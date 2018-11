Dha Yurt Bülteni 7

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:47



DHA YURT BÜLTENİ 7ÖZEL - Türkiye'den kaçan FETÖ'cülerin yeni adresi SelanikTÜRKİYE'de terör örgütü FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ülkeden kaçan örgüt üyelerinin yeni toplanma adresi Yunanistan'ın Selanik kenti oldu. Tespitlere göre, Türkiye'den kaçan yaklaşık 1000 FETÖ üyesi, Selanik'te yaşarken, kentte son 2 yıl içinde Türklere satılan yaklaşık 250 konuttan 50'sini yine FETÖ üyeleri satın aldı.Türkiye'de FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 8 darbeci asker helikopterle kaçarak Yunanistan'ın Dedeağaç (Aleksandropolis) kentine indi. Yunanistan gözaltına aldığı darbeci firari askerleri başkent Atina'ya götürerek, burada yargıladı ve tutukluluk sürelerini doldurdukları gerekçesiyle tahliye etti. Atina'da müstakil gizli bir eve götürülen darbeci askerler, burada polis koruması altında tutuluyorlar. Yunan Danıştay'ı darbeci askerlerden eski yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı'ya iltica hakkı tanırken, bu kararın, diğer 7 darbeci asker için de emsal bir karar olduğu ileri sürüldü.Yunanistan'ın 8 darbeci askeri Türkiye'nin başvurularına rağmen iade etmeyerek, Atina'da 'gizli' bir evde tutup, birine de iltica hakkı tanıması, Türkiye'de haklarında dava açılan, arama ve yakalama kararı bulunup, gizlenen FETÖ/PDY üyelerini bu ülkeye kaçmak için cesaretlendirdi. Kaçan FETÖ'cülerin yeni adresi ise Türkiye'ye yaklaşık 450 kilometre uzaklıktaki Yunanistan'ın ikinci büyük kenti Selanik oldu. Yaklaşık 7 bin Türk'ün yaşadığı Selanik'e tespit edilen rakamlara göre yaklaşık 1000 FETÖ'cü kaçarak yerleşti. Yunanistan'da yaşanan ekonomik kriz nedeniyle konut fiyatlarının da düşmesiyle birlikte Selanik'te son 2 yıl içinde Türk vatandaşları yaklaşık 250 konut satın aldı. Yapılan tespitlere göre bu konutlardan 50'si ise buraya kaçan FETÖ'cüler tarafından satın alındı.Selanik'e kaçan FETÖ üyelerinin bir kısmı satın aldıkları evlere yerleşirken, büyük bölümü de kiraladıkları evlerde yaşıyor. Selanik'te son aylarda çok sayıda FETÖ'cünün Yunanistan'a iltica talebinde bulunmak için başvuruda bulunduğu belirtildi. Yunanistan, iltica talebinde bulunan FETÖ'cülerin tüm masrafların karşılıyor. İltica için başvuranlardan kira, elektrik, su gibi hizmetlerin paraları alınmıyor. İltica talebinde bulunanlar başvurularının sonucunu beklerken, bir kısmı da Selanik üzerinden, diğer ülkelere kaçmak için fırsatlar kolluyor. Selanik'te bulunan FETÖ'cüler, burada yaşayan Türklerle temas kurmaktan kaçınırken, daha çok kendi aralarında bir araya gelip, alışverişlerini kurulan pazarlardan yapıyor.Selanik'te yaşayan ve adının açıklanmasını istemeyen bir Türk, son dönemlerde kente yerleşen FETÖ'cülerin sayısının arttığını belirterek, "Yıllarca Selanik'te yaşayan biri olarak, buradaki Türlerin büyük bölümü ile tanışıyoruz. Buraya kaçan FETÖ'cüleri görünce tanıyoruz, ancak bizimle ilişki kurmuyorlar. Kendileri bir araya geliyorlar. Yunanistan onlara büyük kolaylık sağlayıp, destek veriyor. İltica talebinde bulunanların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Onlar da burada istedikleri gibi yaşıyor, hiç kimse karışmıyor" dedi.EDİRNE'DE YAKLAŞIK 200 FETÖ'CÜ YAKALANDIBu arada, son 2 yıl içinde Edirne'de, Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçmak isteyen yaklaşık 250 FETÖ/PDY üyesi yakalandı. Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı 'Hudut Kartalları', jandarma ve polis ekipleri, sınırda aldıkları sıkı güvenlik önlemleri sayesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan örgüt üyelerine göz açtırmıyor. Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan yaklaşık 250 FETÖ'cü arasında, örgütün kumpasları olduğu ortaya çıkan, Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın da yargılandığı 'şike' davasına bakan hakim Bülent Kınay, 'Ergenekon' davası hakimlerinden Fatih Mehmet Uslu, İzmir'deki 'askeri casusluk davası' savcısı Zafer Kılınç ve davanın mahkeme heyetinde yer alan hakim İsmail Kurt da bulunuyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------------Selanik tepeden genelSelanik kalesi ve kentKent merkezinden detaylarKentin simgesi BeyazkuleTrafikteki araçlarSahilde gezen insanlarDHA muhabiri Gurbet Gökçe anonsKentten detaylarDHA muhabiri Gurbet Gökçe anonsDetaylarHaber-Kamera: Gurbet GÖKÇE-Ali Can ZERAY/SELANİK(Yunanistan),====================Isınmak için yaktığı tüp devrildi, kamyon yandı, talihsiz genç hayatını kaybettiBülent DİKTEPE/KARABÜK, - KARABÜK'te, eve giremeyince geceyi kamyonda geçiren Seyfullah Kaya (19), ısınmak için kullandığı tüpün devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan zehirlendi, vücudunun bir bölümü yanarak, yaşamını yitirdi.Olay, gece saatlerinde, Kayabaşı Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki boş alanda, park halindeki kamyonun yandığını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen ekipler, yangını söndürürken, vücudunun bir bölümü yanmış erkek cesediyle karşılaştı. Sağlık ekipleri, elleri, ayakları ve sırtı yanan Seyfullah Kaya'nın dumandan zehirlenip, yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, caddeyi trafiğe kapatırken, acı haberi alıp olay yerine gelen gencin annesi, babası ve kardeşleri birbirine sarılarak, gözyaşı döktü. Kaya'nın cansız bedeni, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Seyfullah Kaya'nın, dün ailesiyle tartışıp evi terk ettiği, gece ise eve giremeyince babasına ait kamyonda kaldığı ve ısınmak için tüp kullandığı öğrenildi. Talihsiz gencin hayatını kaybettiği kamyonun yanma anları ise amatör kamera tarafından kaydedildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Yanan kamyonOlay yeri-Polisin incelemeleri-İtfaiye ekiplerinin yanan kamyonun kapısını açma çalışması-Seyfullah Yaka'nın ailesinin üzüntüsü-Cesedin tabutla cenaze aracına taşınması-Seyfullah Yaka'nın resmi====================KAYSERİ'DE İŞADAMLARINA YÖNELİK FETÖ OPERASYONU; 7 GÖZALTI, 4 KİŞİ ARANIYORKAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütüne 'himmet' adı altında yardım sağladıkları belirlenen 11 esnaf ve işadamı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 7'si yakalarak gözaltına alınırken, 4'ü aranıyor.Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde FETÖ/PDY'nin kentteki esnaf ve işadamı yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. FETÖ yapılanmasında yer alan esnaf ve işadamlarının, yine örgüt içinde yer alan bir kısım esnaf ve işadamlarıyla birlikte terör örgütünün sohbet imamları tarafından organize edilen toplantılara katıldıkları, örgüte himmet, burs, bağış gibi yardım adı altında finansman sağladıkları belirlendi. Ayrıca bir kısım şüphelilerin terör örgütüne ait vakıf, dernek ve diğer tüzel kişiliklerde üyelik kaydının ve görevlerinin olduğu gibi kurucu üyeliklerinin bulunduğu terör örgütü elebaşının Bank Asya Katılım Bankasına destekte bulunulması adına yaptığı çağrı sürecinde hesap açtırdıkları ya da mevcut hesaplarına hayatın olağan akışından farklı miktarlarda para yatırarak, destekte bulundukları öğrenildi. Şüphelilerin, haklarında soruşturma yürütülen bir kısım esnaf ve işadamlarıyla ve örgüt içinde imam olarak görev alan kişilerle çeşitli tarihlerde çeşitli gruplar halinde yurtdışına gidip geldikleri, çocuklarının terör örgütü bünyesindeki okullarda öğrenim gördüğü ortay çıktı.Bu kapsamda haklarında yakalama kararı verilen 11 kişiden 7'si gözaltına alındı. 