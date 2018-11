Dha Yurt Bülteni 7

13 Kasım 2018 Salı 13:12



DHA YURT BÜLTENİ 7(ÖZEL) - Dünyadaki Türkleri tek sitede topluyorKAHRAMANMARAŞ'ta, yazılım mühendisi Yunus Emre Ceyhan (23), yurt dışına giden Türklerin seyahatlerini kolay geçirmesi için 'www.yokyok.com' adlı internet sitesini hayata geçirdi. Ceyhan, seyahatleri sırasında 67 binden fazla Türk firmasının yer aldığı siteye girenlerin, bulunduğu ülkelerdeki Türklerle iletişime geçip, ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini hedeflediğini söyledi.Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü'nde okurken, Pekin'e giden akademisyenin helal gıda bulmakta zorluk çektiğini ve Endonezya'ya tatile giden çiftin geçirdiği trafik kazası sonrası derdini anlatacak avukat bulamadığını duyan Yunus Emre Ceyhan, sıkıntıları önleyecek yazılım geliştirmeye karar verdi. 'Türk'ün halinden en iyi bir Türk anlar' dediğini belirten Ceyhan, yurt dışına çıkan Türklerin bulundukları ülkelerde lokantadan tamirciye, avukattan doktora ihtiyaç duydukları her alanda vatandaşlarından yardım almalarını sağlamak amacıyla 'www.yokyok.com' adlı internet sitesini kurdu.KOSGEB DESTEĞİ ALDIYunus Emre Ceyhan, bir yandan okurken, diğer yandan da Türklerin yurt dışında açtıkları iş yerlerini sitesinde toplamaya başladı. Bu nedenle üniversiteden dönem olarak geç mezun olan Ceyhan, 2 yıllık veri toplama işleminden sonra projesini KOSGEB'e sundu ve geri ödemesiz 50 bin liralık hibe desteği aldı. Projesi Teknokent Kahramanmaraş jürisinden de onay alınca ofis de açan genç girişimci, 2'si evde çalışan olmak üzere 4 kişilik istihdam sağladı.182 ÜLKEDE 67 BİN TÜRK FİRMAABD'deki bir Türk yatırımcının da çözüm ortağı olduğu projenin oluşturulmasındaki en önemli nedenlerin, Türklerin helal gıdalara ulaşmada ve resmi işlemlerde yaşadıkları sorunlar olduğunu kaydeden Yunus Emre Ceyhan, "'www.yokyok.com' yurt dışına çıkan Türk vatandaşlarımızın yaşadığı orunların çözülebilmesi amacıyla ortaya çıkan bir proje. Bundan 2 yıl önce verilerimizi toplamaya başladık ve şu an 182 ülke 5 bin 421 şehirde yer alan 67 binden fazla Türk firmasına sahibiz ve işlenmesi gereken daha 180 bin tane de verimiz var. Yani bu demek oluyor ki şu anda 250 bin taneden fazla Türk firma var" dedi.'BU HİZMETİ SUNAN BAŞKA SİTE YA DA UYGULAMA YOK'Yurt dışına çıkan Türklerin birçok sorunla karşılaştığını dile getiren Ceyhan, site üzerinden verdikleri hizmetleri şöyle anlattı:"Dünyadaki bütün Türkleri tek bir çatı altında toplanması gereken bir projeye ihtiyaç duyuluyor. Burada da devreye 'www.yokyok.com' girdi. Bir yere gittiniz ve orada yemek yemek istiyorsunuz. 'yokyok.com'un 'bana yakın' özelliğini açtıktan sonra etrafınızda helal yemek yapan Türk restoranlara ulaşabilirsiniz. Ancak şöyle bir yanılgıya kapılan arkadaşlarımız oluyor. Mesela tabelada Türkçe isim yazmıyor sadece İngilizce veya yerel dilde işyeri ismi var. Bu tipte bulunan restorasyonların sayısı bizim veri tabanımızda bin 844 restoran, Türkçe bir isim kullanmadan iş yeri açmış. 'www.yokyok.com' bunların hepsini bir araya topluyor, size uygulanabilir, size ulaşabilir hale getiriyor. Sadece bir platform üzerinden aradığınız hizmete ulaşıp gerekirse onunla mesajlaşabilir, telefon numarasını arayabilir ya da direkt navigasyon aracılığıyla yol tarifi alıp onun ofisine gidebilirsiniz. Bu hizmeti sunan başka bir internet sitesi ya da mobil uygulama şu an yok."'VERİLERİ 2 YILDA TOPLADIK'İnternet sitesinin yakın zamanda mobil uygulamasını da Türklerin hizmetine sunacaklarını kaydeden Ceyhan, verilerin güvenilir olduğunu belirterek, "En önemli olan nokta burası. 