Dha Yurt Bülteni- 7

29 Kasım 2018 Perşembe 12:10



1)KIRIKKALE'DE GAZ DOLUM TESİSİNDE PATLAMA: 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDIKIRIKKALE Organize Sanayi Bölgesi'ndeki gaz dolum tesisinde yaşanan patlama sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi.Görüntü Dökümü:------------------------Olay yerinden ilk görüntülerErhan GÖĞEM/KIRIKKALE, -===================================================2)MANAVGAT'TA ŞİDDETLİ YAĞIŞ TAŞKINA SEBEP OLDUANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dün gece etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı kırsal mahallelerde su baskınları ve taşkınlar yaşandı. Seralar ve yerleşim yerlerinde su baskınları olurken, sel sularına kapılan birkaç büyükbaş hayvan telef oldu. Manavgat'ta dün gece etkili olan sağanak yağış Çardak, Beğdiğin, Hacıali, Cevizler, Taşağıl ve Karabük mahallelerinde yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Çardak Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle derelerin taşması sonucu ulaşımı sağlayan yol kapandı. Sel sularının yerleşim yerini basmasıyla birçok ev ve ahır su altında kaldı. Çardak Mahalle Muhtarı Hilmi Mutlu, mahallede seraların yarıya yakının su altında kaldığını ve ürünlerin büyük zarar gördüğünü söyledi. Muhtar Mutlu, iki kardeşe ait ahırların su altında kalması nedeniyle de 3-4 büyükbaş hayvanın suya kapılıp, telef olduğunu belirtti.Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen, sabah erken saatlerde Çardak Mahallesi'ne giderek, şiddetli yağışın meydana getirdiği hasarı inceledi. Vatandaşlara geçmiş olsun diyen Başkan Sözen, Manavgat Belediyesi olarak en kısa sürede ulaşımda yaşanan sorunları ortadan kaldıracaklarını ve köy içinde selle birlikte gelen toprakları temizleyeceklerini belirtti.Kaymakam Mustafa Yiğit, dün geceki şiddetli yağışın birkaç kırsal mahallede etkili olduğunu belirtti. Taşağıl ve Hocalar mahallelerindeki olumsuzlukların giderildiğini aktaran Kaymakam Yiğit, Çardak ve Beğdiğin mahallerinde de ekiplerin çalışma yapmaya başladığını aktardı. Kaymakam Yiğit, yağış nedeniyle Haciali ve Cevizler yolunda göçme meydana geldiğini ancak yolun tek şeritten kontrollü şekilde ulaşıma açık olduğunu aktardı.Görüntü Dökümü-------------Taşkından görüntüOtomobilin içinden cep telefonu görüntüsüHABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),==========================================================3)ÖĞRENCİLERE YARDIM BAHANESİ İLE DOLANDIRICILIK İDDİASIMERSİN'de, kendisini 'doçent' olarak tanıttığı kişilerden öğrencilere yardım etme bahanesi ile para toplayarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen B.İ. (65), adli kontrol şartı ile salıverildi.Kent merkezindeki O.A.'nın eczanesine giden kişi, kendisini 'yurtdışı merkezli bir üniversitede görev yapan doçent T.İ.' olarak tanıttı. Dünyaca ünlü bir elektronik firmasının ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine ücretsiz laptop dağıttığını söyleyen T.İ., bandrol ücreti ödeyecek hayırseverlerin bu laptopları öğrencilere hediye edebileceğini söyledi. Eczane sahibi O.A. da çevresindeki 4 öğrenciye laptop hediye edebilmek için 411 TL'yi T.İ.'ye teslim etti. Parayı alan T.İ.'ye bir daha ulaşamayınca dolandırıldığını anlayan eczane sahibi, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.Müracaatın ardından işyeri ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelinin B.İ. olduğunu tespit etti. Oteller başta olmak üzere birçok adreste arama yapan ekipler, B.