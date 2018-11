Dha Yurt Bülteni 7

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:55



14 Kasım 2018 Çarşamba 11:55

DHA YURT BÜLTENİ 7Emniyet kemeri takmayan sürücüler tabletten kaçamıyorORDU'da trafik polisleri emniyet kemeri takmadan seyir halinde olan sürücülere tabletle görüntü ve fotoğraf kayderek yaklaşıyor, sürücünün itiraz etmesi halinde kendilerine görüntüyü izletiyor. Emniyet kemeri takmayan sürücülere de 108 lira para cezası uygulanıyor.Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'de ilk kez pilot bölge olarak Ordu'da uygulanan Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) 18 Kasım 2015'te faaliyete geçti. Ordu'dan geçen Karadeniz Sahil Yolu'na 19 kule radar cihazı ile 11 adet araç plaka tanıma sistemi konuldu. 10 ay aktif kalan sistem, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla durduruldu. TEDES açık olduğu dönemde yaklaşık 500 bin sürücüye kırmızı ışık ve hız ihlalinden cezai işlem uygulandı. TEDES uygulamasının 9 Eylül 2016 tarihinde durdurulmasının ardından bu kez Elektronik Denetim Sistemi (EDS) kurulması için çalışma başlatıldı. EDS uygulaması için kentteki tüm çalışmalar tamamlanırken sistem henüz aktif edilmedi.İTİRAZI ORTADAN KALDIRIYORLARSistemin devreye girmemesi nedeniyle trafik polisleri halen Karadeniz Sahil Yolu başta olmak üzere diğer bağlantı yollarında ise anlık hız, ve emniyet kemeri uygulamasını manuel olarak yapıyor. Emniyet kemeri takmadan seyir halinde olan sürücüler, tabletle yakalanıyor. Çoğu zaman sürücüler trafik polislerine itiraz ederek, kemerlerinin takılı olduğunu iddia ediyor. Bu durumu ortadan kaldırmak için bazı trafik polisleri, emniyet kemeri uygulaması yaparak artık tablet kullanıyor. Trafikte seyir halinde olan sürücü, kendisine yaklaşırken tabletle görüntü ve fotoğraf kaydeden polisler, sürücünün itiraz etmesi halinde kendilerine görüntüyü izletiyor.BAZI SÜRÜCÜLER ŞAŞIRTTIKemeri takılı olmayan bazı sürücüler çeşitli bahanelerle cezadan kurtulmaya çalışırken, trafik polisleri yinede cezai işlem uyguluyor. Bazı sürücülerin ise uygulanan cezaya rağmen yinede emniyet kemeri takmayacağını, cezayı ödeyeceklerini belirtmesi ise şaşkınlık yarattı.Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya açılması beklenen EDS'nin devreye girmesiyle anlık hızın yanı sıra emniyet kemeri uygulamasının da bu sistemle devam edeceği, sistemin olduğu yerlerde halen devam eden mevcut uygulamanın da sonlanacağı belirtildi. Emniyet kemeri takmayan sürücülere ise 108 lira para cezası uygulanıyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Polisin tablet uygulamasından görüntü-Sürücülere cezai işlem uygulanırken görüntü-Sürücülerle röportaj-Kaldırılan TEDES uygulamasından görüntü (arşiv)Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU,(SÜRE: 4.09 Dk ) (BOYUT: 617 MB)======================================Çiftetelli ile diyaliz hastaları moral bulduMehmet BULDU/İZNİK (Bursa), - İSTANBUL'da özel bir diyaliz merkezindeki hastalar çiftetelli ile moral depoladı. Bursalı erkek hemşire Barış Demirel'in kamerasına yansıyan görüntülerde, hastalara hemşireler de eşlik etti.