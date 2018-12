Dha Yurt Bülteni -7

02 Aralık 2018 Pazar 14:05



02 Aralık 2018 Pazar 14:05

DHA YURT BÜLTENİ -7MERSİN'DE VAHŞET; BANKACI EŞİNİ ÖLDÜRÜP, CESEDİNİ PARÇALARA AYIRDIMersin'de, boşanma aşamasında olduğu bankacı eşi Cemile E.'yi öldürdükten cesedini parçalara ayırdığı iddia edilen Mustafa E. (36), tutuklandı. Ceset parçalarının bir bölümü mezarlıkta bulundu. Polis, olayı, Mustafa E.'nin eşiyle ilgili kayıp ihbarında bulunduğu sırada verdiği çelişkili ifadelerden yola çıkarak çözdü.Kan donduran vahşet, geçen hafta merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa E., polise başvurarak, boşanmak üzere olduğu bir çocuğunun annesi eşi Cemile E.'nin kayıp olduğunu bildirdi. Ancak polis, Mustafa E.'nin çelişkili ifadelerinden şüphelendi. Araştırma başlatan polis, Mustafa E.'yi şüpheli olarak takibe aldı, bir yandan da kadının yakınlarıyla görüşüldü. Çiftin yaşadığı eve giden ekipler, silinmeye çalışılmış yerlerde kalan kan izlerini tespit etti. Bunun üzerine Mustafa E. gözaltına alındı.Mersin Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Mustafa E.'nin, çapraz sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Mustafa E.'nin eşini öldürüldükten sonra cesedini parçalara ayırdığı iddia edildi. Ceset parçalarının bir bölümü, mezarlıkta bulunduğu belirtildi.Mustafa E., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Ailenin fotoğraflarıAdliye görüntüsüEmniyet Müdürlüğü'nün görüntüsüŞehir mezarlığının görüntüsüAilenin fotoğrafları detaySÜRE: 01'55" BOYUT: 197 MBHaber-Kamera: MERSİN,================30 DÜKKAN ALEV ALEV YANDISakarya'nın Karasu ilçesinde yaklaşık 30 ahşap dükkanın bulunduğu çarşı alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.Saat 04.30 sıralarında, Karasu Sahil Parkı karşısında bulunan ahşap dükkanlarda yangın çıktı. İçerisinde bir kafe, aksesuar, aperatif yiyecek satışlarının yapıldığı dükkanların bulunduğu çarşıda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın iş yerlerinin ahşap olması sebebiyle kısa sürede büyüdü. Karasu, civar ilçeler ve Adapazarı'ndan bölgeye 9 itfaiye aracı ve 20 personelle gelen ekipler yangına müdahale etti. Yaklaşık 500 metrekare alana yayılan çarşıda çıkan yangın, itfaiyenin çabalarıyla 3 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında çarşıda bulunan tüm iş yerleri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.Yangının boyutu ise gün aydınlandığında ortaya çıktı. Yangın sonrasında çarşıdaki iş yerlerinin yerle bir olduğu görüldü. Yangının neden çıktığı ve hasar yapılan inceleme sonrasında tespit edilecek.Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ayhan Orhan Arancı, "Bize sabaha karşı 04.38 civarında ihbar geldi. Basit yapılar beton yok. 30 civarında ufak dükkanlar yandı. İhbarın ardından merkez itfaiye, Karasu, Kaynarca ve Kurudere itfaiyeleri 9 araç 20'ye yakın personelle yangını yönettik. 7.30 itibariyle yangın söndürülmüş, kontrol altına alındı. Hasarın ne olduğunu tespit edeceğiz." diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------Yangından görüntüler-Yangın sonrası-Söndürme çalışması-DetaylarHaber-Kamera: Aziz GÜVENER/KARASU(Sakarya),================YARDIMA GELENLERE ATEŞ AÇTI, UYUŞTURUCUNUN ETKİSİNDE OLDUĞUNU SÖYLEDİKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Aytekin E. yakınlarının sağlığından endişe duyarak haber vermesi üzerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin üzerine evinin penceresinden tabanca ile ateş ederken, kullandığı uyuşturucu maddenin etkisinde olduğunu söyledi.Olay, dün akşam saatlerinde Gölcük Çiftlik Mahallesi 4307. Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki tek katlı evde yaşayan Aytekin E.'den haber alamayan yakınları, hayatından endişe ederek polise haber verdi. Bunun üzerine Aytekin E.'nin evine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri kapıyı açmak için çalışma yaptığı sırada, Aytekin E. evin mutfak penceresinden tabanca ile ekiplerin üzerine 3 el ateş etti. Polis tarafından kısa sürede yakalanarak etkisiz hale getirilen Aytekin E., gözaltına alınarak Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Gözaltındaki Aytekin E.'nin ifadesinde, "Olay sırasında uyuşturucu madde kullanmıştım. Onun etkisindeydim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Aytekin E. adliyeye sevk edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------Zanlının adliyeye çıkışı-DetayHABER-KAMERA: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),===============YDS'YE GEÇ KALANLAR SALONA ALINMADISamed Aydın SUN/KAYSERİ, - KAYSERİ'de ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (YDS) geç kalan öğrenciler, salona alınmadı.Kayseri'de, ÖSYM'nin düzenlediği YDS'ye girmek için adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelmeye başladı. Adaylar, yanlarında getirdiği araba anahtarı, çanta, cüzdan, telefon gibi eşyalarını ise, kantinlerde emanete verdi. Bazı adaylar ise 180 dakikalık sınava geç kalmamak için zamanla yarıştı. Adaylardan bazılarının, 15 dakika kuralının geçerli olduğu, saat 10.00'da başlayan sınav için salonlara alınmadığı görüldü.Görüntü Dökümü:---------ÖSYM tarafından düzenlenen YDS sınavına geç kalan öğrencilerden görüntüSınava geç kalan öğrencilerin koşmasından görüntü-Sınava geç kaldığı için alınmayan öğrencilerden görüntüSınav binalarından genel-detay görüntüDiğer genel ve detay görüntüler2 Dakika 16 Saniye/274 MBHaber - Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,DHA)===============KADINA ŞİDDETE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN PEDAL BASTILARMersin'de iki sivil toplum örgütünün üyeleri, kadına şiddete dikkat çekmek için pedal bastı.Etkinlik, merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Kültür Parkı'nda bulunan Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndan başladı. Buradaki etkinliği Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Ahmet Salih Özenir ile Günebakan Kadın Derneği üyeleri katıldı.'Pedalla herkes duysun, kadına şiddet son bulsun!' bisiklet turu öncesi konuşan Günebakan Kadın Derneği Başkanı Zübeyde Akpınar, kadınların kamu alanları ve evlerinde en yakınlarının şiddetine kalabildiklerini belirterek, bedenlerinin ve emeklerinin değersizleştirildiğini söyledi. Kadının yaşam hakkının güvence altında olmadığını ifade eden Başkan Akpınar, "2017 yılında 409, 2018 Ekim ayı itibarıyla 363 kadın vahşice öldürüldü. Buna maalesef her gün yenisi ekleniyor. Tüm bunların farkında olarak yıllardır alanları dolduran kadınlar şimdide alanlarda erkeklerle birlikte daha adil ve eşit bir dünya için yollara dökülüyor. Bu nedenle Mersin Bisikletli Gezginler Derneği ile Günebakan Kadın Derneği üyeleri kadına karşı şiddete dikkat çekmek için pedal çeviriyoruz. İktidardan imzalayıp, yürürlüğe soktuğu BM kadına karşı her türlü ayrımcılığı önlenmesi sözleşmesini ve aile için şiddetin önlenmesine dair İstanbul sözleşmesini laiki ile hayata geçirmelerini istiyoruz" dedi.Konuşmanın ardından bisikletlere binen grup polisin aldığı güvenlik önlemi eşliğinde Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndan başlayarak, Metroloji Kavşağı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndan devam ederek Forum Alışveriş Merkezi'nde turunu tamamladı.Görüntü Dökümü-----------Tur için toplanan kalabalığın görüntüsüGünebakan Kadın Derneği Başkanı Zübeyde Akpınar konuşurkenTura katılanlar bisiklet üzerinde ikenBisikletçiler polis eşliğinde giderkenGenel ve detay görüntülerSÜRE: 2'55" BOYUT: 447 MBHaber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,=================ENGELSİZ YAŞAM İÇİN PEDALLADILARİzmir Eşpedal Derneği, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla engelliler için erişilebilir ulaşıma dikkat çekmek amacıyla, normal bisiklet, el bisikleti ve tandem bisikletlerle engelli ve engelsiz 220 kişiyle Üçkuyular Vapur İskelesi'nden Gündoğdu Meydanı'na pedal çevirdi. Pedallarıyla algıları değiştirmeyi amaçlayan dernek üyeleri, doğa dostu ulaşım araçlarının kullanımında engellilerin de düşünülmesi için farkındalık yarattı.