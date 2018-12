Dha Yurt Bülteni-7

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:13



03 Aralık 2018 Pazartesi 13:13

1)AMATÖR MAÇTA FUTBOLCULAR YUMRUK YUMRUĞA KAVGA ETTİ, 5 KIRMIZI KART ÇIKTIElazığ 1'inci Amatör Küme Futbol Ligi'nde mücadele eden Fırat Üniversitesi (FÜ) Gençlik ve Spor Kulübü ile Sürsürüspor arasında dün oynanan maçta olaylar çıktı. Her iki takımdan 5 futbolcunun kırmızı kartla oyun dışı kaldığı maçta hakemler, sahayı polis eşliğinde terketti. Elazığ 1'inci Amatör Küme Futbol Ligi'nin 9'uncu haftasında namağlup takımlar Fırat Üniversitesi (FÜ) Gençlik ve Spor Kulübü ile Sürsürüspor dün karşı karşıya geldi. Fırat Üniversitesi Sentetik Saha'da oynanan karşılaşmada 5 kırmızı kart çıktı. FÜ Gençlik ve Spor Kulübü'nün 50'nci dakikada 1-0 öne geçmesinin hemen ardından yaşanan ikili mücadele sonrası oyuncular arasında arbede çıktı. Tartışmanın ardından futbolcular kavga ederken, bazı oyuncuların birbirine yumrukla saldırdığı görüldü. Sahada yaşanan kavgayı, yönetici ve futbolcular araya girerek güçlükle sakinleştirdi.Kavga sonrası maça devam kararı alan hakem, 18 dakika uzatma verdi. FÜ Gençlik ve Spor Kulübü'nden 3, Sürsürüspor'dan 2 olmak üzere toplam 5 kırmızı kartın çıktığı karşılaşmayı amatör ligi lideri durumunda olan FÜ Gençlik ve Spor Kulübü 1-0 kazandı. Maçın bitiş düdüğünün ardından hakemler, sahayı polis eşliğinde terk etti.Görüntü Dökümü-------------------------Futbolcuya kırmızı kart gösterilmesiFutbolcuların tartışmasıFutbolcuların kavga etmesiTribünlerden tartışma görüntüsü-Hakemin polis eşliğinde sahadan çıkması-Genel ve detay görüntüGÖRÜNTÜ BOYUTU: 89 MBHaber-Kamera: ERKAN BAY/ELAZIĞ,========================================================2)SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN İŞİTME ENGELLİLER KLİBİTOKAT'ta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün işaret dili kursuna katılan Zile Devlet Hastanesi çalışanları, 3 Aralık Dünya Engelliler gününde farkındalık oluşturmak amacıyla işitme engellilerine yönelik klip hazırladı. Zile'de, Devlet Hastanesi'ne tedaviye gelen işitme engelli hastalarla iletişim kurabilmek amacıyla işaret dili kursu açıldı. Kursa, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 20 sağlık çalışanı başvurdu. İşaret dilini öğrenen sağlık çalışanları 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla işitme engellilerine yönelik klip çekti. Hastane bahçesinde ve içerisinde çekilen klipte sağlık çalışanları Şenay Yüzbaşıoğlu'nun yazdığı 'Sev Kardeşim' adlı şarkıyı işaret diliyle görselleştirdi. Yaklaşık 2 dakikalık klip sosyal medyada büyük ilgi çekti.Görüntü Dökümü:-------------------------Çekilen klip görüntüsü(251 mb)Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,=========================================================3)ŞANLIURFA KİTAP FUARI'NA 300 BİN ZİYARETÇİŞanlıurfa'da 250 yayınevi ile yaklaşık 200 şair ve yazarın katılımıyla düzenlenen 2'nici Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarını 300 bin kişi ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 Nisan Fuar Merkezinde 2'nci Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı düzenlendi. 