Özel bir diyaliz merkezinde hastalara moral aşılamak isteyen hemşireler, hastalara moral vermek amacıyla ilginç bir yönteme imza attı. Diyaliz merkezinde çiftetelli açan hemşireler, hastalarla birlikte oynayarak keyifli bir vakit geçirmelerini sağladı. Hastalardan özel izin alınarak çekilen ve Bursalı erkek hemşire Barış Demirel'in kamerasına yansıyan görüntülerde hastaların da yerlerinden çiftetelliye eşlik ettiği ve mutlu oldukları görülüyor. Konuyla ilgili konuşan Barış Demirel, "Diyaliz hastalarımızın bir nebze de olsa acılarını hafiflettiysek ne mutlu bizi. Onlara o anlık dahi olsa hayat aşıladık ve mutlu olmalarını sağladık" dedi.Görüntü dökümü;----------------------------Hastalar ile hemşirelerin oynamasından detaylarBoyut: 21 MB, Süre: 2.14 dakikaHaber: Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa), - Kamera: BURSA,======================================Cinsel istismarla suçlanan imamın tahliyesine tepkiADANA'da camide, Kuran eğitimi verdiği 15 yaşındaki E.S. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamalarıyla tutuklu yargılanan imam M.D. (56) tahliye edildi. Mağdur E.S., "Bu adam çocukluğumu gençliğimi mahvetti. Geleceğimi de mahvetsin istemiyorum" diyerek karara tepki gösterdi.Şu anda Mersin'deki bir lisede eğitim gören E.S., iddiaya göre 4 Aralık 2017'de okulun rehberlik öğretmeniyle yaptığı görüşmede, 12 yaşındayken yaz tatilinde sabahları Adana'daki bir camide Kuran kursuna gittiği sıralarda, temizlik de yaptığını, bu sırada imam M.D.'nin kendisini depoya gönderip elektrik süpürgesinin torbasını getirmesini istediğini söyledi. Karanlık olan depodan çıkmak üzereyken içeri imam M.D.'nin girdiğini "Çok güzelsin" diyerek boynundan öptüğünü ve kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Bu iddia üzerine rehberlik öğretmeni, okula polis çağırıp, E.S.'nin başından geçeni anlatıp ailesine bilgi verdi. İddia üzerine ifadesi alınan genç kızın suçladığı imam M.D. tutuklanıp, hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından iddianame hazırlandı.Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, Çocuk İzlem Merkezi'nde psikolog eşliğinde ifadesi alınan E.S.'nin ifadelerine yer verildi. İmam M.D.'nin cep telefonu fenerini yakarak yaklaştığı E.S.'ye "Çok güzelsin" dediğini ve boynundan öptüğünü, ardından üst kıyafetlerini çıkarttığını, elini pantolonunun içerisine sokarak parmağını vajinasına soktuğu, sonrasında kalçalarını okşadığını ve cinsel organını beline değdirdiği iddiaları yer aldı. E.S.'nin çığlık attığı ve sesini kimseye duyuramadığı, sonrasında kendisini otoban kenarındaki parkta bulduğunu, iç çamaşırında kan izleri gördüğü anlatıldı. İddianamede mağdur E.S.'nin olay sonrası yanına gelen M.D.'nin olayı kimseye anlatmaması, ikisinin arasında sır olarak kalmasını istediği, anlattığı taktirde olacaklardan kendisinin sorumlu olacağını söylemesi üzerine, korkarak kimseye anlatmadığı ifadelerine yer verildi.'SAKALIM YOKTUR'Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nca alınan genital raporda, belirtilen parmak penetrasyonu sonucu oluşabilecek kısmi eski yırtık ile uyumlu olduğu bildirildi. İmam M.D., Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında sanık M.D., "Mağdure ifadesinde sakallı şahıstan bahsetmektedir. Benim sakalım yoktur. Sakallı insan kim ise onu söylemesini istiyorum. Benim olayla bir alakam yoktur. Çok rencide oldum" diyerek beraatini talep etti. Mahkeme M.D.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. 2 Ekim'de ikinci duruşmada mahkeme heyeti, tanıkları dinledikten sonra M.D.'nin avukatından savunmasını aldı. Avukat R.