4 şüpheli ise aranıyor.KAYSERİ,=============================SİİRT'TEKİ PADİŞAH FERMANLARININ BULUNDUĞU MÜZE HALKA AÇILDISİİRT kent merkezinde Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olan Hacı Hüseyin Ağa Vakfı'nda 3'üncü Selim ve 2'nci Vahdettin Paşa'ya ait çok sayıda ferman, Osmanlıcadan Türkçeye çevrilerek sergilenmeye başlandı. Vakıf bünyesinde koruma altına alınan ve önceki vakıf başkanlarında bulunan, ancak bugüne kadar sergilenmeyen ferman ve tuğralar, Osmanlıca yazıları Türkçeye çevrilerek vakıf müdürlüğünde sergilendi.Vakıf Sorumlusu Beşir Akkoyun, vakfın 1723 yıllarında Hacı Hüseyin Ağa tarafından hayır amaçlı kurulduğunu belirterek, "Hacı Hüseyin Ağa Vakfı 1723 yıllarında bizzat Hacı Hüseyin Ağa tarafından kurulmuştur. O yıldan bu yana vasiyeti doğrultusunda vakıf hizmet vermektedir. Vakıfta 3'üncü Selim ve 2'nci Vahdettin döneminden kalma fermanlar bulunuyor. Bu fermanlar daha önce vakıf başkanlarının ellerindeydi ve sergilenmemişti. Ancak Vakfın Müdürü rahmetli Erdal Ertekin bu fermanları ve tuğraları Osmanlıcadan, Türkçeye çevirdi. Eserler yaklaşık bir yıldan beri burada sergilenmektedir" dedi.Vakfın amacının fakirlere yardım etmek olduğunu belirten Akkoyun, "Bizler Bitlis Vakıflar Genel Müdürlüğü"ne bağlıyız. Vakfın amacı Siirt'te bulunan fakirlere ve yoksullara yardım etmektir. Her yıl düzenli olarak buradaki fakirlerimize gıda yardımı yapıyoruz. Kandil ve mübarek günlerde mevlitler veriyoruz, Fahır medreselerimizde bulunan yaklaşık 150 öğrencinin iaşesini vakfın gelirinden sağlıyoruz. Diğer yandan ise Hacı Hüseyin Ağa'nın vasiyeti doğrultusunda kent merkezinde bulunan görme engellilere vakıf her yıl düzenli olarak bir iş yerinin kirasını veriyor" diye konuştu.200'E YAKIN FERMAN BULUNUYORSiirt kent merkezinde bulunan ve yoksullara yardım eli uzatan Hacı Hüseyin Ağa Vakfı'nda, dönemin çeşitli padişahlarına ait fermanların bulunduğunu, bu fermanların ortalama 350 yıllık olduğunu anlatan Akkoyun, şöyle konuştu:"Bünyemizde yaklaşık 200'e yakın dönemin büyük ve meşhur padişahlarına ait fermanlar bulunuyor. Bu fermanlar Osmanlı padişahları tarafından bizzat yazılmıştır ve bunlara kendi tuğralarını vurmuştur. Örneğin III. Selim, Van Kalesi'nde bulunan askerlerin ücretlerinin verilmesi ve ödüllendirilmesi yolunda bir ferman yayınlamıştır. Diğer bir ferman ise II. Vahdettin döneminde gönderilmiştir. Bu fermanda ise padişah, Diyarbakır Kalesi'nde bulunan askerlerin çoğaltılması ve ücretlerini artırılması yolunda kendi tuğrası ile bir ferman yayınlamıştır. Buna benzer birçok padişahın ve vezirin fermanları bulunuyor. Bu fermanların ortalama 350 yıllık olduğu söyleniyor. Bizler bunları koruyor ve saklıyoruz."FERMANDA BULUNAN TUĞRALARA ALTIN TOZU SERPİLMİŞPadişah 3'üncü Selim'in, Diyarbakır ve Van kalelerinde bulunan askerlere 1245 senesinde gönderdiği fermanın tuğrasına, altın tozu serpildiğini ifade eden Akkoyun, "Vakfımızda bulunan fermanlar daha önce belirttiğim gibi büyük padişahlar tarafından