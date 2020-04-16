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DHA YURT BÜLTENİ - 6

Hakkari'de şehit asker için tören düzenlendiIRAK'n Kuzeyi'ndeki Hakurk bölgesinde, PKK'lı teröristlerin daha önceden ararize yerleştirdiği el yapımı patlayıcının (EYP) inifilak etmesis sonucu şehit olan Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından...

16.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:02
DHA YURT BÜLTENİ - 6

Hakkari 'de şehit asker için tören düzenlendi

IRAK'n Kuzeyi'ndeki Hakurk bölgesinde, PKK'lı teröristlerin daha önceden ararize yerleştirdiği el yapımı patlayıcının (EYP) inifilak etmesis sonucu şehit olan Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketi Manisa'ya uğurlandı.

Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde, 15 Nisan 2020 tarihinde, bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından daha önce yerleştirilen mayın/el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan şehit oldu. Cenazesi helikopterle Hakkari'ye getirilen şehit Durhan için Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Cumhuriyet başsavcısı İsmet Çıbnar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Ak Parti İl Başkanı Emrullah Gür, asker ve polis katıldı. Koronavirüs nedeniyle törene sosyal mesafe kuralı uygulandı.

Şehit Uzman Çavuş'un Durhan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören alanına getirildi. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından, özgeçmişi okunan Şehit Durhan yapılan dualarla memleketine uğurlandı. Helikopterle Yüksekova Sehahattin Eyyubi Havilimanına götürülen Durhan, buradan da uçakla memleketi Manisa'ya uğurladı.

Deniz Amfibi Piyade Tugay Komutanlığı İzmir'in Foça ilçesinde görevli Muhammet Fatih Durhan'ın geçici görevle Hakkari Dağ Komando Terörle Mücadele Harekatı Görev Grup Komutanlığı emrinde olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şehit askerin naaaşı tören alanına getirilmesi

Şehit askerin öz geçmişi okunması

İl müftüsü Faruk Gürbüzün dua etmesi

Törene Katılanlar

Şehit askerin helikoptere götürülmesi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

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Bir aylık kirasını ödeyemeyen gündelikçi kadına, evden atma tehdidi

ANTALYA'da evlere gündelik temizliğe giderek kızına bakmaya çalışan kronik astım hastası Ayşe Biçici (33), koronavirüs salgını nedeniyle işe gidemediği için 1 aylık kirasını ödeyemedi. Evi kiralamasına aracı olan emlakçı, Biçici'yi 'Anahtarı almaya geleceğim' yazılı mesaj göndererek, evden atmakla tehdit etti.

Kızı Nisa Ayvaz (12) ile birlikte yaşayan kronik astım hastası Ayşe Biçici, yıllardır evlere temizliğe giderek geçimlerini sağlamaya çalıştı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle işe gidemeyen Biçici, evinin 900 lira olan nisan ayı kirasını ödeyemedi. Evin kiralanmasında aracı olan emlakçı, sık sık kirayı ödemesi için aradığı kadına son olarak 'Anahtarı almaya geleceğim' yazan mesaj gönderdi. Biçici, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Gündelik ev temizliklerine gidiyorum. 15 Mart'a kadar düzenli olarak çalışmaya devam ettim. Bir süre sonra yasaklar başlayıp, önlemler alınınca insanlar işleri iptal etmeye başladı. Aynı süreçte bacağı kırılan kızım ameliyat oldu. O nedenle de bir süre çalışamadım. Bu sürece kadar kiramı düzenli olarak ödüyordum. Bu ay kiramı ödeyemedim. Emlakçı beni sürekli arayarak 'ne zaman ödeyeceksin' diye aramaya başladı. Durumu kendisine izah etmeye çalıştım. Bu sorunun dünya genelinde yaşandığını söyledim. Buna rağmen her gün aramaya devam etti. Son olarak beni evden atlamakta tehdit etti. Bu durum beni ve çocuğumu psikolojik olarak etkiledi. Kızım, 'Anne sokağa mı düşeceğiz' diye soruyor. Geçimimi sağlayabilmek için çocuğumu hasta halde bırakıp işe gittiğim zamanlar oldu. Kronik astım hastasıyım buna rağmen çalışmaya çalıştım ama artık çaresiz kaldım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ayşe Ekici ile röp

Ekici'den detay görüntüler

Ekici'nin apartmandan çıkması

Ekici'nin elektrik faturasını göstermesi

Detaylar

Kızı ile fotoğrafı

Emlakçının mesajı

HABER: Semih ERSÖZLER- KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Koronavirüse karşı dezenfekte tüneli

KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde koronavirüse karşı kentin en işlek caddesindeki kaldırıma belediye tarafından, dezenfekte tüneli kondu. Belediye çalışanı 3 kişi tarafından bin liraya mal edilen tünelde yüzde 70'i etanol, yüzde 30'u su olan sıvı püskürtülüyor.

Kadınhanı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde görev bilgisayar mühendisi Ali İhsan Yıldız, mekatronik mühendisi Halil Eken ve şoför Cevdet Küçükbal, koronavirüse karşı önlem amaçlı dezenfekte tüneli projesi  hazırladı. Projeyi Belediye Başkanı Mehmet Badem'in de destekleme üzerine bin liraya mal edilen tünel kentin en işlek caddesindeki kaldırıma yerleştirildi.  İçinde yüzde 70 etanol ve yüzde 30 sıvı bulunan tanktaki sıvı, sansürlü pompayla tünelden geçenlere püskürtülüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Badem, koronarvirüs tedbirleri kapsamında bütün belediyelerin maddi ve manevi sorumluluklarının olduğunu hatırlatarak, "İlçedeki insanlarımızın sağlığı ve  bu hastalıktan korunması acısında belediye olarak biz mücadele verirken, 3 arkadaşımızda kendileri sorumluluk hissedip, dezenfekte tüneli tasarladı. Bin liraya mal olan bu dezenfekte çadırı adını verdiğimiz tüneli halkımızın hizmetine sunduk.  Seri üretime geçeceğiz. Çevre ilçelerden de bu noktada talepler var. Ticari amaç gözetmeden diğer ilçeler içinde bunu üreteceğiz" diye konuştu.

(

Kaynak: DHA

Etiketler: Hakkari, Güncel
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