Ç., E.S.'nin ifadelerinde çelişkiler bulunduğunu belirterek, M.D.'nin tahliyesini istedi. M.D.'nin tutuklu bulunduğu 8 aylık süreyi göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, tahliyesine karar verdi.ADALET İSTİYORUMMağdur genç kız E.S. ile annesi A.S., tahliye kararına tepki gösterdi. Çocukluğu ve gençliğinin mahvolduğunu belirten genç kız, "Avukatım mahkemeye girmeme gerek olmadığını söylemesi üzerine ikinci duruşmaya katılmadım. Daha sonra tahliye kararını öğrendim. Bu bana imkansız geliyordu. Avukatımı arayıp, 'bu nasıl adalet, kötü insanlar içimizde dolaşacak mı? İyi insanlar ölmediği sürece kötü insanlara ceza verilmeyecek mi? Hani benim gençliğim' dedim. Bir insanın hayatı böyle mahvedilir mi? Sonra sinir krizi geçirdim. O günden beri adalet arıyorum. Bu ülkede adaletin olacağına inanıyorum. Gençliğimi çocukluğumu bana geri versinler. Çocukluğumu, gençliğimi mahvetti bu adam, artık geleceğimi de mahvetsin istemiyorum. Ülkenin üst düzey yöneticileri yargı sürecini hızlandırsın. Yargının isabetsiz kararlarını istemiyorum. Okulumda derslerim düştü, psikolojim bozuldu. İntihar girişimlerim oluyor, çevrem annem, babam ve yakınlarım çok üzülüyor. Ben sadece adalet istiyorum."Görüntü Dökümü------------------------Mağdur E.S. ile röp.Annenin konuşması ve ağlamasından görüntülerCamiden genel ve detaySÜRE: 06'54" BOYUT: 765 MBHaber: Akif ÖZDEMİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,======================================İHH, SURİYE'DE 200 ÇİFTİ EVLENDİRDİİNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Fırat Kalkanı bölgesindeki yıl içerisinde 200 çiftin ihtiyaçlarını karşılayarak evlenmesine yardımcı oldu.İHH İnsani Yardım Vakfı savaşın zor şartlarından dolayı evlenemeyen gençlere yönelik başlatılan proje kapsamında, 2018 yılında 200 gencin evlilik hayalini gerçekleştirdi. İHH görevlilerinden Yakup Alaca, Suriye'deki zor şartlardan dolayı genç çiftlerin evlenemediğini, imkanların yetersiz olduğunu belirterek, "Bu arkadaşlarımızın çoğu çadırlarda ve konteynırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Bundan dolayı İHH olarak düğün hediyesi; buzdolabı, çamaşır makinesi, halı, yatak başta olmak üzere küçük ev aletlerini teslim ediyoruz. 2018 yılında 200 arkadaşın evlenmesine yardımcı olduk. İnşallah 2019 yılında Fırat Kalkanı bölgesinde yaşayan ihtiyaç sahibi 300 genci de yeni projeyle evlendireceğiz" diye konuştu.Dağıtımda hediyeleri teslim edilen damat adayların eşyaları araçlarla çadırlara gönderildi.Görüntü Dökümü:-----------------------Yardımlardan görüntüYardım alanların kunuşmasıİHH yetkilisinin konuşmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 68 MB====================================================SIRT AĞRISIYLA BAŞVURDU, KARNINDAN 5 KİLOLUK KİTLE ÇIKARILDISİVAS'ta sırt ağrısı ve kusma şikayeti ile hastaneye başvuran Serap Bozkurt'un(26) karnından ameliyatla 30 santimetre çapında, 5 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı.Sivas'ta yaşayan evli, 2 çocuk annesi ev hanımı Serap Bozkurt bir süredir yaşadığı sırt ağrısı ve kusma şikayetleri nedeni ile Numune Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan muayene sonucunda Bozkurt'un karnında büyük bir kitle olduğu belirlendi. Bunun üzerine Bozkurt hemen ameliyata alındı. Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Bağcı ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Levent Kandemir'in gerçekleştirdiği operasyonda Serap Bozkurt'un karnından 5 kilogram ağırlığında, 30 santimetre çapında kitle çıkarıldı.Operasyon ile ilgili bilgiler veren Dr. Levent Kandemir, "Hastamızın yapılan tetkiklerinde karnında kocaman bir kitle tespit ettik. Hastamızı acil ameliyata hazırladık. Ameliyata aldığımızda 5 kilo civarında, 30 cm boyutlarında tüm karnını dolduran büyük bir kitle vardı. Kitlenin sol yumurtalığından köken aldığını tespit ettik. Kitleyi çıkardık ve frozen dediğimiz patoloji çalıştırdık. Sonuç iyi huylu çıktığı için kitleyi alarak ameliyatımızı bitirdik. Hastamız çok