252 bin tane veri var elimizde ve bunları toplamamız 2 yıl sürdü. Farklı farklı mecralardan aramalar yapıldı, manuel olarak orada yaşayan kişilerle görüşüldü, konsolosluklarda yer alan bilgiler edinildi. Mesela şöyle düşünün; Sri Lanka'da konsoloslukla iletişime geçilip, orada yer edinmiş Türklerin bilgilerini aldık sonra bunlar araştırmalara tabi tutuldu. En sonunda da topladığımız bütün verileri bir süzgeçten geçirdik. Şu an aktif mi, internet sitesi var mı, sosyal medyada yer alıyor mu? Bu tip bazı süzgeçlerden geçirdikten sonra 67 bin datayı ortaya çıkardık" diye konuştu'TÜRKLER EN ÇOK RESTORAN SEKTÖRÜNDE'Yunus Emre Ceyhan'ın hayata geçirdiği 'www.yokyok.com' adlı sitede, Türk firmalarla ilgili ilginç veriler de yer alıyor. Verilere bakıldığında, Türk firmalarının en çok ABD'de olduğu görülüyor. ABD'yi ise Almanya ve Fransa takip ediyor.Yurt dışında Türk firmasının en çok bulunduğu şehirler 909 firma ile Londra, 872 firma ile Berlin ve 786 firma ile New York olarak sıralanıyor. Türklerin en çok tercih ettiği bölümün, yemek sektörü olduğu anlaşılırken, dünya genelinde açılan 29 bin 939 restoran olduğu belirlendi. Restoranların ardından 7 bin 244 firma ile emlakçılar, 4 bin 608 firma ile oto galericiler geliyor. Türklerin en az faaliyet gösterdiği sektörün ise sigortacılık olduğu anlaşıldı.EN ÇOK 'ALİ BABA' İSMİ TERCİH EDİLİYORTürkler tarafından işletilen; ancak ismi İngilizce ya da yer aldığı ülkenin dilinde olan bin 844 firma bulunurken, Türklerin en çok tercih ettiği Türkçe ismin başında 'Ali Baba' geliyor. 'www.yokyok.com'da yer alan doktorların yüzde 87'sinin, avukatların yüzde 64'ünün, restoranların da yüzde 56'sının internet sitesi bulunmuyor. İnterneti ve sosyal medyayı en aktif kullanan Türk firmaların başında emlakçılar ve oto galericiler geliyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Teknokent binasıYunus Emre Ceyhan'ın teknokente girmesiBilgisayar kullanmasıCeyhan ile röp.Sitenin ekran görüntüsüCeyhan ile röp.Ofisten detaylarHaber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)865 MB======================================Gelin adayı altınlarla kaçtıAĞRI'dan görücü usulü Gökhan U. (23) ile evlendirilmek üzere Çorum'a getirilen N.Ö. (23) isimli genç kız, lahmacun yemek için gittikleri lokantada, düğün için alınan altınlarla birlikte ortadan kayboldu. Genç kızın ailesinin isteği üzerine süt parası, altın ve elbiseler olmak üzere toplam 60 bin TL harcama yaptıklarını belirten Gökhan U., dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.Olay, geçen ay kent merkezindeki Devane Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan ve Hatice U. çifti, oğulları Gökhan U.'yu evlendirmek için harekete geçti. Aile, aracıların devreye girmesiyle oğullarını Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir genç kızla evlendirebileceklerini öğrendi. Bunun üzerine Doğubayazıt'ta verilen adrese genç kızı görmeye giden aileye, 'Oğlunuzla evlenecek kızımız bu, kendisi öksüz büyüdü' denilerek, N.Ö. gösterildi. Genç kızın ağabeyi olduğu belirtilen İbrahim Ö.'ye 15 bin lira, ayrıca aracılara da 10 bin lira para ödendikten sonra gelin adayı N.Ö., bir yakını ile birlikte Çorum'a getirildi.Hasan ve Hatice U. çifti, oğullarının evlenebilmesi için gelinin ailesine süt parası, elbiseler, gelinlik ve takılar olmak üzere toplam 60 bin lira masraf yaptı. Düğün için 14 Ekim tarihi belirlenip davetiyeler basıldı. Düğün salonu rezervasyonu yapıldı. Hazırlıklar yapılırken, gelin adayı N.