İ.'yi konakladığı otelde gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından hakim karşısına çıkarılan B.İ. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Görüntü Dökümü--------------Emniyet Müdürlüğü önünden genel görüntü-Müdürlük girişinden genel ve detay görüntüler-Şüphelinin emniyetten çıkarılması ve polis aracına bindirilmesi-Polis aracının emniyetten ayrılması(BOYUT: 135 MB) (SÜRE: 01.14 DK)Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,====================================================4)AFYONKARAHİSARLI PANCAR ÜRETİCİSİ FABRİKA ÖNÜNDE KUYRUK OLDUAFYONKARAHİSAR'da arazilerinden söktükleri pancarları Afyon Şeker Fabrikası'na getiren üreticiler, başka bir ilden gelen ürünlerin alınması nedeniyle kendi ürünlerinin fabrikaya alınmadığını iddia etti. Fabrika önünde saatlerce pancar teslim etmek için beklediklerini anlatan üreticiler, sorunun çözülmesini istedi. Afyonkarahisar'da özelleştirilen Afyon Şeker Fabrikası'na ürün teslim etmek için gelen pancar üreticileri, fabrika önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Traktör, kamyon, Tır ve benzeri araçlarla getirdikleri pancarı fabrikaya vermeyi bekleyen üreticiler saatlerce beklediklerini, fabrikanın ürünlerini almadığını iddia ederek duruma tepki gösterdi.Üretici Mehmet Cambaz, Bolvadin ilçesinden traktörüne yüklediği pancarları fabrikaya teslim etmek için geldiğini anlatarak, sıra beklediğini ve uzun sürenin sonunda içeri girebildiğini anlattı.'PANCARIMIZI ALMIYORLAR'Üretici Abdullah Tabanlı, "Pancarı almıyorlar. 150 ton pancar getirdim. İçeride bir sıkıntı var, almıyorlar bizi" dedi.'GÜNLERDİR BEKLİYORUZ'Üretici Kasım Karaca, Çobanlar ilçesine bağlı Kocaöz beldesinden fabrikaya geldiğini aktarırken, mağdur olduklarını kaydetti. Karaca, "Devlet çiftçisine sahip çıksın. Burada 15 ile 20 ton pancar verebilmek için günlerdir bekliyoruz. Bizim ömrümüzden gün çalınıyor" diye konuştu.'ARIZA VAR DİYORLAR'Üretici Emir Ünal, Çay ilçesinden pancar getirdiğini anlatırken, dün sabah saatlerinde fabrikaya geldiklerini ve gece ancak perona araçlarını koyabildiklerini söyledi. Ünal, şöyle konuştu:"İki gündür bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Başka bölgelerden Tır'larla pancar geliyor ve buradaki araçları almıyorlar. Biz o yüzden burada mağdur bekliyoruz. Konya tarafından gelen Tır'lara öncelik tanıyorlar. Yetkililere 'Neden bizim pancarımızı değil de oradan gelen pancarı alıyorsunuz' diye sorduk. Onlar da 'Oradan pancar ihtiyacını karşılamak için onları mecbur almak zorundayız diyorlar' ve sıkıntı bu. İki gündür arıza ve elektrik sıkıntısı var diyorlar. Arıza iki gündür giderilmiyor. Doğru mu değil mi onu da bilmiyoruz. Yağmurun altına bu sıkıntıyı yaşıyoruz."'300 İLE 400 ARAÇ VARIZ'Üretici Muhammed Akyol da Emirdağ'dan pancar getirdiğini belirtti. Akyol, "Konya Karapınar'dan gelenlere öncülük tanınıyor. Bize öncülük tanınmıyor. Biz dışarıda, yol kenarlarında bekliyoruz. Yetkililer kotaları dolmayacağı için Karapınar'dan pancar aldıklarını söylüyor. Bizi ise Karapınar'dan gelen araçlar ne zaman biterse o zaman alacaklarmış. Biz burada 300 ile 400 araç varız. Ne zaman boşalacağı da belli değil. Şu karda kışta 4 gün de fabrikayı kapattılar pazartesiye kadar" dedi.'BU ÜRETİCİ HEPİMİZİN'Fabrika önünde pancar teslim etmeyi bekleyen üreticileri ziyaret eden CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ise bir an önce bu sorunun çözüme kavuşturularak üreticinin rahat nefes alması gerektiğini kaydetti. Türkiye genelindeki 14 şeker fabrikası özelleştirilirken CHP