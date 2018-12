Dha Yurt Bülteni 7

01 Aralık 2018 Cumartesi 15:08



01 Aralık 2018 Cumartesi 15:08

DHA YURT BÜLTENİ 7Hastanede silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralıOSMANİYE'de, özel hastanede, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan emekli polis memuru Ahmet Loş ile yeğeni Asım Loş yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Raufbey Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı'ndaki özel hastanede meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup, hastanede karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken taraflar birbirlerine hastane içinde tabancalarla ateş açtı. Olayda, kurşunların isabet ettiği emekli polis memuru Ahmet Loş, Asım Loş, Mustafa Loş ile Sebiha Loş ve karşı gruptaki Bülent Ç., yaralandı. İhbarla hastaneye özel harekat timleri ve zırhlı polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, durumu ağır yaralı olan Ahmet Loş ile yeğeni Asım Loş, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Loş'un hayati tehlikesinin devam ettiği, Sabiha Loş ve Bülent Ç'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Görüntü Dökümü---------------------------Adli Tıp Kurumu tabelasıMorg tabelasıCenazelerin Adli Tıp Kurumu'na geterilmesiCenazelerin araca konulmasıCenaze araçlarından görüntülerSÜRE: 01'26" BOYUT: 160 MBHaber: İbrahim EMÜL-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,======================================Nusaybin'de şiddetli yağmur su baskınlarına neden olduMARDİN'in Nusaybin ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle çok sayıda ev ve işyerinde su baskınları yaşandı.Nusaybin'de dün gece etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle İpekyolu civarındaki menfezler tıkanınca Dicle ve Duruca mahalleleri göle döndü. Her iki mahallede çok sayıda ev ve iş yerinin bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar cadde ve sokaklarda yürümekte zorlandı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı.Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ- Uluslararası İpekyoluGöle dönen yolYoldan geçen araçlarSu birikintileriVatandaşların su tahliye çalışmasıVatandaşlarla röp.Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ahmmet AKKUŞ-MARDİN-DHA======================================Mardin'de sağanak, sele dönüştüMARDİN'de etkili olan yağmurun sele dönüşmesiyle birçok evi su bastı, yollar göle döndü, araçlar ise mahsur kaldı.Kentte iki gündür etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Su birikintilerinin oluştuğu yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazıları mahsur kaldı. Bazı bölgelerde bir çok evin zemin katı ile tarım arazileri de suyla doldu. Zergan deresinin taşması sonucu ise çevredeki evleri su bastı. Sele kapılan bir araç da sürüklenerek zarar gördü. Kaynarca Mahallesi'nde suyu tahliye etmeye çalışan iş makineleri ve traktör de çamura saplandı. Hayatın durma noktasına geldiği mahallelerde hasar meydana gelirken, Beşik köyünde ise kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.Görüntü DökümüSel baskınıKöylerden detaySu birikintileriHaber-Kamera: Nezir GÜNEŞ-MARDİN-DHA======================================Antalya'da kar manzarası eşliğinde deniz keyfiTURİZMİN başkenti Antalya'da bahar havası yaşanıyor. Hava sıcaklığının 21 derece olduğu turistik kente, tatilciler karlı Torosların manzarası eşliğinde denize girip güneşlendi.Antalya'da geçen salı gününden beri etkili olan yağmurlu hava, bugün sabah saatlerine yerini güneşli havaya bıraktı. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 19 derece kaydedildiği kentte, güneşli havayı fırsat bilenler Konyaaltı sahiline akın etti. Zirvesi karla kaplı Toros Dağları'nın kartpostalları andıran manzarası eşliğinde kimileri denize girip yüzdü kimileri mavi sulara olta attı kimileri de güneşlendi. Sahilde vakit geçiren pek çok kişi ise denizi ve karlı Torosları aynı kadraja alarak selfie çekti. Konyaaltı Sahili'ni tepeden gören varyant ise kent sakinlerinin dinlenme noktası oldu. Antalyalılar karlı dağ manzarası eşliğinde denizi izleyip vakit geçirdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Sahilin Drone görüntüsü-Sahilde güneşlenenlerden detay görüntü-Denize girenlerden görüntü-Muhabir