İzmir Eşpedal Derneği 3 Aralık Engelliler Günü'ne dikkat çekmek için bisiklet korteji düzenledi. Üçkuyular Vapur İskelesi'nden Gündoğdu Meydanı'na hareket eden engelli ve engelsiz bireylerden oluşan 220 kişilik grup, engelli haklarına dikkat çekerek pedallarını erişilebilir ulaşım için çevirdi. İçlerinde görme, işitme ve bedensel engellilerin bulunduğu grup, el bisikletleri ve tandem bisikletlerini kullanarak engelin bedende değil zihinde olduğunu gösterdi. Üstlerinde 'Birlikte pedallıyoruz, algıları değiştiriyoruz', 'Cehalet ve önyargı tek engel', 'Adil, bağımsız, erişilebilir hayat', 'Pedalı paylaşmak için engel yok', 'Önce algını sonra pedalını çevir' yazılı kağıtlar taşıyan kortej, etkinlik sonunda yapılan basın açıklaması ile seslerini duyurdu.'ENGELLİ OLMAK EKSİKLİK DEĞİL FARKLILIKTIR'Her yıl bir tema belirleyip bisiklet korteji düzenlediklerini söyleyen Eşpedal Engelli Bisiklet Derneği Başkanı Saldıray Altındağ (34), engelli olmanın eksiklik değil farklılık olduğunu savunarak şöyle dedi:"Amacımız bisikleti aracı kılarak engellilerin sorunlarını yerel ve merkezi birimlere iletmek. Bu yılki temamız; erişilebilir ulaşım. Temamız tüm engel gruplarının erişilebilir ulaşımdan yararlanması üzerine kurulu. Bisikletle turnuvalara, festivallere, yarışlara katılıp farkındalık yaratıp farklı yaşam stillerini insanların tanımasını sağlamak istiyoruz. Bunun dışında amacımız, topluma model olmak çünkü biliyorsunuz hala ülkemizde komşusunun dahi engelli olmasını istemeyen kişiler mevcut. Engelli ve engelsiz bireyler arasında kurduğumuz bu yol arkadaşlığı ile topluma model olmayı hedefliyoruz. Biz dernek olarak engelli olmanın herhangi bir eksiklik olmadığını, bir farklılık olduğunu düşünüyoruz. Nasıl ki saçımız, göz rengimiz farklı ise, engellilik de bir farklılıktır. Engel sadece erişilebilirlik sıkıntıları, cehalet ve önyargıda mevcut. Bedensel engelliler el bisikletleriyle, görme ve işitme engelliler tandem bisikletleri ile etkinliğimize katıldı."ÖNCE ALGINI SONRA PEDALINI ÇEVİRBasın açıklamasını Braille alfabesi ile yazılan metinden okuyan görme engelli Emine İşler, bisikletle erişilebilir ulaşım istediklerini belirterek, Görme engelliler için yapılan sarı çizgilerin bir direğe ya da ağaca çarptığına, taşıtların sarı çizgilere park ettiğine dikkat çekti. İşler, şunları söyledi:"Erişilebilirlik herkesin her şeye, herkes gibi ulaşabilmesidir. Ülkemizin çoğu otobüs, duraklar ve trafik ışıklarında sesli ikaz sistemleri bulunmamaktadır. Görme engelliler için yapılan sarı çizgiler bir direğe ya da ağaca çarptırmakta, taşıtlar çizgilere park etmekte veya esnaflar tarafından bu çizgiler gasp edilmektedir. İzmir kartının engellilere verişmemesi hak ve özgürlük gaspıdır. Yerel yönetimlerin uyguladığı bisiklet kiralama sistemlerinde görme engellilerin kullandığı tandem bisikletlerin, bedensel engellilerin kullandığı el bisikletlerinin ve denge sorunu olan bireyler için üç tekerlekli bisikletlerin bulunmaması büyük gaflettir. Bisiklet yollarının sadece kıyı şeridinde, kesik kesik ve yetersiz olması büyük sorumsuzluktur. Tekerlekli sandalye kullanıcılarına uygun, rampalı basamaksız otobüslerin hala yetersiz olması, bedensel engellilerin asansör ya da uygun kaldırımlar olmadığı için bir durak önce veya sonra inmeye zorlanması hala çok fazla görülmektedir. İşitme engelliler için otobüs ve tren istasyonlarında