele geçirilen 5 tonluk tankerler

-Pet şişelerdeki etil alkoller

-Detay görüntüler

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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Çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü (2) YENİDEN

'Çalıntı ayakkabı' kavgası cinayetle bitti

ANTALYA'da ayakkabı dükkanı sahibi olan 24 yaşındaki Volkan Işık, 50 bin lira değerinde yüzlerce çift ayakkabısını çaldığını düşündüğü meslektaşı Tuncay T. ile tartıştı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Tuncay T., Volkan Işık'ı karın boşluğundan bıçaklayıp kaçtı. Işık, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya'da ayakkabı işi yapan iki esnafın, '50 bin liralık yüzlerce çift ayakkabı' tartışmasında kan aktı. Olay dün akşam saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi üzerinde yaşandı. Aynı cadde üzerinde karşılaşan Işık ile 38 yaşındaki Tuncay T., çalınan ayakkabı modelleri yüzünden tartışmaya başladı.

Yakınlarının iddiasına göre Altınova Mahallesi'ndeki işyerinden 50 bin lira değerinde çok sayıda ayakkabısı çalınan Volkan Işık, hırsızın peşine düştü. Genç ayakkabıcı, çalınan ayakkabı modellerinden bazılarını yine ayakkabı işi yapan Tuncay T.'nin dükkanında gördü ve tartışma bu yüzden başladı. Tuncay T.'nin "Ayakkabıları parayla aldım, parayı getir ayakkabıları al" sözleri üzerine kavga büyüdü. Tuncay T., Volkan Işık'ı karın boşluğundan bıçaklayıp kaçtı. Görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülen Işık, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası ara sokaklara kaçarak izini kaybettiren Tuncay T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yaşamını yitiren Volkan Işık'ın cenazesi memleketi Muş'ta defnedilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olayın yaşandığı yerden görüntü

Polis ekiplerinin görüntüsü

Olay yeri inceleme ekiplerinin görüntüsü

Sokaktan genel görüntü

Detaylar

HABER -KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA,

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Taksiciden brandalı koronavirüs önlemi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde taksi şoförü Hamza Düzen, şoför koltuğu ile yolcuların arasını branda ile ayırarak, koronavirüs salgınına yönelik önlem aldı.

Yüksekova'da, 7 yıldır taksicilik yapan Hamza Düzen, kızlarının tavsiyesi ile aracında koronavirüs salgını nedeniyle brandalı önlem aldı. Aracının şoför koltuğu çevresini şeffaf brandayla kapatıp yolcularla arasına mesafe koyan Düzen, brandaya açtığı bölmeden de müşterilerinden parasını alıyor.

Aldığı önlemlerin müşteriler tarafından takdirle karşılandığını belirten Düzen, "Önlemler ile hem kendimi, hem müşterilerini koruyorum. Hastalık ortaya çıktığından beri kızlarım sürekli 'yolcularla iç içesin ciddi bir önlem alman lazım' diyorlardı. Bu fikir kızlarımdan geldi. 4 kızımla beraber aracımızı naylon ile 4 bölüme ayırdık. Yolcuların da birbirlerine teması olmasın diyerek böyle bir şey çıktı. Hem müşteriler, hem de ben bu önlemden çok memnunuz" dedi.

Müşteriler ise bu uygulamanın çok önemli ve yerinde olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Araçtan detaylar

-Yolcuların binmesi

-Aracı brandayla kaplaması

-Yolcuların şoföre para verilmesi

-Genel detaylar

-Araç Şoförü Hamza Düzen ile röp

-Müşterilerden Necmettin Tekin ile röportaj

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

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HDP önündeki eylemde 214'üncü gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre, 214'üncü günde de sürdürdü. Oğlu Fatih'in (22) terör örgütü PKK'ya yakın haber sitesinde yayınlanan görüntüsünü izlediğini anlatan Abdullah Demir, zorla konuşturulduğunu söyledi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'OĞLUMU ZORLA KONUŞTURMUŞLAR'

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, 2015 yılında fırında çalışırken, kaçırılan oğlu Fatih için nöbetini sürdüren Abdullah Demir, terör örgütü PKK'ya yakın haber sitesinde görüntülerini izlediğini anlattı. Fatih'in teröristler tarafından zorla konuşturulduğunu söyleyen Demir, "Oğlumun görüntülerini dün internetten izledim. Çocuğu sıkıştırıyorlar. Diyor ki 'Ben kendi irademle gelmişim'. Eğer kendi iradesiyle gitmişse beni onunla telefonla görüştürsünler. Görüntülerde oğlum konuşurken kekeliyor. Konuşamıyor, konuşmadan tekrar başlıyor. 214 gündür biz buradayız. 214 sene de olsa bu kapıdan kalkmayacağım. Oğluma kavuşmadan bu kapıdan kalmayacağım. Allah'ın izniyle oğlumuza kavuşacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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HDP il binası

Ailelerin bekleyişi

Demir'in konuşması

Genel ve detay görüntüler

Nurettin FİDANCAN- Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Koronavirüs tedavisi tamamlanan 20 kişi alkışlar arasında taburcu oldu

ERZURUM'da koronavirüs tedavisi sonrası iyileşen 20 kişi alkışlar arasında taburcu edildi.

