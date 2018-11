Dha Yurt Bülteni 7

30 Kasım 2018 Cuma 12:35



1)VİYADÜKTE YAŞANAN DEHŞET ANLARINI ANLATTIKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yapımı devam eden 7 nolu viyadüğe beton döküldüğü sırada beton bloğun ters dönerek üzerindeki işçilerle birlikte yaklaşık 30 metreden düşmesi sonucu yaşamını yitiren Mehmet Sıddık Canpolat'ın kardeşi Mustafa Canpolat viyadükte yaşanan dehşet anını anlattı. Mustafa Canpolat kardeşiyle arasında 1-2 metre mesafe olduğunu ve olay anında bir çatırtı duyduğunu arkasına döndüğünde ise ağabeyinin düştüğünü söyledi.Önceki gün, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Tavşanlı mevkiinde 7 nolu viyadükte devam eden çalışma sırasında viyadüğe 2'nci kademe beton dökülürken beton blok ters dönerek üzerindeki işçilerle birlikte aşağı düşerken, 4 işçi enkaz altında kaldı. İşçilerden Kani Öztürk yaralı olarak enkaz altından kurtarılırken, Öztürk Yılmaz , Bayram Kılıç ve Mehmet Sıddık Canpolat (46) yaşamlarını yitirdi. Mehmet Sıddık Canpolat dün Darıca 'da cenaze namazının kılınmasının ardından toprağa verildi.3 KARDEŞ VİYADÜK İNŞAATINDA ÇALIŞIYORDUViyadük inşaatında 2 kardeşi ile birlikte çalışan, viyadüğün çöktüğü sırada demirlere tutunan Mustafa Canpolat (45), DHA muhabirine dehşet anlarını anlattı. Çatırtının ardından ağabeyinin aşağıya düştüğünü belirten Mustafa Canpolat, "Çalışıyordum. Sıddık yanımdaydı, Öztürk abi onun yanındaydı. Aramızda 1-2 metre mesafe vardı. Ağabeyimden malzeme istedim. Arkamı döndüm bir çatırdı geldi. Bir döndüm ki ağabeyim yok. Bir baktım ağabeyim gitmiş ben bir şey yapamıyorum. Ben demire tutundum, dönene kadar yanımdaki arkadaşım gitti. Baktım kardeşim Ali'ye bağırdım, 'Sıddık nerede?' dedim. Bana 'Sıddık düştü' dedi. Bende, 'At kendini aşağıya. Sıddık gittiyse sen de git. Sıddık'a el at, tut' dedim." dedi.'ORADA BİRİ HATA YAPTI AMA KİM BİLMİYORUM'Ağabeyinin 3 çocuğunun olduğunu söyleyen Mustafa Canpolat, "Ağabeyimin çocukları Nisa, Ersin, Veysel'e ben ne diyeceğim. Ne olduğunu hiç bilmiyorum. Bir hata var ve bir hata oluşmuş. Orada kalıp var, çalışma var. Ben kimi suçlayayım, kime ne diyeyim. Orada biri hata yaptı ama kim bilmiyorum. İş güvenliği var, şantiye şefi var, patron var, kalıpçısı var. Beton bloğun kaç ton olduğunu bilmiyorum ama çok kalındı. Ağabeyim sen orada olmasaydın ben olaydım. Ben öleydim sen çocuklarına babalık yapaydın." diye konuştu.Görüntü Dökümü---------------------Mustafa Canpolat olayı anlatırken-Başsağlığı dileyenlerHABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Dinçer AKBİR/DARICA( Kocaeli ),DGS'DE=================================================2)KADININ DARP EDİLDİĞİ ANLAR KAMERADAİZMİR'in Karabağlar ilçesinde bir kadın, bir erkek tarafından tekme tokat dövüldü. Olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, olaya büyük tepki gösterildi. Olay, geçen Çarşamba günü sabah saatlerinde, Yeşilyurt semtinde meydana geldi. Yolun sağına çektiği otomobilden inen bir adam, yanındaki kadınla önce tartışmaya başladı, ardından tekme ve tokat atarak darp etti. Olay anı, çevrede oturan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepki çeken görüntülerde, kadının tekme tokatlardan kurtulmaya çalıştığı ancak başarılı olamayıp, darp edildiği görülüyor.Görüntü Dökümü--------------------Olay anının görüntüsüHaber: Anıl UÇAN, Davut CAN,/ İZMİR,===============================================3)ACI DOLU VE YAPAYALNIZ HAYATINI, RESİMLE RENKLENDİRDİTÜRKİYE, bebekken, Kızılay 'dan verilen kandan HIV bulaşan Y.O.'yu minik bedeniyle okul sırasında yapayalnız kaldığı fotoğraflarıyla tanıdı. Şimdi 22 yaşında olan Y.O., '1 Aralık Dünya AIDS Günü' öncesi geçirdiği acı dolu ve yapayalnız yılları anlattı. En küçük sırrını, aşkını, sevgisini paylaşacağı arkadaşı olmadığını belirten Y.O., acı hayatını ancak büyük zevkle yaptığı resimlerle renklendirebildi. Tek hayalinin yurt dışında yaşamak olduğunu kaydeden Y.O., "İnsanlar hep benden uzak durdu. Beni dışladılar. Arkadaşlığı, dostluğu, paylaşımda bulunmayı hatta sevgiyi hiç yaşamadım" dedi.