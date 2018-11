Dha Yurt Bülteni-7

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:56



12 Kasım 2018 Pazartesi 11:56

1)DİYARBAKIR ADLİYESİ ÖNÜNDE İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA; 2 YARALIDiyarbakır Adliyesi 'nde görülmekte olan bir boşanma davasından çıkan taraflar adliye önünde kavga etti. Silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.GÖRÜNÜT GEÇİLECEKDİYARBAKIR/DHA=====================================================2)AYAKKABILARI MONTLARININ İÇERİSİNDE SAKLAYIP ÇALDILARSAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, bir apatmana giren yaşı küçük hırsızlar dairelerin önünde duran ayakkabıları çaldı. Hırsızlık anları apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.Olay dün, Serdivan Arabacıalanı Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşı küçük hırsızlar, girdikleri bir apartmandaki dairelerin önlerindeki ayakkabıları inceleyerek önce kendilerince seçim yaptı. Daha sonra apartmanın en üst katından ayakkabıları toplamaya başladı. Çaldıkları ayakkabıları montlarının içerisinde saklayan çocuklar apartmandan çıktı. Bu anlar apartmanda bulunan güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde hırsızların güvenlik kameralarını fark etmedikleri anlaşılırken, ayakkabıların çalındığı anlar saniye saniye görüntülendi. Apartman sakinlerinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü:----------------------Hırsızlık anı-Çocukların ayakkabıları çalması-Üzerine yerleştiril çıkması(Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/SAKARYA,====================================================3)ESKİŞEHİR'DE UYUŞTURUCU ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDEESKİŞEHİR'de, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün sabah Özel Harekat Şubesi polislerinin de desteğiyle 8 eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7'si, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 19'u da 'uyuşturucu madde kullanmak'tan 26 kişi yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 30,98 gram skunk, 23,04 gram esrar, 0,45 gram bonzai, 17 ecstasy hap, 1 tabanca, 1 pompalı tüfek, 7 mermi ve 23 fişek ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerden 19'u, 'uyuşturucu madde kullanmak'tan hakkında yasal işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken, sorgulamaları tamamlanan 2'i yaşı küçük olan 7 şüpheli ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan bu sabah adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü:----------------------Polis kemarasından;-Ele geçirilen uyuşturucunun fotoğrafı,-Polislerin sabaha karşı araçlarla Emniyet Müdürlüğü'nden çıkışları,-Özel harekat polislerinin bir evin kapısını koç başı ile kırıp içeriye girmesi,-Evde bir şüphelinin kelepçelenerek gözaltına alınması,-Polislerin evde uyuşturucu bulması,-Eğitilmiş narkotik köpeğiyle bir evde arama yapılması,-Ele geçirilen uyuşturcunun fotoğrafı.-Şüphelilerin adliyeye getirilirken çekilen görüntüler bulunuyor.)Boyut: 325.48 MBEyüp KELEBEK/ ESKİŞEHİR, -====================================================4)HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ YARALANDIADIYAMAN'da, hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Şükrü Yener yönetimindeki 02 HY 642 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Şafi Yatar'ın kullandığı 71 DY 670 plakalı motosiklete çarptı. Kazada devrilen motosiklet bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü:---------------------Olay yeriMotosikletin bahçe duvarına girmiş haliKazaya karışan otomobilPolislerin önlem almasıAraç ve motosikletin çekilmesiGenel ve detay görüntüler(Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 110 MB====================================================5)ŞANLIURFA'DA 'SON OSMANLI' TERZİSİOSMANLI İmparatorluğu döneminde hanedanın kıyafetlerini diken Karakapıcı ailesinin Şanlıurfa'da yaşayan son ferdi Sezai Karakapıcı (76) asırlık malzemeleriyle terzilik mesleğini sürdürüyor. 6 kuşaktır terzilik yaptığını ve kendisinden sonra Osmanlı terzisinin kalmayacağını söyleyen Sezai Karakapıcı, "Terzilik alanında sarayın güvenini kazanan bir aile olduk. Karakapıcı ailesi yaklaşık 400 yıl önce vergi toplamak için İstanbul'dan Şanlıurfa'ya yerleşti. Dedelerimiz Şanlıurfa'da topladıkları vergiyi saraya gönderiyorduö dedi.