yazılmıştır. Bu yazılan fermanların hepsinde Osmanlı'nın tuğraları bulunmaktadır. Tuğralar çizildikten sonra altın tozu serpilmiş ve gönderilmiştir. Bizler Vakıf olarak bunları koruyor ve saklıyoruz. Bu tarihi eserleri gün yüzüne çıkardık ve sergiledik, Dileyen Siirtli vatandaşlarımız buraya gelerek bu fermanları yakından görebilirler. Burası Siirt'in küçük bir müzesi haline dönüştü" diye konuştu.Görüntü Dökümü--------------------Hacı Hüseyin Ağa Vakfının Levhası,Fermanların sergilendiği salondan görüntüFermanların yakın çekim görüntüsüPadişahlara ait fermanlar ve yakın çekim,Beşir Akkoyun'un konuşmasıPadişahların maketlerinin görüntüsüPadişahların asılı oran porteleriGenel ve detay ve görüntülerHaber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, -GÖRÜNTÜ BOYUTU: 73.80 MB====================================================Eş kurbanı ebe, görev yaptığı hastaneden törenle uğurlandıÇANAKKALE'de uzaklaştırma kararı bulunan eşi Fuat Şen'in (31) tabancayla vurarak öldürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Sedef Şen (30) için ebe olarak görev yaptığı Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Sağanak altında yapılan törende mesai arkadaşları gözyaşı döktü.Adapazarı'da yaşarken, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi kasap Fuat Şen'den boşanmak için mahkemeye başvuran 2 çocuk annesi ebe Sedef Şen'in tayini, bir süre önce Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne çıktı. Yaşamını 1 yıldır ayrı sürdüren çiftin boşanma davası devam ederken, mahkemece Fuat Şen hakkında uzaklaştırma kararı verildi.ÇANAKKALE'YE GELİP ÖLDÜRDÜÇanakkale'ye gelen Fuat Şen, eşi Sedef'i takibe aldı. Fuat Şen, dün saat 07.30 sıralarında Esenler Mahallesi Ahmet Piriştina Caddesi'nde işe gitmek için durakta servis aracı bekleyen Sedef Şen'in yanına gitti. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Fuat Şen, Sedef Şen'i başından tabancayla vurarak öldürdü. Fuat Şen, ardından silahı kendi başına dayayıp, tetiği çekerek yaşamına son verdi. Olay anı ise bu sırada durakta bekleyen bir halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.SAĞANAK ALTINDA TÖRENSedef Şen için bugün görev yaptığı Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Hastanenin morgu önünde sağanak altında yapılan törende Sedef Şen'in mesai arkadaşlarının gözyaşı döktüğü görüldü. Törene, hastane başhekimi Ufuk Tali ve personelin yanı sıra Sedef Şen'in 3 yaşındaki kızı Ülkü Şen ve 7 yaşındaki oğlu Emirhan Şen ile annesi Emine ve babası Adil Vatan katıldı. İmamın yaptırdığı duanın ardından hastane personelinden helallik alındı. Ardından Sedef Şen'in cenazesi, öğle namazına müteakip toprağa verilmek üzere memleketi Çanakkale'nin Ezine ilçesi Bozeli köyüne götürüldü.ÖLÜM HABERİNİ HASTANEDE ALMIŞLAREbe Sedef Şen'in çocukları Ülkü ve Emirhan'ın olup bitenden habersiz izlediği cenaze töreni sonrası anneanne Emine Vatan, "Biz olayı duymadık. Hastaneye tansiyonu düştü diye geldik. Ölüm haberini aldık" dedi.Görüntü Dökümü---------------------Hastanedeki cenaze töreninden genel ve detay görüntü.-Sedef Şen'in anneannesi ve dedesi ile çocuklarından genel ve detay görüntü.-Sedef Şen'in annesi Emine Vatan'ın açıklama görüntüsü.Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,Görüntü HD. 2 dakika 29 saniye. 276 MB.