olarak fabrikalara giderek eylem yaptıklarını hatırlatan Köksal, "Özelleştirmenin sonuçlarının ağır olacağını söyledik. Daha bir yılı bile doldurmadan bu ağır bedelleri hep beraber ödüyoruz. İşte buradaki üreticiler de mağdur. Pancarcılar da mağdur. Bu üretici hepimizin. İnsanları canından bezdirirseniz gelecek yıl pancar ekecek üretici bulamazsınız" diye konuştu.Görüntü Dökümü------------Fabrika önünden detayFabrika önünde bekleyen üreticiden detayPancar getiren araçlardan detayAraç kuyruklarından detayPancar yüklü traktörlerden detayPancarlardan detayÜreticiler ile röpMilletvekili Köksal ile röpHABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,==========================================================5)FETÖ OPERASYONUNDA YAKALANAN 1'İ YARBAY 6 ASKER ADLİYEDEESKİŞEHİR merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Hava Kuvvetleri yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2'si muvazzaf 6 asker, adliyeye sevk edildi. skişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 26 Kasım'da Eskişehir merkezli Ankara, İzmir, Kocaeli ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltına alınan eski kurmay yarbay M.E. ile astsubaylar M.C., R.Y., C.H., H.E. ve Ş.G., bugün adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü-------------Şüphelilerin adliyeye getirilirken çekilen görüntüleri bulunuyor.)Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/DHABoyut: 96,47 MB==========================================================6)HAKKARİ'DE KADIN FUTBOL TAKIMINA 4 YABANCI TRANSFERTÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1'inci Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü, 3 Gürcistan ve 1 Kazakistan uyruklu oyuncuyu transfer etti. Gürcü Tamari, Kristina ile Teona ve Kazak Khojasheval, oynadıkları oyunla kısa sürede Hakkarili taraftarların sevgisini kazandı. Antrenör Cemile Timur, ligde iddialı olduklarını, kendi gruplarında ilk sıradaki takımla aralarında sadece 4 puan olduğunu söyledi.Geçmişte terör olaylarıyla anılan Hakkari'de, 2008 yılında kurulan Hakkarigücü kadın futbol takımı, peş peşe elde edilen başarıların ardından TFF 2'nci Ligi'nde mücadele etmeye başladı. Hakkarigücü, play-off müsabakalarında gösterilen başarı sonrası bu yıl da TFF Kadınlar 1'inci Ligi'ne yükseldi. Kadın futbolcular, başarılarına başarı katıp, oynadıkları futbol ile kısa sürede adlarından söz ettirerek, Hakkari'nin gurur kaynağı oldu. Gürcistan ve Kazakistan uyruklu oyuncuların da transfer edilmesiyle güç kazanan takım, ligde oynadığı futbol ile göz dolduruyor.'HAKKARİ VE TARAFTARIMIZA LAYIK OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ'Hakkarigücü kadın futbol takımında 8 yıl kaptanlık yapan ve şu an takımın antrenörü olan Cemile Timur, kentte ön yargıları yıktıklarını söyledi.Hedefledikleri 1'inci Lig'e yükseldiklerini, bundan sonraki hedeflerinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu belirten Timur, şöyle konuştu: "2008 yılında kadın futbol takımını kurduğumuz zaman o dönemde kız çocuklarının futbola olan alakası, ailelerin özellikle kız çocuklarına yönelik baskıları sürekli ön plandaydı. 'Bir kız çocuğu nasıl şort giyer, nasıl top oynar?' baskıları vardı. En kötü olan şey de erken yaşlarda evlendiriliyordu. Bu sadece kadın futbol takımı için değil, genel anlamda bu sorun ile karşı karşıya geldik. Ben de bir kadın olarak açıkçası burada mücadele vermeye çalıştım. 