İzmirli Y.O.'ya, 22 yıl önce, erken doğum sonrası Kızılay'dan verilen kandan, AIDS'e neden olan ve bağışıklık sistemine zarar veren virüs olarak bilinen HIV bulaştı. Bebekken yapılan tedavi sırasında HIV kaptığının ortaya çıkmasından sonra anne- babası, Y.O. için hukuk mücadelesi başlattı. Türkiye 'deki mahkemeler ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Y.O.'nun yaşadıkları sonrasında haklı bulduğu aileye manevi tazminat ödenmesine karar verdi.TÜRKİYE OKUL SIRASINDAKİ YALNIZLIĞIYLA TANIDIHukuk mücadelesinde kazanımlar elde edilse de Y.O., büyüdükçe kendisini kabus dolu hayatın içinde buldu. Türkiye onu, minik bedeniyle okul sırasındaki yapayalnız fotoğrafıyla tanıdı. Y.O., hem okuldaki sırasında hem de okul dışında yalnız kaldı. O dönem yayımlanan haberlerden sonra kamuoyunun desteğini almasına rağmen Y.O., ilkokuldan itibaren başlayan eğitim hayatı boyunca hep bu yalnızlığı yaşadı. En küçük sırrını, aşkını, sevgisini paylaşacağı arkadaşı olmayan Y.O., hep tek başına bırakıldı. Y.O. da acı hayatını ancak büyük zevkle yaptığı resimlerle renklendirebildi. Bunun yanında yüzlerce kitap okuyan Y.O., yabancı dil öğrendi. Yaşı ilerledikçe çok istediği aşkı yine bu durumunun yüzüne vurulmasından ve kendisinden kaçılmasından yaşayamayan Y.O., erkeklerden de şiddet gördü. Y.O.'nun erkek arkadaşları onu döverken bile ellerine eldiven taktı.HUKUK MÜCADELESİ BİTMEDİManevi tazminat davalarını kazanan Y.O., 22 yaşında olmasına rağmen herhangi bir işte çalışamadı. Yaşadığı ağır psikolojik baskı ve travmalar da Y.O.'da iz bıraktı. Hayatı boyunca yaşayacağı kayıplar nedeniyle avukatı Mehmet Emin Keleş aracılığıyla maddi tazminat davası da açan Y.O., bu davanın bilirkişi aşamasında olduğunu söyledi.DÜNYA AIDS GÜNÜ ÖNCESİ ACI HAYATINI ANLATTIY.O., '1 Aralık Dünya AIDS Günü' öncesi acı dolu hayatını anlattı. Türkiye'deki kişilere, kendisine yaşattıkları yüzünden kırgın ve kızgın olduğunu belirten Y.O., tek hayalinin yurt dışında yaşamak olduğunu kaydetti. "Türkiye'de hiç derdimi paylaşanım olmadı" diyen Y.O., şunları söyledi:"Anaokulundan beri hep yalnız bırakıldım. Yanımda kimse olmadı. İnsanlar yaşadıklarımın, başıma gelenlerin suçlusu benmişim gibi davrandı. Hep benden uzak durdular. Beni dışladılar. Hiç arkadaşlığı, dostluğu, paylaşımda bulunmayı hatta sevgiyi yaşamadım. Çok istedim, okuldaki arkadaşlarımın yanına çok gittim, kendimi anlatmak istedim; ama hiçbiri dinlemedi. Hep beni suçladı. Hatta bırakın yanımda olmayı şiddet uyguladılar. Bunu da ellerine eldiven takıp yaptılar. Ama sosyal medyadan tanıştığım dünyanın öbür ucundaki insanlar, çocukluğumdan beri benden esirgenen yakınlığı gösterdi. Bunun için de yabancı dil öğrendim. Yurt dışına gidip orada hayalini kurduğum hayatı yaşamak istiyorum."Zevk aldığı anların resim yaptığı ve kitap okuduğu zamanlar olduğunu dile getiren Y.O., "Ben dışlandıktan sonra resim yaptım. Oradaki resimlerde yaşadıklarımı çizdim. Kendimi kitaplarıma verdim. Her tür kitabı okudum. Bu anlarda kendimi çok mutlu hissettim. İleride de güzel sanatlara devam etmek istiyorum. Gencim, aşkı da yaşamak istiyorum. Bunun da yurt dışında