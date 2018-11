Dha Yurt Bülteni 7

27 Kasım 2018 Salı 12:16



DHA YURT BÜLTENİ 7Sezaryenle başlayan ameliyatlar zinciri sonucu ölüme soruşturmaBURSA'da sezaryenle doğum yapan Güler Şen (38), minik kızı Yağmur'un ilk doğum gününü kutladıktan 4 ay sonra, rahatsızlığı nedeniyle eşiyle birlikte yürüyerek gittiği hastanede yaşamını yitirdi. Eşi Güler Şen'in sezaryenle doğum yaptıktan sonra bir dizi ameliyat geçirdiğini söyleyen Ali Şen, "Eşim, kızımıza doyamadan öldü. Doktorların ihmalleri var diye düşünüyorum. Avukatım aracılığıyla hukuk mücadelesi başlattımö dedi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Güler Şen'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi'nde oturan otomotiv işçisi Ali Şen, 3 yıl önce evlendiği eşi Güler Şen'in, 20 Haziran 2017 tarihinde evlerinin yakınındaki özel bir kadın doğum hastanesinde sezaryenle doğum yaptığını belirterek, "Sezaryen sırasında eşimin bağırsağı tahrip olmuş. Eşim ameliyata alındı ve bağırsağın 60 santimetresi kesilip, diren takıldı. Eşime diren takıldıktan sonra karnı şişti, ağzından ve burnundan yeşil renkte sıvı gelmeye başladı. Yaklaşık 5 saat süren bir ameliyat geçiren eşim, 17 gün süren tedavinin ardından taburcu edildi ve bebeğimizle birlikte evine döndüö dedi.'EŞİMİ HASTANEYE YÜRÜYEREK GÖTÜRDÜM'Şen ailesi, 2018'in Haziran ayında minik Yağmur'un ilk yaş gününü kutladılar. Bu mutlu günün 4 ay kadar sonrasında anne Güler Şen'de göbek fıtığı oluştu. Eşini hastaneye götüren Ali Şen, "Güler'i geçtiğimiz 31 Ekim günü evimizin yakınındaki hastaneye yürüyerek götürdüm. Eşim ameliyata alındı. Genel Cerrah M.E., kapalı ameliyat yaptıklarını ve çok başarılı geçtiğini söyledi. 2 Kasım günü eşim fenalaştı. Röntgeni çekildi. Gece ağrıları arttı. Doktorlar sabaha kadar beklemesi gerektiğini söylediler. Bekleyemeyeceğini söyleyince ağrı kesici verdiler. Hemen ameliyata almak için müdahalede bulundukları sırada eşimin kalbi durmuş. Ameliyattan vazgeçilip, yoğun bakıma alındı. 3 Kasım gecesi eşimin ölüm haberini verdilerö diye konuştu.SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTIHayatına, kızı Yağmur'a hem anne, hem baba olarak devam ettiğini belirten Ali Şen, "Eşim çok sağlıklı bir insandı, kaybetmenin acısını hala yaşıyorum. Şu anda 18 aylık olan kızım sürekli olarak annesini soruyor. Eşimin ölümünde geçirdiği ameliyatlar sırasında ihmal olduğunu düşünüyorum. Avukatım Cumhuriyet Savcılığı'na başvuruda bulundu. Adaletin yerini bulacağına inanıyorumö dedi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Şen'in avukatının başvurusu kabul etti ve hayatını kaybeden genç kadının, ölümünde ihmal olup olmadığı yönünde soruşturma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Ali Şen röp.