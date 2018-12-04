Dha Yurt Bülteni- 7

04 Aralık 2018 Salı 11:52



04 Aralık 2018 Salı 11:52

1)NİĞDE'DE ÇIĞ ALTINDA KALAN DAĞCIYI ARAMA ÇALIŞMALARI TEKRAR BAŞLADINİĞDE'nin Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaparken üzerlerine çığ düşen dağcılardan Kemal Karakoç'u arama çalışmalarına saat 08.00'de yeniden başlandı. Donmak üzereyken kurtarılan Hilal İşcan ise tedavisinin ardından taburcu edildi.Geçen pazar günü Demirkazık Dağı Eznevit zirvesine tırmanış gerçekleştiren Hilal İşcan ile Kemal Karakoç, saat 16.00 sıralarında inişe geçtiklerinde üzerlerine çığ düştü. İşcan, kar kütlesinin altında kendi imkanıyla kurtulurken, Karakoç'a ise ulaşamadı. Telefonla 112 Acil'i arayan İşcan'ın yardım talebi üzerine bölgeye JAK, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Bölgedeki kötü hava koşullarına rağmen arama çalışmalarını sürdüren ekipler, dün sabah saatlerinde İşcan'ı buldu. Donmak üzere olan İşcan, helikoptere alınarak Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü. İşcan, tedavinin ardından taburcu edildi.GECE ARA VERİLDİDağcılardan Kemal Karakoç'u arama kurtarma çalışmaları bölgeye gelen dağcılarında yardımı ile dün saat 18.00'e kadar sürdü. Ancak çalışmalara hava sıcaklığının -17'ye kadar düşmesi nedeniyle ara verildi. Bugün sabah tekrar çığın düştüğü yere gelen arama kurtarma ekipleri, Karakoç'u Samsun AFAD tarafından da bölgeye getirilen 'Aprek' isimli kadavra köpeği ile tekrar aramaya başladı.4 METRE KAR VAREkipler ayrıca, bacağında platin bulunan Karakoç'u bulabilmek için çalışmalarda metal detektörü de kullandığı açıkladı. Çığ düşen bölgenin 800 metrelik bir alanı kapsadığını açıklayan ekipler 4 metreyi bulan karda arama çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.Görüntü Dökümü-------------------------Arama-kurtarma ekibinin görüntüleriHelikopter görüntüsüDağcının fotoğrafıSÜRE: 44" BOYUT: 82 mbHaber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,======================================2)TIR, KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇARPTI: 10 YARALITEKİRDAĞ'da sürücüsünün uyuduğu iddia edilen TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı. Kaza, Tekirdağ-İstanbul karayolu üzerindeki İstanbul Bulvarı mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen ve uyuduğu iddia edilen sürücünün kullandığı 34 ZUD 75 plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen aralarında minibüs, otobüs ve otomobilin de bulunduğu 7 araca çaptı. Şiddetli çarpmada bazı araçlar demir yığınına dönerken, 10 kişi de yaralandı. Polis, ekipleri karayoluna trafiğe kapatırken, yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, karayolu araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açılırken, polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.Görüntü Dökümü-----------------------Kaza yerinden detaylar-Hasar gören araçlar-Araçlara çarpan TIRTIR'ın araçlara çarpması-Ekiplerin çalışması-DetaylarHaber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, -========================================================3)250 TONLUK ÇÖKEN VİYADÜĞÜN ALTINDAN BACAĞI VE KABURGALARI KIRILARAK KURTULDUKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yapımı devam eden 7 nolu viyadüğe beton döküldüğü sırada beton bloğun ters dönerek üzerindeki işçilerle birlikte yaklaşık 30 metreden düşmesi sonucu 3 işçi yaşamını yitirirken, Kani Öztürk (49) yaklaşık 250 tonluk enkazın altından mucize eseri kurtuldu. Kaburgaları ve bacağı kırılan Kani Öztürk olay anını hatırlamadığını söyledi.Geçen hafta çarşamba günü Kuzey Marmara Otoyolu'nun Tavşanlı mevkiinde 7 nolu viyadükte devam eden çalışma sırasında viyadüğe 2'nci kademe beton dökülürken beton blok ters dönerek üzerindeki işçilerle birlikte aşağı düştü. 4 işçi enkaz altında kaldı. Olay yerine gelen AFAD, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri 250 tonluk çöken viyadüğün altında kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Demirler kesilip, betonlar kırılarak işçilere ulaşılmaya çalışıldı. Enkaz altında ilk olarak Kani Öztürk isimli işçiye ulaşıldı. Kani Öztürk'e enkaz altında müdahalede bulunuldu. Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından Kani Öztürk enkaz altından çıkarıldı. Kani Öztürk, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gece saatlerine kadar süren çalışmalar sonucu 3 işçinin cenazesi enkaz altından çıkarıldı.Kaburgaları ve sağ bacağı kırılan, vücudunda ve yüzünde kesikler oluşan Kani Öztürk ameliyata alındı. Kani Öztürk ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyiye giden Kani Öztürk bugün ortopedi servisine alınırken, yakınları gün geçtikçe sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşadı. Bir süre daha hastanede tedavisi sürecek olan 6 çocuk babası Kani Öztürk, olay anını hatırlamadığını belirterek, "Ben hatırlamıyorum. Gözümü burada açtım." dedi.Görüntü Dökümü-----------------------Kani Öztürk'ün hastanede görüntüsü-Olayla ilgili ARŞİV görüntüHaber-Kamera: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),======================================================4)TRABZON'DA YAYLADA 'HAÇ SEMBOLLÜ' YAPI TARTIŞMASIKaradeniz Bölgesi'ne son yıllarda akın eden Araplar, hayran kaldıkları yerlerde konut, arsa ve gayrimenkul alımlarına yöneldi. Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denizden bin 800 metre yükseklikteki Kayabaşı Yaylası'nda, 2 Arap ailenin satın aldığı arsa üzerine inşa ettirdiği villaların dış cepheleri, Hristiyanların dini sembolü 'haç' işaretini anımsattığı iddiasıyla tartışma yarattı. Yayla sakinleri yapıların dış cephelerine yönelik tepkilerini dile getirirken, görünüme karşı da önlem alınmasını istedi.Karadeniz Bölgesi, son yıllarda Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) ülkelerinden ziyaretçilerin akınına uğruyor. Karadeniz sahil kentlerinde Turizm Merkezleri ve Doğa Parkları'nı tercih eden Arap turistler, ziyaret ettikleri illerde konut, arsa ve gayrimenkul alımlarına yöneldi. Bazı Araplar ise arsa tercihlerini yaylalardan yana kullanıyor. Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denizden bin 800 metre yükseklikteki Kayabaşı Yaylası'nda, iki Arap ailenin satın aldığı arsa üzerine inşa ettirdiği imar ruhsatlı villaların dış cepheleri, Hristiyanların dini sembolü 'haç' işaretini anımsattığı iddiasıyla tartışma yarattı. Yayla sakinleri inşaatlarında sona gelinen yapıların dış cephelerine yönelik tepkilerini dile getiriyor, görünüme karşı önlem alınmasını istiyor."KİLİSEDEN BAŞKA BİR ŞEYE BENZEMİYOR"Yapıları kiliseye benzeten Sadettin Öztok ise "Buranın mimarisi çok değişik. Belki de onların mimari yapıları böyledir. Uzaktan bakıyoruz, böyle haç işareti varmış gibi görünüyor. Bu görüntü yaylaya yakışmıyor. Paraları var diye gelip araziyi alıyorlar, istedikleri gibi yapı yapıyorlar. Kilise mi yapıyorlar, papaz mı getirecekler buraya belli değil. Ne maksatla yapıldı, anlayamıyoruz. Yapan ustalar buralı ama verilen projeye göre yaptılar. Kiliseye benzetilen bu tür yapıları istemiyoruz. Burası kiliseden başka bir şeye benzemiyor" dedi."GÖRÜNTÜ HİÇ HOŞ DEĞİL"Yayladaki yapılardan rahatsızlık duyduğunu anlatan Mustafa Serdar da "Buradaki mal sahipleri arsalarını Araplara sattı. Onlar da aldıkları arsa üzerine ev yaptılar. Yapılan evin verdiği görüntü hiç hoş değil. Evlerin dış görünümünde haç işareti var. Bu duruma üzüldüm. Böyle bir yapının Müslüman bildiğimiz Araplar tarafından yapılması da ayrı bir üzüntü kaynağı. Bu misyonerlik faaliyeti olabilir. Bunun araştırılması gerekir" diye konuştu.Yaylada böyle yapılar istemediklerini belirten Mustafa Aktaş ise "Buradaki yapılarda haç işareti var. Kilise mi ev mi belli değil. Halk olarak tepkiliyiz ve bu yapıyı istemiyoruz. Buralar turizm bölgesi olduğu için gelip buraya yerleştiler. Adamlar yakında bizim yerlerimizi de satın alacaklar. Yakında bir papazda getirirler buraya" ifadelerini kullandı.MUHTAR: TEPKİMİZİ KOYACAĞIZIşıklar Mahallesi Muhtarı Ali Aktaş ise vatandaşların yapılardan rahatsızlık duyduklarını belirterek "Bizim mahalleden ve diğer mahallelerden 'Bu haç işaretli evler nedir?' diye