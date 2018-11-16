Dha Yurt Bülteni 7

16 Kasım 2018 Cuma 12:26



16 Kasım 2018 Cuma 12:26

DHA YURT BÜLTENİ 7Bakan Selçuk: İleri hedeflere ihtiyacımız varMİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim anlamında dünya ile rekabet etmek istediklerini belirterek, "Çok daha ileri hedeflere ihtiyacımız var. Bunu yapabilmek için ideallerimizin, inancımızın, hayallerimizin olması lazım. Eğer bunlar varsa, çok daha ileri noktalara ulaşmak zor değil" dedi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Burdur'da ziyaret ve açılışlarda bulundu. Burdur Valiliği'ni ziyaret eden Selçuk, burada anı defterini imzaladı. Ardından Gazi İlkokulu'nun yeni binasının temel atma törenine katılan Selçuk, illeri gezerek milli eğitim alanında yapılan yatırımları incelediklerini söyledi. Okulların sayısının artırılmasıyla Türkiye'nin eğitim altyapısı açısından şimdiye kadar geldiği seviyeyi daha yükseltmeyi ümit ettiklerini belirten Selçuk, "Son 16 yıldır eğitim kuruluşları, altyapı, öğretmen sayısına yönelik yapılan bütün çabalar Türk eğitim sisteminin ciddi bir noktaya gelmesini sağladı. Nitelikle ilgili farklı şeyler yapılmasına yönelik bize bir fırsat verildi. Türk eğitim sisteminin çok daha iyi adımlar atacağına gönülden inanıyorum. Bunun için herkesin desteğine ihtiyacımız var" dedi.'ELİNİZDE SİHİRLİ DEĞNEK OLSA NE YAPARDINIZ' SORUSUBakan Selçuk, Türkiye'nin daha yukarılara doğru tırmanması için gayret ettiklerini dile getirdi. Konuşmasının ardından Selçuk, öğrencilerle Gazi İlkokulu'nun temel atma töreninin butonuna bastı. Temel atma töreninin ardından yan tarafta bulunan okulda sınıfları gezen Selçuk, öğrencilerin isteklerini sordu. Bir sınıfta öğrencilere, "Elinizde sihirli değnek olsa ne yapmak istersiniz" diye soran Selçuk'a öğrenciler ilginç yanıtlar verdi. Bir öğrenci bisiklet istediğini belirtirken, bir öğrenci de okulları yönetmek istediğini aktardı.'İMKANSIZ DEĞİL'Selçuk ardından Burdur Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açılış törenine katıldı. Havanın soğuk olması nedeniyle konuşmasını kısa kesen Selçuk, Burdur'un eğitim sisteminin başarı hikayelerini bildiklerini söyledi. Eğitim anlamında dünya ile rekabet etmek istediklerini dile getiren Selçuk, "Çok daha ileri hedeflere ihtiyacımız var. Bunu yapabilmek için ideallerimizin, inancımızın, hayallerimizin olması lazım. Eğer bunlar varsa, çok daha ileri noktalara ulaşmak imkansız değil" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Bakan Ziya Selçuk Burdur valiliği ziyaretiŞeref defterini imzalamasıAçılış alanında çocukların bakan Ziya Selçuk'u çiçekle karşılamasıBakan Ziya Selçuk'un konuşmasıBakan Selçuk açılışı çocuklarla yapmasıBakan Ziya Selçuk bir sınıfı ziyaret etmesiBakan Selçuk milli eğitim müdürlüğü açılışı konuşmasıMilli eğitim müdürlüğü açılışıDetaylar411 MB -- 03.43/// HDHaber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/BURDUR,==================Tek teker üstünde işe gidip geliyorlarORDU'nun Ünye ilçesinde yaşayan Gürkan Karaduman (33) ile Soner Şakarcan (29), günlük kent içi ulaşımlarını trafikte elektrikli tek teker olarak adlandırılan ulaşım aracını kullanarak gerçekleştiriyor. Tek tekerlek üzerinde seyahat eden iki genç vatandaşlar tarafından da şaşkınlıkla izleniyor. Aracın 2 saatlik şarj ile 30 kilometre mesafe kat ettiği, 25 kilometre hıza ulaşabildiği belirtildi.Ordu'nun Ünye İlçesi'nde esnaflık yapan Gürkan Karaduman (33) ile özel sektörde yöneticilik yapan Soner Şakarcan (29), işe gidip gelirken trafikte elektrikli tek teker olarak adlandırılan ulaşım aracını kullanıyor. Tek teker üzerinde ayakta durarak seyahat eden Karaduman ve Şakarcan, ulaşımda çevreci bir araç tercih ettiklerini söyledi. Aracı elektrikle şarj ederek kullanabildiklerini belirten iki genç, tek tekerin kendilerine trafikte kolaylık ve hız sağladığını dile getirdi. Aracın 2 saatlik şarj ile 30 kilometre mesafe kat ettiği, 25 kilometre hıza ulaşabildiği belirtildi.