'Kız çocuğu okumasın, futbol oynamasın' diye bu ön yargıyı bir tarafa çekip, bu duruma geldik. Geçen yıl bu takımın başına geçtim. Takımda 8 yıl boyunca top koşturdum. Takım kaptanı olarak görev yaptım. Takımın başına geçerken bir hedefim vardı; takımın 1'inci Lig'e yükselmesi ve Avrupa şampiyonluğuna gitmesi. Oynadığımız lig çok farklı, çok tempolu maçlar oynanıyor. Takımların kalitesi çok yüksek, imkanları çok çok üst düzeyde. Biz de Hakkari olarak bu tempoya ortak olmak için yola çıktık ve şu anki duruma baktığımız zaman takımımız şu an iyi bir noktada. Hakkari büyük bir taraftar kitlesine sahip. Dağkent taraftar grubuna teşekkür etmek istiyorum. Onlar gerçekten de takımlarını hiçbir zaman 'Soğuk, sıcak' demeden yalnız bırakmadı. Eğer biz bugün buralara geldiysek taraftar grubumuzun da büyük destekleri ile geldik. Onlarla gurur duyuyoruz. Biz her zaman, her yerde Hakkari'ye ve taraftarlarımıza layık olmaya çalışacağız."'HAKKARİ ANLATILDIĞI GİBİ DEĞİL'Gürcistan milli takımı kadrosunda yer alan, Samsun Lüleburgaz'dan Hakkari'ye transfer olan Tamari Tatuashvili (27), kentten olmayanların Hakkari'yi çok kötü anlattığını; fakat şehrin bahsedildiği gibi olmadığını söyledi. Tatuashvili, "Hakkari'ye transfer için teklif geldi. Açıkçası çok düşündüm. Buradaki insanları çok farklı anlattılar. 'Bombalar patlıyor, savaş var, terör var' diye anlattılar. Ben de korktum tabi, kimse böyle bir yere gitmek istemez. Ama takımda yer alan arkadaşlara sordum. Onlar bana 'Öyle bir şey yok' dediler. Onlara inanarak geldim. Gerçekten de insanlar Hakkari'yi çok farklı düşünüyorlar, çok yanlış düşünüyorlar. Burayı çok sevdim. Herkes gelip, kendi görsün. Hakkari çok güzel bir yer" diye konuştu. Gürcü Teona Bakrandze (22) ise Hakkarigücü'ne bu yıl transfer olduğunu dile getirdi. Hakkari'ye transfer teklifi alınca korkarak geldiğini; fakat şu an çok mutlu olduğunu belirten Bakrandze, "Gürcistan'dan geldim. Daha önce Ereğli'de oynadım. Bu yıl Hakkari'ye transfer oldum. Bu teklif geldiği zaman Hakkari nasıl bir yer, bilmiyordum. Arkadaşlarıma sordum ardından da geldim. Hakkari'ye geldiğim için çok mutluyum ve memnunum. Takım olarak Hakkari'yi güzel noktaya getireceğiz. Hakkari çok güzel yerlere gelecek kadar potansiyele sahip bir takım" dedi.'HAKKARİ'Yİ EN İYİ NOKTAYA ULAŞTIRACAĞIZ'Hakkarigücü kadın futbol takımında top koşturan Gürcistan uyruklu Kristina Bakarandze (20) de Hakkari'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Azerbaycan milli takımında yer aldığını anlatan Bakarandze, "Açıkçası Hakkari'ye gelmek istemiyordum. Hakkari adına farklı şeyler anlatıldı ama hiç de söylendiği gibi bir yer değil. Burada insanlar çok farklı, bizlere çok iyi davranıyorlar. Bu konuda çok memnun kaldık. Bizim burada hedefimiz güzel futbol oynamak. Zaten şu an 1'inci Lig'de mücadele ediyoruz. En iyi noktaya gelmek için mücadele edeceğiz. Bu formaya layık olmak için her şey yapacağım. Hakkari'yi en iyi noktaya ulaştıracağız."'HAKKARİ KÜÇÜK AMA FARKLI BİR YER'Kazakistan milli takımında oynayan ve Hakkarigücü'ne transfer olan Kazak Shokhısta Khojasheva (21) ise Türkiye'de ilk kez bulunduğunu söyledi. Khojasheva, "Hakkari'yi hiç duymamıştım. Hakkında bir bilgi sahibi değildim. İlk defa Türkiye'ye geldim. Geldiğim için de çok mutluyum. İnsanlar çok iyiler. Buradan bulunmaktan son derece memnunum. Hakkari belki küçük ama farklı bir yer. İnsanlar çok farklı davranıyorlar, çok seviyorlar. Futbol adına bu beni mutlu ediyor" dedi.Görüntü Dökümü------------Hakkarigücü kadın futbol takımı maçından kısa görüntüTaraftarların coşkusuOyuncu Kristina Bakarandze ile röportajOyuncu Teona