görsel levhalar yeterli değildir. İşaret dilini bilen çalışan neredeyse bulunmamakta. Zihinsel engelliler ise toplu ulaşımda gerek şoförler gerekse yolcular tarafından istenmemekte, adeta ev hapsinde tutulmak istenmektedir. İzmir bisiklet grupları olarak kamuoyuna sesleniyoruz. Biz engelliler, ulaşımın ücretsiz değil erişilebilir olmasını istiyoruz. Artık ücretsiz ulaşım kartlarımızı yırtıp atmak istiyoruz ve hep beraber tekrar haykırıyoruz. Engellenmek istemiyoruz. Adil, özgür, erişilebilir bir hayat istiyoruz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:---------Kortej için toplanan gruptan görüntüler-Kortejden genel ve detay görüntüler-Emine İşler'in basın açıklamasından görüntü-Dernek Başkanı Saldıray Altındağ ile röportajHaber- Kamera: Melis KARAKUZULU, Hande NAYMAN/İZMİR,=================ÖZEL ÇOCUKLAR SAHAYA ÇIKTISpor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Antalyaspor'un Göztepe ile oynadığı maçın seremonisinde, sporcularla birlikte özel çocuklar da sahaya çıktı.Antalyaspor- Göztepe maçı öncesinde Engelliler Haftası nedeniyle sporcularla birlikte sahaya çıkan özel çocuklar, İstiklal Marşı okudu. Maç başladığında ise özel bireyler aileleriyle birlikte tribünden karşılaşmayı seyretti. Down sendromlu Melih Demiral'ın (7) annesi Firuze Demiral, oğlunu sahada gördüğünde çok duygulandığını, onun mutlu olmasıyla mutluluğunun ikiye katlandığını söyledi.Oğlunun ilk defa maça geldiğini, Antalyaspor'un maçta özel bireyleri sahaya çıkarmasından memnun kaldığını anlatan Demiral, "Antalyaspor, Engelliller Haftası dolayısıyla bizi davet etti. Antalyaspor oyuncularıyla özel çocuğum Melih sahaya çıktı, İstiklal Marşı okudu. Daha sonra ise tribünde maçı izledik. Özel birey annesi olmak çok farklı bir duygu. Oğlumu sahada görünce çok duygulandım. Melih ilk defa maça geliyor ve çok mutlu. Engellileri sadece bir hafta değil her zaman hatırlasınlar. Antalyaspor'a farkındalık yarattığı için çok teşekkür ederim" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------Seremoniye çıkan çocukların fotoğrafıTribündeki özel çocuklardan detayAilelerle röportajÖzel çocuklardan detay126 MBGÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi.HABER- KAMERA: Aslı DURAN/ANTALYA,===============TRABZON MERKEZLİ 8 İLDE FETÖ OPERASYONU: 9 ASKERE GÖZALTITRABZON merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 2 üsteğmen ile 7 astsubay gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Trabzon, İstanbul, Ankara, Muş, Balıkesir, Edirne, Bayburt ve Ağrı'da önceden belirlenen adreslere baskınlar yapıldı. Operasyonlarda; örgüt içinde ankesörlü telefonlarla 'ardışık arama' yöntemiyle haberleştikleri saptanan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görevli 2 üsteğmen ve Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki 7 astsubay gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğü'ne götürülen 9 askerin sorgusu sürüyor.TRABZON, -=================ÇANAKKALE'DE 21 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDIÇanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki zeytinlikte, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olduğu belirlenen 21 kaçak göçmen yakalandı.Çanakkale'de kaçak göçmenlerin yasa dışı geçişlerine karşı kontrollerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, önleyici kolluk devriyesi sırasında, Ayvacık'a bağlı Kozlu köyü mevkisindeki zeytinlikte bir grup kaçak göçmen olduğunu belirledi. Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için uygun zamanı beklediği tespit edilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 21 kaçak göçmen yakalandı. Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerin tamamlanmasının ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.Haber: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), -==============