==============='Kanser, kemiğe yayılıp, patolojik kırıklara sebep oluyor'ORTOPEDİ ve Travmatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Saylık, kanser hastalığının yayılma eğilimi gösterdiğini belirterek, "Kanserin bir süre sonra kemiğe bulaştığını görebiliyoruz. O bölgedeki kemiği bir anlamda yiyip, patolojik kırıklara sebep oluyor. Bunların da tedavisinin yapılması hem hastaların yaşam konforunu arttırıyor, hem ağrısını gideriyor" dedi.VM Medicalpark Bursa Hastanesi 'Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Saylık, kemik kanserleri ile ilgili DHA'ya bilgi verdi. Kemik kanseri hastalarının bir ağrı ya da kolda, bacakta, sırtta herhangi bir bölgede şişme ile başvurduklarını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Saylık, "Genellikle başlangıçta çok önemsemiyor hastalar. Ama bir süre sonra ağrı ya da şişlik arttığında, bazen o bölgede kızarıklık da oluştuğunda öyle başvuruyor. Biz, rutin her hastaya yaptığımız gibi önce kontrollerimizi yapıyoruz. Önce röntgenlerle değerlendiriyoruz, ama bir şüphe varsa sadece röntgen değil, emar ve tomografi dediğimiz ileri derece tetkikler de yaptırıyoruz" dedi.KANSER AMELİYATLARINDAN ÜCRET ALMIYORUZAkciğer kanserlerinin görünme oranı yüzde 12'lerde iken, kemik kanserleri yüzde 1'in altında olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Mustafa Saylık, "Ama kemik kanserinin de kötü yanı, diğer kanserlere göre ne yazık ki daha ağır seyredebiliyor. Geç kalındığında çoğu zaman organ kaybı ve yaşam kaybına sebep olabiliyor. Ama bazen ekstremiteyi feda ederek de olsa ya da ekstremiteyi bir şekilde kurtararak da olsa tedavi yöntemlerimizin mutlaka hastalarımıza ulaşmasını istiyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın da onkoloji hastalarımıza verdiği önem nedeniyle artık kanser hastalarından da hiçbir fark almamaktayız. Sadece otelcilik anlamında ufak farklar alınmakta, ama artık hiçbir hastanede bizim hastanemiz de dahil büyük kanser ameliyatlarının hiçbirinden fark ücreti almıyor" diye konuştu.NÜKLEER TIP YOL GÖSTERİYORNükleer tıpın kanser hastalarının hem tanısında, hem yayılım bölgelerinde ameliyat öncesi çok ciddi faydalar sağladığını ifade eden Saylık, "Ameliyat planlamamızın büyük kısmında bize yol gösteriyor. Doğru ameliyatları, doğru zamanda yapmamızı sağlıyor. Çok değerli bir nükleer tıp uzmanımız hastanemizde hizmet ediyor. Radyasyon onkolojisi de ameliyat ettiğimiz hataların bir kısmında ameliyattan sonra birtakım ışın tedavileri yapılıyor. Kanser hastalığı tek bir bölgede kalmıyor. Örnek vereyim, akciğer kanseri olan bir bey ya da meme kanseri olan bir kadında kanserin bir süre sonra kemiğe bulaştığını görüyoruz. Metasdaz diyoruz biz ona. O bölgedeki kemiği bir anlamda yiyip, patolojik kırıklara sebep oluyor. Bunların da tedavisinin yapılması hem hastaların yaşam konforunu arttırıyor, hem ağrısını gideriyor. Artık bu tedavilerle çok uzun yaşayan hastalarımız olduğu için, eskiden bu tür kırık vakaları ya da kırık olabilecek kemik hastalıkları biraz es geçilebiliyordu. Ama doğal olarak insanların yaşam kalite beklentileri, ağrısızlık istekleri ki; haklılar yükseldiği için biz de ortopedi olarak bu tür patolojik kırıklarda ya da kırığa sebep olabilecek bu tür kemik tümörleri ya da metasdazlarda hastayı ameliyat ederek o konforu sağlıyoruz" diye konuştu.Kanserlerin yayılımı ile ilgili de bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Saylık, "Erkeklerde özellikle akciğer ve prostat kanseri çok fazla yayılım gösteriyor. Kadınlarda da meme kanseri kemiğe çok fazla yayılım gösteriyor. Bunlar toplumda da en fazla görülen hastalıklar. Kemiğe bulaşmış metastaz dediğim hastalıklarda tabi biraz ileri evrelerde hastaya ulaşıyoruz ne yazık ki. Daha