İnternette başka bir cihaz için araştırma yaparken tek tekerli bu ulaşım aracını gördüğünü belirten Gürkan Karaduman "Bu cihazın yurt dışında kullanıcıları vardı. İlgi duydum ve Türkiye'de de kullanıcılarının olduğunu gördüm. Araştırma yaparak düşük seviyedeki bir modelle başladım. Bununla tanıştıktan sonra artık toplu taşıma araçlarına binmiyorum. Şehir içi bütün ulaşımımı bu araç ile yapıyorum. İşe gidip gelirken her gün bu aracı kullanıyorum" dedi.Soner Şakarcan ise, tek tekerlekli bu ulaşım aracı ile doğaya daha çok saygılı olduklarını söyleyerek "Türkiye genelinde bir grubumuz var. Çeşitli etkinlikler yapıyoruz. 29 Ekim'de Ata'ya Saygı sürüşümüz oldu. Yağmurlu havalarda şemsiye ile yolumuza devam edebiliyoruz. En kötü ihtimalle elimize alıp dolmuşa binebiliyoruz. Tek teker ile tanıştığımdan beri arabayı hiç kullanmıyorum. Böylelikle egzozdan kötü kokular salınmıyor ve doğayı kirletmiyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.Görüntü Dökümü:-------------------------Tek teker ulaşım aracı ile iki gencin gidişi-Detaylar-Röportajlar(SÜRE: 4.41 Dk) (BOYUT: 524 MB)Haber-Kamera: Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE(Samsun),==================Üzerine çamur bulaştırıp cebinden 8 bin lirasını çaldılarBOLU,- BOLU'da, camide abdest alan kişinin üzerine çamur bulaştırıp, temizleme bahanesi ile cebinden 8 bin TL'sini çalan M.C.Ö.(58), A.U.(56) ve S.Y.(33) yakalandı.Olay 5 Kasım'da Borazanlar Mahallesi'nde bulunan Bilali Habeşi Camii'nde meydana geldi. Caminin bahçesinde bulunan şadırvanda abdest alan G.O.'nun yanına yaklaşan M.C.Ö., A.U. ve S.Y., abdest alan kişinin kıyafetine çamur sürdü. Olaya yanlışlıkla olmuş süsü veren şüpheliler, üstünü temizlemek istedi. Bu sırada şüpheliler, G.O.'nun dikkatini dağıtırken M.C.Ö., G.O.'nun cebinde bulunan 8 bin lirayı aldı. G.O.'nun parayı tarım makinesi almak için cebinde tuttuğu öğrenildi. Olayın ardından caminin güvenlik kamerası kayıtları incelenerek şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.Kentten ayrılan şüpheliler, dün yeniden Bolu'ya geldi. Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettiği 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden M.C.Ö.'nün yankesicilik suçundan 10, A.U.'nun 7, S.Y.'nin de 4 suç kaydı olduğu belirtildi. 'Pislikçilik' adı verilen yöntemle yankesicilik yapan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Şüphelinin adliyeye getirilmesi-Adliyeden detaylarHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,94 MBGÖRÜNTÜ DGS'DE=====================Geçen yılın şanslı bayisi 'Umut', kredi engeline takıldıANTALYA'da geçen yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin çıktığı bileti satan seyyar gişe 'Umut', bu yılbaşı umut dağıtamayacak. Bankadan kredi çekip bilet almak isteyen gişe sahibi Orhan Kostakoğlu, "Kredim onaylanmadı. Kredi çekemezsem hanımla birlikte dükkanı kapatıp eve gideceğiz" dedi.Milli Piyango idaresinin yılbaşı özel çekilişinde 2019 yılı büyük ikramiyesi 70 milyon lira oldu. Tam bilet 70, yarım bilet 35 ve çeyrek biletin 17.5 liradan satılacağı duyuruldu.KREDİ BAŞVURUSU ONAYLANMADIGeçen yıl 61 milyonluk büyük ikramiyenin isabet ettiği şanslı biletlerden Antalya'dakini, 'Umut' gişesi sattı. 2018 yılbaşı özel çekilişinde Antalya talihlisine büyük ikramiyeyi kazandıran 'Umut' gişesi, bu yılki özel çekilişte umut dağıtamayacak. Eşi Havva Kostakoğlu ile birlikte seyyar gişe işleten işçi emeklisi Orhan Kostakoğlu (60), geçen yıl bankadan eşiyle birlikte 67 bin TL'lik kredi çekip satmak için bilet aldı. Çift yılbaşı özel çekilişinde yaklaşık 130 bin TL'lik bilet sattı. Çiftin bankaya 20 bin TL'lik kredi borcu kaldı. 