Ö., "Canım lahmacun çekiyor" diyerek damat adayı Gökhan U. ile çarşıya gitti. Gittikleri lokantada "Lavaboya gidiyorum, birazdan dönerim" diyerek masadan kalkan N.Ö., düğün için alınan üzerinde bulunan takılarla birlikte ortadan kayboldu. Yapılan aramalara rağmen genç kıza ulaşılamadı. Dolandırıldığını anlayan Gökhan U., polise giderek şikayetçi oldu.'15 BİN TL SÜT PARASI VERDİK'Olayın şokunu yaşayan anne Hatice U., oğlunu evlendirme hevesiyle yola çıktığını belirterek "Buradan bir aracı ile birlikte Doğubayazıt'a gittik. Bizi kızın ağabeyi İbrahim Ö. isimli kişi ile tanıştırdılar. Daha sonra da gelinin evine gittik. Oğlumla evlenecek kız ile konuştuk. Kızın kişiliği hoşumuza gitti. Kızın ağabeyi İbrahim Ö., bize 'Hayırlı olsun, yüzükleri takalım, hep birlikte tatlımızı yiyelim' dedi. Biz orada yüzüğümüzü taktık, tatlımızı yedik, ben 'Kızımızı ne zaman götürebiliriz' diye sorduğumda bana 'süt hakkını ne zaman verirseniz o zaman götürebilirsiniz' dediler. Benim o an üzerimde para yoktu. Bir gün sonra bankaya gidip 25 bin lira para çektim. Süt parası olarak 30 bin lira istediler. Ben İbrahim Ö.'ye 15 bin lira para verdim" dedi.'İYİ NİYETİMİZİ KULLANDI'Daha sonra bir yakını ile birlikte gelin adayını Çorum'a getirdiklerini söyleyen Hatice U. "İmam nikahını kıydık. Sonra bize bir telefon geldi. Amcasıymış, Hasan diye birisi aradı. Bize 'Altınları alın yoksa bu düğün olmaz' dedi. Ben o gün 20 bin liralık altın aldım. Ertesi gün kıyafet almaya gittik. Çünkü birkaç gün içerisinde düğün olacaktı. Bir taraftan da kart bastırıyorduk. Sonra gittik, kıyafetleri aldık. Sonra gelinim bana 'Benim canım lahmacun çekiyor' dedi ve Gazi Caddesi'nde bir lahmacuncu tarif etti. Sonra oğlum ile birlikte lahmacun yemeye gittiler ve ne olduysa lahmacuncuda oldu. Oğluma, 'Ben lavaboya gidiyorum' diye masadan kalkmış ve gidiş o gidiş, bir daha da dönmedi. Yabancıdır, kaybolmuştur, yol iz bilmez diye her yerde aradık, ama bulamadık. Daha sonra yakınları tarafından götürüldüğünü öğrendik. Biz bu kişilere ulaştık, olup biteni öğrenmeye çalışıyorduk. Birkaç kez telefonla görüşme sağladık. Ancak, daha sonra dolandırıldığımızı anladık ve şu an bu kişilere ulaşamıyoruz. Telefonlarımızı engellediler. Bu kişiler hakkında şikayetçi olduk. Biz çok mağdur edildik. Biz onu çok sevmiştik, iyi niyetimizi kullandı. Bize bunu yapmamalıydı. Aracılar da bizi hataya düşürdü" diye konuştu.Adalete güvendiklerini söyleyen baba Hasan U. ise kendilerini dolandıran bu kişilere gereken cezanın verilmesini istedi.Görüntü Dökümü:-------------------------Hatice U. ve babası Hasan U.'dan detay-Gelin adayına alınan gelinlik ve elbiselerden detay-Röportaj-Detaylar(SÜRE: 6 Dk ) (BOYUT: 625 MB)Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,====================Kredi kartını kopyaladılar, mesaj gelince şikayette bulunduADAPAZARI(Sakarya), - ADAPAZARI'nda, 32 yaşındaki Mesut Sarıgül'ün kredi kartı bilgilerini kopyalayan dolandırıcılar, başkalarının faturalarını ödeyip kişileri arayarak, "Yanlışlıkla faturanızı ödedik" diyerek parayı aldı. Bankadan gelen mesajla şaşıran Mesut Sarıgül, dolandırıcılar hakkında şikayette bulundu.Adapazarı'nda yaşayan Mesut Sarıgül kredi kartından başkalarına ait faturaların ödendiğini telefona gelen mesajla öğrenince şok oldu. Mesut Sarıgül polise giderek şikayette bulundu. Dolandırıldıklarını telefona gelen mesajla öğrendiklerini belirten Mesut Sarıgül, yapılan ödemeyi son anda iptal