Şanlıurfa'nın tarihi mekanı olan Gümrük Hanı'nda dedelerinin Ermenilerden öğrendikleri terzilik mesleğini 60 yıldır sürdüren terzi Sezai Karakapıcı, ilerleyen yaşına rağmen, teknolojiye yenik düşen mesleğini eski metotlarla devam ettiriyor. Osmanlı hanedanlığı döneminde padişahın Karakapıcısı olarak atalarının görev yaptığını anlatan Sezai Karakapıcı, Osmanlı Padişahı Abdülhamit döneminde ailesinin bir bölümünün Üsküp'e bir bölümünün ise Şanlıurfa'ya vergi toplamak için gönderildiklerini belirterek şunları söyledi:"Karakapıcı ailesi olarak atalarımız Osmanlı hanedanlığına hizmet ediyordu. Sarayın en güvenilir ailelerindendik. Osmanlı İmparatorluğunun bütün izlerini hem taşıyor hem benimsiyorum. Halen nereli olduğumu soranlara gururlanarak 'Osmanlıyım' diyorum. Çünkü ben Osmanlı kültürü ile yaşayan ve o kültürle ölmek isteyen bir aileye mensubum. Torunlarım ve çocuklarıma sarayları, türbeleri ve camileri gezdirip, Osmanlı kültürünü anlatmaya çalışıyorum. Dedelerimiz şanlı atalarımıza hizmet etme şerefinde bulunmuşlardır. Ben dikim olarak Osmanlı'nın giyim tarzını benimsemiş bir terziyim."100 YILLIK MAKASLA ÇALIŞIYORHer gün işyerini sabah erken saatlerde açtığını kaydeden Karakapıcı, terzi olan babasının Suriye'den 70 altına aldığı 100 yıllık makasıyla çalıştığını ifade ederek şunları anlattı:"1948 yılında babamın yanında çırak olarak bu mesleğe başladım. Bizim ailenin İstanbul'dan Şanlıurfa'ya gelişi 1700'lü yıllara dayanıyor. O dönem Karakapıcı ailesi olarak padişahın huzuruna çıkan, kapıcı ağası olarak bilinen görevdeydiler. Osmanlı döneminde Karakapıcı ailesi güvenilir aile olduğundan padişah bizim aileye itibar ediyordu. O dönem kapıcı ağasının malı mülkü yoktu, sadece ok ve mızrakları vardı. Her şeyi padişahın emriyle yapıyorlardı. Padişah vergi toplamak için İstanbul'dan Karakapıcı ailesinin bir kısmını Şanlıurfa'ya bir kısmını ise Üsküp'e gönderiyor. Ben 60 yıldır terzilik mesleğini yapıyorum. Babam da bu mesleği yapıyordu. O da rahmetli sinema oyuncusu Hüseyin Peyda'nın kardeşi Müslüm Örmen'den öğrenmişti. Bir oğlum öldü, şimdi 2 kızım 9 torunum var. Bu işyerinde daha önceden 15 kişi çalışırdı. Burası terzilik mesleğinin yapıldığı bir okul gibiydi. Artık çırak ve kalfa yetişmiyor. Burada bir çok ünlüye takım elbise diktik. Son Osmanlı terzisi olarak ben çalışıyorum. Benden sonra Osmanlı terzisi kalmayacak."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------------Tarihi Gümrük Hanında işyerini açan Sezai Karakapıcıİşyeri duvarında bulunan fotoğraflar100 yıllık makasla çalışan KarakapıcıOsmanlıdan Şanlıurfa'ya gelişlerini anlatan Sezai KarakapıcıTarihi Gümrük hanından genel görüntüGenel ve detay görüntüler( Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL- ŞANLIURFA-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1.113MB HD===================================================6)DOĞASEVERLER BELEMEDİK'E AKIN ETTİADANA'nın Pozantı ilçesindeki Belemedik Vadisi, sonbahar renkleri olan turuncu ve sarıya bürününce çok sayıda doğaseverin akınına uğradı.İlçe merkezine 9 kilometre uzaktaki Belemedik Vadisi, ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde fotoğraf tutkunlarının ve doğa severlerin büyük ilgisini çekiyor. Hafta sonunu değerlendirmek isteyenler Adana, Hatay, Osmaniye ve Mersin'den, Belemedik Vadisi'ne geliyor. Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Pozantı'nın her mevsim cazibe merkezi olduğunu söyledi. Çay, "Bölgemiz yazın yaylacıların, kışın kar topu oynamak isteyenlerin, ilkbahar ve sonbahar da ise doğaseverlerin ilgisini çekiyor. İyi vakit geçirmek isteyen herkesi Pozantı'ya bekliyoruz" dedi.EVLENME TEKLİF ETTİHatay'ın merkez Antakya ilçesinden Belemedik'e piknik için gelen Tanju Şabanoğlu, kız arkadaşı Aylin Yeşildağ'a yüzlerce kişinin içinde evlilik teklifi etti. Evlenme teklifi alan Aylin Yeşildağ, şaşkınlıkla 'evet' dedi. Çevredekiler, çifti tebrik etti.Görüntü Dökümü-------------------------Belemedik'te çadır kuranlardan görüntülerPiknik yapanlarOyun oynayanlarHalay çekenlerGelin ve damadın düğün çekimiTarihi yerlerden görüntülerİlçe Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın golf aracı ile vatandaşları gezdirmesiSıkma ve börek yapan kadınlarSucuk ekmek yapımıŞelaleden detayEvlilik teklifinden görüntüKalabalıktan görüntülerSÜRE: 03'56" BOYUT: 435 mbHaber-Kamera: Onur Can BULAT/POZANTI,(Adana),=================================================7)TURGUTLU'DA DRONE'LU DENETİMDE SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDIMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde drone ile havadan denetim yapan polis ekipleri, kurallara uymayan 41 sürücüye çeşitli maddelerden 51 cezai işlem uyguladı, toplam 10 bin 978 TL ceza kesti.Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, İzmir- Ankara Karayolu Üçler Nakliyat Mevkii'nde drone destekli trafik denetimi yaptı. Kontrollerde kemer takmayan, cep telefonu kullanan ve şerit ihlali yaparak trafik kazalarına davetiye çıkaran sürücüler, havadan drone ile görüntülendi, idari para cezası uygulandı. 41 sürücüye çeşitli maddelerden 51 cezai işlem uyguladı. Emniyet kemeri takmamaktan toplam 4 bin 104 TL tutarında 38 ceza, seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 1410 TL tutarında 6 ceza, ayrıca çeşitli ihlallerden toplam 10 bin 978 TL ceza kesildiği belirtildi. Emniyet kemeri, cep telefonu, şerit ihlali konularında drone'lu ve rutin denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceği öğrenildi.Görüntü Dökümü-------------------------Trafik ekiplerinin drone ile havadan denetimiHaber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),======================================================