2019 yılı özel çekilişi için bu kez daha yüklü miktarda bilet satmak isteyen çift, 150 bin TL'lik kredi çekmek istedi. Ancak banka kredi başvurusunu onaylamadı.'TEZGAHI KAPATACAĞIM'Kredi onaylanmayınca büyük şok yaşadığını anlatan Orhan Kostakoğlu, elinde sermaye olmayınca yeniden bankaların yolunu tuttuğunu söyledi. En geç 29 Kasım'a kadar alacağı biletlerin parasını yatırması gerektiğini belirten Kostakoğlu, bu defa bankadan 50 bin TL'lik kredi başvurusunda bulundu. Hiçbir şekilde bu yılki özel biletlerden alamadığını anlatan Kostakoğlu, "Bilet alabilecek miyim, meçhul. Kredim onaylanmadı. Bankadan 50 bin TL verebileceklerini söylediler ama onu da onaylamadılar hala. Bayiler biletlerini alıyor ve biletler tükeniyor. Kredi çekemezsem hanımla birlikte dükkanı kapatıp eve gideceğiz" dedi.'EVLENEMEYENLERİ EVLENDİRECEĞİM'Kasım ayı içerisinde çekilişi yapılacak biletleri satmaya devam eden Kostakoğlu'dan bilet alanlar ise büyük ikramiye hayali kuruyor. Aykut Eren Tuygun, gariban olduğunu belirterek büyük ikramiyenin kendisine çıkması halinde kurduğu ilginç hayalini anlattı. Dar gelirlilerin bu devirde zorluklar içerisinde evlendiğini belirten Tuygun, "Hayalim evlenemeyenleri evlendirmek. İnsanlara yardım edeceğim ve evlenmek isteyenleri evlendireceğim. Kendime de bir ev alacağım. Çıkacağını da zannetmiyorum ama çıkarsa bunları yapacağım" dedi. Mehmet Zafer Başaran ise emekli olduğunu belirterek, paraya çok ihtiyacı olmadığını söyledi. Başaran, "Şayet büyük ikramiye çıkarsa fakir fukaraya dağıtırım" dedi.Görüntü Dökümü-------------Bayinin dış plan görüntütsü-Bayi sahibin detay görüntüleri-Röp 1: Orhan Kostakoğlu (bayi sahibi)-Röp 2: Aykut Erentuygu-Röp 3: Mehmet Kostakoğlu-Detaylar554 MB// 5.00 SN HDHaber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,GÖRÜNTÜ DGS'DE===================Pastaneci cinayeti şüphelisi polise teslim oldu, 4 gün sonra yemek yediKONYA'da, pastaneci Bekir Öztürk'ün (52) 4 gün önce tabancayla vurularak, öldürülmesiyle ilgili polisin çalışması sürerken, cinayet şüphelisi meslektaşı ve komşusu Yakup Akdoğan (28), silahıyla emniyete gidip, teslim oldu. Olay sonrası saklandığı yerde 4 gün yemek yemediği öğrenilen Akdoğan'ın, sorgusunun ardından üzerinden yük kalktığını söyleyip, yemek yediği belirtildi. Akdoğan, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.Olay, pazartesi günü saat 17.00 sıralarında, Güneysınır ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'ndeki iş merkezinde meydana geldi. Pastane sahibi Bekir Öztürk ile karşı komşusu olan meslektaşı Yakup Akdoğan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine eline tabanca alan Akdoğan, karşı komşuları Bekir Öztürk ile oğulları Mesut (27) ve Enes Öztürk'e (25) ateş açtı. Bekir Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Mesut ve Enes Öztürk kardeşler ise çevredekilerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Konya'daki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.YAKINLARINA TESLİM OLACAĞINI SÖYLEMİŞOlayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yakup Akdoğan'ın gidebileceği adreslere operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda Akdoğan'ın izine rastlanılmadı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, Akdoğan'ın yakınları ile irtibata geçti. Akdoğan'ın, yakınlarına polise giderek, teslim olacağını söylediği öğrenildi. Yakup Akdoğan, dün saat 21.00 sıralarında, saklandığı Hatunsaray Mahallesi'ndeki evden çıkıp, suç aleti tabancayla polise giderek, teslim oldu.'BENİ, OĞLUNUN ŞİKAYET ETTİĞİNİ ÖĞRENDİM'Gözaltına alınan Yakup Akoğan, ifadesinde, olay sonrası