-DetaylarGüler Şen'in ailesi ile fotoğrafları3 dk 02 sn - 341 MBHaber/Kamera: Halil ÖZÇOBAN/ BURSA,======================================Okula yetişmek için bindikleri araç TIR'a çarptı, 2 çocuk hayatını kaybettiKÖRFEZ(Kocaeli), - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, servisi kaçıran çocukları okula götüren sürücü otomobil ile yol kenarında park halinde bulunan TIR'a çarptı. Kazada 2 çocuk ölürken, 2 kişi ise yaralandı.Kaza sabah saatlerinde, Körfez Hürriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Barbaros Mahallesi'nde oturan Fikret Avran, iddiaya göre servisi kaçıran çocukları Şükrü Azizcan Avran (12) ve Şiyan Azizcan Avran (10) ile komşularının oğlu Mahmut Hulagü'yü (11) İgsaş Ortaokulu'na götürmek üzere yola çıktı. Fikret Avran idaresindeki 80 GV 075 plakalı otomobil yol kenarında park halinde bulunan 78 DA 392 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otomobilin sağ tarafı hasar görürken, kazada Fikret Avran, oğulları ve komşusunun oğlu yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkarırken, 112 Acil ekipleri ilk müdahalede bulundu. Ağır yaralanan Mahmut Hulagü, Körfez'de bulunan özel bir hastaneye, Fikret Avran, oğulları Şükrü Azizcan Avran ve Şiyan Azat Avran ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mahmut Hulagü ve Şükrü Azizcan Avran yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını kaybetti.Fikret Avran ve Şiyan Azat Avran'ın ise tedavileri devam ediyor. Mahmut Hulagü ve Avran ailesinin yakınları hastanelerin önünde sinir krizleri geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜAraçtan görüntüYakınlarının hastanenin önünde feryat etmeleriÇocukların fotoğraflarıOkuldan görüntüHABER: Ergün AYAZ-Nabi YAZICI/KAMERA: Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),======================================Adana'da saya atölyeleri kepenk kapatıyorADANA'da, Ayakkabı İmalatı Çalışanları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Özay, son aylarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar nedeniyle kentteki 350 saya atölyesinden 200'ünün kepenk kapattığını ve 3 bin 600 işçinin mağdur olduğunu söyledi.Ayakkabı İmalatı Çalışanları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Özay, ekonomideki dalgalanmaların sektörü de etkilediğini belirtti. Çift başı üretimde ayakkabı firmalarından yüzde 40 zam talep ettiklerini söyleyen Mustafa Özay, "Bir sayacının haftalığı 500-600 TL arasında, aylığa vurduğunuzda asgari ücretin üzerinde gibi geliyor ama son dönemde tüm ürünlere yapılan zamlar göz önünde bulundurulduğunda insanlar günde 18 saat çalışmalarına rağmen geçinemiyorlar. Atölyelerde masrafların içinde elektrik, iplik, dükkan kirası, malzeme fiyatları da var" dedi.Talep ettikleri oranda zam olmaması halinde üretim yapmayacaklarını belirten Özay, "Sektörümüzde altyapı sağlıklı değil. Zanaatkarlarımız mesleği bırakıp başka işlere yöneliyor. 20-25 sene emek vermiş, çalışmış bir ustanın kalkıp, inşaat işinde veya tekstilde veya tarımda ne işi var? Yüzde 40 zam talebimiz çift başı kazananlar içindir. Dikim çift başına fiyatlarımız 3 TL ile 6 TL arasında. Sanayide çalışanlar için de yüzde 30 zam istiyoruz" diye konuştu.'BALİ Mİ KULLANIYORSUN, DEDİLER'Özay, ayakkabı firmalarının 70 TL'ye mal ettikleri ayakkabıları 700 TL'ye sattıklarını ileri sürerek, şunları kaydetti:"Burada mesele saya dikimi. Atölyenin kalfası yoksa, sayacısı yoksa ayakkabı sektöründe en ufak bir boşluk olsun o ayakkabı yürümez. Asıl emek sayacılıkta var. Bizim işimiz tekstil, tişört, gömlek, inşaat gibi değil. Bizim işimiz burada sanat. İş tıraşlanır, kıvrılır, bali-ilaç kokusu var, dar ve kapalı yerde çalışılıyor. Geçen bir arkadaşımız hastaneye gitti. Ciğerleri bali dolmuş. 