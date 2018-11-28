Dha Yurt Bülteni-7

28 Kasım 2018 Çarşamba 13:18



28 Kasım 2018 Çarşamba 13:18

Kuzey Marmara Otoyolu'nda viyadük çöktü; işçiler enkaz altında (EK)1)ENKAZ ALTINDA KALAN İŞÇİLERİ KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOROlay saat 10.45 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu Projesinin Gebze Tavşanlı mevkiinde bulunan 7 nolu viyadük inşaatında meydana geldi. Yaklaşık 30 metre yükseklikte viyadük başlık ayağının montajının yapıldığı sırada çökme meydana geldi. İki ayak arasında yapılan montaj sırasındaki çökme sırasında viyüdüğün üzerinde bulunan işçiler aşağı düşerek enkazın altında kaldı. 4 işçinin enkaz altında kaldığı bildirildi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil ekipleri olay yerine sevk edildi. Tonlarca ağırlığındaki enkazın altında kalan işçilerin kurtarılması için şantiyede çalışan işçiler ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Bölgeye ayrıca AFAD ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalan işçilerin kurtarılması için enkazdaki beton bloklardaki demirler kaynak makineleri ile kesilerek betonlar kaldırılmaya başlandı. Enkaz altında kalan 1 işçi ile temas kurulduğu öğrenilirken, kurtarma çalışmaları devam ediyor.İKİ MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gebze'de yol çalışması sırasında yaşanan kaza ile ilgili iki müfettiş görevlendirdiğini ve olayla ilgili incelemenin başlatıldığını duyurdu.Görüntü Dökümü------------------------Olay yerinden görüntülerKuzey Marmara Otoyolu'nda viyadük çöktü... Bölgeden DRONE görüntülerKOCAELİ/DHA========================================================EDİRNE'DE SAĞANAK, SU BASKINLARINA NEDEN OLDU, YOLLAR KAPANDI(EK)2)1 KİŞİNİN KAYBOLDUĞU İHBARI YAPILDISağanak yağmurun sel baskınlarına neden olduğu Edirne'nin Oğulpaşa köyünde 1 kişinin kaybolduğu ihbarı yapıldı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, AFAD ve arama kurtarma ekipleri, yolu sel suları ile kapalı olan köye hareket etti. Bu arada Köşençiftliği köyünde ise Demirhanlı Deresi'nin taşması sonucu evlerinde mahsur kalanların kurtarmak için ekiplerin çalışması sürüyor. Edirne'de gece acil servisini suların bastığı özel hastane, bugün hizmet veremeceğini açıkladı. Edirne'de özellikle köylerde meydana gelen su baskınları nedeniyle, arama kurtarma ekipleri bu bölgelere sevk edildi.Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,-=========================================================3)300 YILLIK KEMER KÖPRÜ, YOL ÇALIŞMASINDA HASAR GÖRDÜRİZE'nin Çayeli ilçesinde Anıtlar Kurulu tarafından 'kültür varlığı' olarak tescil edilerek koruma altına alınan 300 yıllık Yeşiltepe Kemer Taş Köprü'nün bir ayağı, yol genişletme çalışması sırasında hasar gördü. Bölge sakinleri 3 asırdır onlarca sel afetine rağmen ayakta kalan köprünün yıkılma riski ile karşı karşıya bırakıldığını belirterek tepkilerini dile getirdi.Çayeli ilçesi ile Kaptanpaşa köyü arasındaki 20 kilometrelik güzergahta yol genişletme ve istinat duvarı yapım işi başlatıldı. Yol genişletme çalışması sırasında, Yeşiltepe köyü yakınındaki, Anıtlar Kurulu tarafından 'Kültür Varlığı' olarak tescil edilerek koruma altına alınan, 14 metre yüksekliğe, 30 metre uzunluğa ve 2,9 metre genişliğe sahip 300 yıllık Kemer Taş Köprü'nün ayağına hasar verildi. Yol seviyesi 3 metre düşürülünce köprü ayağındaki taşlar da yerinden söküldü. Vatandaşlar onlarca sel afetine rağmen ayakta kalan tarihi köprünün yıkılma riski ile karşı karşıya bırakıldığını belirterek sosyal medyada tepkilerini paylaştı.'TARİHİ DEĞERLER KORUNMUYOR'Senoz Vadisi'ndeki tarihi kemer köprüye zarar verildiğini belirterek Ahmet Okumuş, "Bu memlekette kimse tarihi değerleri korumuyor. Su değirmenleri yıkıldı, köprüler yıkılıyor. Bu nereye kadar gidecek. Şimdi de bu tarihi köprü yıkılıyor.Muhammet Aygün de "Dedelerimizden kalan ve sel afetlerinin yıkamadığı bir köprüdür. Yol çalışması sırasında köprünün ayağını yıktılar. Bu köprü taşlarla iç içe geçerek tutunuyor. Köprüye zarar verildi. Yetkililer geldi, onlara da anlattık. Köprüye niye bu kadar dolundular? Proje böyle yapıldı diyorlar. Böyle bir şey yok. Burada yanlış bir uygulama yapıldı ve köprüye hasar verildi" diye konuştu.Hülya Yılmaz ise "Köprümüz hasar gördü. Bunun düzeltilmesini istiyoruz. Köprüde yıkılma riski oluştu. Oyma taşlardan yapılmış bir köprüydü. Yerine nasıl bir taş konulacak, nasıl yapılacak kaygılıyız. Koskoca bir tarih var burada. Köprünün yok olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.KAYMAKAM: TEHLİKE SÖZ KONUSU DEĞİL, KİMSE ENDİŞE ETMESİNÇayeli Kaymakam'ı Mehmet Öztürk ile Karayolları Rize Şube Müdürü Ercan Çiçek köye giderek tarihi kemer köprüde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.