Dha Yurt Bülteni 7

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:50



1)KAÇAKLARIN BİTMEYEN DRAMIÇANAKKALE'nin Ayvacık sahillerini kullanarak Yunanistan'ın Midilli Adasına umut yolculuğuna çıkmak isteyen kaçak mültecilerin yaşadığı drama her gün bir yenisi ekleniyor. Bu sabah Ayvacık sahilinden umut yolculuğuna çıkmak hazırlık yapan 57 kaçak sağanak yağmur altında arazide mahsur kaldı. Yağmur altında sırılsıklam ıslanan kucaklarında bebek ve çocukları bulunan kaçakların imdadına jandarma yetişti. Ayvacık ilçesi Gülpınar köyü Kumbağlar limanı yakınlarında bu sabaha karşı, Yunanistan'ın Midilli Adası'na umut yolcuğuna çıkmak için zeytinlik arazide uygun zamanı bekleyen Afganistan ve Eritre uyruklu 57 kaçak sağanak yağışa yakalandı. Sahil Güvenlik ve Jandarma'yı arayarak, durumu anlatıp, yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri, yerlerini tarif edemeyen 57 kaçağı bulmak için Tavaklı iskelesi ile Gülpınar köyü sahili arasında arama çalışması başlattı. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur altında arazide karış karış aranan 57 kaçak saatler sonra Kumbağlar limanın yakınında zeytinlik içerisinde bulundu. Kucaklarındaki bebek ve çocuklarıyla ıslanan kaçakların bu anlardaki görüntüleri yaşadıkları dramı somut bir biçimde gözler önüne serdi. Kaçaklar, jandarma tarafından iki minibüse bindirilip, Gülpınar Jandarma Karakoluna getirildi. Burada kaçaklara yiyecek ve giyecek yardımı yapıldı. Kaçaklar, yasal işlemlerin ardından ise Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

2)HAZİNE VE MALİYE BAKAN YARDIMCISI NEBATİ: GELECEĞE ÜMİTLE BAKIYORUZMERSİN'e gelen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Ekonominin 3 kat büyümesi, kişi başına düşen gelirin 3 katın üzerinde büyümesi ve özellikle her türlü krizi atlatabilme özelliğine sahip olmasından dolayı geleceğe ümitle bakıyoruz" dedi.Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, beraberinde Vali Ali İhsan Su, AK Partili milletvekilleri Hacı Özkan ve Ali Cumhur Taşkın ile birlikte, Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda işadamları ile bir araya geldi. Türkiye'nin 16 yılda önemli kazanımlar elde ettiğini belirten Nebati, "Türkiye son 16 yılda, yani AK Parti iktidarı döneminde büyüdü, gelişti, zenginleşti. Bugün 16 yıl öncesi ile karşılaştırma yaptığımızda iş insanları şunu görecektir. Bindiğimiz araç değişti, yaşadığımız ev büyüdü, giydiğimiz elbiselerin sayısı arttı, kalitesi büyüdü. Tükettiğimiz ürünlerin sayısı ve niteliği ciddi bir değişikliğe uğradı" diye konuştu.Türkiye'de yaşayan insanların kaygı ve sorundan uzak olduğunu aktaran Nebati, şunları söyledi:"Artık biz Türkiye'nin refahtan her alanda faydalanan, gerek çalışanı ile gerek çiftçisi ile gerek işçisi ve işvereni ile Türkiye'nin her ürettiğinden mutlak suretle faydalanan bir toplumun parçasıyız. Bugün 16 yıl önceki kaygılarımızı, sorunlarımızı, karamsarlığımızı, iyimserlik, geleceğe umutla bakış ve geleceğin planlayıcısı konumundaki insanlar olarak nitelendiriyoruz kendimizi. Niye oldu bu? 2002 yılında başlayan o süreç, bize bu özgüveni sağladı. Nasıl sağladı? Ekonominin 3 kat büyümesi, kişi başına düşen gelirin 3 katın üzerinde büyümesi ve özellikle her türlü krizi atlatabilme özelliğine sahip olmasından dolayı geleceğe ümitle bakıyoruz."Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, konuşmasının ardından toplantının basına kapalı olan bölümünde 'Türkiye Ekonomisinde Kazanımlar ve Dengelenme Süreci' konulu bir sunum yaparak işadamları ve STK temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