10 gün ziyaretçilere açık olan fuarda 200 yazar ile 250 yayınevinin katıldığı şenlikte söyleşi, panel, imza günleri etkinlikleri düzenlendi. Kitap fuarına çocuklarıyla gelen aileler, özellikle indirimli kitapları sıkça almaları dikkat çekti. Kitapseverler ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği fuarın sonun gününde yazarlar Abdurrahman Dilipak, Mustafa Armağan, Ataol Behramoğlu ve Ahmet Şimşirgil kitaplarını imzaladı.Fuarın bütün kesimlere hitap ettiğini ve 300 bin kişinin fuarı ziyaret ettiğini belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, şöyle dedi:"10 gün boyunca burada yazarlarımız söyleşilerde, kitap imzalama etkinliklerinde okurlarla buluştu. Fuarda 10 günde yaklaşık 300 bin kişiyi kitapla yazarlarla buluşturduk. Bu anlamda çok mutlu, sevinçliyiz. Kamu ve yerel idarelerin yapması gereken bu genç nesli eğitimli ve donanımlı yetiştirmek. Bu anlamda kitap fuarlarının en önemli özelliği ise çocukları, gençleri kitapla buluşturmak, yazarla bir araya getirerek okur yazarlığı ve kitap sevgisini artırmaktır. Şanlıurfa'nın bu anlamda geleceği açık. Yaklaşık 300 bin insanın 10 gün içerisinde bu fuarı ziyaret etmesi bizim için oldukça önemlidir."Görüntü Dökümü:------------------------Kitap fuarını gezmeye gelen öğrenciler ve kitap severlerStantları dolaşanlarFuarda düzenlenen imza günleriFuarda yaşanan yoğunlukGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 312MBHaber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA-DHA)=====================================================4)GÖZLERİNİ BAĞLAYIP, GÖRME ENGELLİLERLE MAÇ YAPTILAREskişehir'de, şarkıcı Haluk Levent'in kurduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu'nun (AHBAP) üyeleri, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla gözlerini uyku bandıyla kapatarak, görme engellilerle halı sahada futbol maçı yaptı.AHBAP üyeleri ile Öz GÖRSEM Görme Engelliler Spor Kulübü B1 Hiç Görmeyen Futbol Takımı oyuncuları, 'Dünya Engelliler Günü' nedeniyle Yenikent Mahallesi'ndeki halı sahada bir araya geldi. Farkındalık oluşturmak için düzenlenen futbol karşılaşmasında AHBAP üyeleri, gözlerine uyku bandı takarak, sahaya çıktı. Karşılaşmada 5'er kişlik takımlar, içinde zil olan topu kullandı. Maçta 1 hakemin yanı sıra 4 kişi de yönlendirici olarak görev yaptı. Karşılaşma, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.'YILIN 365 GÜNÜNDE, BU HAYATIN İÇİNDE VARIZ'Öz GÖRSEM Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Adnan Yıldız, AHBAP üyelerine organizasyon için teşekkür ederek, "8 ile 12 Ekim arasında Malatya'da düzenlenen futbol turnuvalarında takımımız Türkiye 3'üncüsü oldu. Bizler imkan verildiğinde imkanları değerlendirebilmek için elimizden gelen her türlü fedakarlığı gösteriyoruz. '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, '10- 16 Mayıs Sakatlar Haftası'nda günlerimiz var bizim. Bizler sadece bugünlerde anılmayalım. Yılın 365 gününde, bizler bu hayatın içinde varız. Bu sorumlulukları, bu zorlukları bizler zaten bu hayatın içinde yaşıyoruz. Bize sadece 3 Aralık'ta gelmesinler. 