şanslıydı. Erken geldiği için hemen acil ameliyata alındı. Başarıyla şifaya kavuştu" dedi.Serap Bozkurt ise karnındaki kitleden haberdar olmadığını ifade ederek, "Acil servise sırt ağrısı ve aşırı kusma şikayetiyle geldim. Yapılan tetkiklerle sırt ağrısı olmadığı, karnımda büyük bir kitle olduğu tespit edildi. Doktorlarımız bu kitleyi ameliyatla çıkardılar. Allah'a şükür şu an durumum çok iyi. Doktorlarımıza, personelimize çok teşekkür ederim. Benimle gayet iyi ilgilendiler, çok iyi davrandılar" dedi.Görüntü Dökümü:------------------------Hasta ve hekimlerin görüntüsü-Doktorun açıklaması-Hastanın konuşmalarıHaber: SİVAS,=======================================================SUUÇTU ŞELALESİ SONBAHARDA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜ OLUŞTURDUBURSA'da 38 metre yükseklikten aka suyu ile kendine hayran bırakan kentin doğal güzelliklerinden Suuçtu Şelalesi, turistlerin uğrak noktası oluyor.Mustafakemalpaşa ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki doğal güzelliği ile izleyenleri kendine hayran bırakan Suuçtu Şelalesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor. Fay hattının çökmesiyle oluşan 38 metrelik şelale, altında bulunan göleti ile kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Ziyaretçiler tarafından gezi alanı ve piknik yeri olarak tercih edilen Suuçtu, etrafını saran kayın ağaçları arasında, temiz havası ve soğuk suyu ile dikkat çekiyor. Şelale, turistlerin yanı sıra fotoğraf meraklılarının ve düğün fotoğrafçılarının da tercih ettiği önemli doğal güzelliklerden oldu.Kilometrelerce uzaktan, Suuçtu Şelalesi'ni görmeye geldiklerini belirten Özkan Necip, "İstanbul Zekeriyaköy'den geldik. Eşim Bursalı, bu yüzden buraları biliyorduk. Doğa harikası bir yer. Bu ikinci gelişim, bu kez arkadaşlarımızla geldik. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim" dedi. Ziyaretçilerden Mümin Övümce ise, "Tabiat güzelliği olarak harika bir yer. Ender bulunan güzelliklerden birisi. 100 kilometre yol yapıp, yalnızca burayı görmeye geldiysem, sebebi doğal güzelliğidir" diye konuştu.'SUUÇTU ŞELALESİ BURSA'NIN MARKASI OLDU"Suuçtu Şelalesi'nin Türkiye adına çok önemli bir tabit parçası olduğunu belirten Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, "38 metre yüksekten çağlayan şeklinde akan su, oluşturduğu güzellikler ile herkesi meftun ediyor. Dünyadaki en önemli kavramlardan biri olan çevre duyarlılığına dikkat ederek, orayı betonlaştırmadan ve bütün sivil toplum örgütlerinin de görüşlerini alarak, yeni bir düzenlemeye tabi tuttuk. Eşsiz kayın ormanları ve şahane bir doğa parçası. Havası, suyu, güneşi ve toprağıyla insanların nefes alabileceği çok özel bir mekan oldu. Turizm ve ekonomiye katkısıyla Suuçtu, Bursa'nın bir markası oldu. Yerli ve yabancı birçok turistlerin uğrak mekanı haline geldi" dedi.Görüntü Dökümü---------------------Suuçtu Şelalesinden görüntüler-Ormandan görüntülerGölden ve akan şeladen görüntülerZiyaretçilerden görüntüler-RöportajlarDosya adı: 1411selaleSÜRE: 4 dakika 16 saniye BOYUT: 477 MBHaber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/Muammer İRTEM,BURSA,=============================HURMA PAKETLERİNDEN AFYON SAKIZI ÇIKTIVAN Ferit Melen Havalimanı'nda İran uyruklu yolcunun valizinde yapılan aramada, preslenmiş hurma paketleri içerisinde 6 kilo 910 gram afyon sakızı ele geçirildi. Van'dan İstanbul'a gitmek üzere dün Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran vatandaşı Taj Mohammed Mohtashami'nin giriş kontrol noktasında, X- Ray cihazdan geçen valizi, şüphe üzerine polis ekipleri tarafından arandı. Narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan detaylı aramada, preslenmiş hurma paketleri içerisine zulalanan 5 paket halinde 6 kilo 910 gram afyon sakızı ele geçirildi, Mohtashami gözaltına alındı. 'Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Taj Mohammed Mohtashami, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Görüntü Dökümü---------------------İran vatandaşının havalimanında X-Ray cihazından geçişi-Polisin valizleri kontrolü-Valizde yapılan aramalar-Afyon sakızının bulunması=============================Afyonkarahisar'da öğrencilerden farkındalık standıAFYONKARAHİSAR Atatürk İlkokulu Beslenme Dostu Okul Projesi kapsamında okulda meyve standı açarak, meyve ve doğal ürünler tüketimine farkındalık oluşturdu.Afyonkarahisar Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencileri öğretmenleri Fatma Kök'ün 'Beslenme Dostluk Okul Projesi'ne destek vererek okulda meyve ve doğal ürünler tattı. Okul içerisinde hazırlanan meyve ve doğal ürünlerin yer aldığı stantlarda elma, ayva, portakal, mandalina, ekmek ve yöresel doğal ürünler yer aldı. Öğrenciler ellerindeki dövizlerle meyve tüketiminin önemine dikkati çekti. Obeziteyle mücadele ve sağlıklı beslenmeye duyarlılığın arttırılması için hazırlanan standın açılış kurdelesini İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın yaptı. Açılışın ardından Müdür Yalçın, projenin önemine dikkati çekerek, öğrencilerle sohbet etti ve ikramları tattı. Daha sonra bazı öğrenciler hazırladıkları meyveleri okuldaki diğer öğrencilere ikram ederek, tavsiyelerde bulundu.'SAĞLIKLI BESLENMENİN ÖNEMİNİ FARK EDECEKLER'Okul Müdürü İsa Urhanoğlu, çocukların bu projeyle doğal ürünleri tercih etme arzusu içerisinde olacaklarını söyledi. Urhanoğlu, "Okul çağı çocuklarımızın gelişim çağının en hızlı olduğu dönemdir. Burada temel alışkanlıklarını çocuklarımız kazanıyor. Biz bu temel alışkanlıkları bu çağda verirsek ilerleyen dönemlerde daha sağlıklı bir yaşama kavuşacaklar. Bu nedenle Beslenme Dostu Okul projemizi gerçekleştirdik. Bu sayede çocuklar sağlıklı beslenmenin önemini fark ederek, daha çok doğal ürünleri tercih etmelerini arzu ediyoruz. Öğrencilerimize bu yönde farkındalık oluşturmak istiyoruz" dedi.FAYDALI VE ETKİLİ BİR PROJEProje koordinatörü öğretmen Fatma Kök, amaçlarının çocukların sağlıklı beslenmeleri konusunda bilinçlendirmek olduğunu vurguladı. Kök, "Çocuklarımız gelişim çağının en önemli döneminde. Bu dönemde çocuklarım meyveleri, buradaki gördüğünüz sağlıklı besinleri görmeleri açısından ve farkındalık oluşturmak açısından projeyi gerçekleştirdik. Faydalı ve etkili olduğumuzu düşünüyorum. Biliyorsunuz en fazla paketli ve abur cubur ürünlerin tüketildiği bir dönemdeyiz. Çocukları bunlardan uzaklaştırmak ve sağlıklı besinleri onlara göstermek açısından projeyi geliştirdik. Öğrencilerimiz adına çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Atatürk İlkokulu olarak farkındalık çok üst düzeyde ve çocuklar da çok heyecanlı. Çocuklar da bu proje için çok çalıştı. İnşallah bu projemiz faydalı olur. Çocuklar bu farkındalığı diğer çocuklara göstermiş olur" diye konuştu.4. sınıf öğrencisi Yunus Emir Kaçaroğlu, "Bu etkinliği yaparak diğer çocuklara abur cuburları az tüketmelerini ve meyveleri daha çok yenmesini sağlamaya çalışıyoruz ve güzel gidiyor" dedi.Diğer öğrenciler de farkındalık oluşturan projenin içerisinde yer almaktan mutlu olduklarını söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Doğal ürünlerden detayÖğrencilerden detayÖğrencilerin elindeki dövizlerden detayMeyvelerden detayÖğrenciler meyve hazırlarken detayÖğrenciler meyve dağıtırken detayMilli Eğitim