Bakrandze ile röportajHakkari Kadın Futbol Takım antrenörü Cemile Timur ile rröportaj-Antrenmanlardan genel ve detaylar-Yabancı futbolcularMehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -==========================================================7)VAN'DA BELEDİYE ETÜT MERKEZİNİN KIZLARDA ÜNİVERSİTE BAŞARISIVAN'ın merkez İpekyolu Belediyesi tarafından açılan Sürekli Etüt Merkezi, geçen yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) büyük başarı elde etti. Merkezde eğitim verilen 291 öğrenciden, 101'i kız, toplam 152'si üniversiteye yerleşti. Etüt Merkezi Müdürü Mukadder Hakan Örgün, bu yıl başarı çıtasını daha da yükselteceklerini söyledi.Merkez İpekyolu ilçesinde belediye tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı binasında geçen yıl Aralık ayında hizmet vermeye başlayan Sürekli Etüt Merkezi, üniversiteye hazırlanan yoksul öğrencilerin umudu oldu. Geçen yıl 291 öğrenciden 101'i kız, toplam 152'sini fakültelere yerleştirmenin gururunu yaşayan merkezde, 22 öğretmen ve 2 idareci görev yapıyor. Bu yıl ise etüt merkezinde yaklaşık 500'ü kız, 700 öğrenciye eğitim veriliyor. Öğrenciler, hafta içi 4, hafta sonu ise 2 gün eğitim alıp, üniversite sınavlarına hazırlanıyor.6 AYDA, YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE BAŞARIEtüt Merkezi Müdürü Mukadder Hakan Örgün, geçen yıl yapılan YKS'de yüzde 50'nin üzerinde bir başarı elde ettiklerini, bu yıl bu oranı daha da yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. Örgün, "Geçen yıl yapılan YKS'de etüt merkezimize gelen 291 öğrenciden 152'sini lisan ve önlisans olmak üzere üniversitelere yerleştirdik. Geçen yıl hizmete açılan etüt merkezimiz 6 aylık süreçte yüzde 50'nin üzerinde bir başarı elde etti. Bu başarı üzerine bu yılki talepler daha fazla oldu. Sene başında bin 500 öğrenci başvurdu. Bu başvurular arasında yapılan seviye tespit sınavlarında 700'nü aldık. Buraya gelen öğrencilerimiz ücretsiz olarak kurs görmekte ve hedeflerine hızla yaklaşmakta. Bu güzel projeden dolayı, öncelikle Valimiz Murat Zorluoğlu ve Kaymakam Cemil Öztürk'e teşekkürler ediyoruz" dedi.Sürekli Eğitim Merkezi Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Feride Tire ise bu yıl hedeflerinin başarı çıtasını daha da yükseltmek olduğunu belirterek, "Bu yıl daha başarılı öğrencilerimiz var ve umuyorum ki; sayı olarak bu yıl daha çok öğrenciyi üniversiteli yapacağız. Buraya gelen öğrencilerimiz hepsi yoksul öğrenciler. Yani dershanelere gitme imkanı olmayan öğrenciler. Şu zamanda en ucuz dershane fiyatı 5 bin lira civarında. Buraya gelen öğrencilerimiz, kaynak konusunda da sıkıntı yaşamıyor. Her öğretmen kendi branşında kaynak da veriyor. Buraya gelen öğrenciler, ders saatleri dışında da soru çözebilecekleri etüt merkezi salonunda öğretmenler gözetiminde ders çalışıyor" dedi.Öğrenciler de geçen yılki arkadaşlarının üniversiteye kazandığını öğrenince bu etüt merkezini tercih ettiklerini belirterek, kendilerine her türlü imkanın sağlandığını ifade etti.Görüntü Dökümü-------------Etüt Merkezinin eğitim verdiği bina-Etüt Merkezine gelen öğrencilerden genel görüntü-Detaylar-Sınıflarda öğrencilere ders verilirken-Genel ve detaylar-Bir kız öğrenci ile röportaj-Ders anlatan Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Feride Tire-Dersi dinleyen öğrenciler-Tire ile röportaj-Bir kız öğrenci ile röpontaj-Detaylar-Etüt Merkezi Müdürü Mukadder Hakan Örgün ile röportaj-Etüt Merkezinde görev yapan öğretmenlerBehçet DALMAZ/VAN, -======================================