ettirdiğini belirterek, "Bizim bilgimiz dışında kartımızı kullanmışlar. Borç mesajı geldi, biz de kontrol ettik. Kartımızın detaylarına baktık ve bir bakiyenin kullanıldığını gördük. Bunun hakkında suç duyurusunda bulunduk, bankaya da karakola da. 350 lira kullanmışlar, haricinde 10'ar gün arayla 400'er lira çekmeye çalıştılar ve biz bunu iptal ettik. Kartımızı ya bir ATM'den ya da bir marketten kopyalamışlar. Çünkü başka türlü kopyalama olanakları yok. Kartımızdan kullandıkları sistemle farklı kullanıcıların telefon faturalarını ödemişler. Yüksek miktarda kullanan telefon kullanıcılarının faturalarını ödeyerek kredi kartındaki parayı nakite çevirmişler. Polis araştırıyor." dedi.Mesut Sarıgül dolandırıcıların uyguladığı yöntemi ise şöyle anlattı:"Kartımıza bir borç geldi. Biz de doğal olarak baktığımızda farklı bir numaranın borcunun ödendiğini gördük. Bu kişiyi aradım, jandarma emekli albay çıktı. Kredi kartı ile borcun ödendiğini söyleyerek, 'Paramızı iade eder misiniz?' diyerek hesap numarası atmışlar. O da geri göndermiş. Kişi de mağdur, biz de mağdur. Parayı bu şekilde nakite çeviriyorlar. Yüksek tutarlı telefon numaralarını seçiyorlar. Kredi kartı kullanan herkes dikkatli olsun, en azından 2-3 günde bir hesap hareket dökümüne baksın. Ne gitmiş ne gelmiş buna baksınlar. Ufak ufak alıyorlar anlaşılmıyor."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kredi kartı elinde detay-Anne-oğul otururken-Müşteri hizmetleriyle telefon görüşmesi-Röportajlar-Detaylar======================================Narenciye posası altında kalan 15 yaşındaki Halil, yaşam savaşı veriyorADANA'da boş araziye kamyondan dökülen narenciye posasının altında kalan kağıt toplayıcısı Halil Yeloğlu (15), tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veriyor.Dün, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde meydana gelen olayda, meyve suyu fabrikasından çıkan narenciye ürünlerinin posasının yüklü olduğu 01 DUP 64 plakalı kamyon, yükünü boş bir araziye dökerken, atık kağıt toplayıcısı Halil Yeloğlu, posaların altında kaldı. Kamyon sürücüsü Selahattin Muhacir'in ihbarı üzerine bölgeye gelen kurtarma ve sağlık ekipleri, vatandaşların da yardımı ile 30 dakikalık çalışmanın ardından Halil Yeloğlu'nu bulunduğu yerden çıkardı. Posanın altında nefessiz kalan Yeloğlu, sağlık ekibinin müdahalesiyle hayata döndürülerek Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yeloğlu, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yeloğlu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDIOlayın ardından, kamyon sürücüsü Selahattin Muhacir ise polis tarafından gözaltına alındı. Muhacir sorgusunda, "Ben yükümü boşaltacağım sırada, arazide çocuklar vardı. Posaların doldurulduğu plastik kasaları toplamak için beklediler. Araçtan inip uyardım, tonajımın çok fazla olduğunu kaza olabileceğini söyledim. Daha sonra kamyonun arkasından ayrıldıklarını görüp, yükümü boşalttım. Fakat çocuklardan birini göremeyince, hemen polisi arayıp bilgi verdim" dedi. Selahattin Muhacir ifadesinin alınmasının ardından, 'taksirle adam yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü-------------------------Adli Tıp Birimi önünden genel görüntüŞoförün Adli Tıp Birimi'nden çıkarılmasıPolis aracına bindirilmesiPolis aracının gidişi***ARŞİV***Olay yerinden genel görüntülerŞoförün olay yerinde konuşmasıİtfaiye erleri ve sağlık görevlilerinin çalışmasıÇocuğun çıkarılmasıSedye ile ambulansa taşınmasıKamyonun görüntüsüSÜRE: 02'08" BOYUT: 236 MBHaber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,