Aslı Duran'ın anonsu-Röp 1: Gonca burçak-Röp 2: Turist327MB//2.56SN'HDHaber: İbrahim LALELİ Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA======================================Orman işletme şefi ve muhafaza memuruna 'kaçak kesim' tutuklamasıKASTAMONU'nun Tosya ilçesinde ormanlık alanda kaçak kesim yaptırdıkları iddia edilen, orman işletme şefi ve orman muhafaza memurunun da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Yağcılar köyü mevkiinde ormanlık alanda kaçak ağaç kesimi yapıldığı ihbarını aldı. Çalışma başlatan ekipler, ormanda kesilen ve daha sonra ilçedeki bir hızar atölyesine götürülen 2 kamyon tomruğa el koydu. Polis, olayla ilgili kamyon şoförü ile hızar atölyesini işleten 3 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kaçak kesim yaptırdıkları iddia edilen Tosya Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli orman işletme şefi H.D., orman muhafaza memuru E.K. ile H.U. adlı bir kişiyi de gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden orman işletme şefi H.D., muhafaza memuru E.K. ve H.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 kişi serbest bırakıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:------------------------------Tomruklardan görüntü-Tomrukların biçilmesi-Orman deposundan görüntüHaber-Kamera: Emre ÇİLOĞLU/TOSYA,(Kastamonu),=====================Soyduğu iş yerine not bıraktı: Hepinizi seviyorumEREĞLİ (Zonguldak), - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sahildeki büfenin camlarını kırarak içeri giren hırsız, madeni para, balık ve hamburger malzemelerini çalıp kaçtı. Hırsız, geride, 'İnsan bir kamera, bir alarm taktırır. Hepinizi seviyorum. Hepinizin parasını vereceğim' yazılı not bıraktı.Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi Sahil Bulvarı'ndaki iki büfeye gece saatlerinde hırsız girdi. Büfelerin camlarını kırarak içeri giren hırsız, madeni para, balık ve hamburger malzemelerini alarak kaçtı. Sabah geldiği büfedeki hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi Esin Özdemek, tezgahın üzerinde bir not buldu. Notta, 'Hepinizden özür diliyorum. Hepiniz de hakkınızı helal edin. Hepinize aldıklarımın üç mislini bırakacağım. Nasıl çaldıysam o şekilde bırakacağım. İnsan bir kamera, bir alarm taktırır. Hepinizi seviyorum. Hepinizin parasını vereceğim. Sizi seviyorum' yazdığını gören Özdemek, polise haber verdi. İş yerinde inceleme yapan polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.KEŞKE BORÇ İSTESEYDİNotu görünce şaşkınlık yaşadığını anlatan Esin Özdemek, "Hırsız iş yerime girdi. Bir de bize mektup yazmış. Hakkımızı helal edecekmişiz. Üç katı ile aldıklarını geri ödeyecekmiş. Keşke borç isteseydi de hiç kırmasaydı" dedi.Görüntü Dökümü-Esin Özdemek ile röportaj-Camları kırılan gözleme evleri-Hırsızın bıraktığı not-Diğer iş yeri sahibi ile röportajSüre: (3.10) Boyut: (583 MB )Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),========================Kaz Dağları, karla bir başka güzelÇANAKKALE ve Balıkesir illeri arasında kalan endemik bitki türleri, ormanları, pınarları ve mitolojik geçmişiyle büyük öneme sahip olan Kaz Dağları, dün yağan karla beyaza büründü. Karla kaplanan Kaz Dağları'nda seyrine doyumsuz manzara oluştu.Kış mevsimiyle birlikte Türkiye'nin dört bir yanında yağan kar ile ortaya birbirinden güzel görüntüler çıkmaya başladı. Kaz Dağları da kar güzelliklerinin yaşandığı yerlere eklendi. Bir tarafı Balıkesir'in Edremit ilçesinin kuzeyinde, bir tarafı ise Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında kalan Kaz Dağları, bugünlerde kış mevsiminin bütün güzelliklerini bir tablo gibi ziyaretçilerine sunuyor. Karla kaplanan Ardıçbaşı, Kobaklı, Kızılgedik mevkileri büyüleyici güzelliğiyle dikkat çekiyor. Kaz Dağları'ndaki Göknar ve Karaçam ağaçlarının üzerinde biriken karlar, yeşil orman örtüsünü beyaza bürüdü. Karlar, ağaç dalları üzerinde farklı şekillerle kartpostallık görüntüler oluşturdu.1774 metre yüksekliğiyle Kaz Dağları, zengin flora ve faunası ile dikkat çekiyor. Su eko sistemleri nedeniyle 'Bin Pınarlı Dağ' olarak da anılan Kaz Dağları'nda 32 endemik bitki türü yer alıyor. Kaz Dağları yüksek oksijen oranının yanı sıra mitolojik geçmişi ve yerleşim alanlarındaki geleneksel yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Kaz dağlarındaki kar yağışı sonrası manzara görüntüleri.Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale),======================Hamsi şenliğinde 2 ton hamsi 2 saatte tüketildiRİZE'de geleneksel hamsi şenliğinde, 2 ton hamsi, 2 saat içerisinde tüketildi. Şenlikteki yarışmada, 1 dakikada içi hamsi dolu ekmeği yiyip bitiren Kastamonulu Fatih Gürleyen birinci oldu.Rize Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen hamsi şenliğine katılım yoğun oldu. Sağanak yağışa rağmen sahildeki alanı dolduran vatandaşlar, öğle saatlerinde başlayan şenlikte, hamsi ikramının yapıldığı mangalların önünde kuyruk oluşturdu. Şenlikte 2 ton hamsi, 2 saat içerisinde tüketildi. Şenliğe katılanlar, tulum ve kemençe eşliğinde horon da oynayıp eğlendi. Rize Valisi Kemal Çeber ve Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, halka hamsi ikramında bulundu.'HERKESE HAMSİ İKRAM EDECEĞİZ'Belediye Başkanı Reşat Kasap, hamsinin Rize'nin en önemli ürünlerinden biri olduğunu ifade ederek, "Dördüncü kez bu faaliyeti organize ediyoruz. Yağmurlu bir hava olmasına rağmen güzel bir katılım oldu. Muhteşem bir atmosferde etkinliğimizi yapıyoruz. İl dışından da katılan misafirlerimiz var. İki ton hamsi hazırlandı, devamı da var. Katılan herkese hamsi ikram edeceğiz" dedi.'ÇOK GÜZEL BİR ORGANİZASYON'Hamsi şenliğine ilk kez katılanlar da etkinlikten hayli memnun kaldıklarını belirterek, "Yağmura rağmen hamsi yemeye geldik. Her yıl şenliklere katılıyoruz. Bu yıl yağmur yağdı fakat yine şenliğe geldik. İnsanlar bir araya gelip, eğlenip, yemek yiyorlar. Çok güzel bir organizasyon oluyor" diye konuştu.HAMSİ YEME YARIŞMASI YAPILDIÖte yandan, şenlikte en hızlı hamsi yeme yarışması da düzenlendi. Yarışmaya katılan 10 yarışmacı, 1 dakikada içi hamsi dolu ekmeği bitirmeye çalıştı. Yarışmada, Kastamonulu Fatih Gürleyen birinci oldu. Gürleyen, 1 dakikada bir ekmek dolusu hamsiyi hiç nefes almadan yediğini söyledi. Yarışmada başarılı yarışmacıya çeyrek altın hediye edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜEtkinlik alanı görüntüsüHamsi ve yapılan hazırlıkHamsi ikramıBaşkan Kasap açıklamaKuyrukta bekleyenlerYarışma görüntüleriHamsi ikramıüVatandaş röp ve detaylarHABER KAMERA: Aytekin KALENDER/RİZE, -=======================Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltıGaziantep'te polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ile bir tabanca ve bir pompalı tüfek ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Vatan Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen 10 adrese özel harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler evlerde yaptığı aramalarda 700 gram esrar, 180 gram eroin, 60 gram metamfetamin, 20 adet uyuşturucu hap ile 1 tabanca ve1 adet pompalı tüfek ile bu tüfeğe ait fişek ele geçirdi. Polis, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Özel harekat polislerinin eve girmesiEvde yapılan aramalarEle geçirilen uyuşturucuGenel ve detay görüntülerHaber: Eyyüp BURUN- Kamera: GAZİANTEP246 MB===================Suriyeli yetimlere para yardımıİnsani Yardım Vakfı(İHH) tarafından, Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ve İdlip ilçelerinde yaşayan 10 bin 831 yetim çocuğa nakdi para yardımı yapıldı.Her ay düzenli yetimlere yardım ulaştırdıklarını ifade eden İHH Suriye Çalışmaları Yetim Birimi Sorumlusu Regaip Erdoğan, "2018 yılı içerisinde yetimlere yönelik yardım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yardımlar çocukların birçok temel ihtiyacının giderilmesine vesile olacak. Dağıtımları her ay düzenli olarak yapıyoruz. Suriye'deki savaşın yıkımından en çok yetimler etkilendi. Bizde onların yaralarını sarmak için çaba gösteriyoruz" dedi. Kış ayının gelmesiyle yaşam mücadelesi zorlaşan yetimlerimize yönelik yardım çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Erdoğan, "Özellikle kış ayında yetimlerimize mont, ayakkabı, kazak, bere gibi giyecek dağıtıyoruz. Ayrıca kış ayında yetim evlerine soba, kömür ve yakıt ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Yapılan yardımlarÇocukların oyun oynamasıRegaip Erdoğan'ın konuşmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS42 MB=======================Denizli'de kış lastiği takmayanlara cezaDENİZLİ'de trafik polisleri, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan kamyon ve otobüslere yönelik kış lastiği denetimi yaptı. Zorunlu olduğu halde kış lastiği takılmayan araçlara ceza kesildi.