Çayeli Kaymakamı Mehmet Öztürk, tarihi köprünün bulunduğu yerde dolgu yapılacağı için yol çalışma esnasında köprünün uç kısmındaki taşların bir kısmında düşmeler meydana geldiğini belirtti. Öztürk, şunları söyledi:"Yolun seviye ile köprünün ayağı hemen hemen aynı olacağı ve bağlantısının yapılacağından köprüde herhangi bir tehlikeli durum söz konusu değildir. Tarihi köprülerin bakım ve onarımı karayollarının sorumluluğunda bulunmaktadır ve daha önceden de köprünün sağlamlaştırmasını yapmıştır. Kaymakamlık olarak bizler de herhangi bir olumsuz bir durum olmaması için durumun takipçisi olacağız kimse endişe etmesin."YEŞİLTEPE KÖPRÜSÜÇayeli merkeze 19 kilometre mesafede, Senoz Vadisi'ndedir. Etkileyici görüntüsüyle dikkat çeken köprü Tolenis veya Kestanelik adlarıyla da anılır. Uzundere köyünden Kalyoncu Hacı Sabit ve Ahmet Efendi tarafından hayır amacıyla yaptırılmıştır. Köprünün ustası Pazar ilçesinin Suçatı (Apso) köyündendir. Eski adı Mesahor olan Kaptanpaşa'nın girişinde bulunan köprü, Büyükdere üzerinde yükselir. Kaptanpaşa-Çataldere İncesu Yaylası'ndan İspir tarafına giden tarihi ticaret yolu üzerinde olması köprüyü önemli kılmaktadır. Kemer kısmı merdivenlerle döşenmiştir. Doğu-batı doğrultusunda uzanır ve dikdörtgen planlıdır. Ayakları doğal kayalara oturmaktadır. 14 metre yüksekliğe, 30 metre uzunluğa ve 2,9 metre genişliğe sahiptir. Köprü, Anıtlar Kurulu tarafından kültür varlığı olarak tescil edilmiştir.Görüntü Dökümü-------------------------Drone ile köprü detayları-Köprü detayları-Vatandaşların tepkileri-Muhabir anonsuHaber: Muhammet KAÇAR Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA=======================================================4)6 UYUŞTURUCU SATICISI YAKALANDIKayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 6 kişi yakalandı.Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerinin uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik yaptığı çalışmada A.K(28), M.I(40), A.K(30), S.S(24) M.T(20) ve M.G(24) gözaltına alındı. Uyuşturucu satıcılarına üst ve otomobil aramalarında 2 hassas terazi, 7 parça halinde 20 gram metamfetamin, 3 parça halinde 10 gram esrar, 3 parça bonzai, 1 tabanca ve bu tabancaya ait fişekler ele geçirildi.Görüntü Dökümü:------------------------ Polisin uyuşturucu satıcılarının otomobiline yaptığı baskın görüntüsüDiğer genel detay görüntülerHaber-kamera: Kayseri15 MB======================================5)VALİLİK ÖZEL KALEM MÜDÜRÜYÜM DİYE İŞ ADAMINI DOLANDIRDIELAZIĞ'da bir iş adamını arayıp kendisini Erzincan Valiliği Özel Kalem Müdürü diye tanıtarak 9 bin TL'lik dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Abdullah Ş. (50), Çorum'da polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Elazığ'da iş adamı Y.M.'yi telefonla arayıp kendisini Erzincan Valiliği Özel Kalem Müdürü diye tanıtan bir kişi, akülü engelli aracı için para yardımı yapmasını istedi. Y.M., talebe olumlu yanıt vererek telefondaki kişinin söylediği IBAN numarasına 9 bin TL yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden Y.M., Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Soruşturma üzerine harekete geçen Elazığ ve Çorum İl Emniyet Müdürlükleri ekipleri, dolandırıcılık şüphelisinin Abdullah Ş. olduğunu tespit etti.Çorum'da, Asayiş Şubesi Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi, bankada iş adamının gönderdiği parayı çekerken yakaladı. Gözaltına alınan Abdullah Ş., kendisinin dolandırıcılıkla ilgisinin olmadığını, bir arkadaşının adına yatan parayı çektiğini öne sürdü. Yapılan incelemede, Abdullah Ş.'nin daha önce de benzer suçlardan kaydının bulunduğu belirlendi. Sorgudan sonra adliyeye sevk edilen Abdullah Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Görüntü Dökümü:--------------------------Olayın şüphelisinin adliyeden ceza evine götürülüşü-Detaylar(SÜRE: .1.20 Dk ) (BOYUT: 122 MB)Haber-Kamera: Serkan BARIŞ /ÇORUM,