10-16 Mayıs haftalarında bizleri hatırlamasınlar. Bizleri hayatlarının içerisinde 365 günün 365 gününde bu hayatta var olduğumuzu bilmeleri ve bizlerle birlikte hareket etmelerini istiyoruz. Bizler bugünü kutlamıyoruz. Yani engellilik kutlanacak bir şey değil, bizler sadece bu farkıdanlığı toplumumuza anlatabilmek için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Yani bizler ötekileştirilmek istemiyoruz, bizler ikinci planda kalmak istemiyoruz. Bizler nasıl ki bu toplumumuzda sizler birer rolseniz bizler de bu toplumun içerisinde birer rolüz" diye konuştu.AHBAP Eskişehir Başkanı Zeynep Ünal ise "Genel Başkanımız Haluk Levent'in önderliğinde, görme engellilerin bazı eksikliklerini gidermek için biraraya gelmiştik. Kendileriyle toplantı yaptık. Toplantı sırasında Adnan Yıldız 'Bizle çoğu dernek görüşmek istiyor sonrasında hiç arayıp sormuyorlar, sadece toplantıda kalıyor' dedi. Biz de kendilerine gerekli yardımı yaptıktan sonra onları yalnız bırakmamaya karar verdik. O yüzden bu farkındalık, empati maçını düzenledik" dedi.Görüntü Dökümü---------Maça çıkan her iki takımın oyuncularının toplu halde,-İzleyicilerin,-Maçtan görüntüler,-Öz GÖRSEM Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Adnan Yıldız'ın konuşması,-AHBAP Eskişehir Başkanı Zeynep Ünal'ın konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)Boyut: 697.83 MBHaber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR/ DHA=======================================================5)LİONSLAR ENGELLERİ AŞMAK İÇİN YÜRÜDÜİZMİR'de, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Uluslararası Lions Kulüpleri tarafından yürüyüş düzenlendi. Gündoğdu Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen lions kulubü üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılarak çelenk bıraktı.3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Uluslararası Lions Kulüpleri tarafından, yaklaşık 100 kişinin katılımıyla düzenlenen yürüyüş için Gündoğdu Meydanı'nda buluşuldu. Buradan, Hasan Tahsin Özel Eğitim Merkezi ve Otizm Derneği'nden (ODER) katılanlarla birlikte Cumhuriyet Meydanı'na yüründü. Topluluk, Cumhuriyet Meydanı'nda, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm derneklerin katılımıyla gerçekleşen etkinliğe dahil oldu. İşitme, görme ve fiziksel engelli birçok vatandaşın katıldığı etkinlik sonunda tüm dernekler, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.'BİR NEBZE DE OLSA SES GETİRMEK İSTİYORUZ'Lions İşitme Engelliler Koordinatörü Hakan Akyıldız, "Amacımız tüm insanlığın dikkatini çekmek, engelli vatandaşlarımızın ne gibi sıkıntılar yaşadığının farkına varılmasını sağlamak, engelli vatandaşları sosyal hayata adapte edebilmek. Onların yaşadığı sıkıntılara bir nebze de olsa ses getirmek istiyoruz" dedi.Uluslararası Lions Kulüpleri Ege Batı Akdeniz Federasyonu Başkanı Zeynep Kocasinan ise "3 Aralık günü bir farkındalık günü, yaşamın engelleriyle mücadele eden vatandaşlarımıza nasıl destek olabileceğimizi sorgulama günü. Biz de bunun için Lions ailesi olarak bir farkındalık yaratmak istedik" diye konuştu.Engellilere hizmet etmenin bir gönül işi olduğunu söyleyen Lions Kulubü Down Sendromu ve Otizm Komite Başkanı Şükran Uğur ise, "Engellilere yaptığımız her hizmete bir gün bizim de ihtiyaç duyacağımız akıllardan çıkmamalı. Engel tanımayan engelli kardeşlerimize yaşam boyu engelsiz, mutlu, huzurlu bir hayat diliyorum" dedi.Görüntü Dökümü--------Hakan Akyıldız ile röp.-Zeynep Kocasinan ile röp.-Şükran Uğur ile röp.