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli- Afyonkarahisar Karayolu Akhan Mahallesi girişinde trafik denetimi yaptı. Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ağır tonajlı kamyon, TIR ve otobüsler kontrol edildi. Polis ekipleri araçları tek tek durdurup, zorunlu olan kış lastiği takıp takmadıklarına baktı. Yapılan denetimde kış lastiği takmayan 10 aracın sürücüsüne, 715'er liradan toplam 7 bin 150 lira para cezası kesildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Trafik ekiplerinin denetim yapmasından detay görüntüKamyon ve tırların durdurulmasından görüntüPolislerin lastikleri kontrol etmesiCeza yazılması(KJ Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,=====================Anamur'da selde kümes hayvanları telef olduMERSİN'in Anamur ilçesinde sağanak yağışın neden olduğu selde çok sayıda kümes hayvanı telef oldu, tarım arazileri zarar gördü.Anamur'da dün başlayan sağanak yağışla birlikte gelen sel sularının neden olduğu zarar gün yüzüne çıktı. Birçok muz ağacının devrildiği ilçede sular altında kalan kümeslerdeki hayvanlar telef oldu. Sokakların suyla dolması nedeniyle vatandaşlar evden çıkamadıklarını ve acilen yardım beklediklerini dile getirdi. Sera sahibi Ahmet Koyuncu (45), "Anamur ovasındaki tahliye kanallarının boşaltılmaması ve önündeki ızgaraların kapanmasından dolayı yağmur suları seraların içerisine taştı. Muz ağaçları yumuşayan zemin nedeni ile devrildi. Kendi imkanlarımızda ürünleri kurtarmaya çalıştık. 30 kümes hayvanı ve köpekler suda boğularak telef oldu. Etrafı kaplayan yağmur suları nedeni ile evden çıkamaz duruma geldik. Çocuklarımızı okula gönderemiyoruz" dedi.Emekli öğretmen Halil Aydoğdu ise bir an önce tahliye kanallarının önünün açılması gerektiğini belirterek, "Anamur Ovası'ndaki suyun boşaltılmasını istiyoruz. Evlerimize giremiyoruz. Seralarımız sular altında, hayvanlarımız telef oldu. Bir an önce yardım bekliyoruz" diye konuştu.Selin tarım arazilerine verdiği zararın boyutunun, yetkili birimlerin detaylı incelemesi sonucu netlik kazanacağı belirtildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Dolu tahliye kanalı-Vatandaşların tepkisi-Seraların sular altında görüntüsü-Vatandaşların ellerindeki kovalarla suyu tahliye etmeye çalışması-Yıkılan muz kütüklerinden görüntü-Neşet Yalçın'ın elindeki ölen hayvanları-Evin içinde mahsur kalan anne ve çocuklar-Neşet Yalçın'ın kucağında çocuğu ile sudan geçerken görüntüsü(BOYUT: 160 MB) (SÜRE: 05.00 DK)Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin),=====================Öğrenciler, Karaçay Vadisi'nde çevre temizliği yaptıOSMANİYE'de bir gurup ilkokul öğrencisi, Karaçay Mesire Alanında çevre temizliği yaptı.Ülkü İlkokulu gönüllü öğrencileri tarafından, 'Doğamı koruyorum geleceğimi planlıyorum' sloganıyla başlatılan temizlik projesi hayata geçirildi. Şehir merkezine 4 kilometre mesafede bulunan Karaçay mesire alanında düzenlenen çevre temizliğine İl Milli Eğitim Şube Müdürü Saffet Sarıdağ, Okul Müdürü Oğuz Kara, Rehberlik Öğreteni Ferhat Bıçı, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Müdür Kara, gelecek nesillere emanet olarak bırakılacak olan mesire alanları ve su kaynaklarını yaşatmak için farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.ÇEVREMİZİ TEMİZ TUTALIM4'üncü sınıf öğrencisi Hayrunisa Suveren, Karaçay'ın temiz olduğunu göstermek ve Osmaniye şehrindeki insanlara örnek olabilmek için temizlik kampanyasına katıldığını söyledi. Suveren, "Bölge çok kirletilmiş durumda. Buralara gelen insanlara çevrenin temiz tutulması noktasında uyarılarda bulunmak istiyorum. Lütfen çevremize atık poşet ve plastik şişe gibi zararlı atıkları bırakmayalım. Onları toplayıp, çöp kutularına bırakalım" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Öğrenciler pankart taşırken, yürüyüşlerinden detayÖğrenciler ellerinde döviz taşırkenEngelli bir öğrencinin etkinliğe tekerlekli sandalyesi ile katılmasıOkul Müdürünün konuşmasıTemizlik faaliyetinden detay görüntülerRehber Öğretmeni tarafından öğrencilere çevre konusunda bilgi verilirkenTemizlik yapan öğrencilerden genel ve detay görüntüÇöplerin sopalarla toplanmasıÖğrencilerle röportajlarBOYUT: 140 MB SÜRE: 04'28"Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,