'Bali mi kullanıyorsun?' diye sordular arkadaşımıza. 200 saya atölyesi kepenk kapattı son süreçte. Adana'da 6 bin saya işçisi var. 3 bin 600'ü mağdur oldu. Bunlarla firmalar da etkileniyor. Bir firma ham maddesine fark koyuyorsa işçiliğe de koymalı. Günde ortalama 100-150 kişi beni arıyor. Keşke elimden gelse de daha fazlasını yapabilsem. Zam talebimiz kabul görmezse yasal bütün haklarımızı sonuna kadar kullanacağız."Görüntü Dökümü----------------------------Dernek Başkanı Mustafa Özay ile röp.Sayacılardan genel ve detayKapalı kepenk görüntüsüHazır ayakkabı görüntüsüSÜRE: 04'55" BOYUT: 544 MBHaber: Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,======================================İzmir Barosu'ndan Öykü Arin için kök hücre bağışı kampanyasıİZMİR Barosu, nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) hastalığı tanısı konulan ve ilik nakli olmayı bekleyen 3.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ile diğer lösemi hastaları için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenledi.İzmir'de yaşayan Eylem ve Çağdaş Yazıcı çiftinin 3.5 yaşındaki kızları Öykü Arin'e nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi hastalığı tanısı konulması üzerine çok sayıda kişi ilik nakli için donör olabilmek amacıyla kan bağışında bulunmaya başladı. İzmir Barosu da minik Öykü için harekete geçti. İzmir Adalet Sarayı'nda Türk Kızılayı'nın kurduğu stantta, Öykü Arin ve tüm lösemi hastalarına umut olmak için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyaya katılarak bağışta bulunan İzmir Barosu Genel Sekreteri Perihan Çağrışım Kayadelen, kök hücre bağışı çağrısı yaparak, "Öykü Arin gibi birçok çocuğumuza umut olabilmek adına bu projeyi başlattık. Bize bu noktada destek veren Kızılay'a teşekkür ederiz. Acil bir talepti bu. Bizi kırmayıp geldiler. Ayrıca meslektaşlarımızdan da yoğun bir katılım var. Buradan herkese şunu hatırlatmak istiyorum; Kök hücre nakli hayat kurtarıyor. Herkesi kök hücre için bağışta bulunmaya davet ediyoruz" dedi.Düzenlenen kampanyalarla kök hücre bağışının arttırılabileceğini belirten ve bağışta bulunan Avukat Ayfer Kaplan Ataman da, "Burada olmaktan gururluyum. Bilinçli olmak zorundayız. Çocuklarımız bizden iyilik bekliyor. İyi ki dayanışma var" diye konuştu.Kök hücre ve kan bağışıyla yaşanabilecek acıların önüne geçmenin mümkün olduğunu ifade eden bir diğer bağışçı Avukat Çağla Deniz Felamur ise şunları söyledi:"Aslında daha önce yapmamız gereken bir şeydi. Kök hücre ve kan bağışı yapmış olsak bazı üzüntülerin önüne geçmiş olurduk. İzmir Barosu'nun bunu gerçekleştirmesi güzel. Hiçbir şey için geç kalmış değiliz. Umarım umut oluruz. Bu dayanışma güzel bir şey. Bazı konularda duyarlıyız ama bilinçli değiliz. Bu konuda bilinçli olmamız gerekiyor."Kızılay görevlileri tarafından kurulan stantta saat 17.00'ye kadar bağış kabul edilecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Kan bağışı yapanlardan görüntüRöportajlarGenel ve detay görüntüHaber-Kamera: Mehmet CANDAN/ İZMİR,======================================Tramvay hatta giren özel halk otobüsüne çarptı, kaza anı kameraya yansıdıİZMİT(Kocaeli), - İZMİT'te, tramvay