yemek yemediğini belirterek, "Ben pastanecilik yapıyorum. Bekir Öztürk iş yerinin karşısına 2 ay önce pastane açtı. Elimden geldiğince de yardımcı oldum. Pastane açıldıktan sonra bir gün hem onun iş yerine hem de benim iş yerime polisler sigara denetimi için gelindi. Polis, tutanak tutup, gitti. Bu olaydan sonra iş yerime her akşam polisler gelmeye başladı. Ben de beni kimin şikayet ettiğini öğrenmek için emniyete gittim. Emniyetteki görevliler bu bilgiyi veremeyeceğini, kaymakamlıktan izin alınması gerektiğini söyledi. Ben de bunun üzerine dilekçe yazdım. Dilekçenin ardından bana verilen kayıtlarda, beni karşı komşum Bekir Öztürk'ün oğlu Enes'in şikayet ettiğini öğrendim" dedi.'KENDİMİ KORUMAK İÇİN ATEŞ ETTİM'Aynı gün iş yerinin önünde Enes Öztürk'ü gördüğünü ve konuşmak istediğini öne süren Akdoğan, "Ona, 'Burada komşuyuz, beni şikayet etmeniz size yakışıyor mu?' dedim. Enes, bunun üzerine bana küfürlü kelimeler söyledi. Ben de 'İnanmıyorsan kayıtları getireyim' dedim ve içeri girdim. Bu sırada Enes, küfür ede ede iş yerine gitti. Bir süre sonra ağabeyi, babası ve yanında birkaç kişi ile birlikte iş yerimin önüne geldi. Dükkanda annem vardı. Ona da bir şey yapacaklarından korktum. İçeri girip, tabancamı aldım ve kendimi korumak için ateş ettim" diye konuştu.4 GÜN YEMEK YEMEMİŞOlay sonrası merkez Meram ilçesindeki evde saklandığını anlatan Yakup Akdoğan, "Saklandığım evde o günden beri yemek yiyemedim. Pişmanım" dedi. Akdoğan'ın, sorgusunun ardından üzerinden yük kalktığını söyleyip, yemek yediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yakup Akdoğan, adliyeye sevk edildi.Görüntü dökümü------------------------------Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesiŞüphelinin adliyeye sevk edilmesiHaber-Kamera: Tolga YANIK HASAN DÖNMEZ KONYA===============================Öğrenciler, 'Geleceğini çöpe atma' dediMERSİN'in Erdemli ilçesinde, 'Eko Okul' isimli proje kapsamında 25 öğrenci, 'Geleceğini çöpe atma' diyerek sahil temizliği yaptı.Sultan Akın İlkokulu öğretmenlerinden Sultan Yıldız'ın hazırladığı 'Eko Okul Projesi' çerçevesinde bir araya gelen 25 öğrenci, ilçedeki yaşıtları ve büyüklerine çevre bilincini aşılamak için örnek bir çalışmaya imza attı. Ellerindeki çöp poşetleri ile yaklaşık 1 kilometrelik Erciyes Sahili'ne gelen öğrenciler, kısa süre içerisinde kumsaldaki atıkları çöp poşetine doldurdu. Daha sonra bu poşetleri de belediyeye ait çöp aracına atarak geride tertemiz bir sahil bıraktı.Çalışmaya ilişkin açıklama yapan Okul Müdürü Fatih Öngeli, "Öğrencilerimizin küçük yaşta çevre temizliğine önem vermesi ve büyüklere örnek olması açısından çok güzel bir etkinlik oldu. Çocuklarımızın küçük yaşta çevre bilincine sahip olması ve temiz tutması gelecekte daha temiz bir çevre bırakmalarına yardımcı olacaktır" dedi.'GELECEĞİNİ ÇÖPE ATMA'Projenin mimarı öğretmen Sultan Yıldız ise projeye ilişkin şunları söyledi:"Bu projemizin amacı çevre bilincinin oluşturulmasıdır. Bu yılki konumuz çöp ve atık. Konumuz başlığı altında öğrencilerimizle birlikte sahile gelerek çevre temizliği yapıyoruz. Amacımız çevresine duyarlı, daha bilinçli çocukların yetişmesi. Bugünkü etkinliğimizde öğrencilerimiz çöpleri ayrı ayrı toplayarak da geri dönüşüme bir anlamda katkıda bulundular. Bu yılki sloganımızı ise 'Geleceğini Çöpe Atma' olarak belirledik."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Öğrencilerin temizlik yapmasından genel ve detay görüntüler-Öğrencilerin ellerinde çöp poşeti ile görüntüsü-Topladıkları çöplerle görüntüleri-Öğrencilerin toplu halde görüntüsü-Okul Müdürü Fatih Öngeli ile röportaj-Sahilde çöp toplayan bir öğrenci ile röportaj(BOYUT: 198 MB) (SÜRE: 02.30 DK)Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),===========================