-Yürüyüşten ve etkinlikten genel detay görüntülerHaber- Kamera: Hande NAYMAN, Melis KARAKUZULU/ İZMİR,================6)POLİSLER 25 ENGELLİ ÇOCUĞU AĞIRLADIAdıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polisleri Engelliler Haftası dolayısıyla 25 engelli çocuğu ağırladı.Engelliler Haftası nedeniyle Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polisleri Gazi İmam Hatip Ortaokulu Özel Eğitim ile Özel Eğitim Meslek Lisesinden 25 engelli çocuğu ağırlayarak polislik mesleği hakkında bilgiler verdiler.25 engelli çocuğa polis elbiseleri giydirilerek zırhlı araç, motosiklet ve emniyette kullanılan araçlar hakkında bilgi verildi.Engellilerin programlarda gördükleri ve merak ettikleri emniyetin kullandıkları zırhlı araç, motosiklet ve çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini belirten İl Emniyet Müdürü Metin Alper, "Dünya Engelliler Günü bu kardeşlerimizi misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. Bu kardeşlerimiz hem özel harekat, hem de çevik kuvveti tanıdı. Bugün bizler için de anlamlı bir gün oldu" dedi.Etkinlik kapsamında programa katılan engelli çocuklara çeşitli hediyeler verildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Emniyet Müdürlüğü yerleşkesiÖğrencilerin katılmasıÖğrenciler araçlara bindirilmesiÖğrencilere kıyafet giydirilmesiİl Emniyet Müdürü Metin Alper ile röpGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 180 MBHaber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)=================7)ÖĞRETMENİ BOĞARAK ÖLDÜREN 2 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETAntalya'da ilkokul öğretmeni Ahmet Kahraman'ı (62) parası ve cep telefonunu almak için boğarak öldürdükleri iddiasıyla yargılanan Musa Gülbahar ile Caner Demirci, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 2 tutuklu sanığa 'yağma' suçundan da 15'er yıl hapis cezası verdi.Emel- Sevgi Taner İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Ahmet Kahraman, 11 Mayıs akşamı eve gitmeyince yakınları polise başvurdu. Polis, Kahraman'ın bulunması için çalışma başlatırken, 12 Mayıs sabahı saat 06.00 sıralarında, Konyaaltı Sahili'nde falezlerin yanında ceset bulunduğu ihbarı geldi. Bölgeye giden ekipler, cesedin Ahmet Kahraman'a ait olduğunu belirledi. İlk incelemede kalp krizi geçirip falezlerden düştüğü değerlendirilen Kahraman'ın otopside, boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.GÜVENLİK KAMERASINDAN YAKALANDILARAntalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kahraman'a ait çantayı ise Altındağ Mahallesi 162 Sokak'taki çöp konteynerinde buldu. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, çantanın bulunduğu konteynere 50 metre uzaklıktaki 2 kişinin cep telefonu kılıfını yere attığını belirledi. Eşkali belirlenen şüphelilerden Musa Gülbahar (36) kaldığı pansiyonda, diğer şüpheli Caner Demirci (36) ise bir eğlence mekanı girişinde yakalandı. Kahraman'la bir parkta tanıştıklarını yürüyerek falezlere gittiklerini anlatan sanıklar, cinayetle ilgili birbirini suçladı. Yapılan incelemeler sonucunda sanıkların, Kahraman'ın çantasındaki 605 TL'yi alıp, eğlence mekanında harcadığı belirlendi. Cep telefonunu ise Musa Gülbahar'ın aldığı tespit edildi.Tutuklanan 2 sanık hakkında 'nitelikli adam öldürme' ve 'yağma' suçlarından dava açıldı. Musa Gülbahar ve Caner Demirci bugün son kez hakim karşısına çıktı. Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını savunarak, beraatlarını istedi. Mahkeme, 2 sanığa 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'yağma' suçundan da 15'er yıl hapis cezası verdi.Haber: Süleyman EKİN/ANTALYA, -