erken evrelerde hastalar bize ulaşsa koruyucu ameliyatlarımız var. Ama o evrede yine çaresiz değiliz. Hastanın hastalığının evresine göre her dönemde mutlaka bir çare üretebiliyoruz" dedi.Görüntü Dökümü:----------------------------Murat Saylık röportaj-DetaylarSüre: 4.13 Boyut: 473 MBHaber: Cansel ORUÇ - Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,==================Akrobasi bisikletçileri pist istiyorADANA'da bisiklet akrobasisi yapan gençler, bu sporu daha güvenli şekilde yapmak ve geliştirmek için bir akrobasi pistine ihtiyaçları olduğunu belirtti.Endless BMX Bisiklet Grubu adına konuşan Mücahit Öztop, kente bir akrobasi pisti yapılması için belediyelerden destek beklediklerini belirtti. Öztop, "Biz bu sporu sürekli yapıyoruz, bunu geliştirmenin peşindeyiz ve daha iyiye gitmek için çabalıyoruz. Bu sporu sokakta yapmak zorunda kalıyoruz. Akrobatik bisikleti daha iyiye götürmek için alana ihtiyacımız var ve belediyemiz bize bu desteği vermiyor. Bizler bu desteğin sağlanabilmesi için her şeyi yapmaya hazırızö dedi.10 yıldır akrobatik bisiklet sporu ile uğraştığını belirten Civan Ülbeyi ise kendileri gibi pek çok gencin kötü alışkanlıklar yerine bu spora yönelebileceklerine değinerek şunları söyledi:"Gençler kötü şeylere yönelecekleri yere bu sporla kendilerini aşabilirler. Daha önceden çok fazla sürücülerimiz vardı, alanımız olmadığı için gençler bu spordan mecburen uzaklaşıyorlar. Etraftaki insanların bize bakış açıları da farklı, kötü bakıyorlar bizi yanlış bir şey yapıyoruz gibi görüyorlar."KENT YÖNETİCİLERİNDEN DESTEK BEKLİYORUZBu sporu geliştirebilecek bir alanın sağlanması ile insanların bu sporu yapanlara bakış açılarının değişebileceğini vurgulayan Ülbeyi "Bizim alanımız olsa belki o alanda sürsek, insanlar bizim güzel şeyler yaptığımızı görecekler ve bize daha güzel bakacaklar. Kendi çapımızda ufak tefek organizasyonlar yapıp AVM ve okullarda gösterilere çıktık ancak bunun devamını getirebilmek için bir alana ihtiyacımız var. Biz bu bisikletlerin parçalarını yurtdışından getirtiyoruz. Bir çok zorluklara katlanarak bu sporu yapıyoruz. Bu spor konusunda kent yöneticilerinden yardım bekliyoruzö dedi.Görüntü Dökümü------------------------Gençlerin bisiklet akrobasisi yaparken görüntüleriGençlerin konuşmasıToplu görüntüleriSÜRE: 01'40" BOYUT: 184 MBHaber-Kamera: Damla GÖL/ADANA,====================TBMM Başkanı Yıldırım'dan TÜRKPA'da FETÖ uyarısıTÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'de gerçekleştirilen Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 8'inci Genel Kurulu'na başkanlık yaptı. Yıldırım, FETÖ/PDY terör örgütüne değinerek, "15 Temmuz 2016'da Türkiye olarak büyük bir ihanetle karşı karşıya kaldık. FETÖ'ye mensup hainler Cumhurbaşkanı ve hükümetimizi hedef alıp ülkemizi kaosa sürüklemek istediler. Sadece Türkiye'nin değil sizlerin de gelecekte güvenlik ve istikrarını hedef alma potansiyeli olan FETÖ örgütü ve mensuplarıyla mücadelemizde desteğinize güveniyoruz. Merkezi Atlantik ötesinde bulunan bu örgüt, 'eğitim faaliyetli yardım' adı altında gündeme gelse de gizli yönü olan emperyalizme hizmet eden çok tehlikeli bir örgüttür" dedi.