3)43 YIL ÖNCE MEZUN OLDUKLARI SIRALARDA ÖĞRETMENE DUYGULANDIRAN SÜRPRİZZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde bulunan Gaziosmanpaşa İlkokulu'ndan 43 yıl önce mezun olan öğrenciler bir araya gelerek, öğretmenleri Ülkü Öztürk'e okulda sürpriz yaptı. Emekli öğretmen Ülkü Öztürk, sınıfta yıllar önceki gibi sıralara oturan öğrencilerini görünce gözyaşlarını tutamadı. Gaziosmanpaşa İlkokulu'ndan 1975 yılında mezun olan Ayşe Bayram Gök ve Çatalağzı Merkez Mahalle Muhtarı Murat Karayavuz, 43 yıl önce ki ilkokul öğretmenleri Ülkü Öztürk'e 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sürpriz yapmaya karar verdi. Gök ve Karayavuz, 43 yıl önce aynı sırada eğitim gördükleri arkadaşlarına sosyal medya ve telefon aracılığıyla ulaştı. İstanbul, Ankara, Çanakkale ve Zonguldak'ta oturan sınıf arkadaşları, Ülkü öğretmen için beldeye geldi. 25 okul arkadaşı, eğitim gördükleri ilkokula giderek 43 yıl önce oturdukları düzende sıralara oturdu. Ereğli ilçesinde yaşayan Ülkü öğretmenin ağabeyi de kardeşini gezmek için Çatalağzı beldesine davet etti. Emekli öğretmen Ülkü Öztürk, beldede gezerken ağabeyinin 'gel gençliğinde çalıştığın okulu da gör.' demesi üzerine ilkokula gitti. Sınıfın kapısını açan Ülkü öğretmen karşısında 43 yıl önce mezun ettiği öğrencilerini görünce duygu dolu anlar yaşadı. İlk önce uzunca öğrencilere bakan Ülkü öğretmen, daha sonra gözyaşlarını tutamadı. O anları da öğrencilerinden biri cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün, öğrencisi olduğu Ülkü öğretmene plaket verdi.Murat Karayavuz, çok sevdikleri öğretmenlerine ve sınıf arkadaşlarıyla güzel bir anı olacağını düşünerek öğretmenlerine sürpriz hazırladıklarını belirterek, "Öğretmenimle zaman zaman telefonda görüşüyorduk. Sonra böyle bir sürpriz hazırlayalım dedik. Sosyal medya ve telefonla arkadaşlarımızla haberleştik. Çoğu geldi sağ olsunlar. Öğretmenimiz de haberi olmadan ağabeyi tarafından okula götürüldü. Sınıfta bizi görünce çok duygulandı. Bizde çok duygulandık. Eski günlerimizi konuştuk. Çok güzel bir anı oldu." dedi.

4)'ALFA' İLE YAPILAN ARAMADA ARAÇTA 82 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİVAN'ın Tuşba ile Özalp ilçeleri arasındaki yolda uygulama yapan polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, 82 kilo 770 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Tuşba ile Özalp ilçeleri arasında bulunan karayolundaki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan araçta, eğitimli narkotik köpeği 'Alfa' ile arama yapıldı. Aramada, aracın taban kısmına zulalanmış 82 kilo 770 gram eroin bulundu. Olayla ilgili Ş.H, gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

5)ŞANLIURFA'DA ALTIN KAPLAMA MUSLUK HIRSIZLIĞINA 2 TUTUKLAMAŞANLIURFA'da, kendilerini 'tesisatçı' diye tanıtarak girdikleri yapımı süren evlerden 11 altın kaplama musluk çalan 2 kişi, tutuklandı. Geçen hafta Perşembe günü Şenevler Mahallesi'nde yapımı devam eden evden, tanesi 750 lira değerinde 11 altın kaplama musluk bataryası çalanların yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin eşkalini belirledi. Polis, şüphelilerin tesisatçı kıyafetiyle eve giren M.B. ve M.K. olduğunu tespit etti. Adresi belirlenen şüpheliler, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanıp cezaevine konuldu.

6)İDİLLİ VADİSİ'NDE, SONBAHAR GÜZELLİĞİGAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki İdilli Vadisi, sarı ve yeşilin tonlarını yansıtan farklı türdeki ağaçlarıyla sonbaharın en güzel halini yansıtıyor. İslahiye'ye 7 kilometre uzaklıkta Amanos Dağları eteklerindeki İdilli Mahallesi'ni içine alan vadideki bitki örtüsü sonbahar ile farklı renklere büründü. Vadideki yol ve dereye dökülen yapraklarla oluşan renk cümbüşü görenleri kendisine hayran bırakıyor. Doğa gezginleri, fotoğrafçılar ve kent hayatının karmaşasından uzaklaşmak isteyenler geldikleri vadide yürüyüş yaparak sonbaharın keyfini çıkarıyor.