Müdürü Yalçın stantların açılış kurdelesini keserkenYalçın öğrencilerle sohbet ederkenGenel detaylarOkul Müdürü İsa Urhanoğlu ile röpÖğretmen Fatma Kök ile röpÖğrenciler ile röpÖğrenciler meyve yerken detayHABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,=========================Belediye başkanına silahlı saldırıda 1 gözaltı, 3 şüpheli aranıyorİbrahim EMÜL/OSMANİYE, - OSMANİYE'de, Hasanbeyli ilçesi Belediye Başkanı MHP'li Alpaslan Koca (65) ve beraberindeki 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayına karıştığı iddia edilen O.K. gözaltına alınırken, 3 kişi ise aranıyor. Bu arada başkan ile diğer 2 kişinin tedavisi devam ediyor.Merkeze bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir özel hastanede tedavi gören annesini dün saat 16.00 sıralarında ziyarete giden Hasanbeyli Belediye Başkanı Alpaslan Koca'nın oğlu Batuhan Koca, burada nedeni henüz belirlenemeyen nedenle ismi açıklanmayan 1 kişi ile tartıştı. Olay büyümeden taraflar, çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı. Akşam babası ve yanındakilerle tekrar hastaneye gelen Batuhan Koca, annesini ziyaret ettikten sonra yakındaki bir kafeteryaya geçti. İddiaya göre burada aynı kişi ile karşılaşınca aralarında tekrar tartışma çıktı. Bu arada kalabalık arasındaki 1 kişi tabancasını çıkarıp rastgele ateş açtı. Saldırıda Belediye Başkanı Koca, yanındaki Burak Başaran (39) ve Murat Karakaya (22) çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan Koca ve yanındakiler hemen ameliyata alındı. Bu arada bölgeye sevk edilen polis özel harekat, TEM ve asayiş ekipleri olaya karışan O.K.'yi gözaltına aldı. Şüpheli sorgulanmak üzere Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken polis, ismini belirlediği 3 kişiyi daha yakalamak için çalışma başlattı.HAYATİ TEHLİKELERİ YOKBacaklarından yaralanan Başkan Alparslan Koca ile Murat Karakaya'nın yoğun bakım servisinden normal odaya alındığı ve durumlarının iyi olduğunu belirtildi. Olayda ağır yaralanan Burak Başaran'ın ise Osmaniye Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikeyi atlattığı kaydedildi. Diğer yandan, olay bölgesinde yaşanan ve çevrede büyük korkuya neden olan kavga sonrası şüphelilerin polis tarafından gözaltına alınması bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Olay yerinin yukardan cep telefonu ile çekimi-Bağrışmalar ve polis araçlarının gelişi-Polislerin şüphelilere müdahalesinden görüntüler-Şüphelilerin gözaltına alınmasıHaber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,BOYUT: 91.7 MB SÜRE: 03'10=====================Sokakta yorganla dolaşan gençlere başkandan çay davetiSİVAS'ta hava sıcaklığı sıfırın altına inince gençler soğuğa dikkat çekmek için caddelerde yorganla dolaştıkları anların fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Belediye Başkanı Sami Aydın, gençlere çay davetinde bulundu.Kentte mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığı, önceki günden itibaren düşüş yaşadı. Dün gece kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derecelere kadar düştü. Atatürk Caddesi üzerinde, havanın soğumasıyla birlikte yorgana sarılarak dolaşan kişilerin fotoğrafları paylaşıldı. 'Sivas'ta havalar soğudu, yorgansız sokağa çıkmayın' uyarısı ile paylaşılan fotoğraf ilgi gördü. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın da sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaşarak, "Havası sert insanı mert Sivas. Hem de yün yorgan. Gençler beni bulun. Bir ara sizleri çaya bekliyorum, ısınırız" ifadelerini kullandı.Görüntü Dökümü:-Sokakta yorganla yürüyenlerin görüntüleri (Amatör kamera)Haber: SİVAS,