telefonlar alıyorum. İnsanlarımız bu konuda duyarlılar ve onların bu duyarlılığına bizler de kulak vermeliyiz. Gerektiğinde belediyemizin de buna kulak vermesi lazım. İnşaat tamamen bittiğinde gerçekten haç işareti görünüyorsa tepkimizi koyacağızö diyerek yapı inşaatının tamamlanmasını beklediklerini söyledi."BOYA ÖNERİSİNDE BULUNULDU"Öte yandan Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen de, yaylada tartışma yaratan bahse konu evlerin incelenmesi için ekip görevlendirdiklerini söyledi. Türkmen, "Oradaki vatandaşlarımızın bu denli duyarlı olmaları çok güzel. Konuyu duyduk ve inceleme için ekip görevlendirdik. Giden ekip de 'haç' sembolünü anımsadı. Yapı sahipleri amaçlarının haç sembolünün ortaya atmamak olduğunu, yanlış anlaşılma olabileceğini söyledi. Bunun üzerine ekiplerimiz, yapı dışındaki benzetme yaratan duvar için boya önerisinde bulundu. Boyandığında bu benzetme de ortadan kalkacak. Ekiplerimiz, yapı inşası tamamlanana kadar ara ara incelemelerini sürdürecek" dedi.Görüntü Dökümü-----------------------Yayladan DRONE detaylarıEvlerden detayYaylacılarla röp.Muhtar ile röp.DetaylarHaber: Emre KOLTUK - Kamera: Aleyna KESKİN TRABZON-DHA==============================================5)SİLOPİ'DE AY VE YILDIZ BULUŞMASIŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde bugün sabaha karşı gökyüzünde, ay ve yıldızın birbirine çok yakın gelmesi izleyenleri hayran bıraktı.Silopi ilçesinde bugün sabah, saat 04.30'da bulutlu havaların arasında ortaya çıkan ay ve yıldız görenlerde hayranlık uyandırdı. Ay ve yıldızın çok yakınlaştığı gökyüzündeki görüntüsü ile Türk Bayrağı oluştu. Yağışlı ve parçalı bulutlu havada gerçekleşen buluşma, bulutların hareketi nedeniyle yaklaşık 25 dakika sürdü. Sadece tan vakti uyananların izlediyebildiği görsel şölen, kameralar tarafından da kayıt altına alındı.Görüntü Dökümü------------------------Gökyüzündeki ay ve yıldız-Ay ve yıldızın yakın ve uzak görüntüsü-Genel ve DetaylarHaber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak),GÖRÜNTÜ BOYUTU: 76 MB=======================================6)DOĞA TUTKUNLARI, AMANOSLARI MESKEN TUTTUHATAY sınırları içerisinde bulunan ve yıllarca terör olaylarıyla gündeme gelen Amanos (Nur Dağları), artık doğa tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü de (PRODOSS), bu kapsamda Amanos Dağlarını adeta mesken tuttu. Kulüp, Hatay'ın Erzin ilçesinde bulunan Karagöl'e doğa yürüyüşü ve fotoğraf çekimi etkinliği düzenledi. Bin 500 rakımında bulunan Zorkun Yaylası mevkisinden başlayan yürüyüş, Karagöl yaylasında son erdi. Karadeniz'i aratmayan orman dokusu, çınar, ladin, meşe ve yer yer fındık ağaçlarının bulunduğu 15 kilometrelik yürüyüşe katılan doğa severler, tabiatın mükemmeliyetine ve etkinlik sonunda ulaştıkları Karagöl'e hayran kaldı.AMANOS TURİZM İLE ANILSINAmanos Dağlarını doğa yürüyüşleriyle anmak istediklerini belirten Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, "Amanos, yaylaları ve akarsuları ile görenleri büyüleyen bir doğal görsellik sunuyor. Biz de hem bu güzel yerleri keşfetmek hem de doğa yürüyüşü yaparak bölgenin güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla Amanosların saklı cenneti Karagöl'e doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Bölge halkı da artık bu tür etkinliklerin yapılmasını istiyor" dedi.DOĞADA ASKER KINASIProfesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübünün düzenlediği doğa yürüyüşü sonunda, göl kenarında verilen molada bir sürpriz yaşandı. Kulüp sporcusu Özkan Demircioğlu'na asker kınası yakıldı. Erzincan'da vatani görevini yapacak olan Demircioğlu, sürpriz karşısında duygusal anlar yaşadı.Asker adayı şarkı, türkü ve oyun havaları eşliğinde ellerine kına yakılırken, kulüp arkadaşları tarafından 'en büyük asker bizim asker' sloganı ile havaya atıldı.Görüntü Dökümü-----------------------Yürüyüş yapanlardan görüntüYürüyüşe katılanlardan detayAsker kınası yakılmasıOyun oynamalarıPiknik yapılmasıBölgeden genel görüntülerHaber-Kamera: Malik GÖDELİNER/ERZİN, (Hatay),SÜRE: 02'44" BOYUT: 302 mb======================================