Koronavirüs rahatsızlığı sebebiyle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 20 kişi iyileşti. Tedavileri tamamlanan 35 ile 60 yaş grubu arasındaki vatandaşlar, hastane çalışanlarının alkışları arasında hastaneden ayrıldı. Taburcu olan vatandaşlara "Taburcu formundaki maddelere harfiyyen uymanızı istiyoruz. Geçmiş olsun" diyen sağlık çalışanları alkışlarla hastane dışına kadar uğurladı.

Ellerinde valizlerle hastanenin yolunu tutan vatandaşlar ise "Allah razı olsun" diyerek sağlık çalışanlarına veda etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sağlık çalışanlarının taburcu olan vatandaşı uyarması

-Taburcu olan kadının alkışlarla uğurlanması

-Hastaneden elinde çantalarıyla ayrılan vatandaşlar

-Taburcu olan bir vatandaşın sağlık çalışanları önünde eğilmesi

-Taburcu olan vatandaşların uğurlanmasından görüntü

Haber: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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Evden 5 kamyon dolusu çöp çıkartıldı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kötü kokular geldiği için çevredekilerin şikayeti üzerine gidilen bir evden, belediye ekipleri tarafından 5 kamyon dolusu çöp çıkartıldı. Çöplerin çıkartılmasının ardından ev ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Nazilli'de Belediye ekipleri, yalnız yaşayan 75 yaşındaki Nigar U.'nun (Uyar) Pınarbaşı Mahallesi, Cezaevi Sokağı'ndaki evinden kötü kokular yayıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri eşliğinde söz konusu adrese giden Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak çöp ev ile ilgili tutanak tuttu. Ardından da evdeki çöplerin boşaltılıp, dezenfekte edilmesi için çalışma başlatıldı. Gelen kötü koku nedeniyle zor anlar yaşayan ekipler, evden 5 kamyon dolusu çöp çıkardı. Ev temizliğin ardından dezenfekte edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çöp evden görüntü

Evin sahibi Nigar U.'nun (Uyar) görüntüsü

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerinin evdeki çöpleri boşaltmasından görüntü

Çöplerin kamyona yüklenmesinden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

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Öğretmenler, sağlık çalışanları için yüz siperlikli maske üretiyor

Burdur'da öğretmenler, sağlık çalışanları için yüz siperlikli maske üretiyor.

Burdur'da Alpaslan Ali Can Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri, evlerinde, koronavirüsle mücadele eden sağlık personelinin ihtiyacı olan yüz siperlikli maske üretiyor. İlk etapta üretilen 135 maske, İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi. Burdur Alpaslan Ali Can Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Tuncay Şakar, "Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatı İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün desteği ile bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarımıza yardımcı olmak amacıyla 3D yazıcılarımızla siperlik maske üretiyoruz. Bu zorlu süreçte fedakarlık gösteren Teknoloji Tasarım öğretmenimiz Türkan Balım, Müdür Yardımcımız Melek Çakıcı hanımefendilerin özenli çalışmaları ile 5 günlük süreçte ürettiğimiz 135 siperlik maskeyi sağlık çalışanlarımıza hediye ettik. Hedefimiz ayda en az 500 maske üretebilmek" diye konuştu.

Öğretmen Türkan Balım ise "Okulumuzdaki 3D yazıcımızla yaklaşık 1.5 saatte bir maske üretiyoruz. Makineyi yaklaşık 20 saat çalıştırarak 11-12 maske alabiliyoruz. İl Sağlık Müdürlüğümüz bizden 1000 adet maske istedi. Bunu yetiştirmek için gece gündüz çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Öğretmenler çalışırken

3D yazıcı

Tuncay Şakar ile röp.

Detay

Türkan Balım'ın anlatımı

HABER -KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Karacasu, drone ile dezenfekte ediliyor

AYDIN'ın Karacasu Belediyesi, insansız hava aracı drone ile püskürtülen özel sıvıyla dezenfekte çalışmaları başlattı. İlçenin tüm cadde ve sokaklarının dezenfekte edileceği belirtildi.

Koronavirüs salgınına karşı Karacasu Belediyesi, ilçe genelinde her türlü tedbiri almayı sürdürüyor. Bu kapsamda yetkililer, insansız hava aracı drone ile ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları başlattı. Kenttin tüm cadde ve sokaklarının dezenfekte edileceği kaydedildi. Belediye Başkanı MHP'li Zeki İnal, "İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' düsturuyla gündemimizde olan koronavirüsle mücadelede, her türlü önlemlerimizi arttırarak almaya devam ediyoruz. En son teknolojiden de yararlanmaya çalışıyoruz. Türkiye'de ilk kez ilçemizde, drone ile ateş ölçümlerini gerçekleştirmeye başladıktan sonra şimdi de gördüğünüz gibi drone ile ilaçlama yaparak koronavirüsle mücadeleyi ilçemizde en hat safhaya getirmiş durumdayız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Karacasu ilçe meydanından görüntü

Drone çalışması görüntü

Belediye Başkanı Zeki İnal'ın açıklaması

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ KARACASU (Aydın),

Kaynak: DHA