gerçekten bana değer veren birisiyle olmasını istiyorum" diye konuştu.HUKUK MÜCEDELESİ SÜRECEKY.O.'nun 22 yıllık hayatındaki hukuk mücadelesinde yanında olan avukat Mehmet Emin Keleş ise "Y.O.'nun tüm bunları yaşamasına neden olanların cezalandırılması için mücadele verdik. Yerel mahkemelerde, Yargıtay 'da hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde mahkum ettirdik. Şimdi mücadelemiz maddi tazminat için. Çünkü Y.O. yaşadığı ağır psikolojik baskılardan dolayı gelişimini tam sağlayamadı. Bunu da tespit ettirdik, sonrasında da yeni davamızı açtık" dedi.Görüntü Dökümü--------------------Y.O. ile röportaj.Y.O. resim yaptığı sırada görüntüsü.Y.O.' ila avukatın konuşmasından görüntü.Avukat Mehmet Emin Keleş ile röportaj.Haber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR=================================================4)TÜRKİYE SINIRINDAKİ SURİYE'NİN KAMIŞLI KENTİNDE ASKERİ KONVOYMARDİN'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye 'nin Haseke kentine bağlı terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Kamışlı kentinde 150 askeri aracın bulunduğu konvoy hareket halinde görüntülendi. Suriye'nin doğu yönünden terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Kamışlı merkezine ilerleyen 150 araçlık konvoyda tankın yer aldığı çekiciler, çeşitli personel taşıyıcılar, zırhlı cip ve mühimmat olduğu görüldü. Mardin 'in Nusaybin ilçesinden görülen konvoy, Kamışlı kent merkezine doğru ilerlediği görülürken, araçların hangi ülkeye ve nereye gittiği ise bilinmiyor.Bu arada konvoyun geçişinden önce Kamışlı kent merkezinde silah sesleri de duyuldu.Görüntü Dökümü:---------------------Havai fişek ve silah sesleriİzli mermilerle havaya ateş açılmasıUzun TIR konvoyuTIR üzerinde akzırhlı jip, tank, zırhlı personel taşıyıcılarTIR üzerinde konteynırlarGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), -==================================================5)YOLA DÜŞEN KAYA PARÇALARI ULAŞIMI AKSATTIADIYAMAN'ın Tut ilçesinde, yola düşen kaya ulaşımı aksattı.Tut- Adıyaman karayolu 13'üncü kilometresinde aşırı yağışlardan dolayı yola düşen kaya parçaları trafiğe aksattı. Yola düşen kaya parçaları, polislerin kontrolünde iş makinesiyle kaldırıldı.Öte yandan polis ekipleri, sürücüleri kış mevsiminde benzer durumlara karşı da dikkatli olmaları konusunda uyardı.Görüntü Dökümü:-------------------------Yola yuvarlanan kayanın iş makinasıyla çıkarılmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: -ADIYAMAN-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 87MB======================================6)İÇİNDE 230 BİN LİRA BULUNAN POŞETİ KAPKAPÇÇILARA KAPTIRDIANTALYA'da müteahhit Ali Önder'nin bankaya götürdüğü, içinde 230 bin lira bulunan poşet, kapkaç yöntemiyle çalındı.Olay, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Göksu Caddesi üzerinde meydana geldi. Müteahhit Ali Önder, ev satışından elde ettiği 230 bin lirayı bir poşet içersine koyup, bankaya götürmek için otomobiliyle evden ayrıldı. Göksu Caddesi üzerinde paranın bulunduğu poşetle otomobilden inen Önder'e arkadan yaklaşan bir kişi, poşeti alıp kaçtı. Kapkaççı, karşı şeritte kendini bekleyen otomobile binerek hızla uzaklaştı.İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay anına ilişkin kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Görüntü Dökümü--------------------- Kapkaça uğrayan iş insanın polisle görüntüsüİş insanından polisin bilgi almaya çalışmasıBanka Şubesinden görüntüİş insanın otomobilinden görüntüPolislerden genel görüntü'113 MB// 1 DK'Haber Kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,======================================