İzmir'de dün (Salı) başlayan ve dönem başkanlığının Türkiye'ye geçtiği TÜRKPA'nın oturumunda konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, konuşmasının başında İzmir'in Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olduğuna dikkat çekerek, kentin hem iktisadi hem kültür olarak Türkiye'nin Akdeniz ve Avrupa'ya açılan önemli kapılarından biri olduğunu söyledi. Aynı zamanda AK Parti İzmir Milletvekili olduğunu da anımsatan Yıldırım, "Bu sebepler sizleri İzmir'de misafir etmekten mutluluk duyuyorum. TÜRKPA'nın bugün 10'uncu yılını tamamlamasını kutluyoruz. Gelecek yıllarda çok daha başarılı hizmetlere imza atacağını düşünüyorum"dedi. Bu oturum ile birlikte TÜRKPA'nın dönem başkanlığının Türkiye'ye geçtiğini kaydeden Yıldırım, "Önümüzdeki yıl genel kurul Azerbaycan'da yapılacak. Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan kurucu ülkelerine verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bağımsız Türk devletleri olarak baktığımızda toplam nüfus 155 milyon civarında. Gayri Safi Milli Hasılaları yaklaşık 1 trilyon 200 milyar dolar civarındadır. TÜRKPA ülkesi üyeler olarak kurulduğumuz günden bu yana pek çok faaliyeti gerçekleştirdik. Ancak bunu yeterli görmüyoruz. Hedefe ulaşmak için gideceğimiz çok mesafe var. Yapmamız gereken çok iş var" diye konuştu.'YAPACAĞIMIZ ÇOK İŞ VAR'Parlamenter demokrasinin gelişmesi çerçevesinde meclisler arası ilişkilere önem verdiklerini vurgulayan Binali Yıldırım, ortak mirası korumak ve zenginleştirmek için kayda değer çalışmalar yaptıklarını belirtti. Yıldırım, şunları söyledi:"Bizler Türk dünyası olarak aynı tastan su içmiş, bir ekmeği bölüp yemiş bir ecdadın torunlarıyız. Aramızda dil din inanç birliği vardır. Aynı atanın evladı olarak uzun yıllar birbirimizden uzak kalmamızın hasretini yaşadık. Aramızda farklılıklar oluştu. Şimdi hedeflerimize ulaşmak için çalışıyoruz. İşbirliği arttırarak sinerji meydana getirmeliyiz. Birlik olmayınca dirlik olmaz. Artık birliğimizi verimli bir şekilde bir sonuca dönüştürmeliyiz. Yapacağımız çok iş var."'BİRLİKTE HAREKET EDERSEK TAŞIN SUYUNU ÇIKARIRIZ'Türk devletleri olarak çok büyük imkanlara sahip olduklarını kaydeden Yıldırım, "İnsan kaynağımızı, teknik kapasitemizi daha da geliştirmeliyiz. Bölgesel çatışmalar, ulusal sorunlar bizleri meşgule etse de hazırlıklarımız uzun vade için olmalıdır. Dünya devletler ailesi arasında itibarlı yerimizi daha da güçlendirmek için planlarımızı gelecek nesillerimizi düşünerek yapmalıyız. İnsan istese taştan su balçıktan gül çıkarır. Birlikte hareket edersek taşın da suyunu çıkarırız." dedi.FETÖ İLE MÜCADELEDE SINIR ÖTESİ MESAJ15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimini da hatırlatan Yıldırım, FETÖ ile mücadelenin önemli olduğunu söyledi. Yıldırım, "Türkiye olarak büyük bir ihanetle karşı karşıya kaldık. FETÖ'ye mensup hainler cumhurbaşkanı ve hükümetimizi hedef alıp ülkemizi kaosa sürüklemek istediler. Aziz milletimizin hürriyet ve demokrasiye olan inancını hesaba katamadıkları için sonunda büyük bir yenilgi ve hezimete uğradılar. Devletimizi istikrarsızlığa sürüklemek isteyen FETÖ'cü hainlerin darbe girişimini ilk günden beri kınayan siz kardeşlerimiz oldunuz. Bu sebepten dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum. Sadece Türkiye'nin değil sizlerin de gelecekte güvenlik ve istikrarını hedef alma potansiyeli olan FETÖ örgütü ve mensuplarıyla mücadelemizde desteğinize güveniyoruz. Merkezi Atlantik ötesinde bulunan bu örgüt eğitim faaliyetli yardım adı altında gündeme gelse de gizli yönü olan emperyalizme hizmet eden çok tehlikeli bir örgüttür" dedi.Konuşmaların ardından, toplantı basına kapatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜSalondan görüntüMeclis Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşmasıGenel ve detay görüntüHaber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,