hattına giren özel halk otobüsüne tramvay çarptı. Kazada her iki araçta bulunan yolcular korku yaşadı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.Kaza dün öğle saatlerinde, İzmit Milli İrade Meydanı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 J 0213 plakalı özel halk otobüsü Santral mevkiine doğru ilerlerken, tramvay hattına girince tramvay çarptı. Tramvayın yandan çarptığı halk otobüsünde hasar meydana gelirken, her iki araçta bulunan yolcular korku yaşadı. Belediye ekipleri kazanın olduğu bölgede önlem alırken, halk otobüsü yoldan çekildi. Kazayla ilgili tutanak tutulmasının ardından tramvay yoluna devam etti.Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Otobüsün kontrolsüzce hatta girmesi ile tramvayın çarpması görüntülendi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Güvenlik kamerası görüntüsü, kaza anı======================================Kebap kestane fiyatı kırmızı eti solladıBURSA'da, kış aylarının vazgeçilmezi kebap kestanenin fiyatı, kırmızı eti geride bıraktı. Kaldırımda seyyar satıcıların sattığı kebap kestanenin kilo fiyatı, 80 liranın üzerine çıktı. Kebap kestane satıcısı Sait Arık, "Fiyat müşteriye yüksek geliyor, tadımlık alıyorlar" dedi.Kış mevsiminde fazlaca tüketilen kestane, çarşı ve caddelere kurulan tezgahlarda satılmaya başlanırken, kebap kestane satıcıları, fiyatın yüksek olmasından yakındı. Satıcılar, 150 gram kebap kestanenin fiyatının 10 lira olduğunu belirtirken, pahalı bulanların almaktan vazgeçtiğini ya da tadımlık aldığını söyledi. Sokakta 10 yıldır tezgah açarak, kebap kestane satan Sait Arık, "150 gram kestaneyi 10 liraya satıyorum. Piyasada durgunluk var. Kestane de bol değil, satan da az üstelik pahalı. Kestane kebabı günlük en çok 10 kilo satıyoruz. Cumartesi günleri satış biraz artıyor. Fiyatlar müşteriye yüksek geliyor" diye konuştu.'TADIMLIK ALIYORLAR'Müşterilerin 10 liralık kebap kestane alacakken, 5 liralık aldığını dile getiren Arık, "En azından tadımlık olarak alıyorlar. Pişmiş kestanenin kilosu 80 lira, çiğ kestane ise yaklaşık 30 liradan satılıyor. Yabancı turistler genelde fiyatını sormadan alıyorlar ama fiyatlar bizim insanımızı etkiliyor. Kışın kestane yapıyorum. Yılın diğer zamanları erik ve mısır satıyorum. Çarşı eskisi gibi kalabalık değil. İnsanlar geçim derdinde. Doğal gaz yakmaya başlandı, elektriğe zam geldi, kiralar yüksek; bu durumlar piyasayı çok etkiledi" dedi.'ESKİDEN KİLOYLA ALIYORDUK ŞİMDİ GRAMLA'Kebap kestanenin Bursalılar için vazgeçilmez tat olduğunu vurgulayan kent sakinlerinden Sebahattin Kurdeş ise "Kestaneyi seviyoruz. Çarşıya çıktığımızda mutlaka kestanecilere uğrayıp alıyoruz. Kestane pahalı ama mümkün olabildiği kadar almaya çalışıyoruz. Eskiden kiloyla alıyorduk şimdi ise gramla. Yapabileceğimiz bir şey yok; ama canımız isteyince mecburen alıyoruz. Eskiden kiloyla alıp, çocuklarımıza götürüyorduk ama şimdi tane tane alıyoruz. 5 liralık alıyoruz, 5 tane veriyorlar" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:—————————--Seyyar kestane satıcısından görüntü-Kestane hasadından detay-Müşterilerden görüntü-kestane satıcısı ve müşteriden röportajSüre: 4.45 Boyut: 532 MBHaber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,